El Congreso Nacional mediará en el caso de la estafa piramidal Koriun Inversiones

Tegucigalpa. – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibió este miércoles a una comitiva de ciudadanos afectados por Koriun Inversiones. Durante el encuentro, los representantes solicitaron formalmente la mediación de las nuevas autoridades legislativas ante el incumplimiento de las promesas realizadas por la administración anterior.

Santiago Palma, presidente de la junta directiva de los afectados, destacó la apertura del Legislativo para facilitar acercamientos con las instituciones vinculadas a la investigación. El objetivo es agilizar el proceso y brindar una respuesta concreta a cada inversionista perjudicado.

“Encontramos una disposición total por parte del presidente de este poder del Estado. Se ha designado una comisión para mantener contacto permanente con nuestro grupo”, afirmó Palma.

Santiago Palma y Arturo Fúnez, representantes de los inversionistas perjudicados, exigen la mediación de las nuevas autoridades para recuperar sus ahorros.

Koriun Inversiones, con sede en Choloma, Cortés, operaba en al menos siete departamentos del país. Actualmente, es investigada por el Ministerio Público bajo sospechas de lavado de activos y asociación para delinquir.

La empresa operaba bajo un esquema Ponzi, una práctica financiera insostenible que se caracterizaba por ofrecer rendimientos del 5 % semanal (20 % mensual), operar sin la licencia correspondiente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y utilizar el capital captado de los nuevos clientes para pagar los intereses de los inversionistas antiguos.

Más de 35,000 personas llevan más de un año esperando la devolución de sus ahorros. Arturo Fúnez, otro representante de los afectados, señaló que la situación ha provocado una crisis económica severa, llevando a muchas familias al borde de perder sus hogares debido a préstamos impagables.

“Vamos esperanzados en que estas nuevas autoridades darán la apertura necesaria para solventar esta vulnerabilidad”, expresó Fúnez, quien también solicitó medidas de alivio financiero para quienes están “asfixiados” por deudas derivadas de esta inversión.

Próximos pasos

La agenda de los afectados continuará la próxima semana con reuniones clave ante las nuevas autoridades de la CNBS y el Ministerio Público.

Palma concluyó señalando que la intervención original de la empresa estuvo plagada de irregularidades: “Al pueblo nunca se le garantizó saber quién tiene el dinero, dónde está ni cuánto queda. Confiamos en que esta vez el proceso sea transparente”.