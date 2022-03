Chicha y Limón Martes 29 de marzo de 2022

Photo Credit To Tres generaciones...Las Chahin guapísimas en el Fashion show de los Seniors 2022 de la EIS

BYE MARCH!!…como diría Doris “Dorila” Gutiérrez: “te fuiste María Félix”…el tercer mes del año y primer trimestre de este polémico 2022 expira este jueves… “Llegó el juicio de la historia” y muchos siguen “cuz-cuz”…uno ya pega manotadas de ahogado por estos lares…Hoy venimos como farmacia: de todo un poco y hasta chucherías…Los Senior 2022 de la EIS se volaron la barda con su show de Modelaje… Fechas inolvidables…Onomásticos…Chismes sueltos y más…¡Empezamos!

*.-La dinastía Canahuati celebra en familia uno de los onomásticos más esperados: el cumpleaños el Lic. Carlos Habencio Fernández, ex lasallista, ejecutivo de altos quilates y un ser excepcional… Su distinguida esposa Carolina Canahuati sorprenderá a don Carlos con una elegante cena en su honor con los miembros de la familia… vía online se suman a este sarao las numerosas amistades de Fernández que son muchas, por cierto, para desearle la mejor de las dichas en esta fecha… Que lo pase súper bien.

*.-La diva de los finísimos kaftan es otra que celebra su efemérides por estas fechas… nos referimos a la elegantísima Karen Rosenthal…regia estampa extrañada en la vitrina social de esta ciudad con su férrea personalidad y ese rostro Dior tan emblemático en la “pink press”… sus bellas hijas la siguen consintiendo…¡Saludos Mon Guerlain!

*.-En algún recinto chic del exclusivo municipio San Pedro Garza García, en plena zona metropolitana de Nuevo León en México, brindaran por su tercer año de amor los socialités Alejandro Chahín e Isabel Valdez… quienes por estas fechas del 2019 ultimaban los detalles de sus enlaces.

*.- Alejandro e Isabelita se unieron por la vía religiosa en romántica ceremonia efectuada en la parroquia Santa Engracia del sector Los Rosales de San Pedro Garza…¡Recinto donde aún se congregan los domingos!

*.-Previamente la pareja fue congratulada con varios ágapes tanto en San Pedro Sula como en Monterrey donde radican… Los ahora esposos son hijos de los matrimonios: Nicolás y Marlene Mena de Chahín, padres del apuesto Alejandro; y José Jesús y Georgina de Valdez, padres de Isabel.

*.-Otra sobresaliente pareja de la sociedad hondureña que sigue recibiendo las felicitaciones de sus más cercanos, son Sergio Reyes y Alejandra Barrios de Reyes, quienes el pasado 23 de marzo cumplieron su segundo aniversario de casados… enlaces más que inolvidables, realizados en San Pedro Sula y Tegucigalpa…La pareja brindo por sus “Bodas de Cuero TF” en La Cumbre.

*.-El honorable abogado sampedrano Joaquín Verdial, fue quien unió por el civil a los Reyes-Barrios en el VIP del Gallery, en pleno Hyatt Place… ceremonia planeada y organizada por la guapa madre de Alejandra, la exquisita dama Yin Quan Bulnes, quien se lució con el montaje… Sergio y Alejandra se casaron en la iglesia de El Hatillo capitalino seguido de una íntima recepción en El Castillo.

*.-Otra glamurosa cumpleañera es la siempre guapísima socialité, Ligia Evelyn Canales Hawit, hoy feliz esposa de Juan José Herrera…la señora Canales estará de plácemes esta semana, pero desde ya, sus amigas de toda la vida congratulan online a la madre de Ligia Marisela de Ferrera en su día de días…Doña Ligia fue Miss Tela y La Maja de Honduras en 1978.

*.-Se suman desde ya a las muestras de afecto para la matriarca de los Herrera, sus amigas y ex socias del desaparecido Casino Sampedrano, donde Ligia fungió como nervio y motor del Comité Auxiliar de Damas de lo que fue, el primer Centro Social de la Costa Norte…Felicidades.

*.-Cuando el Miss Honduras gozaba de prestigio y cuando los padres de sociedad confiaban a sus hijas “de ojos cerrados” con Doña Norma y Doña Sandra…Esa edición de 1978 fue una de las más competitivas en la llamada “Era Fúnez”…Certamen ganado por la porteña Olimpia Velasquez.

*.-La hoy señora de Hoffman fue Honduras en el Miss Universo de Acapulco 78 donde fue comadre de la tica Maribel Guardia…ambas entrevistadas por el extinto Mario Moreno “Cantinflas”…quien en su vida diaria era bien serio y delicado, nada que ver con su célebre personaje…La madre de Moritz también destaco en el Reinado Internacional del Café-79.

*.-Otras beldades que brillaron en ese top del MH-78 fueron: María Elena Bobadilla, Emily “Maly” Hawit Medrano, Vania Morales, Lorena Irías Navas y obviamente Ligia Canales…De esa generación el único éxito internacional lo logro la recordada Norma Andrea Barthel, Miss Choloma y Reina Internacional del Coco en San Andrés…¡También Rostro L’Oreal en España!…A veces el MH no le hace justicia a varias pero el mundo si.

*.-Una diva que este viernes celebra 51 primaveras, es la exótica Nawal Díaz Hernández, Miss Cofradía 1991-92 y semifinalista del Miss Honduras 1992… Ganadora merecidamente del premio “Las Mejores Piernas” del Diario La Tribuna, porque ha sido una de las figuras más torneadas que ha pasado por el Miss Honduras…Siluetas trabajadas en “Gimnasio Sandra” de barrio Los Andes…El “second home” de las misses…Felicidades Nawal.

*.-Y el pasado 21 de marzo…se conmemoraron 30 largos años de la última edición más reñida del Miss Honduras…¡Cuánto ha llovido!…tres décadas es toda una vida…desde que se corono a Mónica Rápalo como la mujer más bella de este país y a Francis Fúnez como virreina, con el derecho de representarnos en el Miss Internacional, donde se le hizo justicia y triunfo.

*.-Marco Tulio y Carolina Santos-Pen de Gámez, brindan con los suyos por ese tercer aniversario de casados… una relación sentimental de tres años que solo podía culminar en el altar… la iglesia elegida fue la Espíritu Santo, donde el padre José Canales ofició la ceremonia de esponsales a los hijos de: Marcial y Carolina Pen de Santos, padres de Carolina Patricia, y Marco Tulio y Suyapita Banegas de Gámez, padres del apuesto novio… #Blessings.

*.-¡Tres fabulosos años de casados!… cumplieron en fecha reciente la ejemplar pareja de jóvenes: Sydney y Ana Lucia García de Panting… hija de los apreciados Salvador García y Ana Lucia Rivera de García, quienes se unieron en el brindis por esas “Bodas de Cuero” de los Panting-Garcia.

*.-Otras apreciadas parejas de la sociedad sampedrana que celebran su tercer aniversario de casados en la intimidad de su hogar son: Jesús Miguel Castillo y Mary Carmen Tejada de Castillo… Aldo Vallejo y María José Meléndez de Vallejo… y los siempre encantadores Gerardo Gutiérrez y Laurita Zelaya de Gutiérrez, quien compartieron con los suyos en un regio banquete en el Club Árabe con luna de miel por Europa…Felicidades.

*.-El clan Kafati celebra íntimamente una fecha muy especial: las bodas de cuero de Oscar y Anita Bueso de Kafati, hijos de reconocidas familias de Honduras… Oscar es uno de los herederos de Oswaldo Kafati y Blanca Chinchilla, mientras que Anita lo es de Arnold Bueso y Mayte Elvir.

*.-En el 2019 ambas familias convergieron en la basílica Nuestra Señora de Suyapa, con posterior banquete en El Trapiche… todo magistralmente organizado por la bella Danielle Kluck, perfecta doble de Sharon Stone, quien se lució con el exquisito montaje de ambas estancias…escorpión tenías que ser Mon Cherie…Congratulaciones.

*.-Quien sigue abriendo finos detalles es la bella Tania Guzmán de Jaar…quien recientemente apago velitas de Signature Cake en la intimidad de su hogar con su apuesto esposo y lindas nenitas…Vía redes sociales se unieron en congratulaciones las numerosas amistades de una de las reinas patronales más dulce y querida que ha tenido San Pedro Sula…#Blessings.

*.-Otras beldades que se recuerdan del reinado juniano son: Rebeca Mejía, María Eugenia Luque, Ana Lucia Rivera, Lía Graciela Bustillo, Karla Medrano, Silene Peraza, Heradia Sierra, Karla Mendoza y Christian Menjivar, solo por nombrar algunas de las más destacadas…¿Regresara el Reinado Juniano este 2022?…Los preparativos de la feria ya arrancaron.

*.-Desde México lindo y querido, se dejaron venir a su tierra natal los apreciados Pablo y Melissa Morales de Orellana a protagonizar en el 2019 la boda de sus sueños: tal cual lo venían planificando desde hace tres años cuando se conocieron, precisamente como miembros de otro cortejo nupcial…#WAO…¡Y eso que no se ganaron el ramo y la liga!

*.-Pero el flechazo fue inmediato…desde esa fecha, ésta linda pareja cultivo su amor con paciencia, confianza y comprensión…a mediados del 2018, contactaron a Alexandra Lockmer para que les organizara su unión religiosa…Los Orellana-Morales rememoran sus “Bodas de Cuero”.

*.-Melissa y Pablo fueron enlazados por las leyes divinas por el padre Fernando Ibañez de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa…con fiesta postboda “all white” en los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Copantl…donde Jorge Torres y su banda animaron la velada que se prolongó hasta las primeras horas del día siguiente…¡Recordar es vivir!

*.-Una ex reina de belleza que departe en familia es la caracola Mónica Elwin, Miss Honduras Mundo 2013, quien por estas fechas agrega un dichoso año más de vida…¿seguirá soltera y sin compromiso?…como muchas de las “Reinas del Zar”…Ej: Jennifer Valle y Dayana Sabillón…Otra que parte pastel es la diva de Olanchito Ana Grissel Romero Nájera.

*.-¿Adivinen que prestigiada organización de bellas anda tras las justas: Miss Eco Internacional y Miss Queen Supreme?…parece mentira pero las emergentes andan más pilas que las de antaño…Para eso se requiere buen respaldo financiero porque todo certamen acarrea sus costos, tanto para el montaje del concurso nacional, no digamos para enviarlas al extranjero.

*.-Una pupila que este 2022 da el “si quiero” pero no en el altar, sino en un concurso de belleza es Camila Davadí…la sobrina menor de la ex modelo Daniela Quezada Davadí…eterna comadre de la ex reina patepluma Ingrid Saudy López…Al parecer Camila lucirá la banda de San Pedro Sula en esa justa de bellas que ya promete…¡Amanecerá y veremos!

*.-Dicen que dicen las buenas lenguas y la nuestra que no se queda atrás…que el Miss Universo ya le mando ultimátum a sus directores nacionales…que la reina para la edición de este año debe estar electa, preparada y con maletas, el próximo 12 de septiembre…porque la justa universal se baraja entre octubre y noviembre como máximo.

*.-Esto por el mundial de Qatar que les restaría rating…se barajan como posibles sedes: Francia en primer lugar y producido por Endemol…la misma que monta el Miss France y el show de Big Brother…todo gestionado por la Miss Universo del 2016 y comadre de Sirey Moran, Iris Mittenaere…también mencionan: Costa Rica, Colombia, Vietnam, Filipinas.

*.-Tailandia…y de no llegar a un grato acuerdo con las naciones arriba citadas…el Miss Universo del 2022 se celebraría en la USA…con Las Vegas como primera opción…en pleno otoño y antes de diciembre…Quien sabe cómo hará doña Morley con su Miss Mundo pactado para el último mes del año…La virreina quiere su ciudad Seattle y Vanessa Ponce pide Mexico.

Al menos el Gallo Zablah ya tiene a su polla electa…pero Carimaxx ¿la tendrá tapada?…jijijij…Ellos trabajan como las hormiguitas marabuntas: calladitos y todo el año…teniendo como semillero de reinas: las graduadas y viajadas del Miss Honduras Mundo y las modelos de los hermanos Medrano que brillan en los distintos Fashion Week…#PilasPilas…Con estas notas nos despedimos…a limpiar esa casa de “cabo a rabo” estos días…y a surtir nevera y alacena este jueves con lo mejor de La Colonia…para que no reciban mes ni trimestre con hambre…Los queremos en P!#$%&

Leslie Soez, Miss Islas de la Bahía 1974, quien ese mismo año fue designada para representar a Honduras en el Miss Mundo 1974 en el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra… Esta elegante mujer tiene mucho que ver con la historia del Miss Honduras pues ella fue quien presentó a Eduardo Zablah con doña Norma de Funes, directora del Miss Honduras en aquella época… Leslie se había hecho muy amiga de la familia Zablah pues ella trabajaba como azafata de la aerolínea Tan Sahsa y en uno de sus viajes a La Ceiba conoce y se hace gran amiga de Zablah, a tal grado que muchos chismosos ceibeños comenzaron a especular que eso era más que amistad… Huyy que lenguas las de ataño!… pero esos chambres tan viejos no los registra nuestra frágil memoria… Leslie es de aquella época en que las candidatas al Miss Honduras eran hijas de emigrantes extranjeros que llegaron a La Lima con el auge de las compañías bananeras transnacionales…trabajó además de traductora de deportes y noticias internacionales para los canales de Televicentro junto a la exquisita Alejandrina Gamundi Vásquez….Actualmente vive en Francia frente a un lago artificial con su familia y siempre se mantiene estilizada y muy bella.