Chicha y Limón Martes 3 de enero de 2023

AÑO DEL MIJO!!…y del dialogo como garantía de paz…¿Cómo recibieron este 2023?…Bienaventurados los que el domingo trabajaron porque este año será de los más prósperos en su vida…Por estas fechas celebran su cumple: la socialité capitalina Sonia Reyes Noyola, madre de las bellas Casanova y por estos lares María Eugenia Canahuati de Handal y Normita Facusse de Kattán siguen abriendo presentes…Las ex reinas de belleza: Jazmin Fiallos, Blaise Masey y Kereline Webster brindan por su día de días… Imágenes de la celebraciones de fin de año.



*.-Un 2023 que arrancamos con Mercurio retrogrado y Luna Creciente…¡Fuego María!…Los meses se irán volando de aquí hasta agosto…con una de noticias que nos dejaran con los chones en las patas…jijijjiji…Año 7 más que impactante y donde correrán ríos de tinta en la prensa…¡Arroz para los chinos!…¡Escándalos sin precedentes!

*.-Tanto el 7 como el séptimo mes o sea julio…son de por si los mas impredecibles de todos…donde todo puede suceder en fecha y mes…y con la vibra del 7 reinando y gobernando todo el año…¡Ya se imaginan como será este nuevo ciclo!…En el horóscopo chino, el Año del Conejo, que arranca en febrero…Tan conejo como las caritas asustadas y angelicales de muchos jóvenes socialités de la city…¡Como la del mismo Lionel Messi!

*.-El 2023 se vislumbra como el año de los signos: Aries, Cáncer, Sagitario y Acuario…y sus respectivos correlativos…Aries goza de la excelente aspectación de Júpiter, bien llamado el “gran benefactor del Sistema Solar”…que le impregna suerte, viajes y expansión…De hecho, muchos aries recibieron año nuevo lejos de su terruño…Pero ojo mis “bebeshitos” del zodiaco porque júpiter expande todo: lo bueno, lo malo y lo feo.

*.-Tauro sigue revoleado por Urano por unos años más…varios “bueyes” están que no los calienta el sol con esa aspectación que les data de varios “mayos” atrás…y pasa que nunca se acostumbraron a los revolcones de ese planeta que los saco de su hoyo de confort…Igual y se la chingan duro y parejo en su trabajo, donde no sueltan la papa para la familia…mal sabor de boca que se quitan con suculento asado regado con buen cubetazo.

*.-Los geminianos siguen calientes en todos los aspectos con ese Marte sacudiendo todas las fibras de su escandalosa anatomía…Marte en Géminis los inyecta de optimismo, saña, fuerza, vigor y mucha pasión…¡No sueltan esa pareja o lo que tengan por fuera!…jijijiji…en este año 7 todo lo relacionado al extranjero esta bien aspectado, en especial tramites de residencia o permisos de trabajo…¡Sorpresas en febrero y fines de julio!

*.-Y de los Cáncer que les podemos decir…en este 2023 regido por el numero 7 que representa la carta del carro en casi todo los tarots habidos y por haber…Cáncer seca sus lágrimas y para de sufrir con tantos líos por pareja o hijos…algunos ahogan sus penas en alcohol pero las condenadas tienen medalla olímpica…jijijijiji…#CASR…¡Se levantan, se sacuden el dolor y avanzan a pasos agigantados…¡Viajes y mudanzas bien marcadas!

*.-Los Leo bien casados, calientan esa relación y la cama arde todo el 2023…pero los que solo están por conveniencia o interés, se cansan del circo y buscan nuevo colchón: más joven y de mejor calidad…como esos Simmon que son eternos y de buen brinco…jijijiji…Los Leo no aguantan tanto: consiguen sus objetivos y vuelan en busca de mejores nidos…#GRR.

*.-Virgo tendrá que seguir picando piedra y mordiendo el polvo para mantener a su familia…son “hacha y machete” en su trabajo, tan versátiles como dinámicos…y su mejor arma son sus manos…¡Hacen maravillas manuales y sin albur!…Junto con los Tauro y los Capricornio, son los eternos amantes del manoseo continuo…¡Todo lo tangible se impone!.

*.-Mis adorados hijos de Venus en aire, los Libra…”Libra-nos Señor de ellos”, como cacarea Amira, la eterna astrologa de cabecera de Andrea Legarreta…Libra en ese 2023 diversifica sus intereses y actitudes y por ende sus aptitudes…dos palabras similares pero no iguales…como suele confundirlas la Tiffany (eso te pasa por llevar vida de revista y ser adicta a la carne cruda mi amor)…jijijijiji…¡creatividad, ingenio e inventiva en todo el año para mis adorados Libra!…A renovarse o morir en el intento.

*.-Los escorpiones cambian de piel como la serpiente misma que rige su número 8: el aspid que se come su cola…el infinito como su propia mente: brillante, aguda, fría, perspicaz, intuitiva, misteriosa y posesiva…tan profunda como el océano…En este 2023 a los escorpiones los revuelcan pero no los destruyen…La torre de Babel se tambalea pero no se cae mis adorados símbolos sexuales del zodiaco…¡Donde tocan, dejan huella!.

*.-Mientras tanto los Sagitario…uno de los signos mejor aspectados este año, como todos los anteriores que terminan en 3 desde hace 40 largos años…para los arqueros calentones que sobrepasan esa edad obvio…no mas recuerden como les fue en: 2013, 2003, 1993 y hasta 1983…paremos la retrospectiva…jijijijiji…Este año punto 7 tienen que cuidar finanzas y salud: desde el ciático y lumbares para abajo…¡Ojo con esas piernas!.

*.-2023…como todos los finalizados en este místico número, un año completamente bendecido por la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo…en lo religioso o positivo…porque el otro lado de la moneda marca severas traiciones de toda índole: asociaciones, alianzas, trabajos, society y hasta en lo conyugal…¡Aparece un tercero en discordia!…#WTF.

*.-Seguimos en la rueda zodiacal con los sufridos Capricornio…que no miran la luz al final del túnel con ese Plutón transformándolos en todo aspecto…algunos ya son otra persona por los severos cambios y novedades que han padecido en salud, trabajo, pareja y demás familia…Este 2023, con acuario brillando con su numero 7, los “Capri-Capri” le empiezan a ver el relleno a la baleada, de marzo en delante.

*.-Los acuarianos por fin rompen cadenas y demás grilletes que los mantenían en el calabozo, sótano, mazmorra o monasterio según su caso…porque en marzo los “suelta” Saturno…el gran maestro del zodiaco que alecciona, educa, azota y limita con látigo a cada signo que lo visita…Y Acuario lo sintió en carne viva por espacio de dos años y medio, donde paso de todo…Hoy salen y despegan: vuelan más alto ya, vuelan mas lejos ya, hasta llegar al corazón del universo mismo…¡Así o más libres!…#YSL.

*.-Cerramos la rueda zodiacal con los “ancianos” del horóscopo: Piscis…porque según los especialistas, reencarnan 9 vidas…¿Cuántas llevan?…#mmm…Mis pececitos de colores, en pleno ciclo de su cumpleaños reciben la visita de Saturno, quien llega a educarlos allá por marzo en lo que respecta a su personalidad, manías, vicios y finanzas…Sera el palo en la rueda para que dejen acelere, ansiedad y calle.

*.-Como leen…Grimorio is in the house…arribo de punta en blanco y oliendo a “Sanctum Perfume” del genial Ramón Bejar…el incienso más realista junto con “Málaga Santa” de Ecuación Natural y “7 Anonimo” de Loewe…según su tercer ojo y sin albur: todos los miércoles de enero vienen con karma…#OMG…aunque para nuestro friki, el año “realmente” empezó con la luna nueva el 23 de diciembre…¡Que año mis amores!.

*.-Ya para estas fechas…estamos recibiendo el “coletazo” de todo el año anterior: corregido y aumentado…Nuestro psíquico de cabecera recomienda esos 3 perfumes para uso continuo en el 2023…Sin dejar de lado “Rose d’ encens” y “Santal Sugar”…ambos de la firma nicho Lorga Parfums…para que los vayan “taloneando” con tiempo mis amores…ya sea en decants, discovery set o travel size…¡El año viene intenso!…#Pilas.

*.-Nuestro amigo enfatiza que 8 y 17 de Enero son las mejores fechas para “abonar” jaranas (esas que todos tenemos) porque según el sapo la pedrada: entre más encopetada se mire la gente, más compromisos financieros tienen mis vidas…no es oro todo lo que brilla…Esas fechas son las mejor aspectadas para ir amortizando en cierta medida los excesos de diciembre o lo que vienen arrastrando meses atrás.

*.-Y en el mejor de los casos, adelantar cuotas de préstamos que tomaron a mediano y largo plazo…El primer mes del año determina la pauta de cómo nos ira en el año en todos los aspectos…si vienen presentando cuadros de una relación toxica en sociedades mercantiles o relaciones sentimentales, hoy es cuando deben de reflexionar si desean seguir por ese rumbo…#OMG.

*.-Una celebración en puerta es el Día de los Santos Reyes…Este viernes todas las reposterías de la ciudad los esperan por su rosca de reyes…no se hagan “roscas” mis hijos del gluten free…con café gourmet, sodas, chapurreado o chocolate caliente, una de las celebraciones más esperadas de la temporada…Mañana 7 a guardar toda la decoración navideña: desempolvando y guardando “perolito por perolito”.

*.-Ya saben la tradición, quienes descubran el “niño” en su pedazo de rosca, invitan la tamaleada el Día de La Candelaria, 2 de Febrero, para seguir fortaleciendo los lazos de amistad… La Moderna los esperan por su rosca y sin albur…Reserven con tiempo y rieguen maíz.

*.-Si de celebraciones litúrgicas se trata: El Cristo Negro de Esquipulas está de fiesta en estas dos semanas…romerías enteras de toda Centro América arriban a esa mística ciudad del oriente guatemalteco para venerar a su “Señor de los Milagros”…y Honduras no es la excepción.

*.-Hedman Alas los lleva directo a Esquipulas, sin liarse tanto con el tráfico en Occidente y peor con esas curvas peligrosas, si acaso la carretera está en buen estado…No se estrese y reserve desde ya, llame a sus amigas y vayan a Esquipulas, una experiencia religiosa que jamás olvidaran…Valle de Ángeles y Santa Lucia alistan ferias…y el galán Elton Morazán lo sabe…sobrino-biznieto del legendario prócer Gral. Francisco Morazán.

*.-¡Con razón!…si la galantería y el charm vienen por genética…¿Qué más tienen en común el chico que mejor le huele el The One de D&G y el héroe nacional?….MMM…Según la historia, ambos le sacan partido y muy bien a sus atributos físicos…¿Francisco Morazán en aquella época?…¡Así dicen!…Que el general jamás le negó el placer a “naidem”…#Santisimo…¡Pensamos que era mito su fusilamiento pasional en Costa Rica, vos!…Era Libra, signo de la gente bella y con mucho charm.

*.-Siguiendo con el conductor, actor y bailarín de eventos VIP…(lean bridal showers)…cuentan las buenas lenguas que se suma al talento de una reconocida revista matutina de la telera nacional…Al parecer, todos esos espacios renuevan su talento este 2023…También me contaron que Alejandra “La Alejandrísima” Rubio, llegara a cubrir la maternidad de Laura Meza en “Con Todo”…¿Sera?…Mejor adquisición imposible…#WTF.

*.-¿Saben quién tiene perfil de “revistera”?…lean animada conductora de personalidad chispeante, divertida y polifacética…Cristina Rodríguez…La vemos en un futuro nada lejano, haciendo el crossover de Samantha Velásquez Haylock (a quien ya le piden a su beba para un concurso nacional de belleza)…¿Seguirá sus pasos?…Samantha fue Miss Teen Age Honduras…cuando lucia “pelo frito”: afro canastudo y abundante…¿Cómo se hizo ese alisado chino?…Zablah tenía muchos planes con Samantha.

*.-Pero decime algo vos…¿Quién podría sustituir a Cristina Rodríguez en el noticiero estelar de esa casa televisora?…Nada más y nada menos que Zuheylin “La Zu” Clemente…el rostro de anime más fotogénico de la televisión nacional…Obviamente después de pasar por las filas de Eduardo Zablah, porque esa nena grita Miss Mundo con esa belleza bilingüe con porte royal y muy lady, graduada de la Dowal…¡Capaz y Renato se infarta y si sobrevive renuncia!…jijiji…Recordemos como trato a Tina recién llegada.

*.-Si de “misses” se trata…Esta semana arriban a suelo estadounidense las beldades que se disputaran el cetro de Miss Universo…justa a realizarse el próximo 14 de enero en Nueva Orleans…Nuestra Rebecca Rodríguez está más que lista para brillar y hacer historia con su distinguida belleza de “chica bien”…varios portales especializados y ex reinas, ya la vislumbran como semifinalista…¡Esperamos que lleve atuendos a su nivel!…#OJO.

*.-Rodríguez Mora tiene solamente 4 posibilidades en el Miss Universo: 1.-clasificar…2.-Ganar el Miss Simpatía…3.-Obtener el Miss Fotogenica…y 4.-Ser la Miss Tocuyo 2023…#WTF…¡Los tres primeros si, pero el Miss Tocuyo de Marian Habach jamás!…Seria la peor vergüenza para una país vos.

*.-En antaño, ese premio a la beldad favoritisima que no clasifica, se llamaba el Ruth Ocumarez Award, en honor esa dominicana que gustaba mucho, que brillo y no llego a las semifinales del Miss Universo 2002 en San Juan Puerto…¡Fue comadrísima de la polémica Erika Ramírez!…Ojala y Rebecca se baje del avión en Nueva Orleans con el tacon derecho…También esta semana se celebra el Reinado Internacional del Café en Manizales…Ayer llego nuestra Yelsin Almendarez: El Rostro NARS.

*.-Hoy se realizó el tradicional Desfile de Bienvenida con todas las soberanas, donde Francia debuta este año y puede clasificar como un “guiño” a la tierra de Emmanuel Macron…Yelsin gusto mucho en el desfile de hoy, donde fue muy admirada por los caldenses que abarrotaron las arterias viales desde El Cable hasta la calle 25 en pleno Manizales.

*.-Yelsin seguirá destacando su impecable belleza oriental en los desfiles de Las Carretas del Roció, Las Naciones y La Virgen de La Macarena…¡Este año por vez primera coronan La Reina de los Nevados!…Es la primera prueba de fugo internacional para Almendarez, quien llega a tierras colombianas con lujoso vestuario de los ateliers de Eduardo Zablah y Arturo Cálix…La elección de la soberana cafetera es el sábado 7 de enero.

*.-Se le fue el año a Doña Morley con su Miss Mundo que no encontró sede a última hora en el 2022…¡Ese colmillo se lo conocen a nivel planetario jodido!…jijijji…Lleva “añales” (lean décadas) tratando de colarse en Dubái (de ahí que elimino el fast track de Belleza de Playa y el traje de baño) y en Singapur sigue haciendo la “luchita”…A fines del año pasado llego con su bella polaca a ver si los convencía…¡Pero nones!.

*.-Esos singapurenses quedaron “curados” de espanto luego de celebrar con mucho éxito, plata y pocas retribuciones en turismo, el Miss Universo 1987…cuando gano la chilena Cecilia Bolocco, quien fue comadre de cuarto y baño, con nuestra Francia Tatiana Reyes: única catracha en ganar el Miss Amistad hasta la fecha…¡Ya consultaron con Feng Shui a la Morley!

*.-Singapur es una de las ciudades más caras del planeta, junto con Tokio, Hong Kong y la misma Londres en las “uropas”…Como la doñita no se renueva ni acepta sugerencias, desprecio la producción de Telemundo de afincar su justa 5 años en Miami, pero con desfile en trajes de baño y más modernizado el protocolo…Telemundo urge de evento de belleza de talla internacional y de menos escándalos de “reality shows”.

Por cierto…en la próxima temporada de “La Casa de los famosos” se contempla la participación del ex zar de la belleza bolivariana, el mismo Osmel Souza…quien llegara a ventilar muchos trapillos jucos que atesora en varias décadas al mando del MV…También participara Aylin Mujica, quien ya le encontró sazón al caldo picante…No dejen las biomedidas de seguridad que este año vienen más variantes…Los queremos en P!$%&#.