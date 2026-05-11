Maluma será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez

El cantante colombiano publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su hija París besando la barriga de su pareja.

Maluma sorprendió a sus seguidores y fanáticos al anunciar este domingo 10 de mayo que su familia crece, pues su pareja, Susana Gómez, se encuentra embarazada. Esto significa que la pareja está lista para recibir lo que sería su segundo hijo juntos, aunque hasta el momento no se ha confirmado si esperan un solo bebé.

El intérprete de ‘Hawái’ publicó una fotografía en su perfil de Instagram, donde suma más de 63 millones de seguidores. En la imagen se le ve junto a su hija París besando la barriga de Susana Gómez.

El artista acompañó la publicación con un simple corazón azul cielo y, como era de esperarse, la noticia despertó todo tipo de reacciones y la sección de comentarios se llenó de mensajes de colegas, como J Balvin y Ryan Castro, amigos y fanáticos felicitándolo por esta nueva etapa en su vida familiar.

¿Quién es Susana Gómez, la pareja de Maluma?

Aunque hoy es reconocida por su relación con Maluma, Susana Gómez ha mantenido gran parte de su vida lejos del foco mediático. La joven nació en Medellín, al igual que el cantante.

Profesionalmente, se desempeña como arquitecta y se graduó de la Universidad de los Andes. A lo largo de los años ha trabajado en distintos proyectos relacionados con construcción y diseño, además de desarrollar su propio emprendimiento de joyería.

Con información de Agencias.