Diplomacia, arte y filantropía: El Cuerpo Consular Sampedrano brilla en la “Noche Diplomática de las Culturas”

San Pedro Sula. – El panorama social y cultural de la ciudad vivió una de sus citas más brillantes con la celebración de la “Noche Diplomática de las culturas, una gala con propósito”, un evento único organizado por la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano que logró fusionar la elegancia internacional con el compromiso social.
El Centro de Convenciones del Hotel Copantl se transformó en el epicentro de una experiencia multicultural sin precedentes. Diplomáticos, empresarios, autoridades gubernamentales y destacadas figuras de la sociedad civil se dieron cita para disfrutar de una velada donde la música, la danza y las tradiciones de diversas naciones se unieron por una causa noble.
La gala contó con la presencia de la Canciller de la República, Mireya Agüero, quien asistió como invitada de honor, realzando el prestigio del evento.
Las estrellas de la noche fueron los integrantes de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula. Bajo la dirección magistral del maestro Oscar Barahona, los músicos sampedranos deslumbraron con un repertorio ejecutado con maestría y precisión.
Desde Miami, Florida, llegó la agrupación Brazilian Voices. Su propuesta, que entrelaza con sutileza el Bossa Nova, la samba y el jazz contemporáneo, se convirtió en el puente perfecto para conectar a las distintas culturas presentes a través del lenguaje universal de la música.
Más allá del despliegue artístico, el alma del evento fue su carácter solidario. Todo los fondos recaudados durante la gala serán destinados a la Fundación Kappa & Cipotes, transformando el éxito de la noche en un beneficio directo para el desarrollo y bienestar de la niñez.
Con esta iniciativa, el Cuerpo Consular Sampedrano reafirma su liderazgo no solo como un puente cultural y de relaciones internacionales, sino también como un actor clave en la transformación de vidas y el apoyo a las causas más vulnerables de la sociedad hondureña.