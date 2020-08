Chicha y Limón martes 4 de agosto de 2020

Photo Credit To Gisselle Prieto, Milqueya Izaguirre, Maricela Escoto y Fanny Salame

¡BENDITO AGOSTO!!… Arranco el octavo y no precisamente en pleno martes de “chupe” … El mes financiero y de recuperación, según Grimorio… Hoy les traemos las notas sociales que a todos entretienen: a quienes felicitaran por su onomástico, fechas memorables del ayer, tendencias y recomendaciones, cotilleos de alarido, graficas que los dejaran perplejos… Esto y más en la única sección que les despeja la mema de tanto lio que nos sacude… ¡Empezamos!

*.-Quien departió “calladita” por su cumple es la guapa Nayeli Victoria Madrid Canales y se voló la nada despreciable edad de 19 añitos…En sus redes sociales le llovieron piropos y buenos deseos… Por su parte, familiares y muy cercanos congratularon a Nayeli con un refrigerio en casa, con esas delicias que preparan las damas de su family, sin faltar el pastel de Versalles o Signature Cake… Los catering de Azize, El Mezzonite y Las Kawas: deliciosos.

*.-Otra jovencita que departió en casa con los suyos es la guapísima Leonela Aguilar quien cumplió 16 primaveras… recordando el “fiestón” de sus quince que organizo la experta Sonia Pineda en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe en el 2019… un año más que inolvidable para la hija de Leonel y Patricia Martínez de Aguilar, quienes la siguen consintiendo.

*.-La apreciada comunicadora Maribel Arriaza es otra de las nacidas bajo el admirado signo de Leo que partió pastel de por estas fechas… Se unieron a la efeméride familiares y su círculo de colegas más cercano… Las congratulaciones para esta dama del periodismo siguen online en sus redes sociales y sorpresivos presentes en casa…jijijijii… ¿Ahhh sí? … Que cumpla muchísimos años más de realizaciones… ¡Kisses Mon Guerlain!

*.-Trabajando y degustando sus más exquisitas creaciones, transcurrió el fin de semana para el dinámico empresario Roger Larach… el especial amigo de este portal ayer celebro su cumpleaños, súper consentido por su linda esposa Diana Faraj de Larach e hijos, quienes en horas de la noche lo sorprendieron con un ágape muy familiar… Carisma, trabajo y dedicación en un solo ser.

*.-Se unen a las felicitaciones para Roger, sus amigos de toda la vida, familiares y obviamente sus fieles clientes de Panadería y Repostería Moderna, donde se saborea el mejor pan… El Club Hondureño Árabe espera a los Larach-Faraj para brindar por este caballero en sus regias opciones… Las redes sociales de la familia, están “tapizadas” de buenos deseos para Roger.

*.-Siguiendo con el clan Faraj… Quien no para de abrir finos detalles es la bellísima Melissa Faraj de Handal, esposa del apuesto Ricardo e hija adorada de los queridos, Jorge y Elenita Pumpo de Faraj… Melissa arrancó mes festejando su onomástico y no dudamos que esas celebraciones sigan estos días por parte de sus amistades contemporáneas… Congratulaciones.

*.-Si de mujeres bellas y realizadas se trata: Andrea Erazo, la doctora en artes marciales celebra sus “Bodas de Algodón” con su amado cibernético, el apuesto y culto joven Mark Kruger… luego de más de un año como novios y de haberse conocido en una aplicación musical por la web… Se casaron por el civil en Dinamarca, con boda religiosa en el Hilton Princess, donde se celebró su despedida de soltera al mejor estilo “London” … como varios saben, Londres fue la ciudad donde se conocieron físicamente Andrea y Mark… Bendiciones para esta linda pareja y que sigan celebrando su amor.

*.-De finezas va la cosa: Regina Kattán de Hasbun empezó celebraciones de cumpleaños el fin de semana por parte de sus más cercanas amigas… las felicitaciones para esta entusiasta dama se prolongan hasta mañana, su mero día, cuando su esposo e hijos la congratulen en la intimidad de su linda residencia con ese catering de El Mezzonite y Epicure, con pastel de Versalles, Signature Cake o Welchez, donde se come rico y saludable.

*.-Otro recinto que no nos cansamos de alabar y recomendar altamente es Angeli Gardens… el paraíso sampedrano en pleno Merendón que espera al brillante galeno Eduardo Bueso, con su bella esposa Romina Pascua e hijos, para seguir celebrando el cumple de uno de los mejores gineco-obstetra de Centro América… Uno de los guerreros de la pandemia que esta como nunca.

*.-Estratégicamente ubicado en el pulmón de San Pedro Sula, Angeli Gardens nos ofrece un menú orgánico de primera calidad, con una atención esmerada, música en vivo y un ambiente ecológico fuera de serie… con locaciones interiores y exteriores, donde sobresale ese refrescante mirador con una vista impresionante de la Gran Ciudad, este restaurante es todo terreno para todo tipo de eventos… Feliz Cumpleaños Dr. Bueso.

*.-Siguiendo con gente linda: doña Diana Katimi de Handal, quien sigue recibiendo las congratulaciones de sus numerosas amistades por motivo de su onomástico…Esposa del honorable empresario, don Fuad Handal y madre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán… fundadora de una familia ejemplar que sin lugar a dudas, sorprendieron a doña Diana en su día de días… El Restaurante Gourmet Mediterráneo espera a los Handal-Katimi para seguir brindando por la vida de doña Diana.

*.-Quien también arranco brindis es la guapa amiga Katherine Canahuati de Handal, hermana del apuesto Jacobo Miguel Canahuati Jattín, quien sin lugar a dudas, será uno de los oferentes de los ágapes familiares de los que será objeto Katherine en su día de días… Su cumple es mañana 5 deagosto, pero desde ya sus numerosas amistades le tienen preparadas muchas sorpresas.

*.-Si de féminas lindas se trata: Ana Álvarez y Ena Interiano, quienes en el 2019 celebraron sus onomásticos en algún rincón playero de la Costa Norte… bien bronceadas con Clarins y luciendo lo último en ropa veraniega de Almacenes El Record…Este 2020 lo festejan en casa, con su círculo más cercano y degustando las delicatesen de Deriva Enoteca con esa cava de lujo…Desde esta sección les deseamos muchos éxitos en su nuevo año.

*.-Con un cálido saludo, acompañado con besitos espaciales con aroma a “Santal Creed”, arriba Grimorio y pasamos al living VIP para entretenernos con lo último de los astros, planetas y demás menjurjes que a muchos encantan…Nos obsequia varias botellitas de los “Ponny” de Ralph Lauren para decorar nuestro curio de Elements… Toda una joya ese mueble.

*.-Las dejamos caer en estos sillones Ashley que están de lujo total, como todo lo que nos ofrece la familia Boadla en sus tiendas…a pierna cruzada y batiente, flaco tal y cual catre, destilando “Pure Havane” de Mugler de sus finísimos zapatos (buenísima para abrir caminos, un tabaco ultra dulzón, como los que fabrica Maya Selva)… Este 2020 tenemos que hacer “circo, maroma y teatro” para salir de esta tremenda recesión mundial amigos.

*.-Arranca Grimorio con el mismo agosto: el mes de la renovación, la recuperación financiera y el dinero… como el mismo ocho que lo representa: el número del infinito, de lo eterno, prosperidad y abundancia… la serpiente que se come su misma cola… Santísimo…Un mes cargado de muchas oportunidades para hacer dinero de distintas formas, de recuperarse de la mala racha de los meses anteriores… A levantarnos y seguir caminando.

*.-Un agosto que viene con muchas sorpresas en lo político, remezones escandalosos en la política internacional con varios golpes de estado y hasta simulacros mal hechos… Agua que me quemo… #Venezuela… #Peru… #Mexico… #Nicaragua… La caída estrepitosa de un dictador latino, nunca quiso por las buenas, pues le llegara por las malas.

*.-En la parte climática, un mes de severos contrastes: las primeras 3 semanas de intensa calor, pero la última empiezan las lluvias en varios lados del trópico y hasta un par de huracanes que cruzaran todo el Caribe hasta encapsularse en el Golfo de México… produciendo severas llenas en: Texas, Louisiana y Alabama, con lluvias intensas en el oeste de la Florida… Agua que llega a purificar toda la peste que dejo el Covid-19 en esos lugares… #Detox.

*.-Las grandes potencias mundiales en discordias, seguirán con los ánimos caldeados en el otro lado del mundo: La Guerra de los Egos pudiera desatarse en agosto por la ansiada vacuna… Los escándalos por dinero sucio seguirán salpicando más “perperas” de la política nacional e internacional con juicios y extradiciones… Decomiso$$$$ a granel en todo el istmo, desde México hasta Panamá, con sonados nombres… Mes de grandes “destapes financieros”.

*.-Prosigue Grimorio comentándonos que todos los nacidos en Agosto son financieros por naturaleza: les encanta el dinero y más que eso, lo administran de una forma admirable… algunos pecan de avaros y caminan con el lema “lo poquito es para mí”, pero la mayoría comparte con su familia que son su todo… Dando es como recibimos mis amores: Agosto es cuando.

*.-No hay agostino acabado porque siempre guardan su “guaca”… Y ¿cuándo se les acaba?… Ya saben el “camino” a la minita donde pueden conseguir más y de qué manera mis amores… no se rían porque es cierto… no más recuerden cuantos “agostos” conocen en su life… Los Cáncer andarán en los cuernos de la luna contando dinero por doquier y los Leo brillando como el mismo sol.

*.-Los Leo de agosto: son temperamentales en todo, intensos como ellos solos, pero los numero uno en sus carreras y en el corazón de sus amores o ex… nunca se olvidan ni con el paso de los años porque dejan huella en todo el mundo… no hay quien les aguante el trole y casi siempre llegan a tener más de una pareja…de relaciones estables pero muy candentes… ¡Fuego María!… cuando “rugen” ganan todo tipo de peleas: guerreros inolvidables.

*.-Sus grandes amores son sus hijos, a quienes adoran con toda su alma y sus nietos ni se diga… quizás duerman solos, pero su corazón siempre está muy bien acompañado… por las buenas son excelentes, pero por las malas agárrense o corran, porque ya saben lo que les espera… jijijijijiji… ¿Cuántos así?… Los Leo siempre serán admirados, laureados y hasta muy envidiados… con una de enemigos declarados y ocultos que cosa seria.

*.-Cuentan las malas lenguas que este 2020 no tuvimos el “LagoFest” o Festival de las Joyas del Lago en Yojoa, donde todos los años por estas fechas es la sensación de la zona…PERO dicen que si hubo Soundwave en Utila… ¿SERA?… el Festival Electronico que estremece la isla de Ester Eden, Cynthia Bodden y Jessica Bush en Bando Beach… Dicen que la “lunada” en la piscina del Colibri Hills estuvo mejor que nunca con varios DJ… #OMG.

*.-Regresando a tierra firme… dos importantes dinastías de la sociedad nacional, planifican al detalle los onomásticos de sus herederos: Valentina Orellana, hija de Guillermo y Giordana Kafati de Orellana… así como Roberto Antonio Álvarez, adorado primogénito de Roberto y Andrea Canahuati de Álvarez… ambos pequeños todos unos socialité en potencia a sus dos añitos.

*.-Si de socialités se trata: la brillante abogada y ex Miss Honduras Mundo 1986 Nilcer María Viscovich Babun cumple años por estas fechas… más realizada que nunca con ese hogar ejemplar y unas hijas bellísimas…Y muy pronto agrega un año más de vida la imponente Miss Honduras 2002 Erika Ramírez… Saludos hasta Harlem NY donde radica con su guapo haitiano… #lol.

*.-Grimorio sigue con los “agostos” nacidos del 22 al 30: son más tranquis que los anteriores pero más ambiciosos que nadie… la avaricia no los deja ni dormir a muchos que conocemos: terminan hasta insomnes contabilizando recibos y demás obligaciones económicas, negocios, proyectos y todo lo que sea tangible (contante y sonante) de la forma que sea, pero tienen que conseguir la plata para todas sus necesidades que apremian… Eso si mis vidas, siempre consiguen todo y pagan a tiempo todo… hasta les sobra para su “guaca” … porque su mejor “medicina” como buenos Virgo, es el dinero.

*.-Anoche… empezó la fase de luna llena, cuando las emociones rebalsan en muchos iracundos de la palestra…y si por si acaso, están por cumplir años en estos días ni se diga mis amores… agua que me quemo…Suman y siguen los escándalos en el movido mundillo de la política, nacional en internacional…Trump andara más tapudo que nunca esta semana… #Geminis.

*.-Como aquel escándalo que estremeció “cierto” fraccionamiento exclusivo de la city, cuando la esposa encontró a su guapísimo esposo, en las piernas de su hermana… ¡Fuego María!… Ahí volaron pelos y pedazos de calzon…Demasiado abuso por parte de los dos, a sabiendas que la víctima sostiene ese hogar y hasta les mata el hambre… Todos los vecinos perplejos.

*.-Nos saluda Burundanga desde su natal Comayagua para comentarnos que extraña “horrores” las franjitas picantes de Pollolandia… bendito lugar de comida rápida que abrió en toda la cuarentena… y es que mi amigo tiene colmillo para la comedera porque ahí cocinan rico y abundante: friendo y comiendo…nada de amanecidos en vitrina iluminada con foco amarillo.

*.-Quien se recorre todos esos “comejenes” y demás lares de interés en La Ceiba es “La More”…quien sigue cosechando éxito como “influencer” de la cultura popular… Solo le falta ir a buscar telas en el Gallo de Oro y que lo atienda el mismo Eduardo Zablah… jijijijji… Su pareja “Julissa La Orgullosa” tiene pueblo en el Tik Tok: con esas tapas escandalosas…#NegraBella…#xD.

Con estos frikis desopilantes de la palestra es como nos cerramos este primer martes del mes, un agosto que nos dejara con los ojos cuadrados…varios ya celebran bodas caseras en jardines ajenos…#Adivinen… A seguirnos cuidando de la peste: ¿Ya vieron las declaraciones de la viróloga china?… Desde cuando se los dijimos… “Pure Musc” de Narciso Rodríguez… Los queremos en P!#$%%&/#$.