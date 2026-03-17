Chicha y Limón martes 17 de marzo de 2026

¡¡DIA DEL PADRE!!…A brindar en familia por un año más de bendiciones para el patriarca…y una plegaria para los que ya partieron…San José de Colinas y San José de Copan de feria…Héctor Murillo y Dominique Marinakys de luna de miel…Ya fue inaugurado oficialmente Town Center el nuevo centro comercial en San Pedro Sula…La primera década de éxitos de El Bazar del Sábado…Imágenes del desayuno del Instituto Saint Joseph… Cumpleañeros… Astros…Efemérides…Cotilleos & mas… ¡Hoy venimos tan irreverentes como la misma Oriana Marzoli!

Un evento que sigue cosechando comentarios es la elegante boda de Dominique Marinakys y Héctor Murillo…que congrego a honorables miembros de la sociedad sampedrana en la iglesia María Reina del Mundo y en los salones Napoleon del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…ambos recintos primorosamente ornamentados con el buen gusto de las damas de ambas familias y el de la propia enamorada.

*.-Dominique lució majestuosa con ese imponente ajuar recamado de encaje francés…¡más feliz imposible!…junto a su amado Héctor, quien derrocho elegancia y dicha, con un smoking diseñado a su medida…Extendemos las congratulaciones a los novios y las familias Murillo-Fernández & Marinakys-Fernández…Idem a la planner Susana Prieto, quien hizo excelente mancuerna con Jackie Cabrera…¡Bodon!

Los ahora esposos, Dominique Marinakys y Héctor Murillo, protagonizaron una celebración nupcial de ensueño… En la gráfica, la pareja irradia felicidad mientras comparte este capítulo inolvidable rodeada de su selecto círculo de amistades.

*.-Este fin de semana…varias familias de la auténtica sociedad del Valle de Sula celebran una dichosa vuelta más al sol de sus miembros: Senobia Matute-Munguia, Carmen Larach-Faraj, Leticia Figueroa-Morales, Miriam de Rivera, Johana Jaar de Faraj…y benditos entre tanta beldad: Dr. Cesar Pio Santos, esposo de la bella dama Norma Leticia Leiva y el abogado Tomas Vaquero, esposo de la siempre guapa abogada Pamela Blanco.

*.-Esta semana será de gratas sorpresas para las bellas gemelas María José de Albir y María Fernanda de Casco… quienes estarán de plácemes recibiendo online y vía celular las muestras de cariño de su círculo social más cercano…súper populares…#aries…¿Dónde partirán esa exquisita tarta?…Quizá con algún viajecito veraniego en familia…#Kisses.

*.-Hijas del estimado matrimonio que forman: el Ing. Raúl Welchez y su guapa esposa Mayra Arias de Welchez, degustarán en familia las delicatesen del café familiar y agradecerán a Dios por un año más de bendiciones… ya casadas lucen mejor que nunca, el amor irradia en cada una de ellas…Muchas bendiciones en puerta para las guatas Welchez.

*.-Como muchos saben, María José es la esposa de Alejandro Albir, hijo de los estimados Rodrigo Albir y Ana Clemencia Arguello… mientras que María Fernanda es la feliz esposa de Ángelo Casco, hijo de Reynaldo y Angelita Bruni de Casco…Tres familias de reconocida honorabilidad.

*.-Si de onomásticos se trata…quien sigue abriendo finos presentes es la ex reina de belleza, socialité y ejecutiva del marketing Debbie Figueroa-Benhard…bella mujer en todo el sentido de la palabra…quien esta semana suma otra vuelta más al sol…Debbie se verá consentida por su amado esposo Eduardo Benhard y su apuesto hijo…¡Abrazos Mon Cherie!

Distinción y afecto: La estimada Vilma Karow, acompañada por su hija Kathe Karow y su yerno Héctor Fernández, en una estampa que captura la esencia de la boda de Héctor Murillo y Dominique Marinakys… Una imagen para el recuerdo en una noche llena de brillo.

*.-Dos arianas más que cumplen años por estas fechas son: Aura Guillen de Gatling y Alejandra García Fasquelle de Handal es otra de las distinguidas cumpleañeras quien el 22 parte pastel… la bella hija del siempre inolvidable Henry García y la guapísima dama del tenis, Hortensia Fasquelle, amanecerá rodeada de rosas y finos presentes… por lo que no dudamos que los ágapes en su honor empiecen esta semana…#Kisses.

*.-Elizabeth Canahuati Yacamán de Dumas, más conocida en los círculos sociales sampedranos como Lizzie Dumas, celebra el domingo 22 su aniversario…Se unen a los brindis, su guapo hijo Ricardo Dumas y su bella nuera Eugenia Bendaña de Dumas…como también departirán en su honor sus consuegros: Ricardo y Mayte Prieto de Bendaña…Felicidades Lizzie.

*.-Siguiendo con cumpleañeros: Golda Gertrudis Sánchez celebra el lunes 23, un bendito año más de vida…La Diva de Sulambiente desde ya recibe el beneplácito y los buenos deseos de sus colegas de los medios.

*.-La preciosa María Belén López Cueva llegó a sus siete añitos y fue festejada a lo grande con una fiesta infantil por sus papis la bella Marcela Cuevas y Mario Alberto… El festejo de María Belén contó la creativa y una divertida temática que permitió a su madre echar a volar la imaginación para agradar a la cumpleañera…¡Quien ya destaca en su escuela!

*.-Celebro de forma muy íntima otro dichoso año más de vida la especial Maritza Liseth Cano, más conocida como “Maritza’s Bakery”, por sus delicias y creatividad en sus pasteles…Maritza estuvo rodeada del cariño de sus hijos Valeria y Fernando Alonso García Cano…y no podía faltar la familia Mena-Sánchez quienes le tiene mucho cariño y estima…Muchos años más de vida y éxitos para la diva del fondant.

Quien desde ya recibe las felicitaciones por su cumpleaños es el carismático galeno César Pio Santos…esposo de la bella dama Norma Leticia Leiva de Santos, quien lo congratulará el viernes 20 de marzo en algún lugar chic de la ciudad… porque esta ejemplar pareja de médicos son bien requeridos en distintas partes del planeta para seminarios u otro tipo de conferencias de alto nivel…Bendiciones al laureado Dr. Santos.

*.-Una estimada y guapa damita, que sigue brindando en familia por otra vuelta más al sol…nos referimos a Candy Ester Pineda de Castillo…muy consentida en su respectivo círculo sociales porque esos ágapes no paran… Candy fue agasajada por su esposo Fernando Castillo y su hija Fernanda Ester junto a su madre Ester…La familia Mena Sánchez no se quedó atrás, la festejaron en el salón de eventos de Acontecimientos donde no faltó la hermosa tarta de Maritza’s Bakery…#Blessings.

*.-Abrimos nuestros avisos parroquiales con Víctor Aguirre y Danaee Collins, amigos de toda la vida con siete años de noviazgo que unieron sus vidas en el 2023, en dos emotivas ceremonias en el Club Hondureño Árabe…El salón Jerusalén fue el escenario perfecto para la ceremonia civil realizada por la abogada Gloria Sabillón…acto seguido, el pastor Rafael Castillo los declaro esposos ante las leyes divinas.

*.-Los ahora esposos son hijos de las estimadas parejas: Víctor Manuel y Suyapita Valenzuela de Aguirre, padres del apuesto Víctor David…y Edwin Collins y Sarabia Areli Castellanos, padres de la guapa Danaee…pareja que rediseño su nido de amor con las bellezas de Elements…que cuenta con regias promociones veraniegas…Felices Bodas de Cuero Aguirre-Collins.

*.-Quienes brindan entre vinos y delis por su cuarto año de casados, es la especial pareja conformada por Luis y Vilmita Funes de Erazo, quienes se unieron en formal matrimonio en el 2022…enlace celebrado por el pastor Samuel Sierra en los salones San Pedro del Hotel Copantl…teniendo como padrinos a Mauricio y Ana María de Mena con producción de DK Eventos.

*.-Otros tórtolos que recuerdan su noche de bodas, son los jóvenes Roberto y Carlota Barrera de Zavala…quienes luego de varios años de romance y una idílica pedida de mano en septiembre del 2021 en Roatán, unieron sus vidas en el 2022, siempre a la orilla del mar…esta vez en los parajes del icónico hotel Costa Azul en Puerto Cortes…las familias Zavala-Paz & Barrera-Breve brindaron por sus hijos…#blessings.

Un enlace para recordar será el de la bella Angie Andonie Yuja con Tino Pineda Siwady, sin duda uno de los mejores matrimonios del 2022… ceremonia religiosa en la Iglesia María Reina del Mundo oficiada por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y celebración postboda en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, exquisitamente decorado…”Un Bodón de Lino” que aún sigue vivido en nuestra memoria…¡A brindar amigos!

*.-Si el año pasado brindaron por sus “Bodas de Granate”…este 2026 será por sus “Bodas de Perla”…nos referimos a la especial pareja de empresarios Edgardo y Siham Burbara de Larach, quienes acaban de cumplir 30 años de feliz vida matrimonial…sus lindos hijos se unieron a la efemérides y obviamente media dinastía Burbara…#felicidades.

*.-Tan bellos como siempre y con la humildad que los define, así llegaron al altar el 2020 Daniel Eduardo Rodríguez y Andrea Celeste Guerra, quienes contra viento y marea se unieron en matrimonio tras tres intensos años de amor y comprensión…El pastor Noel Pineda oficio el enlace bajo los principios de la religión cristiana en una calida noche…Por estas fechas brindan por su sexto aniversario nupcial…#congratulaciones.

*.-Brindan por su cuarto aniversario de casados: Nassim Aaron Gale Gannoun y Evelin Funes…unidos en ceremonia religiosa en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa donde el padre Fernando Ibañez los declaró unidos en matrimonio…un banquete de esponsales memorable… Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos crearon un Jardín Floral en el recinto nupcial…Unas maravillosas Bodas de Lino.

*.-Si de amor se trata…cuatro honorables parejas de la sociedad nacional celebraron el fin de semana en familia sus “Bodas de Lana”… nos referimos a los encantadores: Juan José Jaar Faraj, hijo de José Jaar y Lilian Faraj de Jaar… quien hace siete años se unió en sagrado matrimonio con la preciosa Lisa Marie Hepburn Gabrie, hija consentida del querido matrimonio integrado por Antonio y Lorena Gabrie de Hepburn.

*.-Carlos Gabriel y Narda Nicole Aguilar de Villars, tampoco se quedan atrás en brindis, ya que en el marco de una cena familiar en su residencia, compartieron la bendición de llegar al séptimo aniversario de casados…siete maravillosos años de convivencia como esposos…Puesta en escena creación del siempre genial Elías Del Cid…Muchas Felicidades.

¡Boda Pineda-Portillo! En una atmósfera cargada de romance, Kerin Pineda y Cinthia Portillo se juraron amor eterno en los jardines de Angeli Gardens… El Salón Poinsettia lució impecable gracias a la firma Acontecimientos, donde Lidabel y Scarleth Mena fusionaron el dorado y el marfil con frescos follajes para crear un entorno de ensueño… Tras las sabias palabras del pastor Juan Carlos Hernández, quien recordó a la pareja la importancia de la fe en el matrimonio, los recién casados festejaron a lo grande junto a sus seres queridos. ¡Muchas felicidades a la joven pareja!

*.-Por estas fechas del 2024 unieron sus vidas en sagrado matrimonio los jóvenes Christopher Herrera y Kensy Hernández… ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Iglesia Espíritu Santo y la fiesta postboda en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, que lució una bella apuesta floral creación de Jackie Cabrera…quien le imprimió ese toque “Spring chic” al sarao familiar que hoy celebra sus “Bodas de Algodón”.

*.-Y en vísperas de celebrarse esta semana el Dia del Padre, en honor a San José, patrono de Colinas que sigue de feria…desde ese pintoresco municipio de Santa Barbara se conecta El Sambo Cipriano, quien disfruta de las festividades de una de los lugares más visitados del departamento del café, el junco y las mujeres bellas…¡Tierra de Celia Monterrosa!

*.-¿Se animará aventarse al ruedo del Miss Honduras Universo?…por el momento el Top 3 de posibles ungidas a la corona que ostenta la olanchana Alejandra Fuentes son: Haley Amaya, Alessandra Mayr y Brittany Marroquin…esta última con fuertes probabilidades gracias a su experiencia en certámenes de belleza…¿Quién ira al Miss Universo 2026?

*.-Por cierto…dicen las viperinas que la franquicia del MW ya tiene dueño y se trata del famoso “Zorro”, quien piensa elegirla en el marco del Miss Honduras Universo, luego de los tres desfiles…El resto de chicas vuelven a comenzar de cero en miras al cetro de MHU…¿Será?…Jurábamos y perjurábamos que Rebecca Rodríguez seria designada Honduras rumbo al Miss Mundo y Zu Clemente en miras al Miss Internacional…¡Suena genial!

*.-Y retornando a Honduras, Rebecca asuma esa franquicia del MW como directora, seleccionando dentro del grupo de “Chicas Carimaxx” a la Miss Honduras Mundo 2027…Rodríguez tiene vasta experiencia en belleza, marketing y moda…Seria una directora excepcional…¡A probar suerte con nueva visión para el MW, muchísima suerte a quien asuma ese reto!

La guapa Ashly Moncada ya alista maletas para poner en alto el nombre de Honduras en el Miss Piel Dorada Internacional 2026… La cita es en la calurosa Tapachula, México, del 26 de marzo al 5 de abril… ¡Estamos listos para apoyar a nuestra embajadora de la belleza en tierras aztecas!

*.-Volviendo a Colinas…y mientras Cipriano se “empuja” su café con pan, nos adelanta como están los astros esta semana…arranca con Mercurio, que este viernes 20 pasa de retrogrado a directo…día de Luna Nueva y el sol entra en Aries…¡El equinoccio de la primavera en hemisferio norte!…¡Fecha más que cabalística para todo mis amores: “posichiva”!

*.-O sea…que a partir de este viernes 20 empieza a moverse todo lo parado, estancado o en espera…¡El trámite o plan que sea mis amores!…y Jupiter, el planeta de la suerte, expansión, viajes y buena fortuna, ya está directo en Cancer…¡Vuelve la racha para los cangrejitos del zodiaco!…de aquí hasta junio del 2026 cuando arranca su ciclo de cumpleaños Cancer.

*.-En base a todo lo anterior…a partir de este fin de semana: florece el amor para Libra…todo lo referente a asociaciones, alianzas, gavillas, enchives o vecindario en general, está perfectamente bien aspectado para los exquisitos del zodiaco…¡A ponerse en vitrina Libra, porque nuevos prospectos en puerta se vislumbran en las venideras semanas o meses!

*.-Con el sol en Aries…a partir de este “finde” Leo recibe buenas nuevas vía redes sociales…¡Sorpresas online!…invitaciones o viajes en puerta al extranjero en las venideras semanas o meses leoncillos…porque el mundo los llama a grito partido…Todo lo referente a extranjeros o el extranjero muy bien aspectado para Leo estas semanas…¡Reencuentros pasionales!

*.-Esos cancerianos que anden buscando empleo: apliquen en línea a partir de este viernes 20 de marzo en todas las empresas de su interés, hagan la lista y envíen CV a las siguientes horas: 8:00 AM y 8:00 PM…a partir de este viernes, a diario y durante dos semanas consecutivas Cancer…que los llamaran de varios lugares…Cipriano los mira firmando en una transnacional de altos quilates en Abril…¡Cancer anda rachado!

¡Corte de cinta en Town Center! Con la presencia de la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien asistió en representación del presidente Nasry “Tito” Asfura, se inauguró oficialmente el moderno centro comercial Town Center en la capital industrial… El evento reunió a personalidades del ámbito empresarial y diplomático… En la fotografía, la designada departiendo con los anfitriones, Raymond Malouf y Samia Jarufe, celebrando el éxito de esta nueva apuesta comercial en San Pedro Sula.

*.-¿Y a Piscis, como le ira?…empiezan a verle el quesillo a la tortilla o el relleno a la baleada mis pececitos de colores…#pisto…paren de sufrir y fuera dolor…porque el aumento o los ingresos que esperaban por meses y hasta años, serán una absoluta realidad en estas semanas…aumenta el trabajo, hasta en fines de semana, pero será redituable en ganancias.

*.-Cipriano “mira” mudanza marcada para muchos Virgo…ya sea de domicilio, vecindario, villa, baldío, zona, ciudad y hasta estado…mas no de pais…y los que se tienen que tratar ASAP el severo insomnio que los gobierna de unos años para acá son los Sagitario…Eliminen café, sodas y todo tipo de dulces después del mediodía…¡Los tecitos ayudan de noche!

*.-¿Y Aries?…los “bebechitos” y ciertos bipolares del zodiaco, andan medio estresados antes de su cumple…como suele suceder en todos los signos semanas previas a su onomástico…todo se revuelca en: casa, trabajo, familia, amores, salud, redes y vecindario…la marea les bajara luego de su cumple mis amores, pero con mucha paciencia y tolerancia.

*.-Aries empezara a brillar después de cumplir años…¿aun con Saturno y Neptuno revoleando su signo?…positivos only…porque este 2026 será un año de grandes retos y cambios drásticos para ustedes…poco a poco los irán viendo llegar Aries, porque de aquí a diciembre, harán un gran recuento…¡Muchos arianos hasta de pareja, trabajo y religión cambiarán!

*.-Sin dejar atrás a Plutón en Acuario y Urano en Tauro…dupla transformadora que también trasquila a Aries en: hogar, trabajo, alianzas, domicilio, dineros, relaciones importantes y hasta amores…#utaaa…o sea…¿que los arianos son otros de los grandes “protagonistas” este 2026?…#simon…¡A fortalecer su SNC con ácido fólico, omega 3 y vit B12! Porque entre la hipertensión, jaquecas, carácter y esos cambios…#ojo.

¡Invitados de honor! Don Roger D. Valladares y su esposa Emma Mejía de Valladares no quisieron perderse la apertura del moderno Town Center… En la imagen son captados disfrutando del evento y compartiendo con los invitados en este evento que marca un nuevo capítulo para el comercio en San Pedro Sula.

*.-Y es precisamente el “tercer ojo” de Cipriano y sin albur, que visualiza a muchos arianos más solos que un peso para Navidad…¿Así cerraran el año?…¿Tanto así?…al menos los que están activamente en pareja…porque los cambios conyugales ya los sienten mis vidas…¡no se hagan de la vista gorda!…Embriagados de nostalgia, música vieja, depresión y una que otra Budweiser…con la ex pareja con su familia, los hijos por otro lado y Aries? como “La Marisela”: sola con su soledad…¡Me caigo y me levanto!…#OMG.

*.-Pero Genesis “La Chela” Verde es Aries, está por cumplir años ahorita en Abril y comprometida en matrimonio con un chapín…ya casi llega a TGA para celebrar otra vuelta más al sol y de paso, su despedida de soltera con full strippers…con sus “comadres” del canal jefeadas por Simón, Arteaga & Lagos…o sea: lo pasara a toda madre…¿Se casará como Isabelle Segura?…es la idea y los planes están…¡A ver cuanto dura!…¡La Chela y El Chapin son como “Los Amantes de Teruel”!…#lol.

*.-Por cierto…ya fue presentando en su staff de talentos: David “El muñeco” Zelaya…”El muñe” hace su segundo debut en el gigante de las tres letras y se espera, suba el rating o llene el vacío que dejo El Papucho en los “Vives”…porque Max Diego de Pineda hace lo suyo, pero no basta…¡El más alebrestado con la llegada de Zelaya fue “La cachorra”!.

*.-Le dio una subida de hormonas que no disimulaba a cuadro…¡Hasta close up le hicieron!…¿Y Mauricio?…pasa que esa “cachorrita” lo pasa super bien entre amigos: invita de todo y a todos…¡hasta presta dinero a los más necesitados!…o sea que La cachorra resuelve…¡Solvencia aparte!…Esplendido en cada salida que hace y hasta dentro de su trabajo…¡El Bisogno catracho!…#wtf…#zaz…¡Te fuiste hasta Guadalix de La Sierra!

Brillo y distinción en la boda Montoya-Kawas: Entre la selecta lista de invitados que se dieron cita en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, destacaron Maribel Flores, José Francisco, Rosa María Flores, Melissa Hasbun y José Ramiro Zúniga. El grupo de amigos disfrutó de una velada inolvidable en honor a los nuevos esposos.

*.-Quien cumple por estas fechas y empieza brindis este fin de semana es Jaime Alfredo Portillo…James Alfred para los fashionistas o “jeta de paila” para sus detractores…¡Que fuerte!…¿Porque le dicen así al divo del Seven & Seven?…supuestamente por chismoso, no se le escapa nada ni nadie…a quien tenga al lado, arrasa…Entre ellas Nohelia León, a quien le aventó “la sal”, porque dijo que si fuera buga, le tirara el bóxer…¿Será?.

*.-La chica de los deportes salió despavorida del lugar, porque ya sentía el “chahuistle” o sea la pava total sobre su ser…de por si la damita no tiene mucha suerte en el amor y con esas bromas…#cualquiera…jijijijiji…Nohelia será la corresponsal de ese canal en todos los partidos del mundial United 2026 en la USA, Canada y Mexico…le espera un gran año…¡Se lo merece!

*.-Como que le que llevas “vida y obra” a toda la gente de ese canal…¿Pasas al “pedicure” o qué onda?…no te creas todo lo que mires en redes o a cuadro…recuerda esto: “nada es verdad, nada es mentira, todo es según el cristal con que se mira”…¿O sea que ahí todos son personajes?…#nocreo…por algo el canal se llama HCH…¡Ni el dueño es personaje menos su gente!…¡Monetizan con polémica para acción social!

*.-En otros temas…¿será el efecto de la guerra en el Medio Oriente o la gente anda más mosca que de costumbre?…en “cierto” gremio del país abundan más que nunca los “colmilludos” y los “sombrerudos”…los primeros son esos amantes voraces del oportunismo, que pasan por encima de quien sea, para lograr sus objetivos: lucrarse con lo ajeno, aunque tengan que difamar o calumniar a quien sea…#perrahambre.

*.-Y los segundos son esos que saludan con el sombrero ajeno, ya sea para presumir el trabajo del prójimo e igual que el primer grupo, lucrarse del sacrificio de otros…excluyendo, desacreditando, omitiendo o desvalorando a quien sea, con tal de salir en alfombra roja sin tocar tablita…#pobregente…¡Lo que hay que hacer para tragar!…¡Eso, mis estimados lectores, es llevar el pan amargo a la mesa de su casa!…¡El pan de la vergüenza!…¡Y el karma que les espera…ni se imaginan!

*.-Enfatizamos “pobre gente” porque desconocen lo que el destino les depara…por experiencia de conocer muchas personas, esta gente acaba muy mal en la vida, padeciendo en salud de todo en sus últimas semanas meses o años…#noesbroma…ya que se “nutren” del descredito, ese “pan de la vergüenza” trasquila hasta la última víscera de su ser…como muchas argollas y políticos corruptos.

Brillo juvenil en el Saint Joseph: Las encantadoras Marcela Doblado y Nilser García, integrantes de la Clase 2026 del Instituto Saint Joseph, destacaron por su carisma y estilo durante el tradicional Senior Breakfast… Las jóvenes disfrutaron de una mañana inolvidable junto a sus compañeros, celebrando la despedida de su último año escolar.

Cerramos con el “Show” de las Parlamentarias…Parece que en los pasillos del poder ya no se discuten leyes, sino que se sacan los trapos sucios al sol como si estuviéramos en el patio de una vecindad… Lo de un trío de parlamentarias ha dejado a todo mundo con la boca abierta y los ojos pegados a la pantalla con todo lo que se dicen redes sociales… ¡Qué nivel, Maribel!… Es realmente lamentable ver a figuras que representan al pueblo comportándose como si estuvieran en un reality show de quinta categoría… Entre el despecho, la ambición y las ganas de figurar, han convertido la política en un mercado de chismes de mal gusto… Hasta la próxima entrega mis amorres, cuídense mucho, ya saben los queremos en P!”#$%.