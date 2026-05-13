El Congreso de EE.UU. votará una ley que aporta más ayuda a Ucrania y sanciones a Rusia

Washington.- El Congreso de EE.UU. votará en las próximas semanas un proyecto de ley que aportaría nuevas ayudas a Ucrania y establecería más sanciones a Rusia después de que este miércoles un representante independiente de California sumara la firma 218 a la petición, forzando de esta manera la votación.

La propuesta contempla 1.300 millones de dólares en ayuda a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia, además de reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y destacar la importancia de la OTAN, cuestionada en los últimos tiempos por el presidente Donald Trump.

La propuesta se ha procesado como petición de descarga, un mecanismo de la Cámara de Representantes que permite decidir en el pleno temas que cuentan con la oposición del presidente de la cámara -en este caso, el republicano Mike Johnson- y que, de otra forma, no llegarían a debatirse.

En este caso, y pese a que muchos republicanos han mostrado su apoyo a Ucrania, la agenda de Johnson no pasa por considerar prioritario el asunto de la ayuda a Kiev.

El cambio de opinión del representante de California Kevin Kiley, republicano hasta el mes de marzo y ahora independiente, abre la puerta a la aprobación del proyecto de ley que presentó en abril de 2025 el congresista Gregory Meeks de Nueva York y que se votará previsiblemente a principios de junio.

Los congresistas republicanos Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Don Baconde, de Nebraska, ya habían firmado la petición sobre Ucrania y llevaban meses pidiendo a sus compañeros de partido que se unieran a ellos.

«Un mensaje para nuestros amigos ucranianos: la ayuda está en camino», dijo Fitzpatrick este miércoles.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 la política estadounidense respecto a la guerra de Ucrania ha sido cambiante y menos clara en su apoyo que en los tiempos de la administración del expresidente Joe Biden.

La relación de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, y sus intentos de acercarse a Moscú han marcado las relaciones entre Washington y Kiev, marcadas por la tensión en algunos momentos como la tormentosa reunión en el Despacho Oval con el presidente Volodimir Zelenski en febrero de 2025.

Con información de EFE