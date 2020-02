Chicha y Limón martes 25 de febrero de 2020

Photo Credit To Claudia de Flores, Wendy Rajan y Tatiana Martínez, en el Fashion Show 2020 de la EIS

¡MARAVILLOSO DIA!!…ya casi nos volamos febrero…¿Cómo los trató este segundo mes del año?…muchos no se pueden quejar, porque varios se comprometieron y otros tantos llegaron al altar…Hoy los deleitaremos con el pre maternal de Gloria Stefanny Girón de Ríos…El inspirador compromiso nupcial de Carlos Corleto y Kimberly Rosales…Cotilleos ardientes como el tan llevado y traído segundo lugar de Angie Flores que ha puesto en entredicho la credibilidad del concurso de canto La Academia de Tv Azteca, ya que durante toooda su estadía recibió las mejores críticas de los jueces y en 3 ocasiones puso de pie a los críticos, algo que sus compañeros no lograron…Se ganó el corazón de millones de seguidores en Latinoamérica, quienes la querían en el primer lugar… ¿Qué futbolista se casó en secreto? ni se imaginan…Arrancamos mis amores…

*.-Rodeada de muchos globos, osos de peluche y el amor de toda su gente, así disfrutó su primer baby shower la preciosa joven Gloria Stefanny Girón de Ríos, dilecta esposa de Josué Wilfredo Ríos Hernández, quien muy emocionado, compartió con su amada de todas las actividades del sarao… delicadamente ataviada con una túnica maternal en rosa, Gloria Steffany reveló el género de la bendición que lleva en su vientre: será niña y se llamará Gloria Sophia…La experimentada planner Marcela Cueva, organizó y ornamentó, los salones Nazareth del Club Árabe de una forma fantástica…las asistentes no paraban de sacarse fotos en esa escenografía.

*.-Anécdotas y consejos de las ya madres de familia, sazonaron la cita donde las asistentes brindaron con fríos cocteles por la dicha de la primeriza, quien les confió que la pequeña Gloria Sophia nacerá en la última semana de Abril, está súper cómoda en su regazo y que junto a Josué Wilfredo han disfrutado estos meses de gestación de una forma muy especial…se lucieron como oferentes del convite: Cindy y Jackie Gutiérrez de Girón, tía y abuela de Gloria Sophia respectivamente…Otra entusiasta asistente a este prenatal fue la jovial dama Dunia Hernández de Ríos, suegra de Gloria Stefanny, que nunca olvidará tantas muestras de cariño…¡It’sGirl!

*.-Celebrando sus bodas de papel se encuentra la bella pareja formada por Jonathan y Stephanie Corleto de Taylor…y a un año de esta fastuosa boda, el hermano de la joven señora de Taylor se compromete en matrimonio con una linda damita…nos referimos al joven y apuesto caballero Carlos Corleto, quien acaba de protagonizar una linda ceremonia de compromiso nupcial con su amada Kimberly Rosales…Con cinco años de lindo noviazgo en el transcurso de sus años universitarios, donde se conocieron gracias a la religión cristiana que profesan, Carlos y Kimberly llegarán al altar a finales de este 2020, luego de una pedida de mano fabulosa en la atractiva Miami.

*.-Mejor forma de recibir año no puede ser mis amores: Miami Beach, playa, amor y una sortija nupcial…#WAO…Regresando a Honduras, esta pareja de enamorados convocaron a su padres y más cercanos, a una intima cena para oficializar el compromiso de bodas y fijar fecha para ambas uniones…Estos tortolitos, son amantísimos hijos de los matrimonios formados por: René Rosales y Sandrita Ponce de Rosales, padres de la preciosa Kimberly Michelle; mientras que por el lado de Carlos Alejandro, más que felices brindaron por la dicha de este noviazgo, José Amílcar y Hortensia Méndez de Corleto, súper elegantes para la grandiosa cita…los amigos contemporáneos de la pareja ya ultiman los agasajos pre nupciales.

*.-Con seis intensos años de amor y con una bendición en común llamada Mia Valeria, llegaron al altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa la especial pareja formada por: Merilyn Andrea Gallardo Cruz y Allan Josué Girón Mencía, tan enamorados como ese primer día en que se conocieron y cuyos corazones latieron a mil por hora, concretando un noviazgo a los pocos días…Seis años donde estos tortolos se consolidaron como pareja, formaron un hogar y nació su linda hija Mia…con los años, vieron la necesidad de legalizar su unión y bendecirla con el sagrado sacramento del matrimonio…fue así como el padre Fernando Ibañez los declaró esposos.

*.-Andrea se tomó varios meses hasta encontrar el ajuar que satisfacía esos sueños de adolescente, de llegar al altar ataviada de reina y opto por un elegante vestido corte sirena, totalmente ajustado a su estilizado cuerpo, con sugerente escote corazón…un desenfadado recogido fue el marco perfecto para su bello rostro que irradiaba felicidad toda esa noche…Allan Josué mas dichoso imposible, ataviado de rigurosa etiqueta…ambos cristalizaron sus sueños con una cálida celebración familiar en el área social del hotel Villa Sarela, con esa angelita de hija que cautivó a todos con su candor y alegría… Bendito hogar Girón-Gallardo.

*.-Si de amores se trata…les comentamos que las honorables familias progreseñas Rubí-Fuschich & Ferrera-Parham ya son una sola gracias al amor que se profesan sus hijos Abrahán Basilio y Victoria Alejandra, quienes la semana pasada se unieron por la vía civil en el salón Jade de Luna Turquesa… ceremonia oficiada por la abogada Rina de Villatoro y teniendo como testigos a Roxy Nathalie Fuschich y Nilson Danilo Cruz…el sábado pasado Abrahán y Victoria protagonizaron una linda boda en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa en El Progreso con posterior banquete en Villa San José…Galería de ambas uniones que pueden apreciar en este site…#Blessings.

*.-¿Ya adquirieron sus boletos para el Festival Noche del Sabor?…La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, BAC Credomatic y Coors Light los invitan a esta noche de gastronomía, altruismo y música, a desarrollarse el próximo 7 de Marzo en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (Expocentro)…teniendo como artistas de renombre a Juanes y la agrupación Piso 21…Los boletos se están vendiendo como pan caliente en: kiosko eTicket.hn en Metromall y Multiplaza SPS y TGA…Una cita imperdible donde pueden compartir con amigos y hasta hacer el mejor reencuentro entre ex compañeros de trabajo o colegio…ahí se los dejamos.

*.-Señores y señoras, ya saben, si su hija o ahijada cumple quince años en este 2020, desde ya vayan planificando ese ágape…empezando por buscar una buena asesoría con los especialistas en montaje de eventos: los organizadores y planeadores que se lucen con poco presupuesto…Marcela Cueva, Ruth Azucena Pérez, Sonia Pineda, Nolvia Mejía, Irela Pérez, Susana Prieto, Lidabel de Mena y sus lindas hijas, Dennise González, Fabiola Orellana…los geniales Elías Del Cid, Gerardo Trejo y Víctor Toledo no se quedan atrás, todos en armonía perfecta con Jackeline Cabrera, María Dolores Uclés de Rápalo, Globolandia o FloralboutiqueHN harán de su evento todo un hit social…A reunirse desde ya para un café, que estos genios les presentaran varias propuestas que superarán con creces sus expectativas.

*.-46 añitos…se está volando el día de mañana Mónica Raquel Rápalo Martínez, Miss Honduras 1992 y uno de los rostros más bellos en la historia del Certamen Nacional de la Belleza…Arrancando ese movido año, Eduardo Zablah trataba de convencer a Mónica Cueva ( Miss Teen Age-87 y Miss Independencia La Ceiba-88) para que portara la banda de la Novia de Honduras, pero ante la renuencia de esta exquisita ceibeña…en una de esas mañanas que abría su tienda El Gallo de Oro en plena Avenida San Isidro, a Eduardo Zablah lo sorprendió un milagro divino, que le cambiaría la vida a ese portento de chica.

*.-Vio contonearse a una linda colegiala del Instituto Secretarial Zoila D. Santos, con uniforme sexy y rostro de impacto…¿Cómo La Colegiala de aquel video de Calo?…Tal cual…El Gallo Zablah exclamó: “Esa es mi próxima Miss Honduras”…#WAO…Así o mas profético…la llamó, conversó con ella y resultó ser sobrina de una amiga del célebre diseñador que debutó como organizador del Miss La Ceiba en 1976…Era Mónica Rápalo, sobrina de Carmen Martínez, con quien Zablah habló el mismo día y ella encantada de tener a su sobrina como la nueva Miss La Ceiba 1992…Ahí empezó su proceso de preparación y lo demás es historia…Feliz Cumpleaños my Darling.

*.-Rápalo Martínez fue Honduras en el Miss Universo de Bangkok 92, en el Reinado Internacional del Café en Manizales 93 y en el Miss América Latina de Guatemala 93…¿Dónde coronaron a Dania Prince años después y donde le quebraron un carísimo estuche de maquillaje para sabotear su gane?: ahí mismo…Doña Norma de Funes también habló con Mónica para ver si podía representar el país en el Miss Internacional de 1993, ante la renuncia inminente de la sampedrana del IDE Nelly Margarita Mata Salinas…Otras que barajeó la extinta directora del MH para ese viaje a Japón fueron: la Miss Honduras de ese año Denia Reyes, la progreseña Ruth Martínez y hasta la ex Reina de la Feria Isidra y Virreina del Carnaval de Barranquilla, Maruca Dip.

*.-Pero al ver que ninguna de las pupilas Zablah podía, Funes se avocó con él para ese entonces organizador del Miss Tegucigalpa, Miguel Caballero Leiva, para ver si alguna de sus pupilas podía repetir la hazaña de Francis Funes…la Miss TGA de ese año, María Isabel Ochoa, no podía y la suertuda fue la Miss Comayagüela Miriam Zapata, quien contó con todo el apoyo de MICA y su séquito de patrocinadores para que fuera Honduras en Japón…Tal cual, la Zapata viajó y en la escala que hizo en el Consulado de Honduras en LA conoció al que para ese entonces fue el amor de su vida: Dagoberto Ramos.

*.-¿Miriam Zapata y Dago Ramos?…¿los mismos que auxiliaron a Jeam Haylock un año después en LAX?…Efectivamente…ya que abriste el “Baúl de los Recuerdos”, platica como estuvo esa lavativa allá en Los Ángeles…Eso fue con el viaje de la isleña al Miss Universo de Manila 94…Haylock ganó ese premio cuando logró el ultimo Miss Honduras celebrado en el Campo Agas…Entonces doña Norma consiguió dos tickets: SPS-LAX…LAX-Manila…De aquí a Los Ángeles todo bien, pero cuando la caracola se apersonó al counter de la aerolínea filipina y le chequearon equipaje y boleto aéreo, este al parecer apareció en el sistema como robado…Según declaraciones de la misma Jeam en su controversial retorno a suelo hondureño…#Santisimo.

*.-Haylock hacía fila en ese counter con varias de sus compañeras latinas, entre ellas la dominicana Vielka Valenzuela Lama, quien fue coronada ese mismo año Señorita América en Tegucigalpa, organizado por el Club Rotario Tegucigalpa Sur (Ex Miss Independencia de América)…y otras tantas latinas más que hacían el mismo trámite de Jeam…que vieron el zipizape entre la catracha y personal de esa aerolínea filipina…Jeam hasta se puso a llorar de la cólera, porque tanto a ella, como a su madre Sherryl Haylock , alcaldesa de Guanaja para ese entonces, el pueblo guanajeño y el mismo Eduardo Zablah, se les hizo la preparación y vestuario de la reina hondureña para el MU.

*.-Todas las latinas abordaron su segunda conexión rumbo a Manila, menos la hondureña, quien se quedó varada en LAX sin poder costearse el otro tramo de su viaje a Filipinas…le concedieron una llamada y la isleña llamó a doña Norma de Funes a su residencia, quien asombradísima, no encontraba a quien avocarse para auxiliar a Haylock…hasta que se le encendió el “bombillo” y recordó a Miriam, quien para ese entonces, supuestamente ya era la pareja sentimental de Ramos…Ellos se apersonaron a la terminal aeroportuaria y se llevaron a Jeam a su apartamento…Esa noche le hicieron un “tour” por algunos atractivos de Los Ángeles y hasta le compraron boleto.

*.-Con un air ticket comprado por el Consulado de Honduras en Los Ángeles, fue así como la Miss Honduras de 1994 embarcó al día siguiente de ese percance a Manila Filipinas, donde los organizadores del Miss Universo ya no la esperaban…ya tenían dos días en actividades luego de la fecha límite de llegada de las reinas…al ver llegar a la catracha, personal del MU sabia “algo” de lo sucedido por las compañeras latinas que vieron eso en LAX, la llamaron para conversar al respecto y fue ahí donde Jeam les explicó lo sucedido, desde su coronación (donde aparentemente argumentó no entrega de todos los premios ganados y la no preparación adecuada) hasta lo del ticket supuestamente robado y que la dejó anclada en tierras americanas.

*.-Le preguntaron a quién recomendaba ella para manejar esa franquicia en Honduras y sin dudarlo, la caracola aventó en el tapete el nombre de su manager local Eduardo Zablah…Fue así como el MU canceló franquicia con doña Norma y pasó en poder del Gallo de Oro…ese trámite duró varios meses hasta que la organización internacional finiquitara cuentas y papeleo con la organización del Miss Honduras…Para 1995, doña Norma se retiró del concurso con la edición ganada por Sayda Umaña quien viajó al Miss Internacional de ese año y la batuta pasó a doña Sandra de Hernández, asistente de doña Norma por muchos años..Zablah ya reclutaba reinas.

*.-¿O sea que para ese 1995 hubo dos Miss Honduras?…Así es…Fue el primer año de la historia en el país donde se realizaron dos certámenes: uno en San Pedro Sula y el de Zablah en La Ceiba, 9 de Octubre donde se coronó a Jazmín Fiallos para el Miss Universo de Las Vegas 96…Todo lo anterior, documentado por una serie de entrevistas que dio Jeam Haylock a los medios de comunicación al regresar a Honduras…Ese 1994 fue un “año negro” tanto por los apagones que convulsionaron al país, como por ese escándalo que puso a Honduras en los ojos del mundo…Y eso que por ese entonces no había internet…Hasta Gloria Ondina Rivera renunció por amor al Miss Internacional de Japón y ninguna de las finalistas de ese MH-94 pudo sustituirla…#OMG.

*.-¿Fue en esa MU-94 cuando estuvo de jurado Laura Zapata?…Así es…hasta allá la llevaron sus “villanadas” de telenovelas: su favorita era la imponente escultura de la avenida Balarat de Caracas, Minorka Mercado, pero por esos azahares de la vida ganó la hindu Sushmita Sen…ex de Ricky Martin…¿En esa edición fue cuando participó la hoy conductora de televisión Luz María Zetina?…NOOO…Ese año la franquicia del Miss México cambió de casa televisora y de nombre, paso a llamarse Nuestra Belleza México en Televisa y a la Zetina la eligieron ese año pero para el Miss Universo de 1995.

*.-Igual “suerte” corrió la linda salvadoreña Eleonora Carrillo, quien por ser menor de edad en 1994, se esperó un año para triunfar en el MU de Namibia-95…Quien si participó en el MU-94 fue la finada Miss Argentina Solange Magnano, quien años después de su reinado, una mala praxis plástica la mando en un vuelo sin retorno al más allá, luego de inyectarle aceite de avión en sus glúteos…como le pasó a Alejandra Guzmán quien está viva de milagro…La piba Magnano fue compañera de la omoense Heidi Riera en el Reinado Mundial del Banano en Ecuador 94 y de la ceibeña Claudia Hernández, en Nuestra Belleza Internacional de Univisión en Miami-94.

*.-Pero no salgo del asombro con eso del aparente boleto robado de Jeam Haylock…porque doña Norma tenía 30 años de trabajar duro con el Miss Honduras y jamás tuvo un impase como ese…siempre las mandaba con solvencia: tickets aéreos y franquicia pagada por la misma organización, las chicas no ponían para eso de su bolsa…Bueno, si hubo una buena época de esa era, que doña Norma con doña Sandra viajaban a Miami con la ganadora nacional a comprar vestuario en los shopping de por allá…Recuerdo a Sandra Navarrete en los “moles” de Miami en compañía de su tocaya Hernández… Quizás algún patrocinador le hizo esa mala pasada a Funes, de forma inconsciente y la señora no verificó itinerario en la agencia de viajes.

*.-Si de reinas se trata: Gabriela Irías, la actual Miss Honduras Internacional, quien está recién desempacada de Bolivia del Reina Hispanoamericana y acaba de conseguir trabajo en las FFAA…#WAO…la estudiante derecho, bilingüe, linda y muy desenvuelta, será la encargada del Comité de Protección de Bosques y Rescate de Vida Silvestre en áreas protegidas del territorio nacional…por lo cual “vivirá” literalmente en helicópteros, sobrevolando Honduras por los cuatro puntos cardinales con el C-9…Así lo expresó La Beba Marichal en TEN Canal 10, plataforma televisiva que se ha vuelto su centro de RRPP en cada proyecto…El Chinito Wong ya le echó el ojo como excelente prospecto para integrar su equipo de trabajo…#QueBien.

*.-Esta niña nos ha sorprendido gratamente, porque además de atractiva es muy inteligente en todo lo que emprende…no nos extrañaría que regrese a las filas del Miss Honduras Belleza Nacional para optar al cetro que la lleve al Miss Mundo…ella es humilde, dulce, culta y emprendedora, perseverante y tenaz, hasta lograr sus objetivos…¿Sera por ella que no participó en el 2019 Daniela Villafranca?…Digo, por aquella supuesta enemistad entre ambas familias por aquel penoso suceso que enlutó a los Marichal…Otra beldad de oro es la “pocahontas” de Yoro: Rita Leonila Velásquez George, quien con la experiencia aquilata en Filipinas con el Miss Tierra-19, vuelva “corregida y recargada” a las filas del Gallo Zablah por la corona de este año…#PuedeSer.

*.-Siguiendo con chismes suculentos: aquel futbolista que se casó en secreto, dicen que solo los testigos llegaron…ni los padres de los conyugues…al parecer ese “man” solo espero que la chica cumpliera la edad establecida para “robársela”…si así son felices, allá ellos…pero de que se aman, se aman, porque derrochan “amor” en esas redes…la que está que trina del despecho es la ex de ese galán, a quien dejó por esta cipota de buen ver y mejor que ella…Otro “romance” futbolero es de aquel espigado extranjero con un comunicador capitalino…agua que me quemo…Eso está de alarido total.

*.-El domingo, el sol entró de lleno al signo de piscis, bañando de éxito a estos nobles del zodiaco, bien llamados “Los hijos consentidos de Dios”, éxito que verán reflejado en sus vidas, días después de su cumpleaños mis amores…Con el sol en piscis, otros signos bien aspectados son: acuario con arcas llenas de dinero, solo lo cuentan y se les multiplica como el mismo arroz…virgo con el “amorzt”, andarán más atractivos y encantadores que nunca, levantando suspiros a su paso y muchas citas en puerta…capricornio con su palabra, impregnando de miel y melado de caña ese verbo, conseguirán aparentes imposibles…cáncer con ideas de viaje, quizás para semana santa a la USA o Cancún…

*.-Mientras que los géminis, se verán congratulados por su impecable trayectoria profesional con reconocimientos: los colocan en el pedestal que merecen con laureles, ascensos, promociones e incentivos…el anhelado aumento les llegará un mes después de su cumpleaños…Los geminianos que anden en busca de empleo: apliquen online a partir de HOY, diario y por tres semanas consecutivas, que antes que finalice marzo, estarán contratados…

Grimorio cierra sus notitas con los sensuales y bellos tauro, que por estas semanas andarán más hogareños y amigueros que de costumbre…más con ese urano que los trae vueltos locos de un lugar a otro, pues en esos lugares nuevos renuevan su círculo social y hasta un nuevo amor en puerta… ¿SERÁ?…los casados estables, andan viendo como remodelan cierta área de sus casas, porque los tauro no solo tienen una, por eso trabajan como burros… Relajados besitos con aroma a iris, ámbar y sándalo: Kohl de Bahrein, lo necesitan en su life…Cuídense mucho mis vidas ya saben que los queremos en P!”#$.