Supermercados Colonial eleva el estándar del asado en el evento “The Grillfather” de Altara

San Pedro Sula. – En una demostración de calidad y cercanía con sus clientes, Supermercados Colonial fue uno de los protagonista del evento “The Grillfather”, una experiencia única organizada en alianza con Mall Altara y Cervecería La 20 para conmemorar el Día del Padre.

Padres de familia y asistentes disfrutan de la experiencia gastronómica durante el evento “The Grillfather” en Mall Altara.

La cadena de supermercados, referente en frescura y variedad, lideró la propuesta gastronómica de la jornada, reafirmando por qué es la opción predilecta de los expertos en la parrilla.

El área exterior de Mall Altara se transformó en un santuario para los amantes de la carne, se instalaron diversas estaciones de grill donde los asistentes pudieron ser testigos de la calidad de sus cortes, preparados al momento con técnicas de asado profesional.

Los participantes de “The Grillfather” disfrutaron de una exhibición de maestría parrillera cortesía de Supermercados Colonial, destacando la frescura y calidad premium que caracteriza a la cadena nacional.

La participación de Supermercados Colonial destacó por su exhibición de cortes selectos, demostrando la maestría y frescura que caracteriza a su departamento de carnes, así como por una atención personalizada que permitió una interacción directa con los padres y asistentes para compartir la experiencia del buen asado, todo complementado con la entrega de kits de bienvenida con detalles exclusivos de la marca para recibir a los participantes previamente inscritos.

Sampedranos se dieron cita en el área exterior de Altara para disfrutar la actividad, realizada en un ambiente dinámico de convivencia y entretenimiento para conmemorar el Día del Padre.

Para Supermercados Colonial, “The Grillfather” representó más que una simple celebración; fue una plataforma para conectar con el estilo de vida de su comunidad. La combinación de cortes de alta gama, música en vivo y el acompañamiento de Cervecería La 20 creó un ecosistema de entretenimiento de primer nivel.

“Con este tipo de iniciativas, Supermercados Colonial continúa fortaleciendo su vínculo con los clientes, apostando por experiencias innovadoras que van más allá de la compra y conectan directamente con sus pasiones”, informaron representantes de la cadena.

Los chefs demostraron su maestría y conocimiento culinario durante el evento “The Grillfather”. Los expertos parrilleros dirigieron las estaciones de cocina en vivo, garantizando que cada corte de carne.

Con esta exitosa participación, Supermercados Colonial no solo celebró a los padres en su día, sino que consolidó su posicionamiento como un aliado estratégico en la creación de momentos memorables, reafirmando su compromiso con la excelencia y la innovación constante en el mercado hondureño.