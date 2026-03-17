martes, marzo 17, 2026

Top 5

Más Noticias

San Pedro Sula conmemora el Día Internacional de la Mujer con jornada de empoderamiento y salud

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Participantes del Centro de Capacitación Municipal exhiben sus habilidades en los talleres de arte en sombreros. / Fotos: ElDiario.HN / Cortesía MSPS

San Pedro Sula. – Con una colorida jornada que fusionó educación, bienestar y servicios legales, la Municipalidad de San Pedro Sula celebró el Día Internacional de la Mujer en el emblemático kiosco del Parque Central.

ATENCIÓN INTEGRAL. Además de las actividades recreativas, las asistentes recibieron controles de salud preventivos y asesoría legal gratuita, servicios orientados a fortalecer el bienestar y la protección de los derechos de la mujer en el municipio.

El evento, diseñado para impactar integralmente en la vida de las sampedranas, ofreció desde cuidados personales hasta herramientas prácticas para el emprendimiento.

Bajo el liderazgo de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, la actividad destacó por la participación de estudiantes del Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea, quienes brindaron servicios profesionales de cortes de cabello, maquillaje, manicura y pedicura.

Estudiantes del Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea brindaron servicios gratuitos de corte de cabello, maquillaje y manicura a decenas de sampedranas durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Parque Central.

Complementando esta oferta, el Centro de Capacitación Municipal fomentó la creatividad mediante talleres de arte terapia, bisutería y decoración de sombreros, consolidando espacios que no solo funcionan como recreación, sino que actúan como una semilla para el impulso de futuros negocios locales y el emprendimiento femenino.

Más allá de la estética, la jornada priorizó la integridad de las asistentes mediante servicios de asesoría legal gratuita sobre derechos fundamentales y una brigada médica que ofreció controles preventivos de presión arterial, peso, talla y temperatura.

Vecinas de diversos sectores de la ciudad, participaron activamente en las dinámicas de aprendizaje, agradeciendo la apertura de estos espacios para la formación técnica y personal.

Al respecto, Krizzia Carranza, directora de Mujer, Niñez y Familia, enfatizó que el objetivo principal es brindar un apoyo real y oportunidades de aprendizaje para que las mujeres conozcan y aprovechen todos los servicios gratuitos que la Municipalidad ofrece en favor de su fortalecimiento y bienestar integral.

El impacto de la iniciativa fue respaldado por las protagonistas. Ela Portillo, vecina del barrio Cabañas, expresó su satisfacción por el acceso gratuito a la formación: Estamos agradecidas con el alcalde Roberto Contreras por estos espacios que nos impulsan a aprender una manualidad y emprender nuestro propio camino”.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con el empoderamiento femenino, consolidando programas de capacitación continua para todas las ciudadanas del municipio.

Previous article
Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes
Next article
Chicha y Limón martes 17 de marzo de 2026
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Chicha y Limón martes 17 de marzo de 2026

Chicha y Limon 0
¡¡DIA DEL PADRE!!...A brindar en familia por un año...

Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes

Internacionales 0
La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes...

Tink”: Disney expande el universo de Peter Pan con una serie propia para su hada icónica TinkerBell

Farandula 0
El proyecto, que se encuentra en desarrollo, reúne a...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.