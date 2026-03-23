Los XV años de Isabella Ghawi: Un debut social de ensueño en azul celeste

San Pedro Sula. – En una mágica velada que quedará grabada en el recuerdo de sus seres queridos, la encantadora jovencita Isabella Marie Ghawi celebró sus XV primaveras. El evento no solo marcó el inicio de una de las etapas más fascinantes de su vida, sino también su esperado y elegante debut social.

Isabella Ghawi posando junto a su pastel de XV años, una creación que siguió fielmente la paleta en azul cielo y plata que definió la mágica atmósfera de su celebración.

La protagonista de la noche deslumbró a los presentes al lucir un espectacular vestido en tono azul celeste, que resaltaba su juventud y carisma. Su entrada triunfal al salón fue del brazo de su chambelán, el joven Salvador Artuso, bajo la mirada de admiración de amigos y familiares.

Isabella Marie Ghawi cautivó a todos los presentes con este espectacular diseño en tono azul cielo.

El exclusivo salón Los Encuentros del Hotel Copantl sirvió como el escenario perfecto para el agasajo. Durante el protocolo, su madre, la señora Irma Luján, junto a su hermano, Norman Ghawi, elevaron sus copas en un emotivo brindis en honor a Isabella, deseándole éxito y felicidad en este nuevo camino que emprende.

Isabella Ghawi con su madre Irma Lujan y Marissa Villalvir.

Isabella con su hermano Norman Ghawi.

El salón se transformó en un escenario de ensueño gracias a una propuesta decorativa que transportó a los asistentes a un ambiente de serenidad y lujo. En esta composición, el azul cielo y los destellos plata marcaron la pauta de la elegancia, complementados por toques de blanco y verde que terminaron de pulir una atmósfera cargada de sofisticación.

Isabella Ghawi deslumbró con su belleza y carisma en su gran noche, luciendo un vestido azul celeste que quedará grabado en el recuerdo de todos los asistentes.

El ritmo de la noche estuvo a cargo de un dinámico DJ, quien se encargó de mantener la energía en lo más alto. La pista de baile se llenó de alegría con la presencia de los compañeros de estudio y las amistades más cercanas de la quinceañera.

El vestido azul celeste de Isabella, complementado con pinceladas de plata, se convirtió en el epicentro de las miradas, armonizando perfectamente con la atmósfera etérea de la celebración.

Entre risas y música, Isabella aprovechó cada momento para inmortalizar la velada con un sinfín de fotografías, sellando así una noche inolvidable rodeada de afecto y distinción.

Maryie Banegas y Salvador Artuso.

Fernanda Paz, Camila Fajardo y Victoria López.

Sergio Romero, Miguel Salazar, Diego Fajardo y Jair Merino.

Valeria Reyes, Elías Sandoval y Adriana Mejía.

Heisy Berrios, Valentina Lagos e Isabella Davila.

Nicole Fuentes y Emily Abigail Salinas.

Diego y Camila Fajardo.

Randa y Víctor Yuja con Marta Handal.

Marvin Guzmán y Julieth Ortega.

Karla y Luis Deras.

Marvin Guzmán, Alessandro Vásques y Pablo Chicas.

Deby Yuja y Andrea Araujo.

Carolina Romero, Rotman Umanzor Yohana Rodríguez.

Isabella Marie Ghawi rodeada de su círculo más cercano de amistades y compañeros de estudio.

Para Isabella, uno de los mejores momentos de su mágica velada fue compartir y enmarcar recuerdos con sus amigos, quienes la acompañaron con entusiasmo en esta etapa tan fascinante.