Chicha y Limón martes 27 de septiembre de 2022

Photo Credit To Marco Antonio Raudales Personaje Valmoral 2022

ADIOS MIS FLORES!!…Se fue septiembre señores, con unas de cal y otras de arena…Todos a ayudar a nuestros damnificados…Noel y Amy Ordoñez de Hernández ya son esposos…A colaborar con las actividades de la Liga Contra el Cáncer: octubre se pinta de rosa…Efemérides inolvidables…Los cumpleañeros de la semana…Cotilleos en tendencia…Notas de interés y mas en este su rincón social favorito…¡Arrancamos mis amores!

*.-Nuevamente la firma decorativa Idecora, dejo constatado su sello único y minimalista en lo que a ambientación de enlaces se refiere…obviamente con el toque personal de la novia y las damas de ambas familias, que unieron criterios para que la boda Hernández-Ordoñez resultara el suceso social que tapiza de buenos deseos las redes de sus protagonistas.

*.-Los enamorados confiaron en la experiencia y buen gusto de los diseñadores capitalinos Gladys González y Yoyo Barrientos (quien la semana pasada estuvo de plácemes) para ataviarlos de elegancia en la noche mas feliz de sus vidas…El pastor Fabian Bolaños los enlazo teniendo como testigos a Héctor y Marinely Guillen…¡Felicidades a los esposos!

*.-En pleno jueves 29, Dia de San Miguel Arcángel, cumple años nuestra amiga y fiel lectora de esta sección Keyla Rivera…los saraos se prolongan hasta el fin de semana por parte de familiares y todos sus amigos del Club Hípico Valle de Sula…su segunda familia…Desde ya, deseamos que Keyla lo pase super bien en esta nueva vuelta al sol…Bendiciones Mon Cherie.

*.-Si de vueltas al sol se trata…quien acaba de cumplir 81 años es el honorable pastor don Rafael Castillo y sus congregados en la Primera Iglesia Bautista lo saben porque los ágapes se prolongaron el pasado fin de semana…Infaltable su compañera de toda la vida, su esposa doña Melba de Castillo…con quien lleva más de seis décadas de pastoreo…#Amen.

*.-Por estas fechas…David y Francia Erazo de Velásquez aquilatan tres años de solido matrimonio…inolvidable enlace oficiado en la iglesia María Reina del Mundo…con posterior fiesta de esponsales en los elegantísimos salones del Centro de Convenciones Copantl…ambos recintos exquisitamente ornamentados por Acontecimientos, con esos tonos propios para la ocasión…Dichosas Bodas de Cuero Velásquez-Erazo.

*.-Este fin de semana…la dinastía Carrión-Gáleas tira la casa por la ventana por el onomástico de su matriarca: Doña Paquita Gáleas de Carrión cumple años este sábado 1 de octubre…guateque que congrega hijos, nietos, nueras y demás familiares…sin faltar el patriarca del clan, don Vicente Carrión…Toda la dicha del mundo para tan ejemplar dama.

*.-Hasta Querétaro, México…enviamos un fraternal abrazo y beso incluido para Ivette Julissa Rodríguez Benítez…más conocida como Julissa Rodríguez…la ex chica del IDE y una de las modelos mas publicitadas de los 90’s sigue abriendo finísimos presentes por su cumpleaños…regalos refrendados por las conocidas tiendas: Palacio de Hierro y Liverpool entre otras…Porque la hermana de Dina es una chica “Totalmente Palacio”…#lol.

*.-Y fue precisamente en ese icónico y vanguardista edificio de la zona chilanga de Santa Fe, donde bajando en una de esas gradas eléctricas, cierto productor teatral le propuso a Julissa convertirla en actriz…la oferta era para la puesta en escena “Porque los hombres aman a las cabr@#€”…hoy remasterizada con Consuelo Duval, Cecilia Galliano (ex de Mark Tacher & Sebastian Rulli) y el carioca-mexicano Marcus Ornellas.

*.-Ante semejante propuesta, la ex chica de El Descuento y Vibra disco Uva Tropical, se quedó atónita y solamente le dijo que no era actriz ni vivía en la CDMX…¡Quien sabe con quién la confundió!…Otras divas catrachas que son “habitues” (clientas frecuentes) de Palacio de Hierro son: la ex Miss Honduras Universo-97 Joselina García Cobos y nuestra socialité capitalina Rosalinda Bueso Asfura, esposa del canciller azteca Marcelo Ebrard…Pero la hija de doña Rosy Asfura frecuenta el Palacio de Polanco.

*.-La ex embajadora de Honduras en México, en la época de Mel Zelaya, no sale de la zona de Polanco, Interlomas, Bosques de las Lomas y demás áreas de Chapultepec…¡Ni al corredor Condesa-Roma se asoma!…jijijiji…Varios catrachos han divisado a Rosalinda en Garabato’s Polanco, esa famosa cadena de restaurantes…merendando al mejor estilo de Audrey Hepburn en “Desayuno en Tiffany’s”…¡Así o más diva la Bueso!.

*.-Así como leen mis amores…nuestra señora presidenta (Lady Presidente como aquel célebre perfume) está de plácemes este fin de semana…siempre exquisita y fina, con ese linaje adquirido en su educación secundaria en los prestigiados institutos capitalinos: San José del Carmen, María Auxiliadora (donde fue compañera de Yadira Bendaña) y en el IHCI…Es un gusto verla siempre impecable de punta en Yoyo Barrientos.

*.-Pero no todo es trabajo de Yoyo, doña Xiomara esta muy bien asesorada en imagen y estilismo por su hija mayor Zoe…¿Cómo la diva neoyorquina Valentina Zavala?…¡Así o mas clasuda!…Pero quien lleva la batuta en opulencia en ese clan es Xiomara Hortensia “La Pichu” Zelaya, quien esculpe su rostro a puro Dior, Gucci, Chanel y Armani…¡Ni la sombra de La Pichu que conocimos!…Dicen que “anda” con Teofimo…¿Sera?.

*.-La política y el poder obran milagros…De quien no salgo del asombro por sus 70 cañonazos es de Melito…Como me dijo la Castellón-Elvir aquel diciembre del 2017 que la vi en el Centro de SPS: “ni una arruga, ni una mancha, ni una cana”…¡Increíble pero cierto!…Manuel Zelaya luce como los mejores vinos de coyol de Juticalpa…¡Olancho es mágico!

*.-Volviendo a nuestra Señora Presidenta (como aquella celebre puesta en escena del inolvidable Gonzalo Vega, uno de los tantos ex galanes de Ana Martin)…tambié ha evolucionado con el tiempo la diva del clan Castro-Sarmiento…procedente de reconocidas familias santabarbarense y olanchanas, respectivamente…¡De joven era una estaca de flaca, como La Pichu en sus inicios!…Se caso con Mel, radico en Olancho y voila…#OMG.

*.-Hoy su hija Zoe junto a Yoyo, resaltan los mejores atributos corporales de doña Xiomara con esos trajes sastre, tipo ejecutivos, con pantalones que delinean su generosa anatomía…#WAO…Ese “siluetón” de andar pausado y cadencioso que encanta por donde pasa…típico de las bien nacidas bajo el signo de Libra…estilizada con Lancome y a full accesorios.

*.-Vidajena mañana llega de Miami, donde se fue de compras y al partido de la “decepción”, luego al after party en Las Carnitas de Tony Baday en Fort Lauderdale…¡Ese congal estaba a full de almas!…ya se imaginan a que olia al filo de la madrugada con tanto catracho junto procedentes de: NC, SC, Virginia, Georgia, Houston, Nueva Orleans, ETC…#Macy’s…Mi amiga diviso nuevas parejas en estadio y demás antros del sur de la Florida.

*.-Desde el jueves Vida seguirá consejos de Feng Shui de Grimorio…quien la invitó al spa de Dina Rodríguez para hacerse de “tocho morocho” o sea de pies a cabeza…desde sauna y dermoabrasión, hasta exfoliación, humectación y demás menjurges estéticos en toda su estilizada anatomía… La Seca & La Meca también pasaran por “Rostros y Más”.

*.-Según Grimorio, jueves y viernes están fantásticos para todo lo que es “despojos”…viernes al mediodía, vienen nuestros amigos a lavar hasta el último trapillo de casa y uso personal, con TIDE & GAIN de Supermercados La Colonia…porque dicen que no es conveniente recibir mes con ropa sucia en casa…Ya saben: los mejores productos y precios en La Colonia.

*.-El jueves 29 es día de San Miguel Arcángel, bien llamado “Príncipe de la Milicia Celestial”, patrón de Tegucigalpa, Potrerillos y otras tantas comunidades tierra adentro de nuestro país…Idem: San Miguel de Allende, Guanajuato; y San Miguel en El Salvador…Ucrania, Filipinas, Italia y Nuevo México en EEUU, son algunos lugares donde se venera…jueves misa oficial en la capirucha…#Amen…¡A orar por los hermanos sin techo!

*.-Grimorio no viene hoy…sigue en su natal Ilama y anda como loco con su Feng Shui de fin de mes y trimestre…nos deja sus noticas desperdigadas en el WhatsApp…arranca con el ritual del viernes, nos recuerda varios puntos: el Feng Shui de casa con el tradicional “manguerazo” trimestral, la tarde del último día del mes, en ventanales, jardines y paredes exteriores.

*.-Para lavar las penas y demás sin sabores que nos deja este noveno mes… escurran muy bien y no dejen charquitos…además del impecable aseo en sus interiores…a botar desde ya todo lo que no sirva de: alacena, cocina, nevera y recamaras…y asear con los productos que nos ofrece Mac Del…a cambiar y lavar toda la ropa sucia…¡Ya estamos en Luna Nueva!

*.-A botar todo lo que no sirva de casa, trabajo, finca y hasta empresas, porque esos archivos y demás bodegas, dan miedo con solo verlos, no se diga abrirlos: la plaga salta de donde menos espera…Lo que no han usado este año, ya no lo usaran jamás mis amores: no acumulen, suelten y dejen ir, hay mucha gente necesitada en asilos, fundaciones y damnificados.

*.-Grimorio también nos aconseja que la mañana del sábado 1 de Octubre estrenemos ropa interior: si es roja y regalada mucho mejor…además de un buen par de zapatos: dorados, plateados, nude, palo rosa o rojos… como esos que miramos en Almacenes El Record, Carrión y Zebras Boutique…Y buen perfume floral, donde las notas de rosas predominen en esa formulación…Ej: Shurah de la firma árabe Rasasi…#Las3B…#Genial.

*.-Este mismo sábado 1 por la mañana…a retomar el uso de 1/2 onza de canela en polvo dentro de algún zíper interior de la cartera o billetera…o una buena raja dentro de los body mist o splash corporales, para éxito total en todo mis amores…#HUSH…#VS…#YvesRocher…#Oriflame…no solo para octubre, sino para todo el último trimestre de este año…Ahí nos cuentan como cerraran este aleccionador 2022…#Magnifico…#UsoDiario.

*.-Receta mágica de los Lencas, especialmente dedicada a todos los “llorones” por pisto y esos que nunca llegan a las metas de ventas…desde detallistas, hasta altos ejecutivos, incluyendo galenos que recetan a granel y tienen metas establecidas con laboratorios…pasando por relacionistas públicos, reporteros y toda la gente que tenga trato con clientes…¡Pilas!

*.-Esos que laburan en: comunicación y publicidad, gerencia de negocios, mercadólogos, ventas, planeadores de eventos, periodistas, emprendedores, ETC…También para esos universitarios o colegiales que van “raspados” en los primeros exámenes aun online…Idem para esos recién graduados que andan buscando empleo…Igual empresarios con cita con proveedores externos…La canela obra milagros…(Leer propiedades)

*.-Si de milagros se trata y no precisamente la capitalina Flores…la Parroquia San Vicente de Paul invita a todos a la Semana de La Caridad…con una serie de actividades a desarrollarse en estos 7 días…cerrando con broche de gala con un bingo en las instalaciones de ese icónico templo colindante al Monumento a la Madre…Animo católicos.

*.-Muy loable la labor del alcalde sampedrano Roberto Contreras de albergar a centenares de familias damnificadas, no solo de áreas afectas de la Gran Ciudad, sino también de municipios aledaños como La Lima, Choloma y El Progreso…Lo mismo con el edil capitalino Jorgito Aldana quien no ha parado desde que ocurrió la catástrofe de la colonia Guillen.

*.-.Se suman fundaciones que todo el año trabajan por el más necesitado como CEPUDO de la Lic. Linda Coello y su gente bella que no paran en todo el país…Idem la Lic. Sonia Mejía, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Jaremar, quien siempre se identifica con la población de Villanueva y áreas vecinas…También meritoria Fundación Osovi.

*.-Si de misses se trata: Audra Mari…quien disfruta sus primeros días como casada al lado de Josh Duhamel (ex de Fergi la de los Black Eye Peas)…Audra salto a la palestra en su natal Dakota del Norte en concursos de belleza empezando en el Miss Teen USA y le siguió al Miss USA hasta llegar al Miss Mundo 2016…Fue top 11 y se agencio la banda de Reina de las Américas en esa gala realizada en el MGM National Harbor…#MD.

*.-Cuando el certamen de doña Morley regreso a tierras americanas, luego de aquella final celebrada en Atlanta-1991…En el 2016 resulto ganadora la boricua Stephanie del Valle…Audra y Stephie fueron comadres de nuestra Kerelyne Webster…Ni tan comadres vos, porque la progreseña fue “entima” de Diana Lucumay, Miss Tanzania…con quien armaron un grupete de miedo en todo el certamen, porque eran las más divertidas.

*.-Otra Diana que participo en esa justa, fue la nombrada por Osmel Souza como Miss Venezuela Mundo 2016: Diana Macarena Croce García…una modelo internacional digna de la corona, pero como las cosas ya venían ríspidas entre el zar y la Morley…la dejaron “pegada” sin clasificación alguna…La justicia divina le llego a la Croce en Japón, siendo segunda finalista del Miss Internacional 2017…Ahí si fue comadre de Vanessa Villar.

*.-Salió el zar de las filas del Miss Venezuela y sigue el maíz a peso con la doñita…¡Algo paso ahí!…Según dicen la señora le pedía una elección nacional aparte solo para su representante al MW y la Magdalena no estaba para tafetanes en Venezuela…Desde el triunfo de Ivian Sarcos en el MW-2011, donde fue comadre de nuestra Beatriz Ochoa, la nación bolivariana no mira luz clara en ese certamen británico…#Santisimo.

*.-¿O sea que esa señora no la agarra con la organización sino con el país entero?…Tal parece que así es…no más recordemos como le fue a doña Norma de Funes, Televicentro y hasta la misma doña Sandra de Hernández con todas sus enviadas…varias de ellas meritorias de una clasificación…Pero doña Norma le cantaba las 40 luego de las semifinalistas…Solo Eduardo Zablah tiene paciencia y temple de acero.

*.-A quien me gustaría ver en un Miss Mundo es a Rebeca Rodríguez…#MMM…en lo bella y glamurosa cumple los requisitos, pero por lo sifrina no creo que logre entrar al top…nos recuerda a la personalidad de la mexicana Ana Girault en el MW-16…¡La chilanga al igual que la Croce no figuro en ninguna de las etapas del certamen!

*.-Además…sin importar la suerte que corra la mejor Miss Honduras que ha electo Carimaxx en sus 15 años de vida, luego del Miss Universo, al parecer está contemplada para participar en el Miss Supranational y el Top Model of The World…conclaves donde las catrachas si han sido tomadas en cuenta por sus atributos…Toda la suerte del mundo para Rebeca quien ultima detalles de vestuario…¡Nada de warandoles!…#OK.

*.-Otra belleza que merece más oportunidades en el extranjero es Celia Monterrosa, quien no ha gozado del factor suerte en sus participaciones mundiales, a pesar de lo bella que es…Con esa fina estampa y fotogenia, creemos que podría dar el campanillazo en el Miss Internacional o el Miss Tierra…es el prototipo de belleza que buscan los asiáticos de esas justas.

Y es precisamente con nuestras beldades que cerramos le edición de este martes de society y la siguiente trivia: ¿Qué tienen en común Beatriz Ochoa, Leslie Rivera y Rosemary Arauz?…adivinen mis adivinadores…solo para expertos en beauties y demás chismosos…jijijijiji…algo así como el factor común entre Eduardo Zablah y Amelia Vega…y no precisamente la única “dominiqueque” en ganar el MU…A propósito, ¿Por dónde talonea mi parchita cuaima, lambona y errante?…jijijiji…Hast la próxima mis amores ya saben que los queremos en P!#$%&.