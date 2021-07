Chicha y Limón martes 27 de julio de 2021

ADIOS LUZ QUE TE APAGASTE!!…Se fue Julio mis amores…con mas amargas que dulces porque sigue el maíz a peso…Hoy cumple años la distinguida socialite Karla Mena de Facussé y mañana la bella Sandra Navarrete…Siguen recibiendo muestras de afecto: Nina Maier, Luisita Carias y Lila Díaz del Valle…el jueves brindan en Denny’s: Rocío Verdial, Jimmy Tovar y Renán Martínez…Suyen Muñoz también celebra… ¡No se pierdan la sección de hoy!

*.-Abrimos boca con una apreciada socialité: Karla Mena de Facussé, quien HOY amaneció de manteles largos… súper consentida por su esposo Daniel Facussé, hijos y por supuesto su bella nuera Sophie Andonie de Facusse, quien sorprendió a Karla con lindos detalles… se unen a los festejos de la especial señora de Facusse, su consuegra Rose Mary Zummar de Andonie.

*.-Mañana cumple 56 años una de las Miss Honduras más emblemáticas de la historia: Sandra Natalie Navarrete Romero…como ella y su familia dicen “ya han escrito mucho en años anteriores”…y tal parece que la dama de Paz Barahona quiere “sepultar” su pasado como reina de belleza…al igual que Francis Van Tuyl, Ethelvina Raudales, Denia Reyes, Dania Prince y otras.

*.-Por estas fechas del 2019 caía un grande: Sydenham Everett Moran Castro…más conocido en el ambiente bohemio como Sonny Moran…el cantante que nos ha deleitado con muchas interpretaciones de corte romántico, se nos casó con el amor de su vida, la linda joven Giselle Alejandra Fernández Rodríguez, quien lució divina con su ajuar de Vera Wang.

*.-Una magistral puesta en escena obra maestra de Marcela Cueva y donde Farah La Revista logró una cobertura esplendida, tanto en la iglesia Cristo Resucitado como en el Salón Natividad del Club Hondureño Árabe, donde los Moran-Castro & Fernández-Rodríguez se unieron en un solo brindis en el nombre del amor…Benditas “Bodas de Algodón”.

*.-Otra manzanita que cayó del árbol por estas fechas del 2019 fue la Miss Dior Linda Lozano…más bella, sensual y feliz que nunca el día que se unió en formal matrimonio con su príncipe azul, Rene Bendaña, quien embelesado no paraba de apreciar el monumento de mujer que ahora es su esposa…¿Cuál de los Miss Dior es Linda?…¿Cherie, Blooming Bouquet o Absolutely Blooming?…#Todos….¡Así o más exquisita!….¡Tauro tenía que ser!.

*.-Ataviada con un sugerente ajuar con prominente escote frontal a tirantes, la hoy señora de Bendaña irradiaba dicha en cada momento…El Club Hondureño Árabe lució como nunca con una puesta en escena tan sublime como espiritual en “All White” con esas velas reflejando la pureza del amor de la pareja…Una fiesta con destellos carnavalescos a lo Venecia fue la rumba que sedujo a los invitados a la pista…Dos fabulosos años de casados.

*.-Eilat Israel…es la sede oficial del próximo Miss Universo 2021: los 70 años de la máxima justa de la belleza y celebrados en “Tierra Santa”…¡Mejor noticia no podíamos recibir estos días!…nos encantan esas sedes lejanas y costosas…jijijijijiji…¿Quién será la ungida de los Carimaxx este año?…MMM…Dicen que Woldie “La Estaca” Durón…sobrina de Ana María.

*.-Es lo que se baraja a “soto voce” en los pasillos de la belleza: “En Carimaxx prevalecen antigüedad y lealtad…la que persevera alcanza”…¡Miren a Rosmary Arauz!…Woldie la sobrina de la top planner de TGA…¿Sera?.

*.-28 de agosto en el área de la piscina del Infinity Bay & Resort en Roatán…la isla bonita del Caribe catracho nuevamente será la sede del Miss Honduras Universo…una velada tipo desfile de modas, relajada y sin tanta producción…una gala tipo Summer Fashion Week para elegir nueva modelo…Carimaxx no se complica la vida.

*.-Si de “misses” se trata…al parecer este año tampoco abra Festival de la Costa Maya en Belice, donde año con año se elige a la reina…Honduras se ha alzado tres veces con ese cetro de significativa producción con las estampas de: Diana Lisa Viera Sáenz, Gabriela Salazar y Mary Cruz Cardona…Diana Lisa ese mismo año gano en Ecuador el Reinado Internacional del Cacao…#Kisses.

*.-Por cierto…dicen que este año regresa el “Mrs. World”, propiedad de doña Morley…¿Quién tendrá los derechos de esa franquicia en nuestro país?…para motivar a las catrachas deberían de enviar conductoras de TV: bellas, populares y con el apoyo de sus casas televisoras…proponemos a: Melissa Valeriano, Kritza Pérez o Loren Mercadal…La Lic. Annamaria las apoyaría a full.

*.-Les lloverían ropa y accesorios de los diseñadores catrachos…mientras que la corporación corra con los pagos de franquicia y pasajes aéreos…esas damitas están más que listas para hacer maletas y encaramarse a un avión señores…Canal 5 con gusto seguro las patrocina y hasta transmite la elección…#Pilas.

*.-“Chaina” también vuelve a la carga con sus justas de bellas…están dispuestos a perdonar anualidad de la franquicia y enviar los pasajes aéreos, con tal de recuperar el turismo de siempre luego de la pandemia…Miss Bikini Model, Miss Yatch, The Bride of The World, Miss Tourism Queen y otros más en cartera vuelven…#OJO.

*.-Burundanga pasa adelante…”¿Qué haces ahí parado de punta en negro como la muerte?”…#Madera…nuestro amigo hace su reaparición en la society luego de varios meses “guardadito” en Guanaja junto a su novia la Mary July…ellos son felizones en la tierra de Jeam Haylock a quien divisaron.

*.-La hija de doña Sherry aun conserva esa imponente estampa con la cual se convirtió en la reina de los hondureños…Haylock fue Honduras en el Miss Universo de Manila 94…Según Burundanga los años le hacen lo que el viento a su isla, porque aun presume ese rostro fresco y radiante, al mejor estilo de Nora Schauer en sus años mozos junto a Carlos Arturo Matute…#Diva4Ever.

*.-Mi amigo nos trae las ricuras de Panadería y Repostería Moderna, frutas y verduras con demás fiambres de Supermercado La Colonia, así como almuerzos de Denny’s…¡mucho con demasiado!…repartiremos entre los presentes para que Dios nos de mas…”Dando es como recibimos mis vidas”.

*.-Ya inoculado y con doble mascarilla, nos saluda con besitos tronados con aroma a “Pure White Cologne” de Creed, una de las favoritas de Barack Obama para su dia a dia…junto a la cotizada “Musc 25” de Le Labo, extraida de su línea “exclusive cities” e inspirada en la cálida metrópoli de Los Angeles…Musc 25 solamente está a la venta en el mes de septiembre…#OJO.

*.-¿Y para Nueva York cual es la inspiración?…”Santal 33”…el aroma otoñal que destilan esos encorbatados ejecutivos de Wall Street en el Distrito Financiero y por todo el “Midtown” de Manhattan…siempre con su “iced coffee” de Starfucks en la mano…jijijijiji…Para Miami es “Tabac 28” …#LeLabo…#WTF…Tres unisex bien balanceadas que necesitan en su vida.

*.-El pasado fin de semana…Burundanga hizo su “night tour” de siempre para tomarle el pulso a la vida nocturna de San Peter y miro cada cuadro, digno del MOMA….la mayoría de los bares están open y varios de sus propietarios le confiaron que las “autoridades” solo llegan por botellas y “moje”…#WTF.

*.-Llego a uno de los negocios de la tristemente famosa “Madame de la high”: La Casa de las Muñecas…miro un carrerío fuera que cosa seria…y eso que solo llegan por unos tragos y sus chicas favoritas: “ready to go”…la “date house” imperdible de muchos empresarios y varios políticos…#adivinen.

*.-La madama como siempre: con una mano la copa y con otra el cigarro, contoneándose con esa elegancia que la define…una anfitriona como pocas…cansada de probar suerte en el amor con tres fallidas uniones en su haber y de otras tantas traiciones de dizque amigas, esta dama se enfoca en sus “negocios”….cuentan que esa “casita del placer” no para operaciones.

*.-En la barra miro tan bella como una estrella a su alera “La Gata del Asfalto”…aquella ejecutiva bancaria que se transforma en las movidas noches sampedranas…la beldad esperaba cliente porque como dice Antonio de Fraganceando “no se casa con nadie”…pero le acepta piso a varios…jijijijii.

*.-Burundanga también diviso en esa noche de viernes a dos reconocidos futbolistas que andaban en plan de cacería: uno casado y el otro caliente…jijiji…bueno, los dos andaban bien “hornies”…salieron muy bien acompañados con rumbo desconocido…Oro antro que reanudo full operaciones es la “cueva del mayate”…salones completos y “dark room”.

*.-Si de mayates se trata…nos escribe Eva Gabunda para contarnos que ya se aplicó la segunda dosis de su vacuna…fue a la Católica donde miro el proceso más ordenado que otros días…Eva llego a las 5:00 AM y ya había una fila de una cuadra fuera del portón…#OMG…¡La gente no tiene por qué dormir ahí!

*.-Eva era el cetro de atención en esa fila por su chispeante personalidad: extrovertida, simpaticona y muy comunicativa con todos…es un carnaval andando…Tipo 7:00 AM llegaron los mayates de Azteca Honduras a cubrir el proceso: entrevistaron dos que tres de la fila y Eva no se podía quedar atrás….Los hijos de La Chapoy siempre pilas…¡Fue el único medio ese día!

*.-“póngase la mascarilla para entrevistarla”…jijijijiji…esa mujer estaba encampanada con ese reportero: se le pegaba más al micrófono…jijijiji…mi alera estaba cansada de hacer fila y sudar la trompa con doble mascarilla, que opto por quitársela para respirar mejor y empujarse chucherías…#lol.

*.-Clasificaron la fila y para adentro como “hormiguitas”…dentro del plantel los ubicaron por aulas y los que no cabían abajo, los aventaron al segundo piso…Las chicas de Copeco muy eficientes ese viernes, van mejorando, al menos ahí…a media mañana, Eva divisa desde arriba la llegada de un carro de la PM: esos mayates se quedaron en el parqueo acomodándose el “súper pack”, sin mascarilla, gafas y esperando saludar a Cosenza quien no llegaba.

*.-Esa mañana inocularon las chicas de la Cruz Roja: muy amables con la población, contrario a otros médicos ya graduados…Eva les pregunto por la Lic. Barahona de Brandel y no la conocían…también por Alberto Leitzelar y se quedaron en la luna…pero si por Cosenza, quien es “friki fijo” en La Católica.

*.-Según el sapo la pedrada…porque en otro extremo de la ciudad, específicamente en La Villa Olímpica, El Chele Mozote llegaba por su primera dosis de Moderna…una fila kilométrica de más de tres cuadras afuera del portón, bajo el sol y tragando todo el polvo que levanta el equipo pesado…punto y aparte el pestilente crique que satura todo el sector…#WTF.

*.-La fila no avanzaba y luego de dos horas parado como loro, llegaron como demonios salidos del infierno los “chepos municipales”, gritando a todo pulmón que ya no habían vacunas en plenas 10:00 AM…que solo para la gente que había dentro del gimnasio, que si acaso “sobraban” pasaría más gente…¡Fumigando al pueblo, de punta a punta en esa fila!…¡Que barbaros!.

*.-Si de barbaros se trata: Grimorio…quien ya se aplicó la tercera dosis de su vacuna…WHAT…¿acaso no solo son dos dosis?…si pero este como es bien extremista, llego al tercer mes por otra tarjeta de vacunación, haciéndose pasar como “primera dosis”…hizo fila y se la aplicaron, extendiendo una segunda boleta…tiene que ir en agosto por su “segunda” (cuarta) dosis…#lol.

*.-Cuando quedes como Cuasimodo no llores Grimorio…jijijiji…Ahí anda como si nada con esas dietas verdes, libres de carbohidratos y empujándose mucha agua…es una sílfide de álgido, camina casi flotando en el aire, tan etéreo como el humo mismo de sus sahumerios…jijijiji…Está tomando equinacea.

*.-Nos escribe para comentarnos que los Aries andan más creativos e inventivos que nunca: en el aire se “cocinan” la próxima estrategia para “sobrevivir” a su crisis…antes muertos que arruinados y la apariencia ante todo…Bien o mal acostumbrados a la buena vida “cueste lo que les cueste”.

*.-También tenemos noticias de La Seca y La Meca, quienes tienen la visita de su prima La Patuleca, en esa casona de las cumbres sampedranas convertida en Spa VIP…jijijiji…La Seca está probando en su rostro la “leche de burro” de Donkeys & Co…recomendada especialmente por su comadre Miriam Llantada…La Meca “testea” los productos Tata Harper, icónicos en Ebal Díaz.

*.-A propósito de políticos de altos vuelos…me cuenta El Zambo Cipriano que viento en popa van los preparativos del primer baby shower en honor a Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaria de Salud, quien se encuentra en la dulce espera…¿a su edad?…¡ni Santa Ana!…si pudo la ex Miss Mundo 84 Astrid Carolina Herrera, a sus 50 papiros, porque no mi adorada Miss Clairol.

Y dicen las malas lenguas de la “capirucha” que una visitadora médica que hace muchos años se mudó a vivir a la USA con tremendo kilometraje de amores en su haber de ambos sexos… Hoy se ha metido en amoríos con el esposo de una de sus ex compañeras de la UNAH… pues el susodicho viaja mucho a USA por negocios y ella se lo lleva todo el weecame a rollear en bici por los pantanos de Miami…

*.-Otras divas de la política que siguen costosas rutinas de cuidado capilar al igual que Miriam Estela Guzmán Bonilla (18/04/68, Diva de la SAR e hija prodiga de Pimienta Cortes) son: Ida Berenice Molina, quien aprovecho su jugoso aumento de salario para “internarse” en Yolanda’s Lomas del Guijarro…Rixita “Delina de Marley” Moncada y la beba Hall es otra…#OMG.

*.-No es nada aquella ex vicentina vecina de la Trejo, nacida un 27 de noviembre de 1969 y cuya cedula termina en 17…jijijijiji…¡Así o más alucinadas!…y es que no hay vicentina fea…Ej: Ana Lucia Rivera Castro, Rosa Eva Castillo Madrid, Cinthia Zavala, Viena Emelda Baide, Elvia Rosa Donaire, Carla Andonie, Muiassar Abbas, Tatiana Gale, Karla Núñez, Sofía Karina Milla.

*.-Y la cosa va de divas…¿Ya siguen en YouTube a Talina Fernández?…antañona comunicadora de la televisión mexicana de la vieja escuela y bien llamada “La Dama del buen decir”…tienen que ver todo lo que guarda en esa recamara de “closet”…¡Un tour completo de glamour e historia!…Infaltable como le entran sus antiquísimos “jeans”…¡de alarido!

*.-Como cierra el zíper de esos pantalones de mezclilla, acostada en la cama para contraer su cuerpazo…Nos recordó a la Peña Betancourt en sus años de Plan Básico y cuando vivía en Las Brisas…jijijijiji…y eso que la hija de doña Loyda siempre tuvo medidas Diet Coke-12 onz…comadre de la Nolasco-Orellana, otra “sencillita” que llegaba forrada en oro de pies a cabeza…#WTF.

*.-Parecía húngara o gitana andaluza con tanto “bling bling” que le colgaba de todas partes…aretes dobles en cada oreja, las manos repletas de anillos, cadenas, pulseras y hasta tobilleras…no sabíamos si la Nolasco se bañaba en perfume o en oro…y viajar en la Ruta 4 con esa producción encima cosa seria….de las pocas que aun escribe letra de carta, tipo maestra….por algo su compadre Medina-Osorio la bien apodaba “La Profe”.

*.-Eran los dorados 80’s…cuando sonaban: Lionel Richie, Steve Wonder, Madonna, Cyndi Lauper, George Michael, Michael Jackson, Opus…y por estos lados de America: Camilo Sesto con Ángela Carrasco & Lani Hall, Rudy La Scala, Joan Sebastián, Dulce, Franco, Miguel Gallardo, María Conchita, Arianna, Flans, Prisma, Álvaro Torres…y Marisela: favoritísima de doña Ana García de Hernández…tiene su play list : la relaja y recuerda su idilio con JOH.

*.-Nos han escrito preguntando por “La Gaviota Viajera”…y no es Angélica Rivera, ex de Peña Nieto, conste…aquella sampedrana eterna buscadora de otoños e inviernos que se alterna entre los hemisferios norte y sur con su family…Como no pudo venir en noviembre por la catástrofe causada por las tormentas tropicales más la pandemia…el hijo la dejo varada en Alemania.

*.-Al parecer la fatalidad la persigue porque por allá también se llenó en semanas recientes…pero La Gaviota esta en Frankfurt y ahí está a salvo del agua…Ya reservo pasajes para venir en agosto por una buena temporada.

*.-Ella “jura y perjura” quedarse varios meses, porque extraña horrores su casita, la cual dejo bien blindada por dentro y por fuera…desde marzo de 2019 cuando desbarajusto rumbo a Argentina…Delira por nuestro gourmet criollo: Casas Viejas, Tío Dolmo, Baleadas Express, Estelina’s, Power Chicken, Tradiciones, Chedrani’s y otros lares donde la seduce el humo rico…#xD.

*.-Cambiando de tema como los orates…que relajo ese de la entrega de la nueva cedula…proyecto que empezó mal y sigue peor…quien sabe cómo acabara…un “hormiguero” de gente en ese “gallinero” del centro que da miedo con esa pandemia…¡Crucen los dedos para que se las den sin errores!

*.-Y esas gradas eléctricas en mal estado…es un verdadero “homicidio” utilizarlas…hay gente discapacitada y de la tercera edad que con ayuda suben y bajan con cuidado…No nos explicamos porque tramites tan sencillos los complican tanto…enrolamiento y pandemia manejados con las nalgas: si la atención es pésima, el resto de procesos internos son una pudrición.

*.-En un año político donde deben de andar “chineado” al pueblo a piquito que quieres…los tratan peor que nunca…a estas alturas de la pandemia deberíamos de seguir encerrados, saliendo por dígitos, siguen los rebrotes con nuevas variantes más agresivas…No quieren usar las biomedidas, a cerrar todo…pero como pretenden “consentir” al mundazo para las elecciones…

Bien dicen que “peste que entra a Honduras, llega para quedarse” …Dios nos agarre confesados porque la guerra química sigue…y lo peor del caso es que China no quiere que la investigue la OMS…el que nada debe nada teme…algo ocultan…Besitos aéreos con aroma a Mugler Cologne, un “must” para estos cálidos meses…Si no tiene que salir de casa, no salga…los queremos en P!&%#$.