El Club de Leones Yaaxlum 20-20 renueva su junta directiva para el periodo 2026-2027

En una emotiva ceremonia Juan Carlos Hidalgo asumió la presidencia de la organización, reafirmando el espíritu de servicio y liderazgo que caracteriza a la institución.
San Pedro Sula. – En un ambiente de compañerismo, calidez y camaradería, el Club de Leones Yaaxlum 20-20 celebró su tradicional cena de gala con motivo de la juramentación de su nueva junta directiva para el periodo 2026-2027, en el restaurante La Restaurant.
El momento cumbre de la velada aconteció cuando el presidente entrante, Juan Carlos Hidalgo, fue debidamente juramentado por la presidenta saliente, Jenifer Cales. Durante el acto, Hidalgo asumió oficialmente el liderazgo de esta noble asociación, comprometiéndose a ejercer su cargo con alta responsabilidad, dedicación y una clara visión de servicio comunitario.
Tras tomar posesión de su cargo, el nuevo presidente procedió a tomar el juramento formal a los integrantes que lo acompañarán en la conducción del club durante este nuevo ciclo: Javier Santos, Primer Vicegobernador / Gobernador; Karen Zapata, Secretaria; y Lourdes Zapata, Tesorera.
Con este equipo de trabajo, el Club de Leones Yaaxlum 20-20 reafirma su posicionamiento y vocación altruista para seguir impactando positivamente en la sociedad.
Durante el evento, se destacó el impacto transformador que la organización mantiene a nivel local y global. Los miembros del club recordaron su firme compromiso con causas prioritarias como: Salud y bienestar, Salud visual, Lucha contra el cáncer, Atención a la niñez, Medio ambiente y donaciones.
Al término del protocolo oficial de traspaso de mando, los socios, socias e invitados especiales disfrutaron de una exquisita cena en las instalaciones de La Restaurant. Entre brindis, charlas y muestras de afecto, la velada transcurrió en una atmósfera de fraternidad, marcando el inicio de un periodo lleno de metas, trabajo en equipo y solidaridad.