CREA revoluciona la salud en Honduras al inaugurar la era de la rehabilitación robótica con tecnología de vanguardia

San Pedro Sula. – En un evento que redefine los estándares de la salud en el país, el Centro de Rehabilitación y Electrodiagnóstico Abascal (CREA) celebró la adquisición de su nuevo equipamiento con tecnología robótica de última generación. Este avance posiciona a CREA como el centro pionero en Honduras y el primero en adquirir el sistema R GAIT en toda la región centroamericana.

Volver a empezar, paso a paso. Un paciente avanza en su proceso de recuperación de la marcha asistido por la precisión del sistema robótico R GAIT en CREA.

El equipo robótico R GAIT permite la corrección del movimiento en tiempo real, guiando al paciente hacia un patrón de marcha adecuado y seguro.

La era robótica en CREA: Transformando vidas y recuperando la independencia a través del movimiento.

La incorporación de esta tecnología no es solo una mejora de infraestructura; representa una visión de futuro y un compromiso inquebrantable con la innovación. Al integrar soluciones que transforman la atención al paciente, CREA reafirma su dedicación por ofrecer servicios de excelencia que marcan una diferencia real en la recuperación funcional.

Doctores Hugo Martínez y Myriam Abascal, directores de CREA.

Para el Dr. Hugo Enrique Martínez Ortega, la integración de estos sistemas responde a una necesidad crítica en la práctica clínica diaria con pacientes musculoesqueléticos y neurológicos.

“Disminuir el dolor es importante, pero no siempre es suficiente. El verdadero reto está en recuperar la función. La robótica no sustituye al médico ni al terapeuta; amplía nuestras capacidades y nos permite acompañar mejor al paciente en su proceso de recuperación”, explicó el Dr. Martínez.

Estas nuevas herramientas permiten una precisión, repetición y control del movimiento que superan los límites de la rehabilitación tradicional, facilitando una intervención terapéutica más profunda y efectiva.

La Dra. Myriam Abascal, Directora Médica de CREA, destacó el compromiso del centro por devolver la dignidad e independencia a cada paciente a través de la innovación.

La Dra. Myriam Abascal, Directora Médica de CREA y especialista en medicina física y rehabilitación, enfatizó el impacto emocional y humano de esta evolución tecnológica. El nuevo equipo está enfocado específicamente en la marcha, permitiendo intervenir en tiempo real mientras el paciente camina para corregir patrones y devolverle la seguridad.

“La rehabilitación se trata de devolver dignidad, independencia y calidad de vida. Cada paso asistido representa una oportunidad real de avanzar. Dios ha sido parte de este proceso, guiando cada decisión”, expresó la Dra. Abascal con emotividad.

La familia Martínez-Abascal, distinguidos anfitriones de la velada, dieron la bienvenida a sus invitados con motivo de este importante hito médico.

Durante la ceremonia, Karina Matute, Gerente Comercial Administrativo de BTL Honduras, hizo entrega de un reconocimiento especial a CREA por ser la primera institución en Centroamérica en apostar por el sistema R GAIT. El galardón fue recibido por los doctores Abascal y Martínez, simbolizando el liderazgo del centro en el istmo.

Entrega del reconocimiento a CREA por la adquisición del primer R GAIT en Centroamérica. De izquierda a derecha: Karina Matute (BTL Honduras), Dra. Myriam Abascal y Dr. Hugo Enrique Martínez Ortega.

La misión de CREA se sostiene firmemente sobre tres pilares fundamentales que garantizan la excelencia en su servicio: en primer lugar, cuenta con instalaciones modernas equipadas con la vanguardia de la ingeniería médica; en segundo lugar, dispone de un equipo especializado de médicos y terapeutas físicos, funcionales y de lenguaje altamente capacitados; y finalmente, mantiene un compromiso con la innovación constante, estableciendo así un nuevo estándar de atención en Honduras.

Lic. Yuri Luna R. Dra. Myriam Abascal y Lic. Gonzalo Iglesias.

Al cierre del evento, proveedores, amigos, clientes y familiares se unieron en un brindis por el éxito de esta nueva etapa, celebrando una medicina “bien hecha” que hoy, más que nunca, camina de la mano con la tecnología para transformar vidas.