Chicha y Limón martes 7 de diciembre de 2021

¡AQUELLOS DICIEMBRES!!…Uno de los meses más esperados del año ya está aquí mis vidas…el espíritu navideño se respira por todos lados…Imperdibles por estos días las graduaciones de: Saint Peter Academy y La Salle…Cumplen años por estas fechas: Jenny Hawit de Vitanza y Alicia Bográn de Monterroso…este fin de semana brindan: Vilma Karow, Carolina de Canahuati y Lily de Sucrovich…Benditos entre ellas: Eduardo Maldonado y Pilo Tejeda…Chismes calientes…Efemérides inolvidables y más… ¡Arrancamos!

*.-La encantadora dama Patricia de Andonie, hoy está de plácemes y luce mejor que nunca, gracias al oxígeno puro y natural que inhala en el vivero de la familia…para que vean mis amores que las plantas obran maravillas…sino pregúntele a las talentosas damas del Club de Jardinería…¡Muchos años mas de vida para estas destacadas socialites!

*.-Para estas féminas y todos los que celebran su onomástico este fin de semana, les recomendamos las fabulosas opciones de nuestros amigos hoteleros: Copantl con su C Bari que sigue sumando adeptos, The Gallery en el Hyatt Place, The Garden Court en el Hilton Princess y las maravillosas propuestas del Real Intercontinental.

*.-Donde Fanny Hawit con su equipo los atienden como reyes…Les recordamos que Ámbar Restaurante dispone de un salón VIP para todo tipo de eventos, con unas promociones fuera de serie, un menú exquisito con esas sopitas de entrada que son un deleite y una atención “five stars” envidiable mis amores…Idem La Marguerita y Pisco…¡A pasarla regio!

*.-Si de glamour se trata: Elizabeth Canahuati de Dumas, más conocida en la sociedad sampedrana como Lizzie Dumas…esta semana empieza con las celebraciones de cumpleaños la viuda del recordado caballero León Dumas, madre de Ricardo y nuera de la bella Eugenia Bendaña Prieto.

*.-Se unen a las felicitaciones para esta elegante dama de sociedad, sus consuegros, Ricardo Bendaña Pinel y María Teresa Prieto Moreira de Bendaña, al igual que las numerosas amistades que felicitaran a Lizzie en este fin de semana…su cumpleaños es el viernes 10, pero desde ya festejan.

*.-El clan Kafati este fin de semana tira sus mansiones por las ventanas con el cumpleaños del carismático empresario Eduardo Kafati…esposo de la glamurosa diva de los medios Annamaria Villeda Ferrari, quien junto a sus lindas hijas, sorprenderán a Eddy con finos detalles.

*.-Se suman a las congratulaciones para Eduardo Kafati las numerosas amistades de una de las dinastías más honorables de Honduras…como lo es la fundada por los especiales don Camilo y doña Elsita de Kafati…como también el clan Villeda Ferrari, que este fin de semana se lucirán con una edición más de la Teletón.

*.-Seguimos con honorables sagitarios con la fina estampa de la bella Susana María Galdámez Tome, quien HOY agrega un dichoso año más de vida, más radiante y plena que nunca…súper realizada con sus hijos y pilar fundamental de su linda madre, doña Suyapa Tome viuda de Galdámez.

*.-Brindan por la dicha de Susana, su apuesto esposo Gilberto Garza y su amiga, la diseñadora Giselle Matamala, quien retomó la carrera de modelaje de Susie convirtiéndola en su musa para varios desfiles nacionales e internacionales…como en Paris por ejemplo…Muchísimos años más de vida para Susana de Garza y a pasarla regio en el Club Hondureño Árabe.

*.-Mónica Córdoba de Piechotka es otra de las glamurosas sagitarios que cumplen años este fin de semana…el signo de las mujeres francas, emprendedoras, alegres, viajeras, autosuficientes, perseverantes y exitosas… Brindaran con la cava de Marcas Mundiales, Iniesta y Deriva Enoteca por la dicha de Mónica: su madre, hijos, hermanas y medio clan Córdoba.

*.-Dinastía de honorables personajes que arrancó onomásticos con la bella Alejandra en días recientes…El Real InterContinental las espera para seguir departiendo en sus regias propuestas con promociones fuera de serie.

*.-Andrea Panayotti de Larach es otra de las divas que partirá pastel de Versalles este fin de semana…La guapísima esposa de Daniel Larach y nuera consentida de Alejandro y Carmencita Morales de Larach, desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades que la congratularan en algún recinto chic de la ciudad.

*.-La Cite y C Bari Artisan Deli en el Copantl, esperan a Andrea en familia para departir en esta fecha tan especial…Por cierto, media society espera el célebre nacimiento de doña Mimi de Panayotti, todo un acontecimiento en ese clan y en toda San Pedro Sula…Bendiciones Andrea.

*.-Bendito entre estas damas, cierra con broche de oro esta lista de cumpleañeros el honorable empresario don Fuad Handal, esposo de la linda dama Diana Katimi de Handal y padre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán, así como del apuesto Fuad.

*.-Quienes con sus respectivas familias, congratularan al patriarca como se merece…La Marguerita de los Vallecillo-Bouloy, El Mezzonite de Gerardo Trejo y en Club Hondureño Arabe, esperan a los Handal-Katimi para brindar por la dicha de don Fuad que hoy está de plácemes…y como no hay cumple sin pastel, nuestras amigas las Lardizabal en Cake Design los esperan por sus pedidos… Congratulaciones para el especial caballero don Fuad Handal.

*.-Con este rico clima que gobierna Honduras, algunas familias celebran sus onomásticos en casa, con un delicioso asado con todos los full mickies…y para asados y otros fiambres exquisitos, se pinta sola Finca 8, la novedosa propuesta en cortes de carne categoría Premium que se ubica en el primer nivel de Corporativo 1908, donde solo habita gente chic…¡Riquísimos!

*.-Y es que los mejores saraos se hacen en casa, el área del jardín es más que idónea para montar una buena celebración…como entradas magistrales para abrir boca, una suculenta “picada” de quesos y jamones, como esas tablas de fiambres que nos ofrecen nuestros amigos de C Bari.

*.-Todo regado con esplendidos cubetazos de cerveza bien fría, y si es Michelob Ultra, nada mejor mis amores…Mientras tanto, las brasas a todo lo que da, con los cortes de Finca 8 de los hermanos Corrales, Banegas & Palacios…#OMG…no se la van a acabar en esa lunada…Y entre brindis y brindis, sazonan la picada, suculentas anécdotas con sonoras carcajadas y el posterior posado para redes…A planificar esos convivios….#RieguenArroz.

*.-Varios personajes que celebran sus ágapes, igual o más rico que el cuadro anterior son: la siempre bella socialité ceibeña afincada en Miami, María Dip, ex de Canelo…la ex diva bancaria y diplomática capitalina Tatiana Zelaya, quien en sus años mozos brilló con porte chic en el Miss Teen Age Honduras.

*.-Franquicia del finado David Hernández Coello, allá por los dorados 80’s…También celebra la súper fan de U2, María Conchita Martínez Cruz, eterna “Lady in black” de KCC & JCPenney…y benditos entre estas damas: Carlos Flores Tijerino, Mario Marcos, Karl Berkling y Pilo Tejeda…#WEPA…Todos festejan esta semana sus respectivos cumpleaños.

*.-Si de frikis se trata…Eduardo “Maldi” Maldonado sigue recibiendo congratulaciones por su onomástico y hasta muchas sorpresas en regalos…Idem sus ex pupilas: Alejandra Rubio, la influencer catracha afincada en Houston, Elsa Oseguera, Rostro Sephora y Reina del Cup Cake…Y La Chiringos con Conchita Montoya…Estas tres últimas celebran mañana Día de la Inmaculada Concepción…cuando La Antañona luce sus mejores galas.

*.-Por cierto…Grimorio que es mas andariego que tanga de grilla, por aquello que anda de arriba para abajo y viceversa…ya está en Comayagua: solo se recupero de la resaca de la Feria de Santa Bárbara y desbarajusto para La Antañona donde se reunió con su compadre El Zambo Cipriano…llevan años tratando de ver a las hijas prodigas de Comayagua: Keyla Ruiz Medina y Cindy Martínez…a propósito, dicen que en el 2022 va Maru Sáenz para Carimaxx.

*.-De la ciudad de Roxana Kafati, Grimorio y Cipriano viajan para Juticalpa, que ya arranco los motores de su feria patronal…la ciudad de la abogada Grethel Ninoska Melara Irías, más conocida como Ninoska Irías, Miss Juticalpa 1992 y ex bailarina de la Banda One…Por cierto, dicen que Vicente Sánchez cuenta con full apoyo para sus reinas por parte de doña Xiomara…Tal y como lo hizo su esposo Mel en su gobierno…#QueBien.

*.-El sábado 4 de diciembre ocurrió un impactante eclipse total de Sol, que oscureció una parte de la Tierra durante unos segundos…y aunque no fue visible en nuestro país, a nivel espiritual podría tener un gran significado en todos los signos del zodiaco…según explican nuestros frikis.

*.-Y es que este eclipse ocurrió en el signo de Sagitario el cuál puede tener muchos significados en la vida de las personas…y podría ser un buen momento para replantearnos hacia dónde queremos ir en el futuro y es una gran oportunidad para volver al presente y analizar lo que no nos gusta en nuestras vidas.

*.-Sagitario toca todo lo referente a: creencias, filosofía de vida, expansión, idealización, confianza, fe…maestros, gurúes o chamanes como Grimorio y Cipriano que nacieron bajo ese signo…religiones, dogmas, extranjeros o contactos con el extranjero y modos de viajar.

*.-En el tarot de los arcanos mayores, Sagitario está representado por La Templanza, que no es más que la imagen de San Miguel Arcángel…en otras barajas por el As de Espadas…ahora estos frikis nos dirán como el eclipse del pasado sábado “toca” directamente a cada signo de la rueda zodiacal.

*.-Ese día fue el pretexto perfecto para analizar estos aspectos de nuestra vida…esto sumado a que diciembre siempre representa los finales de un ciclo, renovación y nuevas energías en nuestra vida…en el doceavo mes del año siempre se cierra un ciclo: laboral, empresarial y hasta sentimental.

*.-Un eclipse podría abrir la oportunidad para viajar a los arianos o relacionarlos de diferentes maneras con el extranjero y personas de otros lugares, quienes expandirán su concepción del mundo, su fe y su espiritualidad…muchos catrachos en el mundo lograran un importante cambio de estatus migratorio…#Aries.

*.-El eclipse podría afectar directamente a las emociones de los taurinos…pues el potencial de transformación es tan grande que se tendrá más sensible de lo normal…es el momento perfecto para meditar o tomar terapia que te permita estar más en contacto con tus sentimientos…#Tauro.

*.-#Géminis…es gran momento para realizar cambios en cosas que no les gustan y que repiten con frecuencia, especialmente a nivel amoroso, pues cambiará la forma en la que se relacionan con sus personas más cercanas, ya sean parejas, amigos o socios…ojo con esa lengua y demás celos enfermizos.

*.-La rutina, la salud y la alimentación pueden sufrir cambios positivos en los cancerianos, pues este es el momento perfecto para iniciar una vida más saludable y comenzar a hacer ejercicio y cambiar sus hábitos…en especial por la mala costumbre de “pegarle al vidrio” los fines de semana, hijos de la luna.

*.-Para los #Leo…Es un buen momento para entrar en contacto consigo mismos y volver a hacer cosas que les gustan e iniciar proyectos creativos… además cambiará la forma en la que se expresan y muestran al mundo….no se gruñe mis adorados reyes de la selva zodiacal, se habla con moderación.

*.-Los Virgo mas nómadas, como los de septiembre, se abren a posibilidades de mudarse y cambiar la forma en la que se relacionan con su hogar…hay que ser más tolerantes y hasta open mind…es el momento ideal para cambiar su casa o la forma en la que se relacionan con padres, hermanos y hasta hijos.

*.-Los Libra cambiaran la forma en la que aprenden, sus áreas de estudio, sus intereses y su forma de comunicarse…el eclipse representa para ustedes un buen momento para escribir o tener conversaciones pendientes….aunque no se callan nada y se van como hilo de media en redes, a mejorar esos hábitos.

*.-La energías y los cambios en los escorpiones estarán centrados en la forma en la que se relacionan con los dineros, la alimentación y su vapuleado cuerpecito…Es un buen momento para ordenar temas administrativos y financieros, pero recuerden alimentarse saludablemente.

*.-Al ocurrir en Sagitario, el eclipse representa para ustedes cambios y renovación en sí mismos y su identidad…es el momento perfecto para que se replanteen quienes son, y a dónde quieren llegar…Lleven a cabo todos los proyectos que tengan en mente…nada será igual después del sábado 4…ni lo ha sido en estos últimos dos años porque este es su cuarto eclipse…#WAO.

*.-El eclipse volverá más empático y sensible a Capricornio, pues es su mejor momento para meditar, ir a terapia, estar en contacto con su inconsciente, ya que se revelarán sus emociones más ocultas…#Uyyy…en especial esos introvertidos, taciturnos, distantes y hasta maniaco depresivos…#Santisimo.

*.-A los Acuario su forma de relacionarse con su grupo de amigos podría estar por cambiar del todo…cambios que empezaron con este 2021…pero eso les ayudará a estar más en contacto consigo mismo…además tendrán un momento de mucha inspiración y llegarán a su brillante mente, grandes ideas que no deben ignorar…emigran, cambian de rubro o montan un negocio.

*.-Los cambios que vienen con el eclipse ocurrirán en el ámbito profesional para los Piscis, pues es momento de que analicen lo que le quieren aportar al mundo…siguen con Urano y retrogrado en Tauro, por lo que las indecisiones pararon momentáneamente y están con su mente más lucida que nunca.

*.-Pero mis adorados pececitos del zodiaco, digan NO a esas tentaciones pecaminosas del pasado: viejos acostones y hasta malas influencias que los enrumban por el vicio y la vagancia…Generalmente, el pasado nunca regresa para algo bueno…enfóquense en su trabajo, si andan en busca de, apliquen diario online a partir de HOY y hasta el 23 diciembre…¡Año nuevo vida nueva!

*.-Cuenten…como los trato el eclipse total de sol en Sagitario del pasado sábado, fue de madrugada amanecer ese día, igual sus influencias duran días y hasta meses con severos cambios en todo…Y a unas que el eclipse les hace lo que el viento a Morazán es a las candidatas al Miss Universo, que llega a su final este domingo 12, Día de la Virgen de Guadalupe…¡Saludos a las Lupitas!

*.-Las chicas brindaran un espectáculo en la madrugada del lunes 13, por la diferencia de horario con América, para que por estos lados sea noche de domingo…como aquella edición en Chipre 2000, donde estuvimos representados por la mariana de la Montefresco: Flor de María García Ferrera…a quien Elvis Crespo le coqueteo a morir y hasta le canto “Suavemente” en bastidores…¡Amanecieron en ese estadio de Nicosia!

*.-De retache a Eilat, Israel…¿Aceptara ser jueza del certamen Gal Gadot, Miss Israel 2004?…#MMM…mientras tanto, se barajan como fuertes al cetro que ostenta la mexicana Andrea Meza: EEUU, la chica de Kentucky nació con estrella y puede llegar bien lejos…España, puede darle la segunda corona a su país…la paraguaya es la modelo y el rostro de este año…y Portugal con su pensum académico y vasta experiencia en reinados puede sorprender.

Otras que pueden dar el campanillazo final son: Panamá, Perú, Venezuela (quien no deja la vieja maña de posar con las más feas para resaltar), India, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Puerto Rico, Corea, Sudáfrica…aunque así como son de medio racistas los judíos, a ver si repite corona…¡Ahí todo puede suceder!…no se pierdan el Miss Universo por FOX o Telemundo el domingo…Cuídense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!$%#$.