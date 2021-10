Chicha y Limón martes 5 de octubre de 2021

¡OCTUBRE NO NOS ASUSTES!!…Uno de los mejores meses acaba de empezar…junto con enero…los más idóneos para todo tipo de inicios…Keyla Rivera sigue abriendo presentes por sus 30 primaveras…el fin de semana celebraron: Pamela Blanco-Vaquero, Paquita de Carrión, Romina Pascua, Rolan Talbott y por supuesto Jesús Mariñas…Esta semana departe la especial dama Bertha Fiszman…Hoy venimos con todo, ni mercurio retrogrado nos detiene… ¡Empezamos!

*.-Doña Paquita Gáleas de Carrión, prima del ribereño Henry Gáleas, es otra de las exquisitas libranas que siguen abriendo finos presentes en su residencia…la cual se vio copada de hijos, nueras y nietos el pasado fin de semana, donde congratularon a la matriarca y esposa de don Vicente Carrión…sus numerosas amistades la continúan felicitando…#Bendiciones.

*.-El domingo agrego un dichoso año más de vida la brillante Ing. Romina Pascua de Bueso, dilecta esposa del Dr. Eduardo Bueso y amantísima hija de Osman Pascua y Almita Toledo…Se unen a los buenos deseos para Romina sus apuestos hijos, hermanas, el clan Bueso-Hernández & Arias y obviamente sus ex compañeros de La Salle prom 88…¡Congratulaciones y éxitos!

*.-Bendito entre las damas…el sábado partió pastel el ex liceísta prom 89 José Rolan Talbott Muñoz y fue su esposa Jazmín Flores de Talbott, junto a sus hijos, quienes congratularon a Rolan en la intimidad de su hogar con esos asados de “infarto” de La Estancia… donde Jorge Gargano atiende como reyes a sus clientes y los Talbott-Flores no son la excepción.

*.-A propósito de esa dinámica promoción liceísta…Satisfactoriamente se recupera de su salud el inquieto Oscar Jerónimo Santos Rojas, quien “casi” no la cuenta allá en “mucolandia”…donde labura como ejecutivo de Dickies y donde se traslado con su linda esposa Florence Arguello…inolvidable esa sexy rubia colochona, bronceada en casa y de pechito con “coconut oil”…#lol.

*-Arguello-Carrión de Santos Rojas, integro una de las generaciones de bellezas en Ingeniería Industrial de la USAP, grupo como pocas veces antes visto…Otras divas de esa época fueron: Lorena Handal, Shantall Bontems, Samia Musleh, quien debuto en UNAH junto a Dinora Ortega; Frances Barber, Karen Marmol, Emma y Erika Soler, la chica de la boca sexy; Litzie Cruz.

*.-La escultural sirena porteña Emmy Raudales, perfecta doble de Paty Navidad en sus años mozos y con tres tallas menos…Marisol Handal (sobrina de la ex reina progreseña Belinda Handal)…Gaby Millares, Graziamaría Mejía, Claudia Brito, del clan Brito-Zavala-Peñalba & Nasser, sobrina de la ex miss Waleska Zavala…y por supuesto Kalenita Padilla, de la dinastía Pineda-Fortín.

*.-Todas y cada una con su respectiva historia de vida, la cual queda archivada en nuestra “frikipedia”…jijijijiji…los datos arriba citados son solo los titulares, para que la society las rememore como “las bellezas de la privada”…referentes en el colectivo estudiantil e inolvidables en sus docentes…todas completamente realizadas como profesionales…#kisses.

*.-Gamal y Melanie, son hijos de los apreciados matrimonios de sociedad formados por: Elias Nazar y Juliette Soliman de Nazar, quien lucio minimalista y chic en blanco y negro; mientras que por el lado de la familia de la novia, se lucieron como excelsos anfitriones Schucry y Yadira Yuja de Andonie, padres de Melanie, dama que irradio azul en toda la velada.

*.-Partieron plaza en pleno todas las bellas de ambas familias y mucho galán felicitando a la pareja, que se unieron por la iglesia el 12 de Octubre del mismo año en la iglesia María Reina del Mundo, que lucio copadísima de gente bien…Gamal y Melanie Andonie de Nazar se disponen a brindar con champagne de Marcas Mundiales por ese segundo aniversario nupcial.

*.-Brindaron en la ceremonia civil Nazar-Andonie: Eytan y Jessica Yuja de Ronen, Daniel y Daniela Kattan de Yuja, amigos y contemporáneos de boda; Geovanny y Connie Matute de Yuja, esplendida como siempre…la bellísima Ofelia Nazar, sexy en nude; Erika, Ángela y Angie Andonie, deslumbrando con su glamour y clase; Ricardo y Estelita de Andonie…¡Clase aparte señores!

*.-Los eternos galanes Michael Yuja, Tonny Maalouf y Ramón Medina…Jenny Mahchi, bella y sensual en negro; Ana Cristina Soto y Ana Sofía Ordoñez, amigas de la novia y muchas bellas de la EIS en pleno…Todos uniéndose en felicitaciones online para la pareja…Desde ya benditas “Bodas de Algodón” a Gamal y Melanie Andonie de Nazar…Susana Prieto ornamento este enlace.

*.-Otras familias que brindaron en el 2019 por la dicha de sus hijos son los Bustillo-Castillo & Bográn-Rodríguez con la regia boda de Héctor y Sara Alicia…La emblemática iglesia Nuestra Señora de Suyapa fue la parroquia que congregó ambas familias y sus cercanos para presenciar la bendición de la pareja…¡Ese septiembre muchos despidieron su soltería!

*.-Ambas dinastías celebraron a lo grande en los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Copantl, que lució espectacular gracias al talento de Susana Prieto y el buen gusto de las damas de ambas familias…con un riguroso protocolo a cargo de la experta Irela Pérez…Héctor y Sara de Bustillo se disponen a celebran íntimamente por su segundo año de casados.

*.-La casa hotelera se lució con sus sabores y una atención esplendida por parte del personal de catering, ni hablar de la clase de las familias oferentes… Héctor y Sara ataviados de romance absoluto, departiendo con los suyos, donde las gráficas fueron un “must” que inmortalizaron en redes.

*.-Los Bográn-Rodríguez es otro matrimonio de sociedad a quienes les quedan dos glamurosas solteras de buen ver: Isabella y Alejandra, quienes formaron parte del exquisito ramillete de damas de honor, bellas y ataviadas en verde esmeralda…Mucha gente linda engalanó la boda Bustillo-Bográn.

*.-Héctor y Sara de Bustillo son hijos de los renombrados matrimonios de la sociedad sampedrana formados por: Alberto y Alicia Rodríguez de Bográn, padres de Sara; con Héctor y Flor Castillo de Bustillo, padres de Héctor… caballeros que lucieron elegantísimos de impecable etiqueta y las damas espectaculares, con atuendos de firmas exclusivas…Gente de abolengo.

*.-Entre las bellas presentes en este enlace, recordamos a: Johanita Raquel, Valeria Velásquez, Michelle Marzan, Brenda Rodríguez, Marianne León, Elenita y Eugenia Vargas…la “It Girl” Fernanda Chávez, divina la hija de Gabino; Eugenia Delgado, preciosa y encantando en amarillo…entre otras contemporáneas a la pareja que aun siguen solteritas y sin compromiso.

*.-Muchas parejas de ejemplares matrimonios, brillaron por su charm en la boda Bustillo-Bográn, entre ellos: José Antonio y Carmencita Suarez de Fernández, Ian y Vianka Fiallos, Gerardo y Diana Cardona de Caraccioli, Mario y Elena de Delgado, preciosa en purpura…Augusto y Eunice Vargas, Gundemaro y Lucia Castillo, Paul y Daniela Handal-Casalotto de Ritter.

*.-También se recuerdan a Fidel y Mariela Yllescas…Además de muchas damas lindas, entre ellas: nuestra amiga Lisa Fiszman, Paulina Lanza, Grace Bográn…Tricia Díaz de Matuty, Toti Schrunder, Rossana Steiner, Alexia Marinakys, Corina Boesch, Erika Meerman, Nicole Laitano y Sussie Gamero… Todos en grupos de WhatsApp recordando ese glamuroso sarao… #Blessings.

*.-Los Portillo-Chávez & Mohd-Morales son otras de las familias que departen entre fotos y recuerdos por las “Bodas de Algodon” de sus hijos: Manuel y Ruwaida Mohd de Portillo, quienes se unieron en elegante ceremonia celebrada en el hotel Gran Mediterráneo… ¡Congratulaciones!

*.-El fin de semana brindaron por sus “Bodas de Cuero” los jóvenes Orlando y Daniela López de Ramírez, quienes luego de casi 3 años de hermoso noviazgo, se convirtieron en esposos un 6 de octubre del 2018… familiares y amigas de Daniela, despidieron su soltería en el Bristol del Hilton Princess.

*.-Quienes siguen tan enamorados como el día que se conocieron, son la pareja formada por Bechir y Lilian Pineda de Bendeck, quienes cerraron septiembre del 2019 con una boda tan íntima como romántica en sus detalles… Los tortolos son hijos de las especiales parejas formadas por: Bechir y Marisol Singh de Bendeck; y Elizardo y Rosa María Alarcón de Pineda… quienes lucieron elegantísimos para esa esperada ocasión familiar.

*.-Familias que confiaron acertadamente en Ruth Azucena Pérez para la planeación, organización y montaje de este ágape, que aun tapiza de clase las redes sociales de ambas familias que brindaron por el amor de Bechir y Lilian, en una hermosa noche en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe…Los Bendeck-Pineda disfrutaron un crucero por Las Bahamas… #Blessings.

*.-Y es precisamente en ese paraíso…donde supuestamente pernocta el clan Álvarez-Puga & Gomez-Mont, donde se “refugiaron” luego del escándalo que los desterró de su México lindo y querido…y que salpica a las “comadres” de viajes y parrandas de esa socialite y comunicadora…¡Eso está de alarido!

*.-Nuevamente el sello Alexandra Lockmer dejó huella en un evento familiar: la regia boda donde las familias Guillen-Orellana & Castellanos-Chinchilla brindaron entre amigos por el amor de sus hijos, Melvin Antonio y Dunia Geraldina, quienes en el 2019 se unieron por las leyes civiles y religiosas… ambas ceremonias magistrales con ornamentaciones únicas.

*.-Simpático italiano vino a casarse en el 2019… nos referimos a Carlos Novellino, quien luego de 5 intensos años de noviazgo con la bella Melissa Borjas, celebraron su boda por todo lo alto en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe…con una impecable producción de la talentosa Denisse González, quien imprimió ese toque de distinción.

*.-Enlace que congrego ambas familias y cercanos a la pareja que disfrutaron su luna de miel por varios destinos del Lejano Oriente… El club deleitó con sus sabores y FloralboutiqueHN con la exquisita ornamentación del recinto… Amor a la italiana con sazón catracha, que los Novellino-Borjas recuerdan en una íntima cena, en algún lugar del planeta… ¡Bodas de Algodón!

*.-A propósito de la tierra de Sophía Loren…Recobro el brillo de siempre en este 2021, cuando varios celebs y hasta royal, convirtieron sus parajes en sitios de veraniego y hasta boda…como el caso de Lady Kitty Spencer, sobrina de la malograda Diana de Gales, quien se matrimoneo con todos los fierros con el magnate sudafricano Michael Lewis…Todo bajo el sello D&G…#royal.

*.-Sin dejar de lado…las fastuosas producciones con locaciones en Venecia (donde paseo su dulce belleza Alejandra Mendoza): Festival de Cine y la última colección de D&G, bajo la lluvia y en plena Plaza San Marcos…de hecho, la hija del IX Conde de Spencer es embajadora exclusiva de la firma.

*.-¿No es Carlota Casiraghi la imagen de los D&G?…nada que ver…la hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi, nieta de la malograda Grace Kelly, es embajadora de Chanel…y su cuñada bella también modelo para Chanel y Cavalli: la aristócrata y periodista italiana Beatrice Borromeo…quien junto a Spencer, Casiraghi, Amelia de Windsor y Olimpia de Grecia, son las Top 5 influencer de moda…las “consentidas” de la alta costura europea…#OMG.

*.-Nos recordó el set de LM5…cierta mañana del año pasado cuando Loren Mercadal se acerca a la cocina mientras Laura la Chef estaba afanada con el menú…con esa imponente estampa que tiene la olanchana de piel canela, pone a prueba a su compañera y con esa voz mustia que tiene le dijo: “¿Y usted sabe cómo se hace el chimol?”…De inmediato Laurita se voltea y dice

*.-“¡Claro…eso es básico en todo el mundo”…”solo pica chile, tomate y cebolla, le agrega culantro picado y jugo de limón”…”mezcla bien y lo acompaña”…pero la chef no dejaba de batir su receta y con sus ojos desorbitados no paraba de contestarle a la ex chica de la Loto…#Santisimo…Se les olvido que estaban en el aire y se aventaron las dos.

*.-Por cierto, la olanchana esta de plácemes estos días…otra ex chica Loto que partirá pastel este viernes 8 es Cristina Rodríguez, quien comparte set en el noticiero de Renato Álvarez…los baby showers en honor a Cristy se están planificando al dedillo…Ariela Cáceres es otra de las cumpleañeras esta week…¿Adivinen quien cumple 43 este domingo 10?…#TQEP…#lol…#Kisses.

*.-La guapísima Helen Díaz es otra de nuestras dilectas cumpleañeras que partió pastel en fecha reciente…#27…su apuesto novio David Rivera la sorprendió como todos los años…inolvidable el ágape del 2020 en el Mezzonite donde Gerardo Trejo se lució en atenciones…Paty Fontana es otra cumpleañera que sigue recibiendo las congratulaciones de familia y amigos.

*.-Este fin de semana arrancan celebraciones de cumpleaños varias familias sampedranas… tal es el caso de una de las fechas más esperadas en la dinastía Faraj, como lo es el cumple de la bella Leyla Gabrie de Faraj, esposa de Mario… Leyla celebra en su preciosa residencia, con sus más allegados y con esos catering exquisitos de: Hotel Copantl, Azize y El Mezzonite.

*.-Siguiendo con el clan Faraj…otra de sus elegantes integrantes que parte pastel esta semana es Lilian Faraj de Jaar, esposa del regidor y galeno José Jaar…la estimada Lilian se caracteriza por su dinámico altruismo en distintas organizaciones de esta ciudad… ¡una fémina extraordinaria!

*.-Nervio y motor en el Comité de Damas Católicas de la Catedral San Pedro Apóstol y en la Asociación de Ginecología de San Pedro Sula, entre otras donde siempre es requerida por su liderazgo y don de gente… Meza23, El Mediterráneo y Tapas & Copas, esperan a Lilian con familiares para departir en su día de días.

*.-Entre rosas y finos presentes… celebra este fin de semana su efemérides, la exquisita socialité sampedrana Josephine Maalouf y sus amigos más cercanos lo saben… esta encantadora y joven dama de negocios, brindara con la más cotizada de las champañas por un nuevo año de vida.

*.-Doce meses pletóricos de éxitos y felicidad por doquier… la dinastía Maalouf se une a las celebraciones de Josephine y nosotros desde este rincón del cotilleo de sociedad, le deseamos que lo pase súper bien al lado de sus seres más queridos…Felicidades Mon Cherie.

*.-Según Grimorio… en octubre se juntan las dos energías el bien y el mal… el ying y el yang…lo “posichivo” y lo “negachivo”, sacudiendo las energías de norte a sur y de este a oeste… hasta la naturaleza se manifiesta y de qué forma, porque esos volcanes del mundo ya empiezan a mover gentíos…2021 es el año de los volcanes…España, México, Italia, Filipinas, Guatemala y hasta en EEUU con sustos por erupciones…¡El décimo mes viene con sorpresas!.

*.-Si de socialités se trata: Claudia Madrid de Rosenthal celebro en familia por un año más de vida…Se unieron en congratulaciones para la guapa Claudia, media dinastía Rosenthal y sus amigas más entrañables… como Mayda Ayestas, Julia Rebeca Mejía de Morales y Ruth Marie Canahuati de Sabillón… ¡Feliz Cumpleaños!

*.-Otras especiales parejas de jóvenes que brindan por estas fechas su cuarto aniversario como casados son Gerson y Jenny Paz de Rodríguez…quienes unieron sus vidas en una regia boda montada por Sandra Rubí Events en el Club Hondureño Árabe, con luna de miel en Punta Cana, Republica Dominicana…Dos familias unidas por el amor de estos jóvenes ilustres.

*.-También festejan sus “Bodas de Lino” los galenos, Gerardo y Ada Hernández de Oliva, quienes celebraron su amor por todo lo alto en el Hotel y Club Copantl…recinto que también los esperan para celebrar su cuarto año de casados en C Bari, un recinto elegantemente vintage y exquisito… No se olviden de hacer el ritual de la prosperidad brindando con champaña.

*.-Una celebración que ya es tradición en este país es el Festival de Las Flores en Siguatepeque, que este fin de semana llega a su cúspide… desde hace algunos meses, el dinámico Comité Organizador, junto con las fuerzas vivas del Altiplano Central y su gobierno local, ultiman los detalles para una de las festividades más coloridas y esperadas en la Zona Central de Honduras.

*.-Si de flores lindas se trata: Ana Lucia Rivera Castro… la feliz esposa del talentoso del pincel Salvador García, celebro “acher” un año más de vida, rodeada del amor de su familia…como buena hija del signo de Libra, Ana Lucia nació para ser reina, porque desde su infancia destaco en varios eventos en su San Vicente de Paul y luego como Reina de la Feria Juniana.

*.-Hasta llegar a las filas del Miss Honduras 1982 donde se recuerda como una de las monarcas más queridas de los sampedranos…Ana Lucia fue la inspiración de otras tantas vicentinas que llegaron al Certamen Nacional de la Belleza…Bendiciones Mon Guerlain y a departir en las regias propuestas que nos tiene La Marguerita de Gustavo y Paola Bouloy de Vallecillo…#Kisses.

*.-Y de beldades va la cosa…porque HOY está de plácemes la siempre distinguida Helen Qubaín, esposa del diplomático Karim Qubain… se unen a las felicitaciones para Helen, sus compañeras, las damas de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, familiares y cercanas amigas…Bendiciones.

*.-Mercurio sigue retrogrado hasta el 19 de octubre en Libra y dos semanas más de sombra…comunicación polarizada en todos los signos más en: Libra, Geminis y Acuario…y sus signos correlativos: Aries, Leo y Sagitario…¡Fuego Maria!…una comunicación que se puede volver desde casi nula hasta incendiaria…Esos políticos andarán “desmecatados” estas semanas…#OMG.

*.-Y para todos los signos…piensen dos, tres y hasta cien veces hacer una gran inversión o tramite financiero estas semanas…¡No presten dinero porque no se los pagaran!…caídas estrepitosas de: cable, internet, todo tipo de sistemas, celulares y una que otra plataforma digital…El enredo, zipizape, malos entendidos y muchas llamadas que nadie contesta a la orden del ciclo.

*.-Evitar al máximo: compra/venta de gran valor, mudanzas o grandes cambios de ciclo, como matrimonios civiles o religiosos porque pasaran “como perros y gatos” en su nuevo “hogar”…eso todo octubre y como noviembre no es bueno para nada importante y en diciembre tendremos un gran eclipse el 4, lo mejor es “tratar” de postergar bodorrios hasta febrero.

*.-Además de la comunicación “tocada” con ese Mercurio retrogrado (escuchar más que hablar: calladitos nos vemos más bonitos)…esa aspectación planetaria toca también los signos: Acuario, con el mundo, extranjeros y todo lo foráneo…bochinches en redes sociales porque el mundo les cae encima y de qué manera: entre más la rieguen peor les va a ir.

*.-También mercurio retrogrado…retrasa dinero a los Virgo…si pensaban que les pagarían “cash cash” friendo y comiendo lo que les prometieron, o lo que “negrearon” esas semanas, se equivocan mis amores…a plazos y con paciencia…sin armar zaperoco…cuidado con esa jeta criticona Virgo…que con Mercurio retrogrado el que pelea y se enoja sale perdiendo…¡y muchísimo!

*.-Retrasos en el trabajo para los “Capri-Capri”…asi es que no se sulfuren y no cocinen los pollos antes de comprarlos, porque en el camino puede pasar de todo…muchos capricornio se dormirán y no escucharan la alarma: se levantaran como volcán en erupción y llegan tarde a la chamba…más si trabajan largo…estrés y ansiedad a limite en sus centros de trabajo “Capri”.

*.-Esos Leo son otros que tienen que controlar sus impulsos y esa lengua…se convierten en dragones cuando se enojan…¡Arde Troya!…y esos rugidos se escuchan en toda la selva…jijijiji…por eso no es cualquiera que les aguanta ese carácter, aunque su voz peque de mustia, quien los calla…#Alharaca…Mercurio en Libra los contrae y se ahogan en su propia ira.

*.-A mis exquisitos libranos…los socialeros y canaperos por antonomasia, brincaran por caprichos que no les cumplen a tiempo…sacaran el niño o la niña que llevan dentro…no todo les saldrá a pedir de boca…porque literal, a muchos les encanta “peladitas y en la boca”…(sin tocar tablita)…no piensen mal…jijijijiji…antes, durante y después de sus cumple con el estrés a full.

*.-Los Sagitario andarán más inquietos que nunca este octubre con una de reparaciones en casa o negocio que les quita el sueño: humedad, goteras y hasta pintura descarapelada entre otras mejoras…Mis calentones del zodiaco, porque no hay sagitario frio…jijijji…los hornos infinitos del universo.

*.-Craneando y creando en esa cabecita pro activa: siempre están maquinando algo entre mema y manos…Para que se den una idea, sagitario piensa en pasado, presente y futuro…todo al mismo tiempo, con ideas que concretan en absolutas realidades…A las 3:30 AM pelan esos faroles y a cranear se ha dicho…Con mercurio retrogrado andan calladitos…¿Sera?.

*.-Tal cual…con esos ojazos miran y seducen…miradas que matan…pero el entorno siempre los entiende…jijijiji…En su vecindario son el “pan nuestro de cada día”…siempre hay alguien que le lleva la vida a un sagitario, ni disimulan para quedarles viendo sus visajes…#OMG…por curiosidad, sapería y hasta MORBO…#Santisimo…Y ellos captan el mensaje en ese cruce de miradas…Sin distinción de estrato: desde una cuartería hasta un lujoso condominio…#WTF.

Los demás signos con las barbas en remojo este octubre, que viene impredecible y con una de “sorpresas” que nos dejaran “jetiabiertos”…jijijji…entre luna y luna miraremos cada cosa que ahí verán…A vacunarse sampedranos que esa pandemia no perdona mis vidas…A disfrutar con biomedidas este “Feriado Holgazánico” jijijiji…Recuerden que los queremos en P!&%#$.