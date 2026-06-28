San Pedro Sula vive un cierre espectacular de la Feria Juniana 2026 con su tradicional Desfile de Carrozas

San Pedro Sula. Con un rotundo éxito, la Municipalidad de San Pedro Sula culminó las actividades de la Feria Juniana 2026 mediante el tradicional Desfile de Carrozas. El evento, que conmemoró los 490 años de fundación de la ciudad, reunió a miles de ciudadanos y turistas en un ambiente de sana convivencia, cultura y fervor festivo.

Más de 40 coloridas carrozas, comparsas y bandas de guerra recorrieron la Avenida Circunvalación, desplegando un espectáculo lleno de color, música y creatividad.

La apertura del desfile estuvo a cargo de la carroza de la Gerencia de Salud de la Municipalidad, seguida por las delegaciones del Cuerpo de Bomberos, los cadetes de la ANAPO y la Policía Nacional, quienes garantizaron el orden.

Durante el trayecto, las empresas participantes interactuaron con el público regalando productos promocionales, mientras las carrozas destacaban por sus vistosas temáticas con sabor a carnaval. El fervor musical y la elegancia se hicieron presentes con las bandas de guerra del Acasula, Liceo Militar del Norte, Supremos Poderes de la Secaph, así como los institutos Perfecto H. Bobadilla, Don Bosco y la banda marcial del IDEC.

El entretenimiento sobre ruedas y las expresiones artísticas también tuvieron su espacio con el Club de Autos Clásicos, el desfile hípico, las marionetas gigantes de Tuux Lockers, la carroza de Infarma, el Club de Mini Cooper, el Liceo Morazánico y el Club de Motos Harley-Davidson.

El alcalde Roberto Contreras expresó su satisfacción ante el impacto del evento: “Estamos muy contentos; ha sido un verdadero derroche cultural donde la familia sampedrana ha venido a divertirse sanamente. Niños, jóvenes y adultos han disfrutado al máximo”.

Sampedranos de todas las edades disfrutaron y bailaron de forma sana y segura en el Gran Cierre de la Feria Juniana 2026.

Asimismo, el jefe edilicio destacó el fuerte impacto financiero de las festividades: “Se ha activado la economía local con una derrama económica de más de 5,000 millones de lempiras en toda la ciudad. Esto fortalece a emprendedores, grandes empresarios y a la economía informal como las ventas de tamales y carne asada, además de beneficiar a restaurantes y al sector transporte. Todo se desarrolló con orden y seguridad; la ciudadanía se volcó en apoyo a la feria más alegre de Honduras”.

Al concluir el recorrido de las carrozas, la fiesta se extendió en la Avenida Circunvalación con el Gran Carnaval de la Feria Juniana. Miles de sampedranos y visitantes bailaron hasta altas horas de la noche al ritmo de reconocidas agrupaciones como la Banda Ibanez, Kandela y Ruta Latina, consolidando esta edición como una de las más memorables de la historia de la capital industrial.