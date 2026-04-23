Sportia se expande con la gran apertura de su octava tienda en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán. – Sportia, la máxima expresión del deporte inaugura su octava tienda a nivel nacional, ubicada en el segundo nivel del Mall Uniplaza, en Santa Rosa de Copán, la Sultana del Occidente.

Jorge Faraj, Diana Faraj de Larach, Mario R. Faraj, Mauricio Contreras y Mario Alejandro Faraj.

La moderna tienda Sportia es una propuesta para atletas y amantes del deporte que integra los productos más innovadores de las mejores marcas con una atención profesional de primer nivel.

Sportia llega a la “Sultana del Occidente” para ofrecer la máxima expresión del deporte en el segundo nivel de Mall Uniplaza.

En Sportia, los clientes encontrarán una amplia selección de ropa deportiva, calzado, tecnología de última generación y accesorios para distintas disciplinas como fútbol, running, entrenamiento y más.

Clientes exploran la amplia gama de calzado especializado para running, entrenamiento y fútbol de las mejores marcas internacionales.

El concepto de la tienda ha sido creado para brindar una experiencia de compra única, en un entorno moderno y dinámico que motiva a dar siempre lo mejor en cada práctica deportiva.

Mario Alejandro Faraj, director de Mercadeo de Diunsa, durante su mensaje central en la apertura de la octava tienda Sportia en Santa Rosa de Copán.

Los apasionados del fútbol también encontrarán las camisetas oficiales de la Selección Nacional y de los clubes más importantes del mundo que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como Colombia, México, Argentina, España y Alemania, tanto en versión local como de visitante, todo en un solo lugar.

El personal de Sportia brinda atención profesional y especializada para que cada atleta encuentre el equipo que mejor se adapte a su disciplina.

El deporte se vive aquí

Mauricio Contreras, director de deportes de Diunsa, destacó: “Estamos muy contentos de inaugurar nuestra octava tienda Sportia en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Aquí pueden encontrar lo mejor en accesorios deportivos, vestimenta y calzado para múltiples disciplinas; además, ofrecemos una amplia propuesta de calzado lifestyle o casual deportivo, ideal para quienes buscan un estilo moderno y activo”.

Mauricio Contreras, director de deportes de Diunsa, comparte los planes de expansión de Sportia durante el evento de apertura en el occidente del país.

Actualmente, Sportia cuenta con ocho tiendas a nivel nacional, ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso, Danlí y ahora en Santa Rosa de Copán.

Los aficionados en Santa Rosa de Copán ya pueden adquirir las camisetas oficiales de la Selección Nacional y de potencias como Argentina, México y España en Sportia.

Sportia ofrece una sólida variedad y profundidad en todas sus categorías de productos, con marcas exclusivas y asesoría especializada, todo en un entorno de compra inigualable.