Chicha y Limón martes 6 de diciembre de 2022

LLEGO DICIEMBRE!!…y el espíritu navideño presente en toda Honduras…Muy comentadas en esta plataforma: la noche de gala de la prom-22 de la Saint Peter Academy…El enlace Orellana-Ordoñez…Se casa la linda Pahola García Martínez…Esta semana: La graduación de La Salle y ahí se graduó hace algunos añitos Marcela López Vivas quien cumple años esta semana…Renato Álvarez, Eduardo Maldonado, Elsa Oseguera y muchos más parten pastel estos días…Chismes de infarto y más.

*.-Nuevamente, la hermosa residencia de Lía Castro de Bográn se vio copada de distinguidas damas y damitas de sociedad para congratular los últimos días de soltería de la bella Pahola García Martínez…quien ha cristalizado su sueño de año que data de año y medio, con el cual mantuvo un ejemplar noviazgo con Luis López.

*.-Ataviada en sugerente atuendo blanco con transparencias en nude, la futura señora de López recibió, agradeció y departió con las presentes, quienes le patentizaron los mejores deseos en su nueva vida como mujer casada…un radical cambio de ciclo que recorrerá con el amor de su vida…Pahola lucio feliz en todo momento…¡Y las gráficas no mienten!

*.-Fungieron como excelsas anfitrionas del bridal shower de Pahola García: Consuelito López, Lía Castro de Bográn, Pahola Martínez, madre de la novia; y su joven suegra Consuelo Vargas…quienes compartieron con las amigas contemporáneas de la novia de Luis López, juegos, brindis y sabios consejos…La mejor de las dichas para la joven pareja López-García.

*.-El sol, venus y mercurio ya brillan en Sagitario…y la bella Doris Peña de Barrose lo sabe mis amores…no para de abrir finos presentes los cuales fueron obsequiados en el marco de esa intima velada familiar donde se congratuló a la esposa de Dalton Barrose por una vuelta más al sol…Graficas memorables que invitamos a apreciar en nuestro reportaje…Doris se mantiene esplendida como buena hija de Júpiter.

*.-Giselle Matamala como buena Capricornio de finales de Diciembre, sigue brillando en ingenio, creatividad, vanguardia e inventiva con su atelier de alta costura…por donde desfilan las féminas más exquisitas del Valle de Sula…y las chicas de la generación 2022 de la Saint Peter Academy lo saben, porque la mayoría de ellas lucieron las creaciones de Giselle…¡Ninguna desentono!…Gracias al buen gusto de sus madres.

*.-Y los caballeritos no se quedaron atrás en elegancia, porque portaron como guantes, los trajes de las mejores marcas mundiales que adquieren en Almacenes El Record…donde también se agenciaron el calzado, perfume y skin care para su gran noche…Siguen en tendencia entre los graduados: Dior Sauvage y Bleu de Chanel…#OhLaLa…Chicos y chicas debidamente matriculados en la UTH y la ECENM…¡Éxito jóvenes!

*.-Al parecer…las nuevas generaciones X, Y, Z y hasta los eta y iota, porque el alfabeto occidental ya les queda corto…se decantan por carreras cortas, actuales y que les permitan trabajar a medio tiempo en los call center…Quedaron atrás aquellos “dinosaurios” que se perpetuaban décadas enteras en una facultad, donde se graduaban de frustración…¡Horror de horrores!…¡Esta semana brilla la prom lasallista!

*.-Quienes ya pasaron por colegio y universidad, son los jóvenes enamorados Joel Orellana y Dayana Ordoñez, los cuales convocaron a cercanos familiares y amistades allegadas, a la íntima velada nupcial donde dieron el “sí quiero”…La cita fue en el salón Bristol del Hilton Princess, que lucio una sublime decoración primaveral entre follajes y blancas flores….el pastor Josué Lezama fue el encargado de leerles la cartilla…#Blessings.

*.-Por cierto…les contamos que “casi” todas las casas hoteleras disponen de excelentes promociones para todo tipo de eventos…con excelentes paquetes que incluyen todo…en el caso de bodas: civil y religiosa con banquete incluido a costo asequible con financiamiento con todas las tarjetas de la banca nacional…Idem graduaciones y demás saraos.

*.-Simbólico y minimalista…así se define el estilo del árbol de Navidad que engalana el Parque Central de SPS…se nota la buena intención que tiene don Roberto Contreras con esta ciudad que ama tanto…Los detractores esperaban un arbolón como el del Rockefeller Center de NY…pero la Magdalena no está para tafetanes y menos para ciberlinas de seda…Quizás mas adelante y colocado en la terraza de la comuna… Pero para eso tiene que buscar gente conocedora del tema y con conectes para los patrocinios, porque a la actual comisión navideña le quedó grande la camisa… Por la noche el parque se ve deslucido con la raquítica iluminación, por cierto la empresa telefónica que patrocina el árbol ha quedado muy mal con el pobre espectáculo nada acorde a la ciudad. Hay que aprender de los progreseños que si saben hacer de esta temporada la más atractiva del año.

*.-Por cierto…los vendedores estacionarios ya invadieron casi en su totalidad el parque de los sampedranos…¡Van para arriba!…tipo La Merced o Los Dolores en la capirucha…o de plano La Lagunilla o el mismo Tepito en el DF…Mientras tanto los embotellamientos viales siguen a la orden del día en los alrededores del centro y cuadras abajo, saturadas de buses y rapilocos…puntos que destilan hierba pura y no precisamente Xerjoff…¿Qué será más peligroso manejar bolos o chumaceados?…#WTF.

*.-Nos cuenta Eva Gabunda, que anda en todo menos en misa dominical, que hay puntos de buses que se perpetúan décadas enteras…como aquellos estudiantes universitarios arriba citados…para el caso, los que cubren el corredor de los Carmenes, tienen más de 25 años contaminando el sector…#ETIC…#SAS…¡Cuantas administraciones mojadas eternamente!.

*.-Ni hablar de los distintos puntos de rapiditos que congestionan y contaminan sectores enteros aledaños al centro de la “Gran Ciudad”…¡Hay lugares donde es imposible transitar ni a pie y menos en carro!…Urgen terminales emergentes en las afueras de SPS, tanto en el sector Este como en el Norte…para que no entren a los anillos de circunvalación…Cambiando las rutas se mueve todo el comercio informal.

*.-Dentro de los anillos de la ciudad solo deben de circular carros normales y taxis…pero hasta equipo pesado saturan las principales arterias causando pavor y terror a su paso…Así como vamos también aplicaran a esta ciudad el “Hoy no circula” porque en las horas pico es un caos tremendo…¡La de nunca acabar y con los años empeora el trafico!.

*.-En mejores temas…les contamos que ya empezaron los brindis en honor a la reconocida socialité y odontóloga Sonia Marcela López Vivas…la esposa de Jorgito Larach y diva del fitness ya recibe las congratulaciones de sus numerosas amistades…su cumple es mañana, pero desde ya es muy felicitada la hija de los galenos Roberto López Tabora y Sonia Vivas.

*.-La encantadora dama Patricia de Andonie, mañana está de plácemes y luce mejor que nunca, gracias al oxígeno puro y natural que inhala en el vivero de la familia…para que vean mis amores que las plantas obran maravillas…sino pregúntele a las talentosas damas del Club de Jardinería…¡Muchos años más de vida para estas destacadas socialités!

*.-Para estas féminas y todos los que celebran su onomástico este fin de semana, les recomendamos las fabulosas opciones de nuestros amigos hoteleros: Copantl con su C Bari que sigue sumando adeptos, The Gallery en el Hyatt Place, The Garden Court en el Hilton Princess y las maravillosas propuestas del Real Intercontinental.

*.-Donde Fanny Hawit con su equipo los atienden como reyes…Les recordamos que Ámbar Restaurante dispone de un salón VIP para todo tipo de eventos, con unas promociones fuera de serie, un menú exquisito con esas sopitas de entrada que son un deleite y una atención “five stars” envidiable mis amores…Idem La Marguerita y Pisco…¡A pasarla regio!

*.-Si de glamour se trata: Elizabeth Canahuati de Dumas, más conocida en la sociedad sampedrana como Lizzie Dumas…esta semana empieza con las celebraciones de cumpleaños la viuda del recordado caballero León Dumas, madre de Ricardo y nuera de la bella Eugenia Bendaña Prieto.

*.-Se unen a las felicitaciones para esta elegante dama de sociedad, sus consuegros, Ricardo Bendaña Pinel y María Teresa Prieto Moreira de Bendaña, al igual que las numerosas amistades que felicitaran a Lizzie en este fin de semana…su cumpleaños es el 10, pero desde ya brindan.

*.-El clan Kafati este fin de semana tira sus mansiones por las ventanas con el cumpleaños del carismático empresario Eduardo Kafati…esposo de la glamurosa diva de los medios Annamaria Villeda Ferrari, quien junto a sus lindas hijas, sorprenderán a Eddy con finos detalles.

*.-Se suman a las congratulaciones para Eduardo Kafati las numerosas amistades de una de las dinastías más honorables de Honduras…como lo es la fundada por los especiales don Camilo y doña Elsita de Kafati…como también el clan Villeda Ferrari, que este fin de semana se lucirán con una edición más de la Teletón…¡El Hilo en pleno entrevistando celebridades!

*.-Rodeada de rosas y abriendo finos presentes, transcurren estos días para la bellísima dama, Jenny Hawit de Vitanza, esposa de Jorge y madre de Jorgito, quien ayer celebró su cumpleaños con muchas sorpresas…se unieron al ágape de Jenny: su madre, hermanos, sobrinos y su preciosa nuera Sofía Barletta Kivett…¡Bendiciones Jenny de Vitanza!

*.-Seguimos con honorables sagitarios con la fina estampa de la bella Susana María Galdámez Tome, quien mañana agrega un año más de vida, más radiante y plena que nunca…súper realizada con sus hijos y pilar fundamental de su linda madre, doña Suyapa Tome viuda de Galdámez.

*.-Mónica Córdoba de Piechotka es otra de las glamurosas sagitarios que cumplen años este fin de semana…el signo de las mujeres francas, emprendedoras, alegres, viajeras, autosuficientes, perseverantes y exitosas… Brindaran con la cava de Marcas Mundiales, Iniesta y Deriva Enoteca por la dicha de Mónica: madre, hijos y medio clan Córdoba.

*.-Dinastía de honorables personajes que arrancó onomásticos con la bella Alejandra en días recientes…El Real InterContinental las espera para seguir departiendo en sus regias propuestas con promociones fuera de serie…¡Ideal para esas celebraciones o reencuentros de graduados!.

*.-Andrea Panayotti de Larach es otra de las divas que partirá pastel de Versalles este fin de semana…La guapísima esposa de Daniel Larach y nuera consentida de Alejandro y Carmencita Morales de Larach, desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades que la congratularan en algún recinto chic de la ciudad.

*.-Otra encantadora dama que parte pastel este fin de semana es la talentosa, Ada Margarita Rodríguez de Hernández, esposa del especial caballero Luis Hernández…Margarita es una destacada artista del pincel, con varios cursos en el extranjero y que plasma hermosos paisajes.

*.-Al igual que sus hermanas, pertenecen a la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH) donde exponen sus creaciones en distintas galerías locales, nacionales e internacionales…Muchísimos años más de vida para esta sagitariana de altos kilates…Feliz Cumpleaños Margarita.

*.-Bendito entre estas damas, cierra con broche de oro esta lista de cumpleañeros el honorable empresario don Fuad Handal, esposo de la linda dama Diana Katimi de Handal y padre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán, así como del apuesto Fuad.

*.-Quienes con sus respectivas familias, congratularan al patriarca como se merece…La Marguerita de los Vallecillo-Bouloy, El Mezzonite de Gerardo Trejo y en Club Hondureño Arabe, esperan a los Handal-Katimi para brindar por la dicha de don Fuad que hoy está de plácemes.

*.-Y como no hay cumple sin pastel, nuestras amigas las Lardizabal en Cake Design los esperan por sus pedidos… Congratulaciones para el especial caballero don Fuad Handal…otros pasteles deliciosos y extra light son las obras maestras de Nadia Dauabe de Canahuati en Signature Cake y los del apuesto Giries en Versalles…Idem los de Welchez y Friday’s.

*.-Con este rico clima que gobierna Honduras, algunas familias celebran sus onomásticos en casa, con un delicioso asado con todos los full mickies…y para asados y otros fiambres exquisitos, se pinta sola Finca 8, la novedosa propuesta en cortes de carne categoría Premium que se ubica en el primer nivel de Corporativo 1908…habitual de gente molto chic.

*.-Y es que los mejores saraos se hacen en casa, el área del jardín es más que idónea para montar una buena celebración…como entradas magistrales para abrir boca, una suculenta “picada” de quesos y jamones, como esas tablas de fiambres que nos ofrecen nuestros amigos de C Bari.

*.-Todo regado con esplendidos cubetazos de cerveza bien fría, nada mejor mis amores…Mientras tanto, las brasas a todo lo que da, con los cortes de Finca 8 de los hermanos Corrales, Banegas & Palacios…#OMG…no se la van a acabar en esa lunada…¡Chupale pichon!

*.-Y entre brindis y brindis, sazonan la “picada” de finísima charcutería de Supermercados La Colonia, suculentas anécdotas con sonoras carcajadas y el posterior posado para redes…A planificar esos convivios de aniversarios estudiantiles, onomásticos o simplemente un esperado brindis para un reencuentro muy especial…¡Todo sea salir de la agobiante rutina diaria!.

*.-Varios personajes que celebran sus ágapes, igual o más rico que el cuadro anterior son: la siempre bella socialité ceibeña afincada en Miami, María Dip…la ex diva bancaria y diplomática capitalina Tatiana Zelaya, quien en sus años mozos brilló con porte chic en el Miss Teen Age Honduras…en la época de Hilda Pacheco y Jessica Izaguirre.

*.-Franquicia del finado David Hernández Coello, allá por los dorados 80’s…También brinda la súper fan de U2, María Conchita Martínez Cruz, eterna “Lady in black” de kcc & JCPenney…y benditos entre estas damas: Carlos Flores Tijerino, Mario Marcos, Karl Berkling y Pilo Tejeda…#WEPA…Todos festejan este fin de semana por todo lo alto.

*.-Si de frikis se trata…Eduardo “Maldi” Maldonado sigue recibiendo congratulaciones por su onomástico hoy y hasta muchas sorpresas en regalos…Idem sus ex pupilas: Alejandra Rubio, la influencer catracha afincada en Houston, Elsa Oseguera, Rostro Sephora y Reina del Cup Cake…Y La Chiringos con Conchita Montoya…Estas tres últimas celebran el jueves Día de la Inmaculada Concepción…cuando La Antañona luce sus mejores galas….¡Saludos a todos los hijos virtuosos de Comayagua!

*.-Por cierto…Grimorio que es más andariego que tanga de grilla, por aquello que anda de arriba para abajo y viceversa…ya está en Comayagua: solo se recuperó de la resaca de la Feria de Santa Bárbara y desbarajusto para La Antañona donde se reunió con su compadre El Zambo Cipriano…llevan años tratando de ver a las hijas prodigas de Comayagua: Keyla Ruiz Medina y Cindy Martínez…De ahí a la Feria de Juticalpa…#lol.

*.-Si de misses se trata: Zully Paz ya se encuentra en Tokio Japón, representando Honduras en el antañón Miss Internacional 2022…cuya final está pactada para el venidero martes 13 de diciembre…Desde que llegaron al país del sol naciente, las bellas no han parado de un lugar a otro entre charlas, visitas y otras actividades…entre ellas comer sushi.

*.-Ya se barajan como favoritas en distintos portales especializados: Perú, Republica Dominicana, Costa Rica, Noruega, México, Cabo Verde, Filipinas, España y Francia…entre otras naciones…No dejen de apoyar con su voto a Zully quien a pesar de su estatura, trata de sobresalir entre tanta palancona…jijijiji…Nuestra última clasificada: Vanessa Villar…#Suerte.

Doña Lily de Faraj, Vilma Karow, Carolina Canahuati, Lily de Sucrovich, Mario Marcos y Karl Berkling, también arrancan festejos por sus respectivos cumpleaños este fin de semana…a departir con esas ricuras de Panadería y Repostería Moderna…que ya dispone de sabrosos tamalones…Sigan las biomedidas de seguridad, no sean como “ciertos” médicos inconscientes de emergencias estatales…Los queremos en P!#$%&.