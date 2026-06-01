Diplomacia, arte y filantropía: El Cuerpo Consular Sampedrano brilla en la “Noche Diplomática de las Culturas”

San Pedro Sula. – El panorama social y cultural de la ciudad vivió una de sus citas más brillantes con la celebración de la “Noche Diplomática de las culturas, una gala con propósito”, un evento único organizado por la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano que logró fusionar la elegancia internacional con el compromiso social.

José Martín y Verónica Chicas, Mireya Agüero, Héctor Corrales, Suyapa y Maurizio Chiovelli.

El Centro de Convenciones del Hotel Copantl se transformó en el epicentro de una experiencia multicultural sin precedentes. Diplomáticos, empresarios, autoridades gubernamentales y destacadas figuras de la sociedad civil se dieron cita para disfrutar de una velada donde la música, la danza y las tradiciones de diversas naciones se unieron por una causa noble.

La canciller Mireya Agüero comparte un mensaje de unión y solidaridad con los distinguidos invitados de la “Noche Diplomática”.

La gala contó con la presencia de la Canciller de la República, Mireya Agüero, quien asistió como invitada de honor, realzando el prestigio del evento.

José Martín Chicas, presidente del Cuerpo Consular Sampedrano, da la bienvenida oficial a los distinguidos invitados de la “Noche Diplomática”.

Las estrellas de la noche fueron los integrantes de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula. Bajo la dirección magistral del maestro Oscar Barahona, los músicos sampedranos deslumbraron con un repertorio ejecutado con maestría y precisión.

Desde Miami, la agrupación Brazilian Voices encendió el escenario con sus vibrantes ritmos de Bossa Nova, samba y jazz contemporáneo.

Desde Miami, Florida, llegó la agrupación Brazilian Voices. Su propuesta, que entrelaza con sutileza el Bossa Nova, la samba y el jazz contemporáneo, se convirtió en el puente perfecto para conectar a las distintas culturas presentes a través del lenguaje universal de la música.

Integrantes de Brazilian Voices durante su aplaudida presentación en la gala consular.

Más allá del despliegue artístico, el alma del evento fue su carácter solidario. Todo los fondos recaudados durante la gala serán destinados a la Fundación Kappa & Cipotes, transformando el éxito de la noche en un beneficio directo para el desarrollo y bienestar de la niñez.

Walter Hernández, Gregory Werner, José Martín Chicas, Mireya Agüero, Melintón Jiménez y German Ortega.

Con esta iniciativa, el Cuerpo Consular Sampedrano reafirma su liderazgo no solo como un puente cultural y de relaciones internacionales, sino también como un actor clave en la transformación de vidas y el apoyo a las causas más vulnerables de la sociedad hondureña.

El arte de la danza también formó parte de la propuesta escénica que cautivó a los asistentes durante la velada.

Jairo Mejía y Dina Bulnes, maestros de ceremonia de la gala.

Andrea Saldanha da Gamma Watson, Gonzalo Fournier Conde y María Isabel Rodríguez.

Astor y Alina González con Suyapa y Maurizio Chiovelli.

Verónica y José Martín Chicas.

Andrea Bryan Quintanilla.

César Elvir, Juana de Canahuati y Marina de Elvir.

Dora Paredes y Carlos Mendoza.

Suyapa Chiovelli, Nana Díaz, Elena y María Larios.

Moony Koch y Carmen Morales.

Jorge y Daphe Sikaffy.

Nora Schmid, Gonzalo Fournier Conde y María Isabel Rodríguez.

Alejandro Izaguirre y Uziel García.

Flor Pavlansky, Mary de Segebre, Vivian Kattan y Carmen Dibán.

Elías y Reina Kharoufeh.

Claudio Ferrera y María Alejnadra Morales.

Claudia Díaz, Georgina Barahona, Walter Hernández y Yosseline Gálvez.

Carmen y Roberto Dibán.

Carlos Mendoza, Jefrey Hércules, Claudia Fúnez, Dora Paredes, Yanitza Córdoba y Lester Herrera.

Keyla y Waldina Bográn, Yolanda y Salvador Manchamé con Tatiana Hernández.

Mauricio Kattán, Tatiana Paz, Yoselyn Paz, Zoila Chirinos, Menoti y Ana Maradiaga.

Suyapa Tróchez y Alex Canahuati.

Karina Argueta, Karina Fajardo y Karla Hidalgo.

Francia Quintana y Wilfredo Aplicano.

Fuad Handal, Sara Morales y Gerardo Gutiérrez.

Vivian y Mauricio Kattán.

Nena y Alberto Díaz Lobo.

Diter Quiroz, Fanny Rodríguez y Héctor Muñoz.

Estaf de gerencia de Aguas de San Pedro.