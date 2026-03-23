Los XV años de Isabella Ghawi: Un debut social de ensueño en azul celeste

San Pedro Sula. – En una mágica velada que quedará grabada en el recuerdo de sus seres queridos, la encantadora jovencita Isabella Marie Ghawi celebró sus XV primaveras. El evento no solo marcó el inicio de una de las etapas más fascinantes de su vida, sino también su esperado y elegante debut social.
La protagonista de la noche deslumbró a los presentes al lucir un espectacular vestido en tono azul celeste, que resaltaba su juventud y carisma. Su entrada triunfal al salón fue del brazo de su chambelán, el joven Salvador Artuso, bajo la mirada de admiración de amigos y familiares.
El exclusivo salón Los Encuentros del Hotel Copantl sirvió como el escenario perfecto para el agasajo. Durante el protocolo, su madre, la señora Irma Luján, junto a su hermano, Norman Ghawi, elevaron sus copas en un emotivo brindis en honor a Isabella, deseándole éxito y felicidad en este nuevo camino que emprende.
El salón se transformó en un escenario de ensueño gracias a una propuesta decorativa que transportó a los asistentes a un ambiente de serenidad y lujo. En esta composición, el azul cielo y los destellos plata marcaron la pauta de la elegancia, complementados por toques de blanco y verde que terminaron de pulir una atmósfera cargada de sofisticación.
El ritmo de la noche estuvo a cargo de un dinámico DJ, quien se encargó de mantener la energía en lo más alto. La pista de baile se llenó de alegría con la presencia de los compañeros de estudio y las amistades más cercanas de la quinceañera.
Entre risas y música, Isabella aprovechó cada momento para inmortalizar la velada con un sinfín de fotografías, sellando así una noche inolvidable rodeada de afecto y distinción.