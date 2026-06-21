Con más de 200 jugadores, arranca la Copa Samsung 2026 en Sportia Pádel Club

San Pedro Sula.– El pádel sigue ganando terreno en Honduras y Merendón Place es el escenario de su última gran cita. Sportia Pádel Club inauguró oficialmente la Copa Samsung 2026, un torneo de nueve días que promete transformar el recinto en el epicentro del deporte y el entretenimiento del país.

Desde el pasado viernes 19 y hasta el próximo 27 de junio, más de 200 competidores medirán fuerzas en las categorías Masculino (1, 2, 3 y 4) y Femenino (2, 3 y 4). Además del prestigio del trofeo, los atletas compiten por una atractiva bolsa de premios que supera los L150,000.

“Este deporte experimenta un crecimiento sostenido en Honduras. Nuestro compromiso es seguir impulsando espacios de primer nivel que promuevan la convivencia, el bienestar y el entretenimiento para toda la comunidad”, destacó Marlon Cardona, gerente de Merendón Place, durante el saque inicial.

Fiel al estilo de Sportia Pádel Club, el evento va mucho más allá de la competencia en la cancha. Con entrada completamente gratuita durante todo el torneo, los asistentes pueden disfrutar de un ambiente diseñado para amigos y familias que incluye: partidos de alto nivel con los mejores exponentes del pádel local, zona gastronómica y barras de bebidas, activaciones especiales de las marcas patrocinadoras, pantallas gigantes para no perderse ningún detalle de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este despliegue es posible gracias al respaldo de Samsung como presentador oficial, junto al acompañamiento de Excel, Hyundai, Coors Light, Sercargo y Apostemos. Asimismo, Diunsa, Crealaser y Maestro Dobel Tequila se han sumado como patrocinadores clave de esta edición.

La emoción irá en aumento a lo largo de la semana, alcanzando su punto cumbre el sábado 27 de junio con las grandes finales. Sportia Pádel Club invita al público general a no perderse este cierre, consolidando una vez más su liderazgo como el gran referente del pádel en Honduras.