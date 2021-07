Chicha y Limón martes 6 de julio de 2021

Photo Credit To Rania Zayed celebró la fecha de su natalicio rodeado del cariño de su distinguida familia y disfrutando de las maravillosas playas de punta Cana, republica Dominicana.

¡JULIO SORPRENDENOS!!...y de qué manera, porque el séptimo mes es el más impredecible de todos…como sus mismos cumpleañeros… #Santisimo…Poker de divas celebran su cumple: Lorette Kawas, Linda Castro, Lorena Alfaro, Rania Awadd y la ex reina porteña Norma Yamileth Urbina…Bendito entre ellas: DJ Allan García…en estos días: Marilyn Medina y Jennifer Andrade, dos cancerianas bien hechas… Efemérides de antaño…cotilleos y chambres de alarido y más.

*.-Hasta La Sultana de Occidente… enviamos un fraternal abrazo a la joven pareja de abogados formada por: Rafael Alejandro Cruz y Tany Michelle Pérez de Cruz, quienes acaban de cumplir su segundo año de casados… #WAO… ¡Cómo pasa el tiempo!… El padre Ignacio Quintero de la capilla de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima fue quien derramo la bendición, con posterior banquete en los salones del Colegio de Abogados.

*.-André y Aylin Urbina de Canahuati continúan recibiendo en sus redes sociales las congratulaciones por sus “Bodas de Algodón”…esta joven pareja de profesionales siguen tan amorosos como el primer día en que se conocieron y sus últimas graficas no mienten mis vidas… La hija de la especial Doris Peña sigue tan linda como siempre gracias al amor que le profesa a diario el apuesto André… Toda la dicha del mundo para este matrimonio.

*.-Usualmente, en casi todas las bodas, es un solo sacerdote, padre, párroco o reverendo el que oficia la homilía nupcial… en nuestra siguiente pareja fueron 3 los párrocos que derramaron la bendición: Héctor Mario Salazar Londoño, Albeiro de Jesús Quintero y Henry Asterio Rodríguez, casaron con todas las de la ley en el 2019 a los queridos Gerardo Urbina y Dania Clarisse López de Urbina, quienes protagonizaron una boda de revista en la parroquia La Santa Cruz y banquete en El Celaque del Club Árabe…Felicidades.

*.-En los majestuosos puentes de NY…celebraron por adelantado el “Día del Orgullo” Carlos Rivera y Ricky Caballero, los “meros-meros” de la Organización Carimaxx…Por cierto, Caballero anda súper alegre, porque Cecilia Rossell ha sido de las reinas mas apoyadas en su organización: gobierno y empresa privada…Así lo expreso el teleño en un “after party” de reinas en Miami…”este año si apoyaron en Honduras, donde solo dicen H”.

*.-El otro lado de la moneda es otro Ricky: Chepe Ricky “Ricón” Chinchilla, el galán del volante en esas motos de lujo y demás deportes extremos…por aquella supuesta maldición que sacude a sus acaudalados primos… #ElBombazo…#Uyyyy…Los vecinos de El Pedregal no se recuperan de ese susto y no es para menos…¡Los aleros de Ricky son otros asustadísimos!.

*.-Vidajena nos comenta sobre varias familias que sigilosamente siguen abandonando el país, no se despiden de nadie, cuando las buscan ya son fuga…preguntan en sus empresas y nadie da razón de ellos, en sus mansiones menos…¡Esa es la gran ventaja de parir los hijos fuera del país!…#lol.

*.-A veces eso se estila por razones de seguridad, pero ya una mudanza completa, de madrugada y sin despedirse de amigos y familiares, esta raro eso… Con razón pasan los meses y extrañamos a varios que antes eran fijos en los eventos con toda su prole… ¡Como tragados por la madre tierra!

*.-La familia Diunsa este viernes partira pastel: su dinámica ejecutiva Diana Faraj de Larach cumple un año más de vida, salud y realizaciones personales y lo festejo trabajando…por eso Dios le da mucho trabajo más en el nuevo año… Como buena nacida en fecha 9, la dilecta esposa del también empresario Roger Larach, no para de laburar de un lugar a otro en los negocios de la familia… ¡con razón se mantiene siempre fitness!

*.-Siguiendo con la dinastía Larach…otra beldad que sopla velitas de pastel por estas fechas es la bellísima dama Fairuz Khoury de Larach, esposa del apuesto Gabriel y madre de tres galanes de fina estampa…sus padres lucen como hermanos mayores de esos jóvenes…Toda la dicha del mundo Fairuz.

*.-Siguiendo con nobles cancerianas: Sandra Alejandrina Cueva viuda de Hernández, ex asistente de la finada doña Norma de Funes en el Miss Honduras, en sus años de gloria y esplendor…la ex Gobernadora del Departamento de Cortes, departe en casa con sus hijos David y Tatiana y sus bellas nietas…Doña Sandra guarda muchísimos secretos del MH…#memories.

*.-Se imaginan tantos años siendo la mano derecha inseparable de doña Norma y de las reinas…tantas décadas como anécdotas de todo tipo mis amores…#Uyyy…Varios allegados le sugieren publicar un libro, como lo hizo en fecha reciente Blanca “La China” Álvarez…¡se vendería como pan caliente!.

*.-En la intimidad de su nido, brindan con recuerdos, vino y deli por su segundo año de casados la hermosa pareja formada por: Sonny Moran y Giselle Fernández de Moran, quienes como si fuera ayer, reviven esa mágica noche de amor…videos, fotos y el “chin-chin” de las copas que no faltaran para seguir derrochando amor del bueno… ¡Súper queridos en la society!

*.-Como también departen en familia por sus “Bodas de Algodon”: Mario Bobadilla y Melissa Macías de Bobadilla, quienes por estas fechas del 2019, se unían en solemne homilía celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, con posterior banquete de esponsales en el Maya Colonial… Todo perfectamente orquestado por Alejandra Salazar de AS Golden.

*.-Los Bobadilla-Macías posaron frescos y cómodos, para pasar una velada entre amigos, con sus más cercanos, con quienes compartieron deliciosas anécdotas de su relación sentimental… A la cita llegaron compañeros de labores, amigos entrañables y por su puesto sus familiares… don José Bobadilla y doña Argentina López, padres de Mario; y don Juan Carlos y Matilde de Macías, padres de Melissa…Toda la dicha del mundo para ellos.

*.-Mas bella y dinámica que nunca… celebró el fin de semana anterior su onomástico la encantadora damita Paola González Kawas, hija de la queridísima Lorette, quien junto a sus apuestos hijos, congratularon a Paola en la intimidad de su hogar con las exquisiteces árabes que prepara Lorette con mucho amor… a seguir brindando por la vida Mon Cherie.

*.-Este fin de semana… la bella socialité Carolina Santos de Kafati congratula con varios detalles a su esposo Enrique quien el lunes amanece de plácemes… se unen en jubilo sus hermanos, cuñadas y toda la dinastía Kafati en pleno, encabezada por don Camilo y doña Elsa, quienes brindaran por muchos años mas repletos de triunfos en la vida de este destacado empresario de la sociedad hondureña… Congratulaciones Enrique Kafati.

*.-Otras bellas damas que festejan su onomástico en este mes son: la exitosa profesional de la arquitectura Gabriela Del Cid… y las también ex reinas de belleza: Jennifer Andrade, Sirey Moran, Diana Shoutzen, Marilyn Medina y Diana Barraza, ex de Quintanilla…dignas exponentes de la belleza hondureña por el mundo entero… Se unen al jubilo de estas efemérides, sus respectivos ex directores, ex compañeras de eventos y los missiologos que las siguen.

*.-También Gabrielila Salazar…una de las eternas consentidas de Carimaxx y Belleza Nacional, quien este jueves cumple 29 añitos…¡pero luce de 20!…gracias a sus genes, estilo de vida y su skincare infaltable: La Mer…La Salazar “jura y perjura” volver al gran slam de los eventos de belleza este 2021…”Si la tica Ivonne Cerdas pudo llegar al MU con 29 años porque yo no”.

*.-La influencer “rompe corazones” por antonomasia de la palestra nacional…el talón de Aquiles de muchísimas Cáncer: el amore…¡Cuánto sufren esas hijas de la luna por amor!…y para muestra los botones arriba citados…Como si fuera “acher” recordamos como suspiraba por ella el colega Sierra Galeas y el finado Tavo ni se diga…el hindú es otro…Ahora dicen que la musa de Cherefant delira por Kike “El Turco” Facusse…¿Sera?….#PicaAlto.

*.-Pero no todo es corazón de condominio en esta ex reina de belleza graduada de mercadotecnia en CEUTEC…dicen que cuando llega a su “cantón” (lean casa): se quita sus uñas acrílicas, avienta sus tacones de vértigo…y descalza, descansando sus delicados pies en el puro piso, se pone a hacer los quehaceres de la casa: barre, trapea, sacude, va a la pulpería y hasta cocina…#WTF.

*.-Ahí donde miran a la comadre y cuasi hermana de Xander Reyes, la mega olla con 5 lbs de frijoles bien cocidos, el pan horneado, los nacatamales y las tortillas hechas a mano, jamás faltan en su familia…su especialidad son las sopas…¡Todo le queda riquísimo a esta hacendosa beldad!…#Increible…#BAE.

*.-Con el amor que se profesan celebran sus “Bodas de Cuero”: Gustavo Adolfo Guerrero y Neyde Jane Landa Blanco, quienes luego de varios años como novios y amigos, decidieron llegar al altar de la iglesia Espíritu Santo de Jardines del Valle en el 2018… Amor que inicio en un viaje que compartieron a Lake Worth, Florida en 2013 y un posterior compromiso oficial en el invierno del 2017…¡Fue la última vez que vimos a la madame Pérez-Chévez!

*.-Otra celebre pareja de la banca nacional que recuerda su tercer año de casados, es la formada por: Carlos Moreno y Karla Iveth Zelaya de Moreno… quienes brindaron y bailaron con los suyos en los salones San Pedro del Centro de Convenciones Copantl, en una inolvidable velada organizada por la genial Marcela Cueva y ornamentada por la exquisita María Dolores Uclés de Rápalo y su equipo de Casa Jardín y Mas… Felices Bodas de Cuero amigos.

*.-El Hotel Copantl se lució con ese catering dispuesto, donde sobresalían varias entradas, dos platillos principales, la estación de postres y un completo surtido de los más finos licores, entre nacionales e importados… La animación estuvo a cargo del apuesto y versátil sampedrano, Oswaldo Salinas, más conocido como DJ Luna, quien puso a bailar a los presentes.

*.-Varias dinastías de la auténtica sociedad hondureña ultiman los detalles para las celebraciones de cumpleaños de sus nuevos herederos… todo en familia por la contingencia que nos abate… nos referimos al segundo año de vida de los preciosos primitos: Miguel Iván Larach Canahuati, hijo de Oscar y Stephanie Canahuati de Larach…y Mario Miguel Canahuati Kafati, hijo de Mario Alberto y Leila Kafati de Canahuati.

*.-Las más entusiasmadas con esos saraos son sus amorosas abuelas: Yolanda de Larach, Sandra Farah de Canahuati y Blanca Chinchilla Heyer… En otro sector de la city, también organizan el segundo año de sus herederos: Tesla Mellage de Guzmán y Sabrine Mahchi de Moreira, con las respectivas abuelitas: María Adel Canahuati, Monserrat Cateura y Georgina Larach… Esperamos esas graficas en redes ladies… La mejor de las dichas.

*.-¿Recuerdan a Flor de María Herrera?… Esa bella catracha que en Bogotá protagonizo el “Amor a la colombiana” cuando conoció en su postgrado al que sería el hombre de su vida: un apuesto ecuatoriano de nombre Jaime Alejandro Larriva, quien conquisto el corazón de la hija de Ovidia Rodríguez… Los Larriva-Herrera también celebran sus “Bodas de Cuero”.

*.-En septiembre del 2017, Jaime “se robó” a Flor de María y se fugaron a la siempre idílica Paris, donde le esperaba la sorpresa de su vida: una espectacular pedida de mano en el ocaso de una tarde de verano y teniendo como marco de fondo la icónica torre Eiffel…#WAO… Eso es amor… Las más allegadas despidieron la soltería de Flor en El Mezzonite y esa boda playera en Indura estuvo de antología mis amores… Dichoso tercer aniversario.

*.-53 añitos como Chayanne… acaba de cumplir el apuesto Tulio Armando Romero Palacios, esposo de la bella dama Meyvi Castañeda, quien junto a sus hijos Marjorie y Tulín, congratularon al teniente coronel de infantería de la Guardia de Honor Presidencial…una de las varias “manos derechas” de JOH… Se unieron vía online a las felicitaciones para Romero: Fairuz de Larach, Marja Fajardo, Marlen Jarquín, Rene Turcios y Hebber con Willy Oseguera.

*.-Por estas fechas del 2017… se unían por la vía civil tres sobresalientes parejas de la sociedad hondureña y planificaban al detalle sus correspondientes enlaces religiosos…nos referimos a los siempre encantadores: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, Jorge y María Fernanda Restrepo de Interiano, así como Xavier y Adriana Corrales de Lacayo, quienes con sus respectivos clanes se disponen a brindar por sus “Bodas de Encaje”.

*.-Más fresca que una lechuga…recibimos a Vilma-Atraca, quien llega luciendo lo último en moda sport- chic de Almacenes El Record, donde también llego por su limpieza facial y full skincare de Lancome…con besitos aéreos con aroma a “Tresor Midnight Rose” de la firma de la rosa, nos saluda y obsequia ricuras de Denny’s…meson que ya atiende para comer y llevar.

*.-Vilmuchis nos trae notas del showbiz y arranca con la lamentable perdida de La Madre de las Telenovelas: la genial Delia Fiallo…la cubana americana vecina de Coral Gables nos dejó cerrando junio a punto de cumplir 96 maravillosos años…Una dama que escribía con el corazón… #Cancer…licenciada en filosofía y letras, escritora de radionovelas y telenovelas: inicio en Cuba, ya radicada en Miami, a casi toda América Latina.

*.-Delia fue un estandarte de la llamada novela rosa, una pionera en su época…empezó en La Habana con Soraya y luego en Miami contacto con los dueños de Venevision para trabajar con ellos…se mudó una buena temporada a Caracas donde trabajo “codo a codo” con los productores de Venevision y luego con Radio Caracas Television…#RCT.

*.-Su primera telenovela en Venezuela fue Lucecita en 1967 y su última producción original, la exitosa y súper refrita Cristal en 1985, con Jeannette Rodríguez, Carlos Mata y Lupita Ferrer, una de las más apesaradas.

*.-Producciones que llegaron a Honduras gracias a la visión del extinto José Rafael Ferrari de Corporación Televicentro, quien mantenía a la teleaudiencia impávida y sin parpadear…mediodías y noches…Honduras almorzaba y cenaba con las historias de Delia Fiallo…Fue la primera que hizo Doña Bárbara en 1967 con Lupita Ferrer…Como olvidar: Leonela con Mayra Alejandra y Carlos Olivier, La Heredera y Querida Mamá.

*.-Ambas con la pareja icónica de inicios de los 80’s: Hilda Carrero y Eduardo Serrano…María del Mar y Rafaela, ambas con Chelo Rodríguez (la perfecta doble de Rosmary Arauz) y Arnaldo André…Rafaela años después fue reescrita como Roberta, estelarizada por la temperamental Tatiana Capote y Henry Zakka…y luego como Alejandra con María Conchita Alonzo y Jorge Schubert…un éxito rotundo fue Esmeralda, con Lupita Ferrer y José Bardina.

*.-Esmeralda también fue adaptada como Topacio, con Grecia Colmenares y Víctor Cámara…luego se exporto a México, cuando triunfaron Leticia Calderón con Fernando Colunga y hasta en Brasil se hizo en portugués al igual que Cristal…que también se adaptó en Venezuela como Bellísima con Emma Rabbé y Víctor Cámara…y en México fue El Privilegio de Amar con Adela Noriega y Rene Strikler…Cristal fue un “boom” total en España y el mundo.

*.-Era otra época y Delia Fiallo era la única que sabía el secreto de la salsa para las arepas…hizo historias originales, adaptaciones y reescribió en el nuevo milenio…en aquellos 80’s cuando El Puma, Camilo Sesto y Raphael ensalzaron con sus éxitos esas producciones…luego llegó Guillermo Dávila y en los 90’s Ricardo Montaner y Kiara entre otros…¡Recordar es volver a vivir!…Historias que siguieron en carne viva abuelas y madres.

*.-Si de novelas se trata…un culebrón que se viene cocinando a fuego lento desde el año pasado en México es “La Desalmada”…basada en La Dama de Troya y protagonizada por la controversial Livia Brito y José Ron con Eduardo Santamarina…junto a un elenco de lujo que incluye a: Marlene Favela, Marjorie de Souza, Daniel Elbittar, Ana Martin, Azela Robinson, Francisco Gatorno, Raúl Araiza y muchos más…¡La gran apuesta de Televisa!.

*.-Si de espectáculos se trata…Grimorio nos deja la primera parte de un antro que revoluciono el mundo y más la Nueva York de fines de los 70’s: Studio 54…#Uyyyy…un nombre que de por si lo dice todo y por donde desfilaron muchos celebs y luminarias de ayer, hoy y siempre…porque aunque ustedes no lo crean, muchos “sobrevivieron” al acabose de esa Sodoma & Gomorra.

*.-Los ojos cerrados…el esternón mirando al cielo y los brazos en éxtasis como si hubiera un dios al que adorar…Los tirantes que siempre se niegan a quedarse en su sitio…Los músculos palpitando y las manos surgidas de la nada para completar un giro que anticipa giros más allá…El ritual siempre es el mismo aunque ya nada sea igual…El debut y despedida del más famoso.

*.-Hace más de cuarenta años desde la última canción…pero los labios todavía se abren para reclamar un bocado de aire o para corear una letra con un orgasmo sincronizado en el que solo queda el grito y se evapora el placer…porque el placer es una promesa implícita en el movimiento de cientos de seres que se buscan…Los que siguen bailando bajo la bola del Jane.

*.-La bola es un tótem: un homenaje a los días de la fiesta sin fin de la vieja Nueva York…Cuenta la leyenda que ese objeto hipnótico que gira sobre la pista del Jane estuvo un día en Studio 54…Los que aletean bajo su órbita son otros, pero quieren creer que queda algo del embrujo original…Del caleidoscopio de pecados capitales del que fue testigo esa esfera de cristal.

*.-La lujuria, claro…la envidia de la carne enredada en otra carne…la soberbia de las piernas infinitas bajo las faldas mínimas…la gula saciando adicciones en el baño…la pereza del voyeur con la mano en el bolsillo…la avaricia del que quiere poseer un cuerpo evanescente y la ira del que no lo llega a alcanzar… Las caras previas al éxtasis de los que desesperan por un capítulo más.

*.-Todo aquello estaba en Studio 54: El pecado y la redención…pero había algo más. «Es el club del futuro —decía Truman Capote—. Absolutamente democrático: chicos con chicos, chicas con chicas, blancos y negros, capitalistas y marxistas, chinos, unos, otros, en una mezcla hermosísima».

*.-Capote había pasado por el escalpelo de sus ojos aquel fenómeno único: Un local en el 254 oeste de la calle 54 en el corazón de Manhattan, que no era solo para famosos y millonarios…era el epicentro de lo extraordinario…de lo peculiar…de lo bello…porque así lo quiso uno de sus dueños: Steve Rubell.

*.-Rubell soñaba con un club donde todos bailaran con todos…donde se juntaran un político, un semental del Bronx, Rollerena, los transexuales más espléndidos y Disco Sally…una abogada septuagenaria que contoneaba todas las noches su baqueteado esqueleto: la matriarca de la diversión….que nos recordaba aquella rubia ataviada de pantalones chicle en Confetti’s.

*.-Rubell había entrado en el negocio de las discotecas con su amigo Ian Schrager…en su primer local, The Enchanted Garden, estaba el espíritu de lo que fundarían después…El Garden, como el Dolce Garden de D&G, solo tenía un problema: estaba en Queens…y esa era una barrera que un genuino espécimen de Manhattan nunca se permitía cruzar…Si querían tener el mejor club de la historia, se tendrían que mudar al corazón de la isla.

*.-Encontraron un lugar de proporciones fabulosas, un antiguo estudio de la CBS cerca del Carnegie Hall…Desembolsaron, según recuerdan algunos, US$700K y dejaron que dos de los mejores escenógrafos de Broadway hicieran lo demás…Estaban inventando otro planeta, una crisálida de extravagancia donde podían refugiarse los que querían sobreponerse a la América del Watergate y del Vietnam….¡Ni sabían lo que les esperaba!

*.-Un lugar donde la única norma era la libertad, la música, la epidermis y dejarse llevar…Un reducto donde el Bob Fosse de Cabaret podría haber gritado aquello de «la vida es bella, las chicas son bellas, hasta la orquesta es bella»…Porque en Studio 54 todos eran hermosos por un momento.

*.-Mientras bailaban, miraban, se pavoneaban, se drogaban o tenían sexo… Eran los tiempos del hedonismo, de cantarle al propio cuerpo, de enterrar la fantasía de los hippies que creían que podían cambiar el mundo con una canción….¡Agua que me quemo!…¡Eso era escandalosamente bello!

Pero no coman ansias mis amores…esto no mas es la puntica como dice Carlo Costly quien el jueves celebra otro año más de vida…no se pierdan la sección del próximo martes porque viene de alarido…besitos con aroma a “Le Musc & La Peau” de Pierre Guillaume, un must para Julio…Recuerden que los queremos en P!%&#$.