San Pedro Sula conmemora el Día Internacional de la Mujer con jornada de empoderamiento y salud

San Pedro Sula. – Con una colorida jornada que fusionó educación, bienestar y servicios legales, la Municipalidad de San Pedro Sula celebró el Día Internacional de la Mujer en el emblemático kiosco del Parque Central.

ATENCIÓN INTEGRAL. Además de las actividades recreativas, las asistentes recibieron controles de salud preventivos y asesoría legal gratuita, servicios orientados a fortalecer el bienestar y la protección de los derechos de la mujer en el municipio.

El evento, diseñado para impactar integralmente en la vida de las sampedranas, ofreció desde cuidados personales hasta herramientas prácticas para el emprendimiento.

Bajo el liderazgo de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, la actividad destacó por la participación de estudiantes del Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea, quienes brindaron servicios profesionales de cortes de cabello, maquillaje, manicura y pedicura.

Estudiantes del Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea brindaron servicios gratuitos de corte de cabello, maquillaje y manicura a decenas de sampedranas durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Parque Central.

Complementando esta oferta, el Centro de Capacitación Municipal fomentó la creatividad mediante talleres de arte terapia, bisutería y decoración de sombreros, consolidando espacios que no solo funcionan como recreación, sino que actúan como una semilla para el impulso de futuros negocios locales y el emprendimiento femenino.

Más allá de la estética, la jornada priorizó la integridad de las asistentes mediante servicios de asesoría legal gratuita sobre derechos fundamentales y una brigada médica que ofreció controles preventivos de presión arterial, peso, talla y temperatura.

Vecinas de diversos sectores de la ciudad, participaron activamente en las dinámicas de aprendizaje, agradeciendo la apertura de estos espacios para la formación técnica y personal.

Al respecto, Krizzia Carranza, directora de Mujer, Niñez y Familia, enfatizó que el objetivo principal es brindar un apoyo real y oportunidades de aprendizaje para que las mujeres conozcan y aprovechen todos los servicios gratuitos que la Municipalidad ofrece en favor de su fortalecimiento y bienestar integral.

El impacto de la iniciativa fue respaldado por las protagonistas. Ela Portillo, vecina del barrio Cabañas, expresó su satisfacción por el acceso gratuito a la formación: “Estamos agradecidas con el alcalde Roberto Contreras por estos espacios que nos impulsan a aprender una manualidad y emprender nuestro propio camino”.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con el empoderamiento femenino, consolidando programas de capacitación continua para todas las ciudadanas del municipio.