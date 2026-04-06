Crisis Irán-EEUU: El barril de petróleo rebasa los 110 dólares en medio de ultimátum de Trump

El mercado energético global ha experimentado una jornada de alta volatilidad este lunes. Los precios del petróleo llegaron a rebasar la barrera de los 110 dólares por barril durante las primeras horas de la madrugada, impulsados por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio y las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump contra la infraestructura de Irán.

Tras superar ese umbral crítico, las principales referencias del mercado mostraron comportamientos mixtos. El barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, cotizaba con un ligero ascenso del 0,2%, situándose en 109,20 dólares. En contraste, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 0,7% para ubicarse en los 100,75 dólares.

El estrecho de Ormuz y el impacto en los precios del petróleo

La principal causa de este repunte responde a la parálisis logística en una de las arterias más importantes para el comercio energético. Irán mantiene bloqueado el tránsito naval por el estrecho de Ormuz desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero. Históricamente, por este punto geográfico transitaba cerca del 20% de la producción petrolera mundial, lo que genera una presión directa sobre la oferta global.

Ante esta situación, el presidente Trump advirtió el pasado domingo que, de no reabrirse el paso, Estados Unidos procedería a destruir infraestructuras civiles estratégicas iraníes, mencionando específicamente puentes y plantas energéticas. Esta amenaza de una mayor escalada militar ha mantenido a los inversores en alerta, consolidando la tendencia al alza en los precios del petróleo observada al inicio de la sesión.

Reacción de los mercados asiáticos frente a la crisis energética

Mientras el sector energético enfrenta turbulencias, las bolsas de valores en Asia mostraron un desempeño resiliente durante la jornada del lunes. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio logró cerrar al alza con una ganancia del 0,6%. Por su parte, el índice Kospi de Seúl presentó un comportamiento aún más sólido, terminando el día con un avance del 1,4%.

Este dinamismo en los mercados de Japón y Corea del Sur se dio en un contexto de baja actividad regional, ya que otras plazas bursátiles asiáticas permanecieron cerradas debido al feriado del lunes de Pascua. Pese a la incertidumbre generada por los precios del petróleo, la estabilidad en estos índices sugiere que los inversores están sopesando los riesgos geopolíticos frente a otros factores económicos locales.

Fuente: Canal 1 Digital