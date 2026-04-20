UCENM celebra exitoso Zumbatón 2026 en San Pedro Sula

Estudiantes y autoridades de UCENM participaron en el Zumbatón “Muévete al ritmo de UCENM”, un evento deportivo que contagio con sus ritmos.

San Pedro Sula. La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) transformó sus instalaciones en una verdadera fiesta de bienestar con la celebración del Zumbatón “Muévete al ritmo de UCENM: Energía que transforma”. El evento, que tuvo lugar el pasado viernes 17 de abril, reunió a la comunidad universitaria en una jornada marcada por el dinamismo y la integración.

¡A sudar la gota gorda! Kcho Zumba dirigiendo los pasos de baile que pusieron a prueba la resistencia y alegría de los asistentes.

La energía de la familia UCENM se hizo sentir en cada paso.

Movimiento y alegría: Un ambiente vibrante se vivió en el tercer nivel del parqueo de la UCENM durante la jornada deportiva que unió a toda la comunidad universitaria.

El tercer nivel del estacionamiento de la sede en San Pedro Sula fue el escenario donde estudiantes, docentes e invitados especiales se dieron cita para disfrutar de una mañana cargada de adrenalina. La actividad fue liderada por el reconocido Kcho Zumba, quien con su característico entusiasmo dirigió las rutinas de baile, logrando que cada asistente se sumara al movimiento con alegría.

Compromiso institucional: La rectora, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, junto al Lic. Roldan Suazo Fernández, encabezaron la actividad promoviendo el bienestar y la sana convivencia.

La rectora, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo con parte de autoridades académicas y administrativas.

La jornada contó con la presencia de las máximas autoridades de la institución, la rectora institucional, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, y el Lic. Roldan Suazo Fernández, quienes acompañaron activamente la actividad. Su participación subrayó el compromiso de la universidad con la promoción de estilos de vida saludables y la sana convivencia entre los miembros de la facultad y el alumnado.

“UCENM sigue creando espacios que transforman vidas, promueven la salud y fortalecen nuestra comunidad universitaria”, destacaron los organizadores durante el evento.

Las máximas autoridades de la UCENM compartieron con entusiasmo junto a coordinadores y alumnos en esta mañana de recreación.

La seguridad y salud de los participantes estuvo respaldada por el Hospital Militar, que como aliado estratégico brindó apoyo preventivo durante todo el desarrollo del Zumbatón.

Asimismo, el éxito de la convocatoria fue posible gracias al respaldo de importantes patrocinadores que creen en el fomento del deporte y la recreación. Entre las marcas presentes destacaron: Banco de Occidente, Pepsi, Supermercados Colonial, La Botica, Yogurt Yes, Dinant, PriceSmart, Acosa, Lima Limón Boutique, Rojas Núñez, Oriflame Sweden. Emprendimientos locales como Chamoyadas HN, Patty’s Collection HN y By Gricelda Art y y RPS.

Para cerrar con broche de oro, UCENM y sus aliados comerciales realizaron la entrega de diversos premios entre los asistentes, premiando el esfuerzo y la energía depositada en la pista de baile. Con esta iniciativa, la universidad reafirma su papel como un centro educativo que no solo apuesta por la excelencia académica, sino también por el desarrollo integral y físico de sus estudiantes.

Alianzas estratégicas y apoyo empresarial