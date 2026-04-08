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Diunsa lidera el Top of Mind 2026 en Honduras en tiendas por departamento

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Autor: El Diario HN
1 min.
Excelencia y recordación: Diunsa es galardonada por undécimo año consecutivo como la tienda por departamento número uno en la mente de los hondureños. / Fotos Cortesía.
La Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan presentaron los resultados del estudio Top of Mind 2026, en el que Diunsa también destaca en la categoría de tiendas electrónicas.

San Pedro Sula. – Por undécimo año consecutivo, Diunsa se posicionó en el primer lugar de la categoría de tiendas por departamento en Honduras, según el estudio de recordación de marca realizado por la revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan.

Diunsa reafirma su liderazgo: Mario Alejandro Faraj recibe el reconocimiento que posiciona a la marca en el primer lugar del Top of Mind 2026 en Honduras.

Durante el evento realizado en la ciudad de San Pedro Sula, Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, recibió el galardón y destacó el propósito de la empresa: “Nuestro compromiso es fortalecer un legado de 50 años en el mercado hondureño, contribuyendo al bienestar de las familias. Seguiremos ampliando nuestra presencia para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, afirmó.

En la misma ceremonia de presentación de resultados de TOM 2026, Faraj fue distinguido con el reconocimiento “Protagonistas del Mercadeo” por su gestión estratégica. Además, la cadena destacó en la categoría de tiendas electrónicas, consolidando su crecimiento y versatilidad en diversos formatos de negocio a nivel regional.

Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, distinguido como “Protagonista del Mercadeo” por su visión estratégica y el fortalecimiento de la marca.

Es la decimoprimera edición consecutiva del estudio TOM que presenta a las marcas líderes en recordación en la región centroamericana: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

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