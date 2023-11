Chicha y Limón martes 31 de octubre de 2023

HALLOWEEN & MAS!!…Hoy venimos como las góndolas de Supermercados Colonial: de todo un poco y en cantidades generosas…Imágenes de la creatividad de 11 genios de la plástica nacional con la exposición “Resiliencia II”…¡Se caso Nimrod Rodríguez!…Los galenos de SPS se volaron la barda en su día: fraternidad, elegancia y un menú de primera…¡Vimos muchas caras conocidas!…Cristian Andrade y Grethel Martínez ya son esposos…Diana Bulnes y Jancarlos Murillo a pocas semanas de llegar al altar…”Formando Campeones” de Diunsa llega a Comayagua…Los soñados 15 de Doris Handal…¡Esto y más solo aquí!

*.-Estilizada, fresca y muy entusiasmada con el ágape, Doris Jeannette disfruto de principio a fin con su fiesta…espacios ornamentados con temática psicodélica al mejor estilo de la era disco…los vibrantes tonos amarillo y rojo en globos y otros detalles de la puesta en escena, dieron el toque yang a Manage…que lucio copado de las juveniles amistades de la quinceañera, entre ellos sus compañeros de la Escuela Internacional Sampedrana…El brindis y el presente fueron parte del protocolo…Toda la dicha y el éxito del mundo para esta destacada estudiante de high school.

*.-El programa “Formando Campeones” de la Fundación Diunsa llega a Comayagua…la antañona ex capital de Honduras se complace en formar parte de este integral programa que sigue la metodología de la Fundación Real Madrid…y consiste en escuelas socio-deportivas, donde además de enseñarle a los niños y jóvenes la parte técnica del futbol, se instruyen en valores sociales, que aunados a los familiares, forman lideres integrales…El Lic. Mario Roberto Faraj y el edil de Comayagua Carlos Miranda firmaron el acuerdo…¡Así se pegan botones!…Formando Campeones sigue creciendo.

*.-El Hotel Copantl…donde brindaron con los suyos en alegre banquete de esponsales en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones…cabe destacar el impecable trabajo de planeación, organización y montaje de la experta Marcela Cueva de López…quien cuido el más mínimo detalle para que la boda Andrade-Martínez, resultara el suceso social que sigue cosechando buenos deseos en las redes de sus protagonistas…DJ Naty Paz animo la velada…Graficas que pueden apreciar en este site…#Blessings.

*.-Mañana…agrega una vuelta más al sol la elegante odontóloga y socialité Erika Alejandra López Vivas…esposa de Roy Morales e hija de los honorables galenos Roberto López Tabora y Sonia Vivas de López…Quedaron en el recuerdo las rumbosas fiestas de Halloween en el Intercontinental donde la escorpiona más glam celebraba con sus amigas…De unos años para acá, las divas brindan en casa y sin prensa…siempre con el catering de Gerardo Trejo y su Mezzonite…#Kisses.

*.-Carmen Irene Pineda Fortín viuda de Padilla, mas conocida en la society como Kalene de Padilla, es otra de las glamurosas escorpionas de sociedad que parte tarta de Maritza’s Bakey esta semana…rodeada del amor de sus hijos y sus bellas hermanas las Pineda-Fortin…En algún recinto chic, bajo la planeación y organización de la siempre dinámica Kalenita Padilla.

*.-La diva bancaria Nancy Cecilia Álvarez Madrid es otra de las bellas nacidas bajo el signo de escorpión que brindara con sus hijos por otro año mas de vida…ceibeña graduada con honores de la Escuela Internacional y luego de UNITEC la UCAH…con basta experiencia en la banca nacional y son precisamente sus compañeros de BAC, que le tienen preparadas varias sorpresas a esta amante del tiramisú de fresas y el Noa de Cacharel.

*.-Y la cosa va de tres en tres…porque tres caballeros mas acompañan en celebraciones de cumpleaños a las tres damas arribas citadas: el Dr. Hebert Flores, distinguido esposo de la bella comunicadora y ejecutiva de la AHM Tesla Callejas de Flores, agrega otro año más de feliz existencia…El Ing. Jesús Canahuati, divo de Elcatex, también parte pastel de su primo Jorge Canahuati de Signature Cake y su bella esposa Giselle Zablah lo sabe.

*.-Radio El Mundo esta de fiesta esta semana con el onomástico del siempre popular Juan García…amantísimo hijo de doña Martina Portillo y esposo de Lucila Jackeline Rodríguez (hija de Julio Cesar “yuyuga” Rodríguez) y padre de los especiales Miriam, Cindy y Juan de Dios García…Todos en familia celebraran el aniversario natal de Juan, a quien conocemos desde que se movía en Chooper, antes de casarse en 1987.

*.-Tres joyas más de nuestro cofre de Zared brindan con Moet & Chandon por una vuelta más al sol: la virtuosa del arte Jackie Abadie de Rivera, la exquisita socialité & stylist Laurie López de Panting y la diva de las finanzas Santa Euceda…¡tres escorpionas muy bien hechas!…a la medida de las cualidades de este signo…exitosas, humildes y muy queridas en la sociedad sampedrana…El Garden Court en el Hilton Princess las esperan.

*.-Luis y Melissa Rodríguez de Boesch aquilatan su primer año de casados…inolvidable enlace celebrado con toda la pompa y circunstancia del caso, en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior rumba bailable en los salones del Club Hondureño Árabe…estancias magistralmente ornamentadas por la experta Susana Prieto…Muchos años más repletos de amor y éxitos para esta especial pareja…¡Bodas de Papel!

*.-Otra pareja que brindan por su primer año de casados, son los estimados Javier y Roció Verdial de Zúniga…aunque tenían varios años de vivir en pareja con una hermosa hija en común, Rafaela, Javier y Rocío decidieron legalizar su unión en el 2022 con el sagrado sacramento del matrimonio…Las honorables familias Zúniga-Padilla & Verdial-Pascua convergieron en el templo La Santa Cruz para tan magno acontecimiento.

*.-Quien ya empezó a recibir buenos deseos es la encantadora Siham Burbara de Larach, hija de la exquisita dama Naval Canahuati de Burbara y esposa de Edgardo Larach… la hermana de Yaudet, Nadia y Elías, esta semana celebra en familia un año más de dichosa existencia… Muchísimas felicidades para Siham de Larach.

*.-Celebró su cumpleaños el fin de semana la apreciable dama Rosa María Kattán, y fue finamente agasajada por sus hijos Paola y José Miguel Pineda Kattán… Muchísimas felicidades para Rosa y que sigan esos ágapes en el variado abanico de propuestas gastronómicas de la city….aunque de buena fuente sabemos que su consuegro Arnaldo Martínez la sorprendió solo como él sabe hacerlo en su meson Arnie’s…¡Bendiciones Rosita!

*.-Quien no parará de abrir finos presentes es la encantadora socialité sampedrana, Ángela Flores de Salgado, hija de los especiales amigos Rafael y Paty Guillen de Flores… se unirán a los íntimos festejos en honor a Angelita sus numerosas amistades y hasta sus vecinos de Vizcaya.

*.-Siguiendo con la renombrada familia Guillen, en este caso los Guillen Callejas, les comentamos que este fin de semana celebra un año más de vida la dinámica y bella socialité Rina Guillen de Medina, esposa del exitoso empresario del café, Emilio Medina…quien junto a sus hijos y la exquisita dama Nennette de Medina, felicitarán a Rina por su efemérides.

*.-Solo escorpiones de abolengo cumplen por estas fechas, tal es el caso del visionario empresario don Rachid Maalouf, quien esta semana celebra en familia… Le deseamos la mejor de las dichas… Por cierto, ya se respira la Navidad en el Mega Mall…Hoy cenamos en Arnie’s.

*.-El visionario y carismático empresario, Ing. Alberto Diaz Lobo, es otro de nuestros dilectos cumpleañeros de estas fechas…y su especial esposa Nena Marinakys lo sabe…Desde ya sus bellas hijas, Andrea de Quintana, Anita de Sikaffy, Tricia de Matuty y Elenita de Szydel, junto sus respectivas familias, preparan las sorpresas para el patriarca de la familia…#Blessings.

*.-Carolina Fajardo de Basta celebró su cumple a lo grande junto a su esposo Martino Basta, sus hijos Sebastiano y André también se unieron al festejo… Carol desde hace varios años reside en Italia junto a su familia… Desde San Pedro Sula también se unieron sus demás familiares y amigos, quienes le desearon los mejores augurios a la guapísima cumpleañera.

*.-En el soleado otoño de Miami, Florida, disfrutaron en el 2018 sus primeras semanas como esposos la encantadora pareja formada por Myriam Elizabeth Vijíl Mejía y Mario Rene Valeriano Lanza…jóvenes profesionales de la medicina que luego de seis años de conocerse, año tres meses, como novios comprometidos en casorio.

*.-Myriam y Mario se casaron en una romántica ceremonia que tuvo un banquete de esponsales en los salones Emperador del hotel Copantl en total “white off” en una decoración lograda por Jackeline Cabrera, quien transformo la estancia en el Edén mismo…¡Benditas Bodas de Sándalo!

*.-Marvin y Gina Martínez de Pinto son otros que se quieren mucho: como la trucha al trucho…cinco magicos años que ya consolidan un hogar ejemplar en esta ciudad…Se casaron en el templo La Santa Cruz y hasta despedida de soltera le ofrecieron sus amigas en El Mirador del Copantl.

*.- Giancarlo y Giselle Maalouf de Casco brindan por sus “Bodas de Lino”… En el marco de una íntima velada nupcial, las distinguidas familias Maaoluf-Maalouf & Casco-Bruni, brindaron en el 2019 por ese lindo noviazgo de cinco años y que coronaron con un enlace en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, oficiado por el padre Henry Asterio Rodríguez.

*.-Ambas familias fusionaron los criterios de los novios, para celebrar un enlace que armonizaba lo conservador con lo moderno, bajo un protocolo que se cumplió en tiempo y forma…Gracias a los procedimientos y experiencia de Irela Pérez, que se encargó de todos los detalles de la boda.

*.-Los enamorados son hijos de los honorables matrimonios formados por: Bishara y Malake de Maalouf, quien lucio regia con ese exclusivo atuendo a degrade en negro, café y nude…nos fascinó el look de la madre de Giselle…Por su parte, Giancarlo es hijo del abogado Reynaldo Casco y Angelita Bruni de Casco, quien destaco sobria y chic en azul marino.

*.-Otros “muñequitos de tarta” son los estimados Mynor Aguilar y Carol Herrera de Aguilar, quienes brindaron en el 2019 por su amor en una rumbosa fiesta bailable celebrada en el Hotel Maya Colonial de SPS… las familias Aguilar-González & Herrera-Vidal se lucieron en anfitrionía con los dilectos invitados a ese sarao…planificado y organizado por “La Miss” Ruth Azucena Pérez, con ornamentación de Doris García de Casa Arte Floral.

*.-Entre los elegantes asistentes a la boda Aguilar-Herrera, figuraron las dinámicas damas del Club Rotario Merendón, donde Carol es una de sus miembros… Lester y Waleska López de Aguilar, junto a German y Paty Girón de Ayala, fueron parte de los invitados…Bendito hogar Aguilar-Herrera…A brindar con la selecta cava de Marcas Mundiales.

*.-Felicidades a Erik y Melissa Zablah de Vega en su cuarto aniversario de bodas… Esta pareja se unió en matrimonio religioso en una ceremonia celebrada por el pastor Kris Henderson en el jardín de Angeli Gardens… Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos fueron las encargadas de embellecer la estancia con una decoración Greenery a petición de los novios predominando el eucalipto, ruscus, limonario, aster baby, rosas y claveles…El Viñedo los espera para un brindis muy especial.

*.-En otro orden de ideas…Eva Gabunda y su Chele Mozote salieron de su madriguera en la colonia “Chismetranh” y se internaron en las noches de rumba desenfrenada el pasado fin de semana…cuando todos los congales de la ciudad celebraban Halloween…y en cierto recinto “molto chic”, un auténtico fantasma les saco los gases a varios ahí presentes.

*.-Fue un grupo de “cuasi médicos” que están a punto de fugarse de “residentes” y que se ataviaron para irse de chupe por la fecha…se regaron en el lugar con otros amigos pero, según nuestros frikis, todos los del grupete coincidieron en ver a “alguien” en común: un ex compañero fallecido en terrible accidente de tránsito y de madrugada, hace algunos años…el mismo cuerpo, porte, andar y mirada…¡Aun con antifaz!…#WTF.

*.-Se cruzaron de miradas penetrantes y perplejas con el supuesto finado, que no vociferaba palabra alguna y se diseminaba entre el gentío…uno de los vivos, lo siguió hasta el ascensor donde el “difunto” subió…el vivo no lo logro alcanzar pero igual tomo el otro elevador…cuando llegaron a cierto piso de ese glamuroso hotel, lo logro ver como se metía a uno de los baños…#Santisimo…el piso estaba íngrimo de solitario…Solo ellos dos…cuando el vivo avanzaba al baño iba temblando del frio…#OMG.

*.-Le pudo más la curiosidad de ver, quien era el tipo que se asemejaba en físico a su ex colega para seguirlo hasta el área de urinarios…Según el vivo que le confió esta historia a nuestros amigos, puesto ahí, no encontró a nadie…¡Me caigo y me levanto vos!…Solo estaba el vivo con su conciencia y su penitencia…puso patas en polvorosa y salió desbarajustado de esos elegantes toilettes…Según corrió despavorido en ese piso sin rumbo fijo, extraviándose entre pasillos, hasta que personal del hotel lo ayudo.

*.-Lo raro del caso es que el resto de colegas que llegaron a esa noche de brujas, lograron divisar a “alguien” similar al finado y que se les quedo viendo fijamente en la distancia…notaron el asombroso parecido pero no lo siguieron como el otro atrevido…que aun por estas fechas, no sale del asombro…¡Lucio el mismo disfraz del último Halloween que celebraron juntos y en el mismo recinto hotelero!…¡Fuego María!…#veridico.

*.-Siguiendo con temas médicos…en los hospitales del rango y status que sea, siempre asustan…en especial por el área de morgue, quirófano, capilla, pero más en las salas hospitalarias…dicen que los reposados en las camas: 4, 13, 22 y 31 siempre son espantados por personas ahí fallecidas…son las camas donde más se mueren…en esas salas, siempre suceden cosas raras: se abre y cierra sola la puerta y se encienden y apagan luces…¡Mas de una enfermera ha salido despupusada de noche!

*.-Como aquella joven y escultural “seño” de piel canela y supuesto temple de acero, tatuada hasta la medula ósea y con estampas de tinta en su brazo derecho…#IHSS…de día es tan bélica como La Zobeida y salta en despatarre hasta arriba, cuando grita y jetea a full a los parientes de los pacientes…se engorilan…pero bien avanzada la noche, más de una vez han seguido a “La Tatto” con pasos invisibles por los pasillos más solitarios de los cuartos de cirugía…¡hasta sus múltiples tatuajes salen a mil por hora!

*.-¿Mas sobada que Zobeida?…pero ¿Cuál Zobeida?…¿La Andino?…no…la diputada es bella, simpática y muy divertida la hija del finado Marco Antonio Andino, pregúntenle a Badder Dip…¿Acaso Zobeida Salomón?…para nada…La Miss Choluteca 87 es cool & fresh, polite y de mente muy open mind…sobrina de doña Soad Salomón de Facussé y una de las sureñas más estilizadas y de avanzada en la historia del Miss Honduras…¡Se refieren a la terrible de Evaluación Ambulatoria!…#WTF.

*.-Entre más humilde miran a la gente peor la tratan…las apariencias engañan y al pueblo con guantes de seda: ¡Del pueblo tragan malditos!…Nunca faltan: el Dr. Dóberman y la enfermera Bulldog…#OjoCortes&Ochoa&Rodriguez&Matteu…Lo raro es que muchos de esos perruchos en sus clínicas privadas son una melcochita, un batido o alcitrón de Siguatepeque…¿Acaso el pueblo tiene que pagar dinero bajo la mesa para recibir trato digno en el estado?…¡No se desgracien la vida!

*.-Según un perspicaz colega que llego a medir el pulso de esa “papa caliente”…donde miro la noche del sábado a la linda chaparrita Sendy Ruiz con ese porte de “turkish de society”…También ojeo a Angelica Delattibodier…a propósito de sureñas exitosas…tan bella como una estrella la Novia de La Capital 2012 y ex comadre de pasarelas de: Loriel Aspra y Damaris Laffite, hermana de Miss La Ceiba 2002 Aurora Laffite.

*.-Angelica es doctora y cirujana general con varios años de experiencia en TGA…extraño verla por acá, con esa cadencia apretadita al andar…ya saben que su vida es una pasarela…Junto con sus comadres Aspra & Laffite, Angelique fue una de las tantas “prófugas” del Miss Honduras en todas sus versiones…Por cierto, Aurora debuta con buen suceso como diseñadora de joyas en La Gran Manzana donde reside…Es “habitue” de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus donde llega a probar fragancias…#lol.

*.-Siguiendo con finados…personal de HCH han visto y sentido la presencia del extinto periodista Pablo Gerardo Matamoros…#QDDG…en varias áreas de las instalaciones de ese canal…a más de uno ha saludo de espaldas y cuando voltean no hay nadie…solo sienten la “coleada” del aire cuando sale…¡No es broma!…otros lo sienten en el área de los baños donde se lo encontraban con frecuencia…¡Pregunten a sus más allegados y verán!

*.-A Loren Mercadal es otra que asustan en los baños de Canal 5: “toc-toc” en el sentadero al lado del trono donde posa la olanchana…#uyyy…solo escucha el susurro desde el más allá: “Loooooreeen”…#Santisimo…Otro “dulce para los finados” es MICA: casi a diario sueña con sus familiares y no lo dejan pegar pestañas ni con té y menos con Pasinerva…¡Amanece clareadito!…de ahí su afán por las gafas fashion multicolores…#OMG.

*.-Grimorio está en Ilama y desde allá nos textea para comentarnos que estamos en plena luna llena…una de las más temidas en una de las fechas más místicas del año…con el sol y marte en escorpión que le confiere más intensidad a la temporada, que luego de dos eclipses seguidos y en el mismo mes, vislumbra una temporada critica en todo el planeta…sumado a que el arcano que acompaña la era de escorpio es “La Muerte”…#WTF.

*.-En base a todo lo anterior es que estas semanas son más que enigmáticas, intensas, misteriosas y algo oscuras…como los nacidos por estas fechas…de ahí, de celebrarse el 2 de noviembre el “Dia de Muertos”…por cierto, los expertos pronostican lluvias para este fin de semana…¡Mas que propicio para hacer un simbólico altar con sus seres queridos que partieron: fotos y una veladora blanca de vasito, para mayor seguridad!…¡Esas flores están carísimas de Paris!…¡Todos en casita!

*.-En Panadería y Repostería Moderna ya está a la venta el tradicional “pan de muerto”, un must have de la temporada luego de ir a coronar al camposanto…con cafecito gourmet, champurreado, chocolate caliente, capuchino o su soda de preferencia…Por cierto, en un jardín memorial “molto chic” y carísimo, sus clientes se quejan del mantenimiento: antes podaban césped cada semana ahora cada seis meses…pero el débito mensual no falla en las cuentas de los propietarios…¡Qué barbaridad!

*.-Cerramos con una “bomba cañón” que involucra a un honorable señorón de rancio abolengo, alcurnia y mucho linaje, que está al borde del infarto: dicen las viperinas que le hicieron marramucias con las finanzas, en la gerencia que ocupaba en emblemática industria del valle y para rematar ahora ni lo dejan entrar en los portones…¡Esa conocida familia arrastra karma de varios años!.

¡Con razón están extraviados de la vitrina social!… By the way: Hoy cumple 44 una de las frikis más oscuras de la palestra, con pasado y presente facineroso…infiltrada en la empresa de una de las 14 familias más poderosas de este país…#Adivinen…Barbas en remojo estas semanas que “La calaca” anda suelta…Besitos con aroma a “Side Effect” de Initio, lo necesitan en su vida…Los queremos en P!”#$%&.