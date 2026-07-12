El Club de Leones Yaaxlum 20-20 renueva su junta directiva para el periodo 2026-2027

En una emotiva ceremonia Juan Carlos Hidalgo asumió la presidencia de la organización, reafirmando el espíritu de servicio y liderazgo que caracteriza a la institución.

San Pedro Sula. – En un ambiente de compañerismo, calidez y camaradería, el Club de Leones Yaaxlum 20-20 celebró su tradicional cena de gala con motivo de la juramentación de su nueva junta directiva para el periodo 2026-2027, en el restaurante La Restaurant.

La presidenta saliente, Jenifer Cales, realizó el acto oficial de juramentación a Juan Carlos Hidalgo como nuevo presidente del Club de Leones Yaaxlum 20-20 para el periodo 2026-2027.

El momento cumbre de la velada aconteció cuando el presidente entrante, Juan Carlos Hidalgo, fue debidamente juramentado por la presidenta saliente, Jenifer Cales. Durante el acto, Hidalgo asumió oficialmente el liderazgo de esta noble asociación, comprometiéndose a ejercer su cargo con alta responsabilidad, dedicación y una clara visión de servicio comunitario.

Juan Carlos Hidalgo nuevo presidente del Club de Leones Yaaxlum 20-20 periodo el 2026-2027.

Tras tomar posesión de su cargo, el nuevo presidente procedió a tomar el juramento formal a los integrantes que lo acompañarán en la conducción del club durante este nuevo ciclo: Javier Santos, Primer Vicegobernador / Gobernador; Karen Zapata, Secretaria; y Lourdes Zapata, Tesorera.

En el marco de la toma de posesión de la nueva directiva, la jornada se consolidó con la firma de un trascendental convenio de colaboración que fortalecerá el alcance social del club: Juan Carlos Hidalgo, Kryztabeth Flores, Yasmina Sagastume y Juan Carlos Mejía.

Con este equipo de trabajo, el Club de Leones Yaaxlum 20-20 reafirma su posicionamiento y vocación altruista para seguir impactando positivamente en la sociedad.

Lourdes Zapara y Javier Santos.

María José, Karla y Juan Carlos Hidalgo, Geovany Cruz, dolores Fajardo de Hidalgo y Dr. Navarrete.

Durante el evento, se destacó el impacto transformador que la organización mantiene a nivel local y global. Los miembros del club recordaron su firme compromiso con causas prioritarias como: Salud y bienestar, Salud visual, Lucha contra el cáncer, Atención a la niñez, Medio ambiente y donaciones.

Ivanna, Edwin Argueta y Fajardo de Argueta.

Javie Santos y Mimí Pizzatti.

Erika Bueso, Carlos Tábora y Dolores Farajardo.

Al término del protocolo oficial de traspaso de mando, los socios, socias e invitados especiales disfrutaron de una exquisita cena en las instalaciones de La Restaurant. Entre brindis, charlas y muestras de afecto, la velada transcurrió en una atmósfera de fraternidad, marcando el inicio de un periodo lleno de metas, trabajo en equipo y solidaridad.