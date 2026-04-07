La inolvidable fiesta de quince años de Mónica Santos

San Pedro Sula. – El Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl fue el escenario de una velada inolvidable para Mónica Santos González, quien celebró sus quince años rodeada de la calidez y el cariño de sus seres queridos.

Radiante: Mónica Santos González luciendo su diseño favorito en color champán, elegido especialmente para esta noche de ensueño.

La festejada hizo su entrada triunfal luciendo radiante en un espectacular vestido corte princesa en tono champán, su color favorito. La impecable organización del evento estuvo a cargo de Marcela Cueva, quien cuidó cada detalle para transformar el salón en un espacio mágico.

Mónica Santos González, feliz y radiante, junto a sus padres, Guadalupe Santos y Fanny González, durante el momento cumbre de su celebración de quince años en el Hotel Copantl.

El momento estelar de la noche llegó cuando Mónica ingresó a la pista del brazo de su padre, Guadalupe Santos. Al compás de su vals predilecto, la quinceañera protagonizó una danza llena de sentimiento que fue seguida con emoción por su madre, Fanny González, y los selectos invitados presentes.

Mónica Santos González, la protagonista de una velada mágica.

La ceremonia continuó con el protocolo tradicional que marcan esta etapa: el cambio de zapatilla y la imposición de la tiara. Uno de los instantes más emotivos fue cuando su madre le hizo entrega de una joya familiar, simbolizando su transición a la juventud y el legado de su familia.

Andrea Santos acompañó con gran alegría a su hermana, Mónica Santos González, en la celebración de sus quince años .

Durante la recepción, Mónica compartió instantes memorables con sus amigos y familiares, quienes colmaron a la cumpleañera de regalos y buenos deseos en esta fecha tan significativa. Tras disfrutar de una exquisita cena, los jóvenes tomaron la pista de baile, contagiados por la energía de un reconocido DJ que mantuvo el ambiente festivo hasta pasada la medianoche.

Daisy Santos compartió con gran cariño junto a su sobrina, Mónica Santos González, durante la inolvidable recepción de sus quince años.

Fue, sin duda, una velada fantástica que quedará grabada en el recuerdo de Mónica como el inicio de una nueva y prometedora etapa en su vida.

Mónica Santos González, feliz de contar con la compañía de sus padrinos, Joyce y Sady Andonie, en su debut en sociedad.

Fanny González y Eduardo Santos.

Sady Andonie, Samaria Mancía, Kenny Yuja y Joyce Andonie.

Rina Rivera y Andrea Bu.

Santos Martinez y Andrea Santos.

Omar e Isabella Gómez.

Javier Valle y Kevin Vázquez.

Kate Mendoza, Maynor Álvarez y Juliana Muñoz.

Maynor Ulloa y Reyna Montoya.

Fátima Santos, Lesy González y María Cruz.

David Rodas, Diana Escobar y Juan David Rodas.

Lefy y Pablo González, Isabella Canales y Fanny González.

Bismar Aguilar y Glendy Lara.

Byron, Mónica y Guillermo Sáenz con Erika Castellón.