martes, julio 14, 2026

Top 5

Más Noticias

El Club de Leones Yaaxlum 20-20 renueva su junta directiva para el periodo 2026-2027

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
El nuevo presidente, Juan Carlos Hidalgo, tomó el juramento a los integrantes de la nueva junta directiva: Karen Zapata (Secretaria), Lourdes Zapata (Tesorera) y Javier Santos (Primer Vicegobernador). Fotos: ElDiario.HN
En una emotiva ceremonia Juan Carlos Hidalgo asumió la presidencia de la organización, reafirmando el espíritu de servicio y liderazgo que caracteriza a la institución.

San Pedro Sula. – En un ambiente de compañerismo, calidez y camaradería, el Club de Leones Yaaxlum 20-20 celebró su tradicional cena de gala con motivo de la juramentación de su nueva junta directiva para el periodo 2026-2027, en el restaurante La Restaurant.

La presidenta saliente, Jenifer Cales, realizó el acto oficial de juramentación a Juan Carlos Hidalgo como nuevo presidente del Club de Leones Yaaxlum 20-20 para el periodo 2026-2027.

El momento cumbre de la velada aconteció cuando el presidente entrante, Juan Carlos Hidalgo, fue debidamente juramentado por la presidenta saliente, Jenifer Cales. Durante el acto, Hidalgo asumió oficialmente el liderazgo de esta noble asociación, comprometiéndose a ejercer su cargo con alta responsabilidad, dedicación y una clara visión de servicio comunitario.

Juan Carlos Hidalgo nuevo presidente del Club de Leones Yaaxlum 20-20 periodo el 2026-2027.

Tras tomar posesión de su cargo, el nuevo presidente procedió a tomar el juramento formal a los integrantes que lo acompañarán en la conducción del club durante este nuevo ciclo: Javier Santos, Primer Vicegobernador / Gobernador; Karen Zapata, Secretaria; y Lourdes Zapata, Tesorera.

En el marco de la toma de posesión de la nueva directiva, la jornada se consolidó con la firma de un trascendental convenio de colaboración que fortalecerá el alcance social del club: Juan Carlos Hidalgo, Kryztabeth Flores, Yasmina Sagastume y Juan Carlos Mejía.

Con este equipo de trabajo, el Club de Leones Yaaxlum 20-20 reafirma su posicionamiento y vocación altruista para seguir impactando positivamente en la sociedad.

Lourdes Zapara y Javier Santos.
María José, Karla y Juan Carlos Hidalgo, Geovany Cruz, dolores Fajardo de Hidalgo y Dr. Navarrete.

Durante el evento, se destacó el impacto transformador que la organización mantiene a nivel local y global. Los miembros del club recordaron su firme compromiso con causas prioritarias como: Salud y bienestar, Salud visual, Lucha contra el cáncer, Atención a la niñez, Medio ambiente y donaciones.

Ivanna, Edwin Argueta y Fajardo de Argueta.
Javie Santos y Mimí Pizzatti.
Erika Bueso, Carlos Tábora y Dolores Farajardo.

Al término del protocolo oficial de traspaso de mando, los socios, socias e invitados especiales disfrutaron de una exquisita cena en las instalaciones de La Restaurant. Entre brindis, charlas y muestras de afecto, la velada transcurrió en una atmósfera de fraternidad, marcando el inicio de un periodo lleno de metas, trabajo en equipo y solidaridad.

Previous article
Supermercados Colonial presenta mural en homenaje a la biodiversidad de Honduras
Next article
Un siglo de amor, fuerza y devoción: Doña Chila celebra sus 100 años de vida
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Bodas de Diamante: Don Fuad y doña Jo Faraj celebran 60 años de amor y legado familiar

Destacada 0
San Pedro Sula. — En un ambiente de profunda...

Un siglo de amor, fuerza y devoción: Doña Chila celebra sus 100 años de vida

Destacada 0
San Pedro Sula. - Con una emotiva reunión llena...

Supermercados Colonial presenta mural en homenaje a la biodiversidad de Honduras

Empresas 0
San Pedro Sula. - En un esfuerzo continuo por...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.