Chicha y Limón martes 3 de mayo de 2022

DIA DE LA CRUZ!!…y el pintoresco municipio de Santa Cruz de Yojoa lo sabe…están de feria y esperando a Mario Landa para mover el “botellón”…Imperdibles en esta sección: las 15 primaveras de la bella Susana Perdomo…La idílica boda Enamorado-Funes…Natty Kafati, Maguida Maalouf, Carmen Morales de Larach y Lorraine de Miselem de plácemes…Benditos entre ellas: Bryan Espinoza y allá en Miami Héctor Flores…Fechas memorables…Chismes de infarto…Dejen de parpadear y lean lo que viene.

*.-También de plácemes por estas fechas: Ruth María Arita Luna, Wendy Patricia Salgado Corea, Gabriela Ordoñez, Mónica Brocatto, Iroshka Elvir y otras ex divas, que pasearon sus encantos por el mundo…que siguen tan bellas como en sus años de apogeo…como buenas hijas de Venus y bien nacidas en Tauro…y la ceibeña Sandra Hinds que va por ese camino.

*.-¡Todo en combo mis amores!…Así esta de esplendida esa casa hotelera con sus promociones, acordes a estos difíciles tiempos…El Emperador hizo honor a su nombre, porque esos espacios lucieron sublimes: entre chandeliers, finísima cristalería, impolutos arreglos de flores blancas y unos cortinajes con delicados lienzos…Un “All White” de antología.

*.-El Salón Emperador del Hotel Copantl, lucio en días recientes sus mejores galas con la presentación en sociedad de Susana Perdomo…amantísima hija de Sergio Perdomo y Meray Reyes, quienes junto a Jackie Cabrera, se lucieron con el sarao de 15 años de su beba.

*.-Susana, admiradora del clásico La Bella y La Bestia, personalizo con su madre y decoradora, la ambientación de los espacios del salón en esta emotiva historia…de hecho, la quinceañera se atavió como toda una princesa con vaporoso atuendo corte real en tono dorado…lucio bellísima la destacada alumna de la Escuela Bilingüe Villas del Campo.

*.-La congratulada ingreso al recinto del brazo de sus elegantes padres, arrancando el protocolo con el intercambio de zapatillas…luego padre e hija se lanzaron a la pista para su primera baile en sociedad…La casa hotelera se lució con el catering y demás atenciones…DJ Luna animo la juvenil velada que se prolongó pasada la medianoche…Benditos 15 Susy.

*.-Si de gente chic se trata… Proyecto Ciudad Maya cumple cinco años de éxito y más crecimiento… ya lleva varias etapas el sueño dorado de Juan Carlos Sabillón Dávila y William Hall Micheletti… Como si fuera “acher” recordamos ese open house con mucha socialité bella: Alejandra Córdoba, Leyla Faraj, Gioconda Guell y Ruth Marie Canahuati…entre otras divas.

*.-La cosa va de gente bella…les contamos que por estas fechas celebran su sexto aniversario de matrimonio la especial pareja conformada por Jorge Bonilla Chicas y Yadira Prieto de Bonilla… los Bonilla-Prieto brindan con Moet & Chandon en algún lugar por sus “Bodas de Hierro”…La Marguerita y Angeli Gardens los invitan para celebrar en familia.

*.-Como pasa el tiempo….recién celebramos Navidad y ya vamos por Dia de la Madre…#WAO…Este domingo se celebra a las reinas de casa, aunque el amor y cariño debe ser diario…Este fin de semana medio pueblo andará revuelto, como hormiguitas marabuntas en la calle…mientras su mamita no se estrese todo bien…a consentirla con salón de belleza y a comer rico.

*.-Desde a organizarse con la familia para planificar al detalle esa celebración…empezando por el recinto donde departirán, que todos estarán llenos y con promociones especiales por la efemérides…a reservar con tiempo en esas redes sociales…pregunten por promociones familiares…y desde el sábado a embellecer a mama y a buscar su atuendo.

*.-Para ello se pintan solas nuestras amigas las estilistas: Ada Santos, Glenda Sánchez y sus Meninas, las bellas Barletta-Yacamán en The Body Shop en City Mall, Justo Mayorga y sus bebas en Justo’s Beauty Parlor…idem la guapísima Doris Chávez en Yolanda’s…Todos los “moles” en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, tienen su templo de belleza.

*.-Les recordamos que Almacenes El Record ya dispone de su nueva colección primavera-verano con unas piezas de alarido…en frescas texturas y en tonos de temporada para la reina de casa…en la tienda de los Fiszman también disponen de finísimo calzado de las mejores y más confortables marcas…al igual de reconocidas firmas de la cosmética y la perfumería mundial…¡Esos estuches están divinos!…¡Especiales para ella!

*.-Aunque les diremos que muchos hijos, se “escapan” con mama fuera de la ciudad…a esos resorts caribeños en el Litoral o allende a las costas…desde el viernes son “fuga” en busca de relax y aire puro…cierran la casa y junto a los nietos arman paquetes familiares para pasarlo rico en playa o montaña…como esas promociones en el Marina Copan.

*.-La mayoría se decanta por el Caribe y el distrito turístico Las Joyas del Lago, donde Hotel y Finca Las Glorias reporta llenos totales por estas fechas…con suerte encuentran cupo, llame ahora, llame ya…y a escaparse del mundanal ruido que nos agobia a diario…y que va en escalada…Esos bulevares son una pesadilla en horas pico.

*.-Para los que prefieren quedarse en casa… esas casonas inmensas que pululan en las colonias más chic de la ciudad…con salas espaciosas y demás jardines… nuestros amigos de Hotel & Club Copantl se luce con su servicio de catering…Idem: Gerardo Trejo con su Mezzonite, Arnie’s, las bellas Kawas, Tradiciones y Sammy Musleh con su Azzize… ¡A pasarlo rico con mama!

*.-Los mesones “Solo México” y “El Portal de las carnes”, con la familia Batres a la cabeza como excelsos anfitriones, esperan este jueves 5 a la estimada y numerosa colonia mexicana afincada en esta ciudad para celebrar La Batalla de Puebla…Y nuestros amigos del Consulado de México en San Pedro Sula lo saben…Idem: Real InterContinental, Meza23 en el Club Árabe que tiene menú especial.

*.-Los socios del Grupo Sol, que preside el joven y visionario empresario Andrés Hawit y su bella esposa Blanca Sansur, brindan por cuatro años de éxitos de Corporativo 1908… el novedoso complejo vertical que engalana con su porte y funcionalidad el barrio Rio de Piedras… Un edificio con arquitectura vanguardista, acorde a los nuevos tiempos donde se maximiza el espacio en modernidad urbana.

*.-Un proyecto completamente comercial y de oficinas, con un espacioso estacionamiento, seguridad privada en todos los niveles y ese estilo de vida relajado que nos ofrecen los proyectos verticales en una zona de plusvalía como Rio de Piedras… A seguir invirtiendo en la ciudad bonita.

*.-Entre girasoles, rosas y hortensias, se juraron amor eterno por estas fechas del 2021, al estimada pareja conformada por: Edgar Miguel y Reina Melissa Canales de Alemán…quienes brindan con vinos y delis por su primer año de casados…La abogada Lilian Gabriela Mejía celebro el enlace civil y las de damas de la firma Acontecimientos embellecieron todo…Benditas “Bodas de Papel” Alemán-Canales y que sigan los brindis.

*.-Nos cuenta Vidajena…que este fin de semana, se “cocina” la celebración de cumpleaños de una de las socialités más bellas y glamurosas de esta ciudad: Biana Ferrera de Ictech, esposa del joven empresario y lasallista Eduardo Ictech… Que la pase súper bien, al lado de sus bellas hijas y cercanas amigas…Muchas felicidades Mon Guerlain.

*.-Las honorables familias: Pineda-Galindo & Zúniga-Vásquez recuerdan los gratos momentos vividos durante el noviazgo de sus hijos: Alejandro y Amalia Zúniga de Pineda…así como su posterior boda que congregó ambas familias y cercanas amistades… los jóvenes esposos agradecen al Señor por estos cuatro edificantes años de matrimonio…Dichosas “Bodas de Lino”.

*.-Valencia, tierra de los famosos cultivos de naranjas en España, fue testigo del amor que surgió entre dos jóvenes estudiantes universitarios que realizaban intercambio estudiantil en esa calidad ciudad de Europa…se trata de los apreciables Leonardo Milla, hijo de los artistas: el brillante arquitecto y político José Guillermo Milla y la talentosa dama del pincel Aqua de Milla.

*.-Mientras que Jonelly Avendaño, es hija de los estimados don Jesús Avendaño y doña Egla de Avendaño… Después de siete años de conocerse como compañeros de facultad y novios, Leo y Jonelly llegaron al altar en una boda de antología… Por estas fechas de mayo, los Milla-Avendaño celebran cuatro años de unión matrimonial… ¡Un enlace inolvidable!

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Cuero” son la joven pareja formada por Ronaldo y Elia Lavinia Hernández de Aguilar, quienes luego de siete años de feliz noviazgo, llegaron al altar con posterior banquete en el salón Omoa del Copantl… que lucio fabuloso gracias al ingenio de Jackie Cabrera… Toda la dicha del mundo para esta joven pareja de médicos.

*.-Abril estuvo más que intenso y ustedes lo saben mis amores…pero con la llegada de mayo las cosas cambian y para bien… todos con mentalidad positiva para llenarse de muchas buenas vibras: saliendo de la rutina, en contacto con la naturaleza, a meditar en soledad, respirando aire puro.

*.-Abrazando un árbol frondoso y apreciar las maravillas que Dios nos da día a día con su respectiva dosis de agradecimiento… mayo es uno de los meses más especiales del año: mes de las flores y de las madrecitas… A cerrar esa casa y buscar su propio oasis de relax, frescura y esparcimiento.

*.-Mayo invita a disfrutar esos majestuosos paisajes urbanos cuando florecen los arboles icónicos de la temporada: San Juan, Acacia, Buganvilias, Cañafístula, Jacarandas y otros más que engalanan barrios y colonias completas de la Gran Ciudad…unas alfombras de flores divinas que tapizan esas calles de: Guamilito, La Moderna, Los Andes y otros sectores de la city…¡El mejor habitat para los amantes de redes sociales!.

*.-Con su rostro bien hidratado a punta de 111Skin…la opulenta y maravillosa línea de cuidado facial que está revolucionando la cosmética mundial, se conecta Grimorio para ponernos al tanto de los astros en este quinto mes del año que recién empieza…¡No hay quinto malo!

*.-Como si el eclipse parcial de sol en Tauro del sábado pasado fuera poco, Mercurio entrara retrogrado desde el 10 de mayo hasta el 2 de junio…”tocando” directamente a Tauro y a los Géminis que cumplen en esas fechas…aunque la pre sombra ya se siente por estas fechas…y la post sombra dos semanas después de la retrogradación…confusión y enredo a la orden de estas semanas…Ojo con sistemas y dispositivos electrónicos.

*.-No todo será flores y ágapes maternales en Mayo…donde seguirán los eclipses, conjunciones planetarias y hasta la espectacular lluvia de meteoros conocida como el fenómeno de las Acuaridas, que se dará este viernes 6 de mayo…en pleno concierto de Christian Nodal, que regresa con su gira “Foragido Tour”…Burundanga ya canta “Aguardiente”…#lol.

*.-San Pedro Sula tendrá “casa llena” este viernes y todo el fin de semana, con caravanas enteras de almas, procedentes del occidente y Litoral Atlántico de Honduras para cantar las rolas de la estrella del regional mexicano del momento…Burundanga con Eva Gabunda y su Chele Mozote cubrirán los pormenores donde solo gente chula abarrotara el “estuche”.

*.-Con el sol en tauro y con los efectos secundarios del eclipse del sábado que se prolongan 6 meses…o sea resto de año…más el Mercurio retrogrado siempre en tauro…las cosas cambian en los signos…no todo será miel sobre hojuelas en los taurinos, más que todo en su trabajo, donde las reglas cambian…retrasando en cierta medida su clásica rutina.

*.-En base a lo anterior…los Aries no cosecharan el dinero que esperaban por estas fechas…les llegara por abonos y a paso de burro…#Santisimo…a gastar menos y ahorrar más mis carneros calentones…a dejarse de apariencias porque la Magdalena no está para tafetanes…en especial esos Aries alucinados que presumen demás en redes sociales…Cero derroche…¡Con suerte en la segunda quincena de junio les terminen de pagar!…A bloquear esas tarjetas y a dejar de presumir una vida ficticia.

*.-Los escorpiones tunantes y asolapados, saldrán con sus “redes” vacías, porque la “pesca” andar baja fuera de casa…época de vacas flacas para los FREE, revolcones y demás conquistas…más si les conocen su famita…jijiji…A conformarse con lo de casa…¿y los escorpio solteros?…Uyyyy…andarán como leones enjaulados, histéricos y en luna.

*.-Esos virgonianos que están planificando viajes, que no les sorprendan repentinas cancelaciones por la causa que fuere…y esos “contestarios”, provocadores y demás criticones en redes sociales, por ahí mismo les llegara su revés…y de qué manera…¡El mundo de cabeza para los Virgo!…malos entendidos en el extranjero y/o con extranjeros…#WTF.

*.-Los pececitos rebeldones, cuidado con esa jeta, porque Mercurio retrogrado “toca” su casa de la palabra y la comunicación…enredos, brollos, tramoyas, zaperocos, bochinches, zipizapes y demás malos entendidos a la orden de este mes para los Piscis que no sepan expresarse…porque hasta el tono de su voz, podrá actuar en su contra.

*.-Quienes andarán con altibajos sanitarios son los Sagitario…y no precisamente en el sanitario…cuidado con esas rodillas, piernas, circulación y todo lo referente a las bajas extremidades para esos arqueros que son totalmente “verticales”…o sea que no paran de un lugar a otro…solo se sientan en el comedor o en el “trono”…de ahí son unos trompitos de un lugar a otro…Muchos con severo insomnio por mala circulación….no abusen del café ni de las gaseosas…y peor aún del sexo.

*.-Varios Cáncer experimentaran ciertos bochinches caseros, en especial con hijos rebeldones o conyugues tunantes y/o borrachos…aunque muchos se terminan uniendo a la “fiesta” de Baco…jijijijiji…el alcohol les afloja las carnes y los pone mimosos…aunque acaben en el llanto o en total estado inconveniente…También se les visualizan líos con vecinos o haciendo el “oso” en grupos de amigos…Verán la otra cara de la amistad.

*.-Esa terrible aspectación planetaria de los efectos secundarios del eclipse del sábado pasado, más el Mercurio retrogrado que ya desperdiga sus ráfagas de pre sombra…afecta también a los Géminis…los canarios del zodiaco: ciertos parlanchines que duermen con los ojos entre cerrados y sus pupilas bailando, como las boas…y que hablan hasta dormidos…todo lo tapado, misterioso, oculto y asolapado, saldrá a la luz pública y hasta vía redes…¡Lo que más esconden en el ropero más rápido sale por el tejado!

*.-El pasado vuelve para muchos Géminis y de qué manera…en especial esos tunantes, coquetos y seductores: solo develan esa sonrisa Colgate y entre cierran con ternura esos ojitos, para seducir a quien sea…se ponen bien avispados cuando alguien les gusta, ni disimulan con su pareja al lado…Mariposean de una forma tan descarada como encantadora…Ni hablar de su verbo…Por ese WhatsApp ligan de un modo que asustan.

*.-Para esos Tauro y Géminis que están por cumplir años…todo se mueve en el área de: salud, trabajo, amores, familia, pasado y más que todo carácter…ya saben la máxima: antes de un cumple pasa de todo…estrés total para ambos signos antes de su día de días…Pero no todo es “pavoso” por estas fechas…gozamos de Luna Nueva, una de las mejores fases.

*.-Semana más que perfecta para todo lo relacionado a: firmas de grandes compras, alianzas o asociaciones…lanzamiento de nuevos productos o promociones…inversiones…expansión…cirugías…firmas de todo tipo de contratos…mudanzas…viajes…matrimonio…emprendimientos…créditos o reestructuración de saldos…arreglos de pago…apertura de cuentas bancarias…abonos a préstamos de mediano y largo plazo…inicio de nuevos proyectos…ETC…Solo esta semana para todos, excepto los que no han cumplido años este mes y Junio…De ahí todo los signos…#LunaNueva.

*.-¡Agua que me quemo!…esas aspectaciones están de alarido…y ¿se cumplirán?…”por la sortija de los 21 brillantes de doña Xiomara”…Ahí veran los movimientos astrales en las venideras cuatro semanas y hasta junio…Todo se revuelca en el planeta en este mes de mayo, aunque más liviano que el terrible abril, el quinto mes viene contundente…y con un mar de novedades que dejaran a muchos como los ojos de Isabella Santos…#OMG…o sea…con las bragas en las patas…#Santisimo…#lol.

Van a volar pelos y pedazos de bóxers en el “Juicio de la Historia”…cerramos con notas positivas, porque Grimorio nos aconseja las sheet mask y el “suero celestial” de 111 Skin…la línea que necesitan en su vida mis amores…a cultivar esa autoestima aunque sea a punta de vanidad, porque si nó lo hacen ustedes ¿Quién?…la pareja jamás…A seguirnos cuidando de la pandemia que vienen más rebrotes…¿Ya vieron Shangai?…de ahí se riega por el mundo…No relajen las medidas sanitarias…ya saben que los queremos en P!#$%&.

Pocas mujeres tan bellas como Ana Lucía Rivera se animaron a compartir en el Miss Honduras en la década de los ochenta… Y es que Ana Lucía tenía belleza en cantidades industriales… Ella era la ungida, se esperaba que sus princesas fueran Alba Luz Rogel de Comayaguela y Digna Orellana de Puerto Cortés…. Pero lamentablemente no sucedió así… No fue Miss Honduras Mundo, ya que no existía esa corona en esa época, pero fue designada para representarnos en el Miss Mundo 1982 donde a pesar de la poca preparación que se le brindó, destacó como una de las mejores del Miss World hace 40 años… Después en el final de ese año fue Honduras en el Reinado Internacional del Café… La hondureña era la mejor, lástima que no se le instruyó decía la ex Miss Colombia 1977, Aura María Mujica, quien presenció el evento en primera fila en el teatro Los Fundadores de Manizales…Ana Lucía siempre reside en esta Capital Industrial junto a su esposo e hijos, siendo siempre una reconocida dama de nuestra society.