Sportia se expande con la gran apertura de su octava tienda en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán. – Sportia, la máxima expresión del deporte inaugura su octava tienda a nivel nacional, ubicada en el segundo nivel del Mall Uniplaza, en Santa Rosa de Copán, la Sultana del Occidente.
La moderna tienda Sportia es una propuesta para atletas y amantes del deporte que integra los productos más innovadores de las mejores marcas con una atención profesional de primer nivel.
En Sportia, los clientes encontrarán una amplia selección de ropa deportiva, calzado, tecnología de última generación y accesorios para distintas disciplinas como fútbol, running, entrenamiento y más.
El concepto de la tienda ha sido creado para brindar una experiencia de compra única, en un entorno moderno y dinámico que motiva a dar siempre lo mejor en cada práctica deportiva.
Los apasionados del fútbol también encontrarán las camisetas oficiales de la Selección Nacional y de los clubes más importantes del mundo que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como Colombia, México, Argentina, España y Alemania, tanto en versión local como de visitante, todo en un solo lugar.
El deporte se vive aquí
Mauricio Contreras, director de deportes de Diunsa, destacó: “Estamos muy contentos de inaugurar nuestra octava tienda Sportia en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Aquí pueden encontrar lo mejor en accesorios deportivos, vestimenta y calzado para múltiples disciplinas; además, ofrecemos una amplia propuesta de calzado lifestyle o casual deportivo, ideal para quienes buscan un estilo moderno y activo”.
Actualmente, Sportia cuenta con ocho tiendas a nivel nacional, ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso, Danlí y ahora en Santa Rosa de Copán.
Sportia ofrece una sólida variedad y profundidad en todas sus categorías de productos, con marcas exclusivas y asesoría especializada, todo en un entorno de compra inigualable.