La inolvidable fiesta de quince años de Mónica Santos

San Pedro Sula. – El Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl fue el escenario de una velada inolvidable para Mónica Santos González, quien celebró sus quince años rodeada de la calidez y el cariño de sus seres queridos.
La festejada hizo su entrada triunfal luciendo radiante en un espectacular vestido corte princesa en tono champán, su color favorito. La impecable organización del evento estuvo a cargo de Marcela Cueva, quien cuidó cada detalle para transformar el salón en un espacio mágico.
El momento estelar de la noche llegó cuando Mónica ingresó a la pista del brazo de su padre, Guadalupe Santos. Al compás de su vals predilecto, la quinceañera protagonizó una danza llena de sentimiento que fue seguida con emoción por su madre, Fanny González, y los selectos invitados presentes.
La ceremonia continuó con el protocolo tradicional que marcan esta etapa: el cambio de zapatilla y la imposición de la tiara. Uno de los instantes más emotivos fue cuando su madre le hizo entrega de una joya familiar, simbolizando su transición a la juventud y el legado de su familia.
Durante la recepción, Mónica compartió instantes memorables con sus amigos y familiares, quienes colmaron a la cumpleañera de regalos y buenos deseos en esta fecha tan significativa. Tras disfrutar de una exquisita cena, los jóvenes tomaron la pista de baile, contagiados por la energía de un reconocido DJ que mantuvo el ambiente festivo hasta pasada la medianoche.
Fue, sin duda, una velada fantástica que quedará grabada en el recuerdo de Mónica como el inicio de una nueva y prometedora etapa en su vida.