Chicha y Limón martes 25 de enero de 2022

Photo Credit To Blanca chinchilla Heyer feliz con la noticia que un varón viene a llenar de alegría su familia… Felicidades para Oscar y Anita por su nuevo bebé en camino y a su orgullosa Abuela

DIA DE LA MUJER!!...Hoy se congratula a todas las catrachas bien nacidas en este terruño…Los restaurantes, hoteles y clubes sigue tirando el local por los ventanales con un programa muy especial: menú y música en vivo…Mercurio sigue retrogrado haciendo de las suyas…Nuestros celebres cumpleañeros…Cotilleos candentes…Fechas memorables… ¿Cómo cierran enero? …El jueves se entrona doña Xiomara y bailando con Mel al ritmo de El Torito… ¿Vieron cómo arranco este gobierno? …Si así empezamos… #Pilas

*.-El padre Jorge Benavides, tuvo el enorme privilegio de unir en el 2020 a una pareja muy especial de la sociedad sampedrana: Eli Francisco Alvarado y Vilma Mencía Andino… la cita no podía ser en otro lugar que la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, templo de congregación de los enamorados, que luego de la homilía nupcial, brindaron por su dicha en los salones del Hotel Clarión de San Pedro Sula… ¡Enlace de antología!.

*.-Espacios magistralmente ornamentados por las damas de ambas familias reflejando un balance de las personalidades de Vilma y Eli Francisco: Pasión y Paz… detalles en rojo y blanco en ajuar, decoración y hasta en el pastel de bodas, obra maestra de La Tarta… Ambas familias se unieron en un brindis encabezado por la madrina Doris Chinchilla.

*.-Protocolo nupcial celebrado en tiempo y forma, tanto en iglesia como en el salón de eventos, con un cortejo de lujo integrado por familiares y amigos más cercanos de los novios…Muy elegantes arribaron: Elisandro y Anita Alvarado, padres de Eli Francisco… junto a Guillermo y Vilma Andino de Mencía, padres de Vilmita, quienes brindan con ellos por su segundo año nupcial…“Bodas de Algodón” Alvarado-Mencía.

*.-Regresamos nuevamente a la iglesia Nuestra Señora de Suyapa por un enlace celebrado hace dos años por el padre Luis Amador… en esta ocasión, la pareja en altar se trataba de dos jóvenes con cinco hermosos años de relación sentimental, tiempo suficiente para continuar más juntos que nunca en un proyecto de vida en común: una vida matrimonial.

*.-Se trata de Miguel y Veyra Castro de Rivera, dos maestros que además de compartir su amor por la docencia, los unen muchos sentimientos en común que los llevaron a convertirse en esposos… Los espacios de los elegantes salones Bristol del Hilton Princess, fueron testigos mudos de la felicidad de ambas familias que vieron como sus hijos concretaron sus sueños de amor por años anhelados.

*.-Estancia sutilmente ornamentada con pinceladas románticas por Ruaura Events, con una planeación absoluta a cargo de Norma Ruiz, quien reflejó la esencia de los novios en cada detalle plasmado en el Bristol… casa hotelera que se esmeró con sus delicias gourmet, todo regado con la mejor selección de bebidas internacionales con el sello Marcas Mundiales.

*.-Miguel y Veyra son amantísimos hijos de las parejas formadas por: Camilo y Mayela Pineda de Rivera y de Reynaldo y Marilyn Flores de Castro, quienes se unieron en jubilo con los padrinos de los esposos, Camilo Rivera y Claudette Nolasco…Posterior al protocolo nupcial, la pareja agradeció y poso con los presentes para el recuerdo… Dichoso segundo aniversario de bodas.

*.-Quien sigue recibiendo muestras de afecto en sus redes sociales por su cumpleaños es la encantadora damita Stephanie Luna, adorada hija de Olguita Ramos, quien consintió a su beba en la intimidad de casa…Inolvidable el cumple de Stephie el 2020 en las “Uropas”…#Kisses.

*.-Dos reconocidas socialités de la palestra parten pastel de Versalles por estas fechas…la dinámica rotaria Laurita Enamorado y la bella Wendy Sing de Rajan…quienes siguen agradeciendo en redes sociales las numerosas muestras de afecto de sus múltiples amistades… El C Bari Artisan & Deli del Copantl las espera en familia por mas brindis ladies.

*.-Mañana amanece de manteles largos la estimada empresaria del gourmet Antonieta de Escobar, motivo por el cual su esposo Mario, hijas y cercanos colaboradores, la consentirán en su día de días… Se suman a la dicha para esta dama, sus amigas y socias del Club Internacional de Mujeres donde Antonieta es muy apreciada…¡Bendiciones amiga!

*.-Bendito entre tanta socialité: Samuel Romero…Nuestro director sigue recibiendo el beneplácito de todos los que tenemos el gusto de conocerlo y ser sus amigos…los ágapes en su honor se vienen celebrando desde el fin de semana y se prolongan por estas fechas…¡Muchas Felicidades!

*.-La cosa va de prestancia…porque las dinámicas damas de la Asociación Femenina Hondureña Árabe, felicitan a una de sus compañeras más apreciadas: doña Victoria Arja de Larach, quien hoy Dia de la Mujer amaneció de manteles largos…Madre de la AFHA-2015 y Madre del Club Hondureño Árabe 2016, seguirá congratulada por su honorable familia.

*.-Las socias de ambas agrupaciones sociales se unen en jubilo para desearle lo mejor a doña Victoria, a quien siempre es un placer saludar en los eventos…Las fabulosas opciones del Club Árabe, Copantl e InterContinental esperan a los Larach-Arja para brindar por doña Vicky.

*.-El hotel Maya Colonial abrió sus puertas en el 2020 para celebrar una esperada boda: Alex y Blanca Mercedes Yuja de Antúnez se unieron por las leyes civiles y cristianas…ceremonias celebradas con familiares, cercanos y hermanos en fe…el enlace civil fue oficiado por el abogado Julio Cesar Lagos y el religioso por el anciano Audencio Fernández.

*.-De punta en blanco, Alex y Blanca disfrutaron al máximo la coronación de un noviazgo que duro más de 3 años… Pilar Cole ambientó los espacios en tonos suaves, donde el blanco fue el rey indiscutible de la velada…Las familias Antúnez-Guevara & Yuja-Sikaffy recuerdan entre vinos y delis esta unión…Toda la dicha del mundo para la pareja…Felices Bodas de Algodón.

*.-Otra pareja que rememora su enlace nupcial son los guapísimos Hansel y Sheila Lemus de Lindo, quienes en un enero mejor que este allá por el 2019, cristalizaron su sueño de amor en el marco de un idílico montaje en La Viñera de Angeli Gardens…exquisita creación en silver y azul royal by Lidabel de Mena y sus bebas de la firma Acontecimientos…Los Lindo-Lemus regresan a Angeli Gardens para brindar por sus “Bodas de Cuero”.

*.-Quien sigue consentida por su onomástico es Eva Lissette Barahona, Miss Honduras 1982…y este “finde” agregan un año más de vida: Carolina Rosa Rauscher, Miss Honduras 1977 y Salvador Nasralla…también empieza brindis Beatriz Ochoa, Miss Honduras Mundo 2011, su día es el 1 de Febrero…como en todos los signos, antes de un cumple pasa de todo…#Santisimo…Y el resto de acuarianos y piscis lo saben… #PilasPues.

*.-Otra parejita de tortolos que regresa a Angeli Gardens para un brindis muy especial son: Christopher y Janina Flores de Matute, quienes por estas fechas celebran sus “Bodas de Cuero”…Se unen a la dicha de esta pareja sus hermanos en fe de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días… Los Matute-Flores se unieron en solemne ceremonia en pleno Merendón.

*.-Mientras la guapísima Miriam Di Marzio sigue cosechando múltiples felicitaciones por su onomástico…la estimada pareja conformada por Christian y Nevia Alejandra Montes de Mejía, se disponen a celebrar en familia este venidero fin de semana, por su tercer año de casados… Unas “Bodas de Cuero” que los Mejía-Villanueva & Montes-Rápalo disfrutaran.

*.-Desde algún rincón de su Comayagüela del alma, se conecta entre la chumacera que reina en su hogar El Zambo Cipriano…compadre de nuestro Grimori y el psíquico mas cotizado en la capirucha entre los políticos de por allá…nos cuenta el caos que reino el pasado miércoles por la mañana con el apagón que dejo sin sistema el Centro Cívico Gubernamental…(RNP, SAR, INM incluidos aeropuertos y demás hierbas)

*.-Cipriano se quedó “varado” en uno de los salones de la oficina de pasaportes donde renovaba su documento…recinto que estaba hasta la pata de almas de todas las edades incluyendo niños…el personal súper atento, finísimos con todos los presentes, pero ese apagón puso histérica a la raza porque no había sistema…Mercurio seguirá retrogrado hasta el 4.

*.-Tantos millones que invirtieron en esos gigantescos edificios que alberga muchas dependencias del gobierno y no pudieron blindarlo con un buen sistema a prueba de apagones…esperar a que vuelva la energía, cargue el sistema y demás full mickies…sistemas informáticos importantísimos para el buen funcionamiento de tantas oficinas a nivel nacional…¡y vulnerable!

*.-Agrega Cipriano que muchas “influencers” capitalinas se están viniendo a pique en las redes sociales: gozaron de sus años de gloria y esplendor mientras lucían suculentas y ahora con varias libras demás, sus seguidores las cambiaron por mas jovencitas y delineadas…¡Puro descuido ladies!

*.-Al igual que en muchísimos “hormigueros” de SPS, también en TGA ya no soportan el infernal ruido de los parlantes de acera en muchos comercios…entre formales e informales que dejan sorda la población a puro reguetón…creen que con los ladridos de Bad Bunny venderán…(el eterno “crush” de Anahí Pérez…¿Ya no es JC Pineda Chacón?…#igual)…Señores comerciantes: con ruido ni las moscas llegan.

*.-Cierra Cipriano…que miro mucha socialité joven y madurita de las Lomas, tramitando su documento para viajar…pero no llegaron solas, andaban en modo “grupies” porque les aterra meterse en el “populacho”…jijijji…a ciertas les “desbarataron” la producción que llevaban: las hicieron rebajarse el achiote y tirarse el pelo tras las orejas.

*.-Mercurio seguirá retrogrado hasta el 4 de febrero “tocando” directamente a acuario y demás signos aire: géminis y libra…Además de sus medias naranjas: Aries, leo y sagitario…a estos últimos, esa aspectación les frena esa marcada franqueza con la que hablan…les contrae la lengua…¡Así se meten en menos líos arqueros calentones!

*.-A los acuario esta última semana de retrogradación, Mercurio les dice: “quédate en casa”…los limita al home office porque son “adictos” a la calle, la que les puede afectar con tráfico y otros contratiempos citadinos…Géminis en zipizapes por redes sociales con extranjeros o paisanos que viven fuera…¡el mundo de cabeza todo por la lengua!

*.-Seguirán las caídas en todo tipo de sistemas y hasta plataformas digitales…Idem masivas cancelaciones de vuelos por pandemia y climatología…con Urano nuevamente directo en Tauro (descansaron de sus revolcones de agosto hasta hace unos días)…nos presagia nuevos “avionazos” con aterrizajes de emergencia que dejaran al mundo atónito.

*.-Y en casa ¿Cómo estamos?…repentinos y continuos apagones a la orden del día que nos auguran malos recuerdos de 1994…igual con sorpresivas caídas de internet de la empresa que sea…dimes y diretes entre políticos a la orden de la jornada: el pan nuestro de cada día…Regreso de ex parejas para los Leo: ¿ para qué vuelve el pasado?

*.-Quizás regresan por varios “recalentados”…porque los bien llamados “fogones del zodiaco” son otros que envician el cuerpo ajeno…jijijiji…pero si esos ex, vuelven por dinero porque están jodidos, se irán por donde regresaron porque no cualquiera le saca plata a esos leoncitos fieras…como la popular “Tía Kari” a quien le dedican “Sobrio” de Maluma.

*.-Esos colombianitos están pegados por todos lados…no solo el sobrino adorado de Judy, también Yatra y J Balvin, archienemigo de Shakira dicen…¿Por qué será? si la barranquillera es más buena que el pan de bono…#mmm…Ese acentico sumado a la percha y al talento seducen al planeta…Ej: Johanita, la ex empleada estrella de J. Suazo en Interfashion.

*.-Ese “ch-ch-ch” sustituyendo a la “s” en varias palabras…jijijiji…¿era colombiana esa niña?…nada que ver…#cholomeña…jijijiji…ataviada en jeans y sweeter o jerseys, siempre invernal por el “freezer” de I/E y jefeada por el porteño Carlitos Alvarado…al son de sus infaltables, los clásicos de Enrique Iglesias, atendía “divina” con ese acento colombiano…Saludillos a Olimpia Cabrera y J D Fajardo que lo certifican.

*.-Johanita y Alvarado, formaron parte del staff del honorable Fernando Arturo Funes, quien gerenciaba compras…idem sus asistentes: las tremendas Lilian y Dayana, que junto al motorista (que hoy es el chofer de Sandra Canahuati) le ponían “sazón al caldo” en el día a día de la jornada…¿Qué fin tuvo Johanita?: Logística & Moda en Colombia Fashion.

*.-¿ y Suazo?…el galán esposo de Roxana, vecinos de la Moderna, creo que debe de seguir con la diva de Petralex Paty Giacoman…junto con Isela Perdomo, ex vecina de Los Felipillos…Otros empleados estrellas que laburaron en el grupo de la dinastía Leiva fueron: Jihad Faraj y Paul Gilen…no más por recordar los más “cool”…contaditos con la mano…#lol.

*.-Retomando a J Balvin…su última aparición pública fue haciendo “show” en Paris, como invitado especial al homenaje que le hizo Louis Vuitton a su genio, el recién desaparecido Virgil Abloh…el paisa llego con su pareja, la argentina Valentina Ferrer, ex comadre de Gaby Ordoñez en el Miss Universo 2014 de Doral Fl…¡donde Azucena Circo aplazo a nuestra Gaby!

*.-¿Y la che Ferrer?…la argenta de Córdoba llego como toda una “cenicienta” a USA, llorando por falta de preparación de su organización nacional, por lo que fue “adoptada” por un grupo de venezolanos que la pulieron en muchos aspectos…¡Hasta contrato con la prestigiada agencia de modelos Wilhemina de NY consiguió!…la hoy pareja de Balvin clasifico.

*.-Luego de figurar en la semifinales…la Ferrer siguió modelando en la USA y hasta consiguió ser la protagonista de un video con el colombiano…Ahí fue donde surgió el flechazo entre ellos hasta la fecha de hoy…que Balvin la convirtió en su pareja y en “influencer” de moda y estilo…#WAO…Definitivamente que en ella se cumplió lo de la Cenicienta.

*.-Estos son los “culebrones” que encandilan a Bryan Alexis Espinoza…el chico Carimaxxx se “orgasmea” de la risa cuando lee estas ristras…jijijji…Tauro tenías que ser manguito petacón…ni parpadea con esos ojazos al mejor estilo María Félix…Si de novelones se trata, el auténtico drama que vive la actriz tapatilla Ofelia Cano allá en México.

*.-¿Vieron su testimonio en el programa Hoy de Televisa?…eso está de alarido…y todo por confiar en su entonces pareja, un casado que la convenció de vender la casa de Ofelia y único patrimonio de sus hijos para unas supuestas inversiones…el tipo se fugó con el platal y dejo a la histrión silbando en el Ajusco…Cano hasta la esposa del pillo busca por ese dineral.

*.-Ofelia recurrió a su vieja amiga y paisana, la llevada y traída Galilea Montijo, para que le diera un espacio en esa revista mañanera y así exponer su situación…La Montijo le dio el espacio, pero al ver Ofelia que no le ofrecían posibles soluciones a su lio, cerro la intervención diciendo: “Yo conozco a Galilea desde sus inicios, pregúntenme por ella”…#PLOP.

*.-Nuestros frikis y suponemos toda el “rating” mundial de ese programa se murieron de risa por esa puntada…toda la entrevista transcurrió en el drama que vive la Cano, todos con rostros tristes y cabizbajos…hasta que la afectada lanzo esa mordaz sentencia al final del espacio…al mejor estilo de Eugenio Derbez: “Preguntenme”…jijiji…¡US$ medio millón estafados!

*.-No es para menos que Ofelia Cano diga que lleva una vida de “olla express” con semejante estafa…todo por confiar en quien no debía…aunque tenía muchos años de pareja, igual era casado…Ahora ni la esposa ni los amigos de ese mayate dan con su paradero…Cano dice que ese hombre se llama Raúl Alvarado Madrigal, nada que ver con el ex cuñado de MICA…¡Ojo ladies, no se dejen sodomizar por la calentura!

*.-Imperdible la toma de posesión de doña Xiomara Castro este jueves 27 desde el Estadio Nacional…como decía Nasralla animando la final de los Miss Honduras: “los ojos de Honduras y el mundo están puestos aquí”…y los ojos del planeta estarán sobre nuestra Señora Presidenta en las cumbres mundiales donde asista…quizás la única mandataria en toda América Latina… La inteligencia USA ya envió la bestia, que trasladará a la Kamala, sin duda que su presencia es un gran espaldarazo para doña Xiomara, a pesar del lunar negro que se pintaron los “rapiñeros” que tiene en su partido.

Allegados a Castro-Sarmiento que la informen y se deje asesorar en imagen (moda, look y otros aspectos) para que vaya dejando esos tonos revolucionarios en sus atuendos…ese rojo y negro ya parece uniforme…#NOOOO…al menos Melito se ataviaba de punta en blanco…jijiji… ¿Llegara Paty Rodas el jueves?… #MMM…Cuídense del virus, que está más regado que los mismos políticos…Los queremos en P!#%&/$.