Chicha y Limón martes 28 de septiembre de 2021

¡MIL GRACIAS SEPTIEMBRE!!…El jueves cerramos mes patrio…Mañana es Día de San Miguel Arcángel y los católicos lo saben…También mañana cumple años la bella Keyla Rivera…y doña Paquita de Carrión este viernes arrancando octubre… sigue brindando por sus efemérides Alexandra Lockmer por estos lares…Ágapes chic del ayer…Chismes y cotilleos en tendencia y mas este martes social.

*.-Bien dice nuestro Grimorio que Libra es el signo de las mujeres bellas y para muestra los botones de Chanel arriba citados…damas excepcionales y poseedoras de un charm y un talento fuera de serie: donde se paran dejan huella eterna por su exquisitez y buen gusto…¡Inolvidables las hijas de Venus!

*.-Quienes recibieron el cuarto trimestre del 2018 en el otro lado del mundo fueron los enamoradísimos José Eduardo y Giselle Rojas de Tinoco, quienes luego de varios años de tórrido idilio como pareja, se enlazaron hace tres años por leyes hondureñas… protagonizaron un inolvidable enlace en la terraza del Hyatt Place, en plena Avenida de Circunvalación… #Memories.

*.-Teniendo como testigos mudos de su amor: la luna, un cielo estrellado y una decoración muy avant garde con destellos artísticos, creación única de Lucia Gudiel, bajo una colaboración magnifica de Mate Canahuati, quien planeó y organizó este enlace…entre las más exquisitas veladas del 2018.

*.-Giselle y José Eduardo concretaron legalizar su unión a inicios de ese año, fijaron fecha y buscaron organizadora para su boda… desde el primer momento en que se les cruzó “boda” por sus mentes se imaginaron algo minimalista pero con muy buen gusto…amigos y familiares se unen online al regocijo de esta joven pareja que ya brinda por tres intensos años de casados.

*.-Idearon la temática de las artes plásticas como buenos amantes de la pintura y le plantearon a Mate y Lucia esa original propuesta como decoración de los espacios…Giselle lució sencillamente bella, en ajuar y estilismo, fresca, cómoda y tal y como lo había soñado: junto al hombre de su vida…Todo resultó de maravilla, hasta el clima de esa mágica noche.

*.-Los Tinoco-Rojas disfrutaron la primavera del hemisferio sur en una soñada luna de miel por Nueva Zelanda y Australia…hijos de los apreciados matrimonios formados por: don Flavio y doña Mary de Tinoco y de don Marco y doña Argentina de Rojas, parejas que brillaron en sobria elegancia y distinción…Dos familias unidas por el amor de estos brillantes empresarios.

*.-En pleno el clan Marinakys, con las bellísimas: Alexia Marinakys, Tricia de Matuty, regia en verde; Andrea de Quintana, preciosa en rojo; Elenita de Szydel, divina en raso palo rosa…todas con sus respectivos esposos…Stefania de Guzmán y Mónica Marinakys, don Miguel y doña Yunis de Sierra, elegantísimos y gentiles en todo momento…¡Solo gente fina mis amores!

*.-Otros distinguidos invitados al enlace Tinoco-Rojas fueron: Roy y Erika Alejandra de Morales, bellísima con esas piezas en cortes diagonales referentes en ella y que acentúan su fina estampa…Marisol Salgado, preciosa en rosa; Víctor y Tatiana Badia de Giacoman, súper chic en negro; Omar y Yolanda Abufele, David y Rossina Handal, Emil Hawit, Pammy Marinakys.

*.-También brindaron por la dicha de Eduardo y Giselle: don Jorge y Vanessita Marinakys… la primera pareja de esta ciudad, Armando Calidonio y Karen Stechmann de Calidonio, deslumbrante como siempre la hija de doña Tessa…por cierto, nuestro alcalde ofició la ceremonia civil de este enlace… Daniela Rosenthal, bellísima en negro la hija de la guapa Karen.

*.-Entre mucha gente nice de la auténtica sociedad sampedrana, quienes entre brindis y charlas, disfrutaron el catering gourmet del Hyatt Place en una noche maravillosa…Desde su apertura, esta casa hotelera se ha convertido en una gran opción para todo tipo de ágapes… como olvidar los quince años de Pilar Jordán Kattán y otros convites…El Hyatt Place seguirá en tendencia.

*.-Tanto el área de la piscina, como la terraza y las opciones interiores en sus salones, hacen del Hyatt el lugar ideal para sus celebraciones… congratulaciones al equipo de don Luis Garner por esta propuesta… La mejor de las dichas para José Eduardo y Giselle, quienes están más que consolidados en San Pedro Sula… ¡Bendito tercer aniversario Tinoco-Rojas!

*.-La política ya entró en hervor, los candidatos prometiendo el cielo, la tierra, las estrella, castillos en el aíre y puentes donde no hay ríos… la misma cantaleta de todas las campañas anteriores… candidatos sin propuestas y traficando con la ignorancia de la gente más humilde… no tienen conciencia de la triste realidad que vive nuestra querida Honduras, solo piensan en sus propios interesas, todos son iguales y no importa si tiran para la derecha o para ñurda, al final son la misma mona en diferente rama.

*.-No falta el guapetón o la bella en las redes sociales con la foto que más parece es de la primera comunión o cuando saco la identidad por primera vez… con poses de artistas, más photoshopiados que las imágenes de actriz Lucia Méndez… Y al leer los comentarios hay nanita que cosas les dicen, nos dejan atónitos esas redes sociales, cuanto repudio se han ganado esos candidatos que han hecho de la política su forma de vida… ¡Queridos pongan las barbas en remojo!

*.-Vidajena hoy viene de Miami y desde mañana sigue consejos de Feng Shui de Grimorio…quien la invitó al spa de Dina Rodríguez para hacerse de “tocho morocho” o sea de pies a cabeza: desde sauna y dermoabrasión, hasta exfoliación, humectación y demás menjurges estéticos en toda su estilizada anatomía… La Seca & La Meca también pasaran por “Rostros y Más”.

*.-A propósito de Dina…su hermana Julissa Rodríguez acaba de cumplir años allá en Querétaro México, donde radica con su esposo y donde regentea un spa y estética con los full mickies…y con la experiencia aquilatada con su hermana en esta ciudad, no dudamos que le va de maravilla a una de las modelos sampedranas más recordadas de las últimas décadas…#Kisses.

*.-Según Grimorio, mañana y pasado están fantásticos para todo lo que es “despojos”…jueves al mediodía, vienen todos nuestros amigos a lavar hasta el último trapillo de casa y uso personal, con TIDE & GAIN de Supermercados La Colonia…porque dicen que no es conveniente recibir mes con ropa sucia en casa…y ahora en tiempos de pandemia menos: esa casa siempre nítida.

*.-Jueves 30 por la tarde…Vidajena junto con Vilma-Atraca, Eva Gabunda y La Seca y La Meca, tienen cita con los estilistas más renombrados de la ciudad para renovación total de look: desde cortarse las punticas del pelambre, hasta decoloración y cambio de imagen con la paleta de color más glamurosa de esos templos de la belleza…Yolanda’s, Beauty Shop, Las Meninas y Justo’s.

*.-Mañana es día de San Miguel Arcángel, bien llamado “Príncipe de la Milicia Celestial”, patrón de Tegucigalpa, Potrerillos y otras tantas comunidades tierra adentro de nuestro país…Idem: San Miguel de Allende, Guanajuato; y San Miguel en El Salvador…Ucrania, Filipinas, Italia y Nuevo México en EEUU, son algunos lugares donde se venera…mañana misa en la capirucha…#Amen.

*.-Grimorio no viene hoy…sigue en su natal Ilama y anda como loco con su Feng Shui de fin de mes y trimestre…nos deja sus noticas desperdigadas en el WhatsApp…arranca con el ritual del jueves, donde nos recuerda varios puntos: el Feng Shui de casa con el tradicional “manguerazo” trimestral, la tarde del ultimo día del mes, en ventanales, jardines y paredes exteriores.

*.-Lo ideal del manguerazo es cada sábado por la tarde, pero con eso que el agua esta tan escasa como carísima, poco a poco nuestros frikis lo fueron dejando cada 15 días, luego cada mes y ahora cada trimestre…#Santisimo…y es que el vital liquido no es como la energía eléctrica que “medio” mundo hurta sin remordimiento…y el comercio informal siempre con pegues…#WTF.

*.-Para lavar las penas y demás sin sabores que nos deja este noveno mes… escurran muy bien y no dejen charquitos…además del impecable aseo en sus interiores…a botar desde ya todo lo que no sirva de: alacena, cocina, nevera y recamaras…y asear con los productos que nos ofrece Mac Del…a cambiar y lavar toda la ropa sucia…¡Hoy arranco la luna menguante!…#Detox.

*.-A botar todo lo que no sirva de casa, trabajo, finca y hasta empresas, porque esos archivos y demás bodegas, dan miedo con solo verlos, no se diga abrirlos: la plaga salta de donde menos espera… lo que no han usado este año, ya no lo usaran jamás mis amores: no acumulen, suelten y dejen ir, hay mucha gente necesitada en asilos, hospitales, bordos y demás fundaciones.

*.-Aunque les diremos que en varios “bordos” se mira cada casona, con carro y full mickies…dicen que solo pagan “cierta” cantidad sin recibo ni escritura y el dueño edifica a su gusto con todos los servicios gratuitos…#WTF…o sea pegues por doquier…estén o no sus inquilinos, esos A/C a full día y noche.

*.-Como el caso de la polémica colonia JOH…cuyo terreno estaba destinado para una planta de tratamiento de aguas y los “finados” edificaron y vendieron todas las parcelas de la noche a la mañana…y el platal muy bien gracias…pues en esos bordos se mira gente hasta con sendos negocios.

*.-Pero no vamos tan lejos…porque en el área de los mercados más populares de la city, “resucito” el negocio de la lotería millonaria…esa apuntada que gritan a cuadras con parlante en el trasero: “20 mil x20”…”30 mil x20”…y hasta “50 mil x20”…a diario mis amores…¿De dónde sale tanto dinero en plena pandemia?…Operan con permiso y pagan moje por semana.

*.-Grimorio también nos aconseja que la mañana del viernes 1 de Octubre estrenemos ropa interior: si es roja y regalada mucho mejor…además de un buen par de zapatos: dorados, plateados, nude, palo rosa o rojos… como esos que miramos en Almacenes El Record, Carrión y Zebras Boutique…Y buen perfume floral, donde las notas de rosas predominen en esa formulación.

*.-Ese mismo viernes por la mañana…a retomar el uso de 1/2 onza de canela en polvo dentro de algún zíper interior de la cartera o billetera…o una buena raja dentro de los body mist o splash corporales, para éxito total en todo mis amores…#HUSH…no solo para octubre, sino para todo el último trimestre de este año…Ahí nos cuentan como cerraran este terrible 2021…#Magnifico.

*.-Receta mágica de los Mayas, especialmente dedicada a todos los “llorones” por pisto y esos que nunca llegan a las metas de ventas…desde detallistas, hasta altos ejecutivos, incluyendo galenos que recetan a granel y tienen metas establecidas con laboratorios…pasando por relacionistas públicos, reporteros y toda la gente que tenga trato con clientes…¡Pilas pues!

*.-Esos que laburan en: comunicación y publicidad, gerencia de negocios, mercadólogos, ventas, planeadores de eventos, periodistas, emprendedores, ETC…También para esos universitarios o colegiales que van “raspados” en los primeros exámenes aun online…Idem para esos recién graduados que andan buscando empleo…Igual empresarios con cita con proveedores externos.

*.-Cierra Grimorio con su reporte esotérico…comentando que Mercurio ayer entro retrogrado y en el signo de Libra…”tocando” todo lo referente a comunicaciones a ese signo y al resto de signos aire: Geminis y Acuario…Idem a los volátiles signos fuego: Aries, Leo y Sagitario…!Barbas en remojo pues!

*.-A un año de operaciones de EHISA, son muchos los logros y retos alcanzados en tan solo 365 días de gestión, felicitamos al gerente ingeniero Geovany Rosa y a todo su equipo por ese gran trabajo realizado… han sabido mantener la estabilidad, seguridad y capacidad en medio de la peor crisis mundial por la pandemia del covid19… como olvidar que a meses de asumir EHISA la administración de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Rotan le llovió sobre mojado con los estragos causados por las tormentas tropicales Eta e Iota y en tiempo record pusieron a operar el aeropuerto sampedrano Ramón Villeda Morales, eso permitió la llegada de la yuda humanitaria, además, la apertura para nuevas oportunidades de crecimiento.

*.-EHISA con todas las inversiones ha permitido convertir la terminal Ramón Villeda Morales en el primer aeropuerto de Honduras en operar 24 horas, los 7 días de la semana… Además, logrando la excelencia operativa para convertir los tres aeropuertos en destinos atractivos para las aerolíneas, sin descuidar la responsabilidad social.



*.-Gracias a esto, ha aumentado el incremento en la cantidad de vuelos y las frecuencias de las rutas ya existentes, además de añadir nuevos destinos como Los Ángeles, Orlando y Nueva Orleans. También se celebra las alianzas con nuevas aerolíneas económicas bajo la Ley de Fomento para la Explotación de Rutas de Transporte Aéreo de Bajo Costo.

*.-Y el trabajo de EHISA aún no termina… Siguen los esfuerzos para asegurar la operatividad y excelencia en el servicio de todos los aeropuertos, con nuevas inversiones que mejoren la conectividad logística aérea del país. ¡En hora buena!!

*.-A quien tenemos un buen tiempo de no ver en la palestra es a la bella olanchana Yasmina Román Hernández…una de las cartas de triunfo del Gallo Zablah en los eventos: Reinado Internacional del Café en Colombia y Miss Teen Mundial en Perú…una virgoniana de dulce belleza y con raíces españolas por parte de su padre, primo de la ex reina Josefina “Fina” Román.

*.-¿Ahhh si?…con razón ese físico no se nos hacía familiar entre nuestras etnias y menos por el lado de su madre, la docente de raíces olanchanas Juanita Hernández…Josefina Román Gutiérrez fue coronada Miss España 1970 en vías al Miss Universo 1971 ganado por la libanesa Giorgia Risk…Fina fue comadre de nuestra Dunia Aracely Ortega en esa justa de Miami.

*.-Otras destacadas participantes de ese Miss Universo del 71 fueron: la boricua Idalia “La Beba” Franco y la peruana Magnolia Martínez…De hecho, todas las latinas que no parlaban el inglés, incluida la patepluma Ortega-Rivera, fueron entrevistadas por el galán del cine mexicano Julio Alemán, quien integró el panel de jueces…uno de los grandes amores de Ana Martin.

*.-¿En este Miss Universo es donde participo la venezolana Bella La Rosa?…NOOO…Bella Teresa de Jesús La Rosa de La Rosa participo en el MU-1970, siendo comadre de nuestra Francis Van Tuyl…Bella llego ahí por ”accidente”, luego de que su hermana gemela Linda Mercedes Concepción La Rosa de La Rosa sufriera un accidente en caída de caballo cuando participaba en el Miss Venezuela, cediendo la banda de Miss Carabobo a su gemela Bella.

*.-Las hermanas La Rosa de La Rosa, son hermanas por parte de madre de la ex Miss Venezuela 1964: la polémica Mercedes Revenga…semifinalista de aquel Miss Universo ganado por la única griega Corina Tsopei…#OMG.

*.-Pero volvamos a la tía de Yasmina…Fina Román gano aquel reñidísimo Miss España 1970, con miras al Miss Universo 1971, recibiendo banda de la bellísima Noelia Afonso…musa inspiradora del cantante Nino Bravo para su gran éxito Noelia y quien se corono Miss Europa ese año…Debut y despedida para una de las Miss España más bella de la historia junto a Amparo Muñoz.

*.-Fina fue compañera en ese Miss España de la ex Miss Maja Murcia, María García García, alias Bárbara Rey, quien para el certamen nacional había ganado previamente la banda de Miss Madrid…La Rey quedo de Segunda Dama de Honor en el Miss España…Luego que Román-Gutiérrez clasificara en el Top 12 del MU-71, renuncio al título por amor…¡Igual que su sobrina!

*.-La tía de Yasmina no espero entregar cetro y se casó…luego los organizadores buscaron a la Primera Dama de Honor y también se había casado, por lo que la única opción era la hermosa Bárbara Rey, Segunda Dama de Honor…calificada por la prensa de ese entonces como: “maja de belleza impactante, muy sexy y con piernas kilométricas…poseedora de una voz sensual, simpatía desgarrada y un descaro lleno de picardía”…#Santisimo.

*.-Para que se den una leve idea de la belleza de Bárbara Rey por esa época…era un porte casi calcado al de su colega, la venezolana Belén Margarita Marrero Borjas, más conocida como Belén Marrero…quien ganara el Miss Maja Internacional en Palma de Gran Canaria España, allá por 1980 y donde fue comadre de la capitalina Rosa María Moncada.

*.-Bárbara Rey debuto con su nombre de pila María García en el Miss Internacional 1970 celebrado en Osaka Japón…luego con su alter ego artístico en el Miss Mundo 1971 donde figuro entre las 15 semifinalistas…Ahí comenzó una extensa carrera en el mundo del espectáculo (radio, teatro, cine, televisión, revista y hasta circo)…llego para quedarse…Ya consagrada, en 1976 la vida de Bárbara Rey cambio drásticamente, todo por un político.

*.-Rey ya era una poderosa “actriz del destape”, como Sasha Montenegro, popular y codiciada, hasta por políticos…fue el entonces presidente Adolfo Suarez quien la contrato para campaña política de su partido “Unión de Centro Democrático”…en uno de esos actos, Suarez presento a Bárbara ante el rey Juan Carlos I, esposo de Sofía y padre de Felipe…¡suegro de Letizia!

*.-El flechazo entre el monarca y la actriz fue inmediato, a tal grado que empezaron las salidas furtivas y clandestinas…según la prensa española de ese entonces, la pareja se citaba en un piso de la urbanización Boadilla del Monte, bajo el control y protección de los servicios de seguridad del estado…relación extra marital que duro varios años, hasta que en 1994…

*.-El monarca decide ponerle fin a esos “encuentros inapropiados”, es ahí cuando la Rey decide chantajearlo con una serie de videos íntimos grabados por un familiar de la ex reina de belleza…#WTF…la supuesta extorción siguió hasta mayo de 1996 (cuando coronaron a Alicia Machado en Las Vegas y ahora da guerra con Gabriela Spanic en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos)…en ese lio intervino el entonces presidente José María Aznar.

*.-El mandatario ordeno la paralización inmediata de los pagos…en eso Bárbara Rey ofreció un acuerdo definitivo: cobrar de un solo cachimbazo, un “generoso finiquito” y olvidarse para siempre del asunto, escribiendo en hielo ese tórrido y pérfido romance…Ya para ese entonces calentaba el verano por Europa y el calor borra hasta las huellas en el cuerpo ajeno.

*.-El Gobierno temía, más que el escándalo sexual, la revelación de secretos de Estado que el rey habría compartido con ella en la intimidad: su papel en el 23-F…Según la periodista Rebeca Quintans, una de las cintas había registrado una llamada telefónica en la que el monarca le habría advertido:

*.-«¡Oye, el lunes, 23, procura no salir de casa!, porque puede pasar algo…» Ante el temor de que el escándalo forzara el fin de la legislatura y su recién estrenada mayoría absoluta, Aznar accedió a las pretensiones de la actriz….¿Cuantos casos como estos en este país por líos de faldas?…#MMM. [

*.-Pero como el karma siempre llega…”Barbarella” ha pagado carísimo y con creces ese escándalo real hasta la fecha de hoy…luego de su tormentosa relación con el empresario del circo Ángel Cristo, padre de sus hijos y más reciente con las revelaciones de su hija…La Rey es asidua colaboradora de programas televisivos de la llamada “prensa rosa” o del corazón.

*.-Al igual que la también polémica Belén Esteban y Alessandro Lecquio, quienes venden por parcelas su vida al mejor postor…verdaderos “monstruos” del rating que cotizan carísimo…Lecquio fue pareja de: Antonia Dell’Ate, Ana Obregón, Mar Flores y hoy con María Palacios…Inolvidables aquellas graficas del conde Lecquio con Sonia Moldes en St. Martin…#lol.

*.-Y es que la ex top española Maria del Mar Flores Caballero (nada que ver con el clan Ayala-Caballero de Arada SB)…más conocida como Mar Flores padece mal de amores…primero como pareja del cantante Bertín Osborne, compadre de Salvador Nasralla en Viña del Mar; luego se casó con el conde Carlo Constanzia di Costigliole, padre del primer hijo de Mar.

*.-Luego la ganadora de Rostros de los 90 de la revista Elle, se refugió en los brazos del acaudalado empresario Fernando Fernández Tapias, de ahí con el tremendo conde Lecquio…con quien le fue de la patada como todas sus ex mujeres…posteriormente se le vio a Mar con Cayetano Martínez de Irujo, Conde de Salvatierra y Duque de Arjona…hijo de la Duquesa de Alba y ex esposo de la exquisita mexicana Genoveva Casanova, pretendida de Luismi.

*.-Como buena geminiana, Mar Flores al ver que una relación no funcionaba o era muy toxica para ella, aplicaba el sentido comun y decía: “Adiós mayate” y next…luego de esas fallidas relaciones, se casó con Javier Merino con quien procreó cuatro hijos…pero ella le puso fin a su matrimonio al ver los gravísimos líos de Merino con la Agencia Tributaria, que lo acuso de todo.

No se pueden quejar mis vidas, hoy les trajinos salsa rosa…jijijiji…dice Burundanga que el lío del baño tapado en aquel condominio pica y se extiende…A seguirnos cuidando del virus que eso está de alarido y las autoridades como si nada con el gentío sin medidas…Los queremos en P#%$