‘O Agente Secreto’ y ‘El Eternauta’ se alzan como los grandes triunfadores en la 13° edición de los Premios Platino en México

Ambas producciones acumularos seis premios. El momento más emotivo de la ceremonia se vivió cuando el reconocido actor argentino Guillermo Francella subió al escenario para recibir el Premio Platino de Honor.

La industria audiovisual iberoamericana celebró este fin de semana la 13° edición de los Premios Platino, en una gala realizada en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, México.

En esta entrega, que reunió a producciones de 14 países, la cinta brasileña “O Agente Secreto” y la serie argentina “El Eternauta” se consolidaron como las grandes ganadoras de la ceremonia.

El dominio de “O Agente Secreto” en el séptimo arte

En el apartado cinematográfico, la película dirigida por Kleber Mendonça Filho arrasó al obtener un total de siete galardones. Entre los reconocimientos más destacados alcanzados por esta producción se encuentran:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

Mejor Dirección y Mejor Guion para Kleber Mendonça Filho.

Mejor Interpretación Masculina para el actor Wagner Moura.

“El Eternauta” arrasa en la televisión iberoamericana

Por su parte, en las categorías de televisión, la adaptación de la mítica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López dominó la noche al llevarse ocho estatuillas. Los lauros más importantes obtenidos por la serie incluyeron:

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana.

Mejor Interpretación Masculina para el actor Ricardo Darín.

Mejor Interpretación Femenina y Masculina de Reparto para Andrea Pietra y César Troncoso, respectivamente.

Premio de Honor y momentos destacados

La conducción de la velada estuvo a cargo de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, mientras que el escenario vibró con las presentaciones musicales de artistas como María Becerra, Camilo, Manuel Carrasco y el dúo Tony Grox y LUCYCALYS.

El momento más emotivo de la ceremonia se vivió cuando el reconocido actor argentino Guillermo Francella subió al escenario para recibir el Premio Platino de Honor. Este galardón, entregado por el presidente ejecutivo de los premios, Enrique Cerezo, reconoció su extensa trayectoria y su aporte invaluable al audiovisual latinoamericano.

Asimismo, destacó el triunfo de Blanca Soroa, quien se impuso como Mejor Interpretación Femenina por la cinta “Los domingos”, sorprendiendo en una edición histórica que, por primera vez, amplió su número de categorías técnicas tanto para cine como para televisión.