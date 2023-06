Chicha y Limón martes 6 de junio de 2023

Photo Credit To Lima Zgheibra con Wafa Zgheibra, Fernando Bendeck, Marcela Pineda David y Daniela Dieck en la boda civil de Enrique Alejandro Haeussler y Marie Juliette Bendeck

MES DE SAN PEDRO!!…y La Gran Ciudad será tendencia estas semanas…El sexto mes viene con todo a nivel mundial…Mientras tanto, no se pueden perder en esta edición: La Fiesta Prom de la EIS…Reencuentro de las marianas del 73…La cena de despedida de la Ágape Christian Academy…El homenaje a cinco ilustres comunicadores…La UCENM sigue brillando en el plano internacional…El elegante enlace Haeussler-Bendeck…Piden a una nieta de Juan Bendeck para el MHU…¿Cuál de todas las bellas?…Onomásticos…Cotilleos…Notas desopilantes…Efemérides y más.

*.-Contra viento y marea: Hay Feria Juniana este 2023…Así lo expreso el alcalde sampedrano, don Roberto Contreras en el lanzamiento oficial en el atrio municipal de las festividades en honor a San Pedro…con un espectáculo que conto con cuadro de danzas folclóricas, show hípico y concierto a cargo de Silvia Rodríguez y su Gran Combo…La feria esta arropada por la CCIC y sus fondos irán destinado a la Fundación Amor y Abrigo…La ex reina infantil y regidora Norita Collins es la coordinadora.

*.-Con las tradicionales actividades sociales, culturales, comerciales y ganaderas, la Feria Juniana pretende reactivar la economía de San Pedro Sula…Agas y Expocentro más que listos para recibir a propios y visitantes…De hecho, el Bazar de El Sábado arranca motores más renovado que nunca y con nuevo horario…Espinoza Paz sera el anfitrión de la feria con un recital con entradas agotadas en el estacionamiento del Comisariato Los Andes…Desfile Hípico, Carnavalitos, Desfiles de Carrozas y Gran Carnaval de Cierre, siempre en la Avenida Circunvalación.

*.-Según lo expresado por Norita, solo se realizara elección de la Reina Infantil, el venidero 21 de junio en la Plaza de Las Banderas y las inscripciones están abiertas en la comuna sampedrana…Collins es sobrina de las también ex reinas de belleza Las Collins que representaron al departamento insular a mediados de los 70’s…entre ellas Amelia Collins…Las Collins fueron “prestadas” a doña Norma de Funes por su jefa, doña María Cristina de Matamoros, cuando laboraban para esa céntrica policlínica…¡Inolvidable su pasarela en bañadores y con apagón incluido!

*.-La hoy regidora y Coordinadora de Eventos de la Feria Juniana, Norita Collins, fue reina electa por votaciones…en nutrido grupo de niñas cuando todas las escuelas de la ciudad elegían internamente entre cada grado y luego la ganadora del centro educativo, llegaba como premio a ser candidata a Reina Infantil de la Feria Juniana…Había un proceso interno de selección y apoyo total de la escuela…Para ser Reina Infantil era por votos publicados a diario en los principales periódicos de circulación nacional.

*.-De unas décadas para acá…es por inscripción voluntaria de las niñas participantes y la soberana infantil de los sampedranos es electa por jurado…Como saben, el Reinado Juvenil fue cancelado por ley de forma estrepitosa y vitalicia luego de la última y polémica elección…En la llamada “Era Calidonio” invitaban a la Miss Honduras reinante de ese año para engalanar los desfiles de carrozas…Sirey Moran y Dayana Sabillón fueron las más vitoreadas por el pueblo…Este 2023 puede ser Rebecca Rodríguez.

*.-De hecho, Norita Collins aun conserva en su perchero personal, todos los trajes que uso en las distintas actividades patronales de aquella celebre Feria Juniana a inicios de este siglo…entre ellos, el vaporoso vestido de coronación diseñado por el célebre Eduardo Zablah…valiosa joya de alta costura digna de colección y que la hoy regidora pudiera donar a la nueva soberana infantil de los sampedranos…#Santisimo.

*.-También, barajan varios nombres de celebres artistas del genero regional mexicano para los distintos conciertos en el Agas y Expocentro…entre ellos: Ana Barbara, Christian Nodal, Sonora Dinamita, Peso Pluma, El Recodo y Alejandro Fernández, entre otros…Idem a los Ángeles Azules, de Iztapalapa al mundo entero, como los grandes protagonistas del Gran Carnaval de Cierre de Feria Juniana.

*.-Hasta la fecha, la feria mundial que mantiene el récord como “La Madre de todas las Ferias” es la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México…La cual brilla todos los meses de abril con una constelación de luminarias del firmamento artístico mundial y llenos impresionantes.

*.-De unas década para acá…el tradicional Desfile Hípico se celebraba a lo largo y ancho de la llamada Tercera Avenida en pleno centro de la Gran Ciudad…pero en los últimos años para mejor performance y logística lo realizan a lo largo de la Primera Calle…En antaño, se llamaba Calle del Comercio, luego paso a llamarse Tercera Avenida…Hoy en día se conoce popularmente como “Avenida Las Carpas” en honor a los emprendedores del comercio informal liderados por Doña Claudia & Cia.

*.-En mejores temas…El Salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe se revistió de elegancia, frescura y mucha camaradería, propia de la juventud pronta a graduarse de high school…los protagonistas de la noche fueron los Seniors de la Clase 23 de la prestigiada Escuela Internacional Sampedrana que celebraron su ultima fiesta juntos: La Prom Party EIS-23…animada por DJ Allan y la fineza del club más exclusivo de Honduras.

*.-Portando atuendos de gala, coctel y hasta lujo, arribo la generación 2023 de la EIS derrochando prestancia, clase y opulencia…tan propia como su linaje familiar mismo…una amalgama de aromas a cuales más exclusivos impregnaron el Jerusalén…la belleza de las chicas con exquisitos estilismos y la galantería de los caballeros se fusionaron en el posado oficial de la velada…Gráficas memorables que puede apreciar en este site…#Congratz…¿Cuantas Rebecca Rodríguez salen de esta prom?…#2Q3.

*.-Mayo se cerro con beneplácito…con actividades ecologistas por el Dia del Árbol y condecorando la trayectoria de cinco ilustres comunicadores de esta ciudad, como parte de las celebraciones del Dia del Periodista…La invitación fue girada por parte de Doris Lisset García, presidenta del Capitulo Noroccidental del Colegio de Periodistas de Honduras…y el recinto no podía ser otro que el Salón El Emperador del Hotel Copantl.

*.-Al unisonó, los colegas asistentes aplaudían la destacada labor social e impecable trayectoria de cinco celebres comunicadores: Tesla Callejas de Flores, Ester Marlene Amaya, Martina Ortiz, Jesús Vélez Banegas y José Santos Gálvez…todos con una intachable hoja de vida y proyección social.

*.-Los homenajeados recibieron una placa conmemorativa por parte de García, quien arribo elegantísima en naranja…suponemos prenda del atelier de Giselle Matamala, quien viste a muchas colegas para eventos especiales…García también lucio exquisito estilismo a full Charlotte Tilbury…y citamos esa firma por ese brillo que imprime la diva del glow.

*.-Tesla Callejas siempre regia, porto un atuendo relajado, chic y de textura etérea con estampados primaverales…cómoda y con un sutil estilismo en tonos neutros, como nos suele deleitar con su fina estampa la esposa del reconocido galeno Hebert Flores y destacada ejecutiva de la Asociación de Maquiladores de Honduras…en representación de la textilera Gildan donde Tesla brilla por su invaluable proyección social.

*.-Ester Marlene Amaya Gómez…una de las colegas de la vieja escuela, con una impecable trayectoria en medios escritos y televisivos…quien siempre dice presente en todas las actividades altruistas donde es requerida…mancuerna ideal de Dina Bulnes en la revista semanal “Sal y Pimienta” de Tele Progreso…Ester fue Madrina de la Facultad de Periodismo en la UNAH campus TGA…De la camada de Nora Schauer.

*.-Y si reinas se trata: Martina Ortiz, quien llego de “black tie” como en alfombra roja de Cannes o Los Oscar…guapísima la comadre del Ing. Julián Mardonio Zaldivar…Martina fue convocada varias ediciones para Madrina de Periodismo en el CURN y hasta para portar banda en el Miss Honduras…de esbelta figura: portento escultural y chic, con una fisioplastía envidiable…Hoy mejor que nunca y de trayectoria ejemplar.

*.-Benditos entre tanta beldad: José Santos Gálvez y Jesús Vélez Banegas (JEVEBA) uno de los comunicadores más populares y queridos en el Valle de Sula…¡Cáncer tiene que ser mi amigo!…con una sensibilidad social a flor de piel, neta, autentico y nacido para servir…¡Ya liquido por completo su ultimo periplo al mundial de Qatar!…Bendito sea el Señor…Elemento infaltable en toda justa futbolera de altos vuelos…Cierta amiga por ahí nos preguntó ¿Cuánto calza Josué Cover?…¡Este domingo 11 esta de cumple!

*.-Y entre tanto colega, el protocolo de la ceremonia, fotos, abrazos y congratulaciones, un particular brillo destacaba entre el respetable público: Lilian Caballero…tan bella como una estrella…así o más rutilante muy diva chic en semi formal…con cabello recogido y esa fina estampa de socialité que la caracteriza…fotogénica y distinguida hasta en sus poses…No dudamos que en una viuda anterior Caballero fue reina de belleza…No cabe duda que fue un honorable reencuentro con todos.

*.-Y de bellas va la cosa…porque las seniors 23 de la Ágape Christian Academy agendan cita con su estilista de cabecera y demás make up artist para su gala de graduación en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl…mientras llega la fecha, los jóvenes ultiman papeleos de graduación y hasta matricula en prestigiadas universidades de la ciudad…Coparon de elegancia el Salón Real del Intercontinental donde las chicas se lucieron en atuendos de coctel y los chicos en semi formal…una cena de despedida donde el chelito de negro fue el más buscado…#suerte.

*.-Cambiamos de aparador y nos movemos al Salón Trujillo del Copantl donde se oficio una elegante ceremonia civil donde unieron sus vidas los honorables jóvenes: Enrique Alejandro Haeussler y Marie Juliette Bendeck…El un apuesto y joven empresario, perteneciente a honorable familia guatemalteca y ella una distinguida socialité sampedrana…hijos de Alejandro y Marta Regina Lainfiesta de Haeussler y del recordado arquitecto Anuar Elías Bendeck (QDDG) y la especial dama Lima Zgheibra.

*.-Marie Juliette lucio bellísima en atuendo y estilismo…enfundada en atuendo largo mini, completamente drapeado en su delineada figura, con escote palabra de honor y lazo en la espalda…de impecable blanco y mas enamorada de su galán imposible…¡No lo soltó toda la noche!…Enrique Alejandro se decanto por un traje formal de Hugo Boss…lucio feliz toda la velada, sonriendo con esa fotogenia propia de los galanes de telenovela.

*.-La gentil y guapa abogada Normita Paredes oficio el enlace donde les leyó la cartilla a Marie y Enrique…contando como testigos con Jorge Handal y Jennifer Bodden-Warner…La boda religiosa Haeussler-Bendeck está programada para el 20 de enero del 2024 en Antigua Guatemala y desde ya promete ser una de las más esperadas del venidero año…mientras tanto les deseamos toda la dicha del mundo chicos.

*.-Todos los hijos de doña Lima son guapísimos…Sofia Bendeck, Daniella de Dieck y Fernando no se queda atrás…¡El vivo clon de sus padres!…como si fuera ayer recordamos la trayectoria incansable del arquitecto Anuar Elías Bendeck en la facultad de arquitectura de la USAP y en el negocio familiar Trazzo en Plaza Mónaco, atendido por el mismo arquitecto Bendeck y doña Lima…Ahí desfilaban sus pequeños retoños.

*.-Hoy convertidos en profesionales y empresarios de bien, con un nombre consolidado en la sociedad nacional…al parecer solo quedan solteros Sofia y Fernando…por ahí vimos de riguroso negro a la bella Marcela Pineda y a una espectacular Jenny Hawit de Vitanza, dando catedra de buen gusto y ataviada en verde y blanco…Jenny es madrina de la joven señora de Haeussler: la arropo en amor y consejos…#Blessings.

*.-Seguimos con gente de prestancia: primero fue el brindis por 45 años de graduadas de las marianas de la generación 1978…donde logramos apreciar a la bella doctora Norma Leticia Leiva de Santos y a la siempre gentil y fina Ing. Marissa Jackeline Mena de Milla…entre una pléyade de distinguidas profesionales y amantísimas esposas y madres de familia…algunas hasta glamurosas abuelas…¡Impecables y guapísimas!

*.-Mas recientemente…se reencontraron para una efemérides especial las damas de la promoción 1973 del prestigiado Instituto María Auxiliadora, con misa de acción de gracias en la capilla del instituto donde también oraron por las ausentes…en seguida se trasladaron al Salón Pulhapanzak del Copantl donde las esperaba un brindis por su aniversario dorado: 50 años de haberse graduado en las filas del María…¡Las damas del 73!

*.-Un reportaje imperdible en esta plataforma…por ahí divisamos a: Sandra Yuja, Liset Faraj de Aude, Rosamaría Medina Tome de Ayala y la siempre afable Sandra Ayestas de Flores…entre muchas bellas damas a quienes invitamos a apreciar “foto por foto”…¿A quiénes reconocen?…A darle like a todas las gráficas y si ellas están en su lista de amigos, no duden en etiquetarlas…siempre es un placer volverlas a saludar ladies.

*.-Y los reencuentros de colegio seguirán por estas fechas, en vísperas de celebrarse el Dia del Estudiante…También, los bilingües se vuelven a ver las caras luego de tantos años online…en el caso de las promociones de la EIS el “meeting point” sigue siendo El Mezzonite donde Gerardo Trejo les conoce los gustos al dedillo…Las distintas propuestas hoteleras están a la orden del año mis vidas: a organizarse y a planificar su aniversario de graduados…Este 2023 viene repleto de todo tipo de sorpresas…¡Ya verán!

*.-Me contaron las buenas lenguas y la mía que no se queda atrás…que cierta generación pretende reencontrarse para brindar por 35 largos años de graduados…ya se están reuniendo para finiquitar fecha y recinto de lo que promete ser una “fiesta ochentera” por todo lo alto: música, modas y mucha diversión de esos picarones…¡Adivinen adivinadores!…#Adivinaron

*.-Este sábado llega al quinto piso el famoso “Blue Moon”…cinco décadas repletas de todo tipo de experiencias y sus chispoletos ojitos lo dicen todo…más cuando sonríe de oreja a oreja…¡Géminis tenías que ser galán!…En sus años mozos en la EIS levantaba polvo por donde pasaba y sin albur alguno…hasta en la banda de guerra estuvo…De los tres varones de esa familia, el de mayor sex appeal…¡Aun corneto y desnalgado!…#lol

*.-Welchez Café lo espera en familia con su inseparable, ahí cerquita de su “cantón”, para degustar la exquisita gastronomía con toque copaneco que nos ofrece el Ing. Raulito Welchez y su gentil esposa Mayrita Arias de Welchez…compra uno de esos deliciosos pasteles de café y lo lleva a casa para compartir en familia, brindando con “Ginger Ale”…¡La bebida que le recuerda a su extrañado “grandpa”!…¡Recordar es volver a vivir my friend!

*.-Solo gente linda y bien nacida bajo el comunicativo signo de géminis cumplen por estas fechas…tal es el caso de la bella dama María Elena Sikaffy de López, quien parte pastel en compañía de su esposo Armando López Scott y sus guapos hijos…Este fin de semana también suman otra vuelta más al sol las ex reinas de belleza: Irma Waleska Quijada, Flor de María García y la caracola Kimberly Mac Nab.

*.-Seguimos con unas “Bodas de Silex”…36 fascinantes años de una historia de amor que se sigue comentando entre sus amigos…Steve y Soraya Jaar de Rubín, quienes siguen recibiendo las congratulaciones por otro año más de casados…la ex chica del IDE prom 76 no para de recibir buenos deseos en sus redes sociales…Alex, Danny y Paulina felicísimos.

*.-Solo geminianas bellas y exitosas celebran su onomástico por estas fechas tal es el caso de Sandra Mata quien el sábado 10 está de plácemes, con ese móvil a todo lo que da, porque la líder bancaria es súper apreciada en toda la society…las divas alaciadas de la AHIBA y demás agrupaciones sociales donde Sandra es miembro activo se unen al ágape…#kisses.

*.-Las dinámicas socias del Club Internacional de Mujeres celebran desde hoy el cumpleaños de una de sus compañeras más apreciadas: Maritza Soto de Lara, que este lunes 12 parte pastel de Versalles con su esposo Víctor Manuel Lara, hijos y demás seres queridos…El catering de las hermanas Kawas siempre a la orden para todo tipo de ágapes.

*.-De hecho…los ágapes en honor a “Madame Mac Del” empiezan este viernes 9 en su lugar de trabajo: la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes…donde Carlita Pantoja, socios y demás ejecutivos, sorprenderán a Maritza con un convite muy especial…donde los bocadillos de Azize y los postres de La Moderna estarán a la orden del sarao…Bendiciones Lady…En la CCIC celebran todos los meses los cumples de sus empleados y por todo lo alto…Sino pregúntenle a la guapísima Tatiana Paz de Coto…#Congratz.

*.-Corona la lista de cumpleañeros Oscar Carrión…quien el sábado 10 estará súper consentido por su bella esposa Gina MacGowan de Carrión, hijos y toda la dinastía encabezada por don Vicente y doña Paquita…quienes tienen preparadas muchas sorpresas para este joven empresario muy apreciado en todos los círculos sociales del país.

*.-Primero fue su bella hija Nishme quien apagó velitas de pastel entre amigas y más recientemente le toco a su guapísima y estilizada madre Rosibel Jeer recibir los buenos deseos de familiares y multiples amistades en la social media…Rosibel es una de las socialités más apreciadas desde que tenía su estética por donde desfilaban las damas más chic de la city.

*.-Quienes brindan con champagne por cuatro felices años de casados, es la joven pareja conformada por José y Katherine Díaz de Perdomo…quienes en fechas como esta, se unían en sagrado matrimonio con banquete de esponsales en los salones del hotel Clarión…Hoy los Perdomo-Díaz rememoran esa fecha en familia…Bendiciones amigos.

*.-Dos pintorescos municipios de la Costa Norte de nuestro país, alistan sus mejores galas para congratular a su gente…nos referimos a Tela y San Antonio de Cortes, quienes por estas fechas arrancan motores con sus ferias en honor a San Antonio de Padua…santo patrón de los Géminis y quien ofrece milagros de amor a los Sagitario…¿Dónde está mi gente?.

*.-Quien no para de abrir finísimos presentes de Zared es la bella socialité Elke Stechmann de Ictech quien el fin de semana celebro en familia su onomástico…la esposa de Ricardo Ictech e hija de los apreciados don Rodolfo y doña Tessa de Stechmann se vio finamente congratulada…se unieron al sarao su hermana Karen de Calidonio y su con cuña Biana.

*.-Grupo Jaremar se alista para partir pastel y departir con ese ambiente fraterno que los distingue por una fecha esperada: el cumpleaños de la Lic. Sonia Yolani Mejia, Gerente de Responsabilidad Social y Empresarial de ese conglomerado industrial ubicado en Búfalo, Cortes.

*.-Desde ya las numerosas amistades de Sonia se suman al brindis…arrancando por su amada madre, la honorable dama Sonia Berrios…Desde ya, el Garden Court del Hilton Princess espera a Sonia en familia y amigos para departir por su dia de días…pregunten por la Lic. Linda Rovelo en Mercadeo & Eventos por las promociones de temporada.

*.-Otros que brindan con Moet & Chandon en algún lugar del planeta son los bellos Ramón y Erika Andonie de Medina…quienes cumplen su segundo año de casados…“Bodas de Algodón” a las cuales se unen sus honorables padres: Emilio Medina y Lastenia Pineda, padres del apuesto Ramón…y Shucry con Yadira Yuja de Andonie, padres de la preciosa Erika.

*.-Ramón y Erika unieron sus vidas en solemne ceremonia religiosa oficiada por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez en el templo Sagrada Familia de la Fundacion Mhotivo, con posterior banquete nupcial en el Salón Napoleón del Copantl…Ramón elegantísimo en tuxedo de CK y Erika más exquisita imposible de punta en blanco con Vera Wang…#Congratz…Por cierto, se extraña a Lastenia Pineda en el Consulado de Honduras en Houston, donde hizo excelente desempeño…¡Bendiciones Mon Guerlain!

*.-Quien sumo otro junio más de vida, es el joven y apuesto caballero David Rivera…quien es sorprendido todos los años por su amada novia Helen Díaz con varios ágapes donde brindan por la dicha de David…La Galería del Hyatt Place y La Cite, los esperan por momentos memorables para la fecha…Una pareja de novios tan romántica como pocas.

*.-De punta en fucsia…así de bella y radiante celebro su unión civil en el 2022 la distinguida joven Elisa Siwady…y el elegido para compartir el resto de su vida es el apuesto caballero Gustavo Suarez…La ceremonia civil la presidio la abogada Cindy Castellanos y el lugar no podía ser otro que el Salón Merendón del Club Hondureño Árabe, que lucio primoroso…Junio es por antonomasia el mes de las grandes bodas…¡Sorpresas mis amores!

*.-Gustavo y Elisa, son hijos de reconocidas personalidades de nuestra sociedad…Elisa es la amada hija de Jorge Siwady y Doris Elisa Calvo, quien llego de impecable nude…mientras que Gustavo es hijo de don Gustavo Suarez y Martita Alvarenga, quien llego guapísima en negro…En el venidero julio, los Suarez-Siwady brindan por sus “Bodas de Papel”.

*.-Celebran su primer año de casados en algún lugar del mundo la joven pareja conformada por Gabriel Eduardo y Waldina Ninoska Flores de Morales…el 2022 brindaron con los suyos en idílico enlace nupcial en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe…Espacios que lucieron una sublime decoración ecológica en verde follaje e impolutas flores blancas.

*.-Los Morales-Flores fueron bendecidos en matrimonio por el padre Edwin Nieto en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, teniendo como padrinos a Pablo Orellana y Melissa Morales…Los enamorados son hijos de Mauricio y Ondina de Morales y Oscar Flores, padre de Waldina…Más guapa que nunca vimos en esa boda a Melina Valladares, hija de don Roger Valladares y doña Mary Carmen Baker…Bendiciones amigos.

*.-Este fin de semana se celebra el Dia del Estudiante, en conmemoración al natalicio del padre José Trinidad Reyes…en antaño por estas fechas, les daban toda la semana de feriado…quizás luego de la pandemia solo sea este viernes 9 o el lunes 12…igual muchos picarones se ponen una guarapeta de Padre y Señor mío este fin de semana…¿Tan jovencitos?…algunos desde la primaria se inician en los vicios…#WTF.

*.-En la nueva era de la tecnología, las generaciones X, Z y hasta las eta & iota…porque ya se acabaron el alfabeto completo…se están extinguiendo los “nerds” o quizás llevan un perfil más disimulado para que no se les peguen las “garrapatillas académicas”…esos “vivianes” que solo copian o se agregan en los grupos de trabajo donde otros si investigan y cranean…Son como el mismo polvo porque datan de toda la humanidad y son los que mejores trabajos consiguen gracias a su “astucia” y algo más…En política y grandes compañías de renombre abundan como arroz.

*.-A propósito de estudiantes…en varios colegios nunca modernizaron los uniformes de sus alumnas…aún se miran en la calle esas “faldonas” larguísimas y anchas…subidas arriba del ombligo y abajo del busto de las pobres chicas…¡Hasta faja les ponen!…y rematan con la blusa del uniforme por dentro de la falda…#Santisimo…a muchas no les favorece para nada ese look y se lo tienen que aguantar a “western”…¡Les vale “Berta”!…En los 90’s no era así: falda a la rodilla con la blusa por fuera.

*.-Por eso los colegios privados de educación clásica, conservan el estilismo de su uniforme y las chicas crecen disciplinadas en el buen vestir…por eso siempre aplaudimos al María Auxiliadora, La Salle y las bilingües…nada de aretes largos o exagerados, todos adheridos al lóbulo de la oreja y nada de “colorinas” en pelo o coletas…Asi como vamos en la educación estatal de repente y hasta abolen el uniforme y llegan de fiesta.

*.-Otra cosa es ir al colegio los domingos…Eva Gabunda se dio una vuelta por el Centro el pasado domingo y miro grupos de estudiantes con uniforme y mochilas, chabacaneando en plena calle…Nosotros a una hija no la mandamos ni sábado y menos domingo a un colegio…para eso están los días hábiles de la semana para actividades académicas o extra curriculares…Tan insegura la situación actual para andar “veleteando”.

*.-Y un tema polémico en los colegios sigue siendo la inclusión o no del género binario…chicos y chicas con otras preferencias que piden que los llamen de esa forma…y llegar con maquillaje y botas a clases…Señores padres de familia, todo colegio se supone tiene su “Reglamento Interno” que deben de firmar en el momento de la matricula y donde se estipulan las reglas a seguir dentro de la institución…¡Fuera del colegio es otro rollo!

*.-“Donde fueres has lo que vieres”…y los colegios que más tienen esa controversia son las llamadas “truchas”…”pulperías” o sea los mercantilistas que les permiten de todo a los alumnos con tal de que paguen y hasta extras…Si se despelucan entre maestros no se diga con los estudiantes…Ahora con esa nueva moda, no hayan donde poner el “tuje”.

*.-Nosotros hemos cubierto fiestas, desayunos, galas, modelajes y otras actividades colegiales fuera de las aulas de clase…ahí miramos de todo y se respeta porque no están en clases…Hay chicos que llegan más pintados que una puerta…más maquillados que sus mismas madres y que sus compañeras de clase…otros hasta bailan con sus parejas…Todo mundo respeta porque están fuera del colegio…¡Ya dentro las reglas cambian!

*.-Señor padre de familia, macho alfa y ultra radical conservador, si su hijo se sabe todas las rolas con coreografia incluida de: Dua Lipa, Katy Perry, Beyonce, Olivia Rodrigo, Anitta, Karol G, Natti Natasha, Taylor Swift, Billie Eilish, Adele y las que se sumen…¡Tienen otra hija más!…y hay que aceptarlo como tal…En ese sentido las madres de familia son más realistas y comprensivas…más empáticas y apoyan a sus hijos en ese difícil trance de la adolescencia….¡Pero hay de padres de familia a padres de familia!

*.-Esos “caciques” o toros pelones que se las tiran de muy machistas, con pelo en cara y todas partes de su cuerpo, vozarrón, gritos y pataletas…ya borrachos aflojan hasta la conciencia…jajajajajaja…sabemos de varios que hasta mano le meten al compadre ya bolitos…arman unos panchos de pena ajena…Sabemos de uno que en la intimidad, le rogaba a su ex esposa que le “consintiera” su punto G…#uyyy…¿Dónde tienen eso los machos?

*.-Los que más censuran son los que más cola tienen y no precisamente la que están pensando mis vidas…por eso es que no duran en los matrimonios, a menos que están bien domados a punta de chinto…señora bonita no haga eso…porque cuando se quiera quitar de encima a ese energúmeno no podrá hacerlo ni con grúa…¡Tendrá un infierno en casa!…Varios señorones son famosos por sus noche de arrabal, tienen alma de burdel y no precisamente un antro cuadrado que digamos…#lol

Con tronados besitos con aroma a “Beige” de Chanel…aroma en tendencia entre varias chicas de la EIS en su última Fiesta Prom…es como nos despedimos en esta candente edición de martes…No se pierdan las graduaciones de las bilingües que vienen con todo…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&.