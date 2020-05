Chicha y Limón martes 26 de mayo de 2020

¡ENTRE FLORES Y CAUTIVERIO!!… Así cerramos esta semana el quinto mes del año, donde poco a poco se dinamiza la “economía de zíper” … Imagenes de la boda civil de Laura María García con Tural Hasanov en Frankfurt, Alemania… En esta semana cumplen años Marta Julia Gutiérrez Fléfil: Dina Bulnes, Benditos entre estas damas: Fernando Andrés Penabad y Guillermo Pérez Cadalso… Efemérides de antaño que encantan… Cotilleos en tendencia… Nuestros frikis están más puestos que calcetín de político: el matriarcado que se fue de la city como “fuga de negras” … ¡Desopilante!

*.-Abriendo las comidas rápidas, el resto de mesones esperan a sus comensales de siempre con las puertas abiertas… el gentío espera los precios y la atención de siempre… porque varios negocios “piensan” erróneamente recuperarse estafando a la gente y duplicando todo… Andan con el temor de por cuanto tiempo estarán “open” y todo depende de nosotros mismos… Por algo nuestro frikis apodan a esto: “La economía del zíper” … #PSLQ.

*.-Esta semana estará de manteles largos la estimada comunicadora y relacionadora publica de Aguas de San Pedro, Dina Bulnes… las congratulaciones para esta para este destacada dama… desde ya empiezan las muestras de cariño y sus amigos lo saben… Se une a estas muestras de felicitaciones su guapa hermana y socia del IWC Susana de Laínez y todos los colegas de SPS.

*.- Arrancan los ágapes en honor a la estimada dama Marta Julia Gutiérrez Fléfil quien este fin de semana cumple “un mayo” más de feliz existencia más plena que nunca… Se extraña en la Oficina de Migración y Extranjería… Marta Julia desde ya recibe las felicitaciones de su esposo Carlos Crespo, hijos y nietos quienes ya se organizan para festejarle en casa a la “Mami Marta” como solo ella se merece… Bendiciones amiga.

*.-Otra apreciable familia que brinda en casa son los Penabad-Bendaña con el cumpleaños del estimado amigo Fernando Andrés Penabad Figueredo, quien este jueves estará de plácemes… Su bella esposa Tita Bendaña e hijos sorprenderán a Fernando con una íntima reunión en su linda residencia… A departir con el catering de su gusto, porque todos están a la orden.

*.-El jueves 28 será un día de gratas impresiones para el honorable abogado y diplomático Guillermo Pérez Cadalso quien agrega un año más de vida… Mas entero que roble en Lancetilla porque los años no le entran a este ilustre hondureño… Su bella esposa doña Rosa Lourdes de Pérez Cadalso, hijos y nietos lo sorprenderán en la intimidad de su linda residencia… Felicidades.

*.-Por estas fechas del 2016… se cocinaban a fuego lento dos bodas de ilustres miembros de la sociedad sampedrana, que fueron congratulados con numerosas reuniones por sus contemporáneos, para despedir su soltería… Nos referimos a José Francisco y Andrea Naranjo de Paz y Phillippe y Stephanie Chahín de Berkling, quienes brindaran por sus “Bodas de Lino”.

*.-Mary Mourra de Bendeck…es otra de las exquisitas geminianas que celebra su cumple en familia y con ese móvil a todo lo que da… Sus múltiples amistades se unen con buenos deseos para esta dinámica socia del Club Internacional de Mujeres, donde es nervio y motor en sus actividades… Por cierto, estas damas pronto vuelven con sus tradicional te mensual… #Kisses.

*.-Otro onomástico que se cuece a fuego lento es el cumpleaños de la bella socialité María Elena Sikaffy de López, esposa de Armando López Scott y fundadora de una familia ejemplar… Su madre doña Irma y sus hermanos Jorge y Marcela con medio clan Sikaffy, planifican esos brindis en la intimidad de su linda residencia… Idem las felicitaciones de las divas de HanesBrand.

*.-Y de beldades va la cosa… porque la familia Sucrovich celebra de forma muy personal los 16 años de la preciosa jovencita Ilana Sucrovich, hija del apuesto David Sucrovich y de la guapa Angie León… quienes se unen al jubilo con los abuelos de esta senior de la Serán, don Isaac y doña Lily de Sucrovich… Inolvidable fue esa fiesta de 15 en el Club Árabe: animada por DJ Luna y organizada por la experta Sonia Pineda… Muchos años de éxito Ilana.

*.-Las bilingües tendrán una graduación diferente en este 2020, algunos solo con solemnes actos de toga y birrete en sus centros educativos… otros solo llegaran a traer sus títulos… más sin embargo, ciertos piensan departir de forma muy intima sin medios: nada de venta de “exclusivas” como en años anteriores donde varias parejas de padres de familia se “casaron” con determinados portales… Un 2020 lleno de cambios… #Sorry… #Covid19

*.-Desde la capirucha nos informa el Zambo Cipriano que sigue lloviendo a torrenciales en la Zona Central… que nos manden un poco de agua… Bien por las represas que necesitan del vital liquido para suplir a colonias que lo requieren y súper bien por los cultivos… pero muy mal para esos cinturones de pobreza en zonas de riego que jamás re ubican: el mismo drama de todos los siglos… porque tras las llenas vienen los derrumbes… #OjoPolitiquillos.

*.-Como también le siguen lloviendo todo tipo de propuestas (laborales y personales) al “Soldado Bailador” que no dejan en paz en redes sociales desde que salto a la palestra del Tik Tok… un mal gen viralizó su WhatsApp y ahora hasta de Dubái Disco lo llaman… jijijiji… Y por favor mis vidas, no confundan al Tik Tok con el Kai Tak… Este último el aeropuerto internacional donde llegaron: Victoria Alejandra Pineda, Ivette Vivas, Belinda Bodden y Carly Jones, entre otras beldades que arribaron a la ex colonia británica.

*.-Nos cuenta Vidajena… que cierto friki de la palestra anda en alas de cucaracha de unos meses para acá, cuando no deja de seguir acosando a aquel socialité que persigue desde su época colegial, que data de varios años atrás… no sabemos que paso entre ellos, pero el “junior” se encandila y pone nervioso el nombre de ese friki… Lo malo: que el socialité está recién casado y esta “tratando” de olvidar sus deslices de adolescente en pecado… #Uyyy.

*.-Eduardo Zablah sigue de cacería, no solo de bellezas para su concurso anual sino de directores departamentales… porque su organización ya lanzo las redes al mar en busca de nuevos talentos que lleguen a refrescar su justa de bellas…Que colaboren las direcciones de los colegios más poblados de las cabeceras departamentales donde egresan muchas bellezas: Central Vicente Sánchez, Villa Ahumada de Danlí, Álvaro Contreras e Independencia de SB.

*.-Mención honorifica la merece la UTH, que desde su fundación, siempre ha apoyado a las alumnas que participan en el Miss Honduras, no solo con permisos sino también a la organización misma con becas de estudio… La UTH sigue creciendo en todo el país y seguimos esperando a las bellezas de las distintas facultades en las filas del Miss Honduras Mundo: un plus para su hoja de vida chicas, porque también colaboran con obras altruistas… #Animo.

*.-Nos saluda Grimorio desde su rincón de armonía y luz, en cierto sector de paz en SPS, para comentarnos que soñaba con la re apertura de Espresso Americano por sus “frapuchatas”… la bebida más codiciada por los catrachos de la USA porque allá no está disponible en ningún cafetín… ¿Cuáles son sus favoritas?… ¿café, dark mocha frambuesa, caramel, vainilla, mocha lite, strawberries & cream, mint mocha, dark chocolate o mocha coockies?

*.-Ninguno de los anteriores, porque esos son los sabores de los frappuccinos, algunos disponibles en este país y todos en Starbucks…de quien nos comentan que este año abre en Honduras…me caigo y me levanto…Desde hace algunos años se escucha el rumor de ese pregonar que cada vez torna con más fuerza… Así dicen de Sephora, que un grupillo de bellas socialités piensan adquirir esa franquicia para rimbombante “mall”.

*.-Pero Sephora, en la USA y en cualquier lado del mundo, es cara…no se diga en su “casa matriz” en pleno Campos Elíseos de Paris… #OhLaLa… Esa es la “Madre de todas las Sephora”: media manzana de glamour, vanidad y codicia… Solo “high end” desde la entrada… Punto obligado de todas las parejas lunamieleras que han derrochado “amorzt” por la Ciudad Luz… turistas y demás casados que llegan por una “reconciliación” … #lol.

*.-¿Sera que esas socialités le harán el sueño realidad a muchos y muchas que no pueden viajar a ese mundillo de revista?… Ahí donde lo más “cómodo” son marcas de la talla: Pixie Beauty, Too Faced, Anastasia Beverly Hills y Urban Decay…de ahí para el real: Tarte, Charlotte Tilbury, Tatcha, NARS, Hourglass, Origins, Fresh, Marc Jacobs, Jo Malone y Tom Ford… Agua que me quemo… Mientras tenga “testers” como en la USA, porque eso de comprar a ciegas y tan caro, “no like it”… Cuando amanezca veremos ladies.

*.-A propósito de marcas “high end” y terminándose de deleitarse con una riquísima horchata de arroz granizada de Espresso Americano, Grimorio le recomienda altamente a todos los nacidos bajo los signos Virgo y Capricornio adquirir una muestra, decant o vial de “White” de la firma Puredistance… porque los mira con al aura muy gris, opaca y hasta lúgubre… Dos de los signos más “tocados” con eso de la crisis sanitaria.

*.-Por cierto… ¿Ya aprecian como los miran en la calle a esos sagitario?… #Uyyyy… andan bien magnéticos, el mundo voltea cabezas para verlos hasta de “carro a carro”… jijijijiji… bañados de ese particular sex appeal que los define, los arqueros del zodiaco andan “soñados” por muchos, en especial por varios amores o revolcones del ayer, que piensan en volver a vivir momentos candentes con los nacidos en este signo… A quien le dan pan.

*.-A quien ya no aguanta su esposo, es a aquella socialité compradora impulsiva-compulsiva, una víctima de la moda que hace sus propios diseños, rispa para el atelier de su modista y juntas, arman unas creaciones de ensueño… #Santisimo… Dicen que en esta cuarentena ya renovó por completo su guarda ropa de uso diario y va por el de “black tie”… Y eso que en esta “prom season” no están autorizadas las galas de graduación: ahorro aparte.

*.-Ese es uno de los lados “posichivos” de la pandemia, todos en casa y cero vida social para andar gastando “realeros” en galas de pocas horas…cuando esos empresarios contabilicen las pérdidas de sus empresas, se irán de “tuje” mis vidas… A demás, los ahorros de esos gastos vanos les servirán a los cipotes para su universidad en el extranjero: a comprarse un buen carrito por allá cipotes y hasta les sobra para ahorrar… Tiempos austeros de gran frugalidad.

*.-Lamentablemente son varias personalidades reconocidas en el ámbito social, deportivo, gremial y hasta políticos, que están en recuperación por ese virus que no distingue estatus ni código postal… hasta el momento los más populares siguen siendo: Ernesto Alonso Rojas, Farid Martínez y el limeño Geovanny Enamorado, más conocido como el ex de Jackie Herrera, quien fue “resucitado” en el Hospital del Valle al igual que Martínez…¡Bravo señores!.

*.-A propósito de ex reinas de belleza… a muchas de antaño no les gusta que les recuerden su pasado en la palestra, más a las que hoy son “señoras de tal por cual”, en la society… no se diga a las que se dan golpes de pecho con el cristianismo…jijijiji…para su pesar ladies, son y serán por 7 vidas más, la ex Miss de ese año… ese cliché lo llevaran como tatuaje en su face… ¿Por qué se apenan?… Cada quien recuerda o reacciona, según como le fue en la feria.

*.-Otros que se avergüenzan de su pasado, son ciertos políticos que pasaron por varios cargos en administraciones de dudosa reputación y que ahora laburan en la empresa privada y hasta como decentes…UPS: docentes… jijijiji… “¿Verdad que usted fue político con fulano de tal?” y ponen patas en polvorosa jodido…ya les parece que les cae la jura con escándalo incluido… Hasta las esposas con hijos procreados perdieron por andar en eso.

*.-Quien no escarmienta ni con la contingencia es “Don Viagra”, cliente frecuente de la “Madame de la City” y de cierto hospital chic donde entra por urgencias…jijijiji… ya lo conocen en todos los lados por sus andanzas y por arribar a ese nosocomio como recién amanecido o sea como “carpa de circo”… Su glamurosa ex esposa se cansó de pasar esas vergüenzas, ahora el susodicho llama a sus hijos y hasta nietos… ¡Que pésimo ejemplo!

*.-La que no se cansa de “planchar arrugas” es la celebérrima y tristemente famosa “alacrana”… una de las frikis más oscura y corrupta de la city… carne fresca para esos viejillos de dudosa reputación financiera en el bajo mundo…#Uyyy… Y es que esa avispita desde sus años universitarios, todo lo resolvía con sus atributos y eso que saco carrera “express” (lean facilonga) de tres años y ni aun así dio bola…pero en el plano laboral es una “experta”.

*.-Para bien o para mal, ella saco su cartón de la forma que quizo, pero otros que presumen cargos de alta gerencia y tienen media carrera abandonada…se escapan de llevar al prójimo por donde pasan con apestosa arrogancia y esas cuentas hasta la chota de dólares, no le hacen un favor a nadie pero se llevan entre las patas a muchos…A ver ahora “after Covid-19” como los trata el mundo… La vida es una tómbola como cantaba Monabel.

*.-Nos comenta Vidajena… que en tremendo lio casado está el esposo de una seudo socialité allá en la tierra de la guaria morada, lugar de trabajo de ella y residencia de la pareja…ambos conocidísimos en el mundillo “kisch” de la city… ella es una punta de lanza de “Federica”, cuzca, creidísima y de mirada pizpireta… mientras que el “galán” con su simpatía se defiende: tunantísimo hasta la tambora, porque le ha puesto los cuernos en cuanto trabajo tuvo.

Genio y figura hasta la sepultura reza el refrán: mientras ella trabajaba como mula en esa transnacional, el gordibueno salía a la “pesca” de cuanta mujer bonita se topaba en el camino hasta que se topó con una menor de edad…#UYYY…esas chicas de estatura impresionante y bellas… se metió en tremendo lio que aún sigue en legales por allá… de pena ajena…Con una de las parejas más cutre de la society nos despedimos: a seguir comiendo chocolate blanco de Hersheys para mitigar el encierro… Cuídense mis amores de la pandemia, no salgan a la calle sin mascarilla que s los agarran sin ella son 200 desplumados de multa y no se olviden que los queremos #$%&/