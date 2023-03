Chicha y Limón martes 7 de marzo de 2023

Photo Credit To Cynthia Figueroa, Oscar Galeano, Gloria de Galeano y Melany Galeano-Robelo

LUNA LLENA!!…en Virgo y hoy Saturno pasa de acuario a piscis…Melanie Turcios, Lupita Urquía y Karen Mitchel siguen abriendo presentes…y bendito entre ellas don Oscar Galeano…Brindis especiales por eventos chic…Los que ya no se casan: vienen Vidajena con su sobrina La Kukis a contarnos todo…También amenazan con venir El Chele Volqueta con su pareja La Cuzuca…#Uyyy…Colinas SB esta de feria y sus beldades lo saben…Eduardo Zablah ya compacta su grupo de bellas para este 2023.

*.-De punta en blanco y más bella que nunca…arribo a la mayoría de edad la encantadora joven Melanie Turcios…quien disfruto de una noche repleta de sorpresas y buenos deseos en el exclusivo restaurante El Mediterráneo del Club Árabe…el cual lucio copado de globos, familiares y los amigos mas cercanos de Melanie…¡La paso a todas margaras!.

*.-Con la exquisita anfitrionía que define al centro social mas chic del país, transcurrió una noche maravillosa para la hija de Beker y Lucila Méndez de Turcios…rodeada del amor de su circulo social, entre compañeros de facultad y demás contemporáneos a la hermana de Beker Turcios…quien llego flanqueado de su guapa esposa Karol Chahín de Turcios.

*..-Melanie agradeció y brindo con los presentes en esa memorable velada, donde entre largas tertulias, disfrutaron el refinado catering del club y un selecto display de postres light fue dispuesto para los mas exigentes paladares…Toda la dicha del mundo para Melanie, quien aun por estas fechas, sigue abriendo finos presentes…#Blessings.

*.-Seguimos en el Club Hondureño Árabe pero cambiamos de aparador y nos movemos al elegantísimo salón Palestina…donde nos esperaba un ágape fuera de serie planeado, organizado y montado por la única, Irela Pérez…el onomástico numero 75 del honorable empresario don Oscar Galeano, a quien no le entran las décadas…porque el esposo de doña Gloria luce esplendido en su orgulloso séptimo piso de vida…#WAO.

*.-El mismo don Oscar fue quien recibió en la puerta del recinto a esas amistades que lo siguen acompañando en todo momento…el homenajeado se vio acobijado por su numerosa familia encabezada por su guapa esposa doña Gloria de Galeano, quien lucio elegantísima en negro…no podían faltar sus hijos: Claudia, Mariela, Karlita, Oscar y la bella Melany Galeano de Robelo, quien se atavió de lila para la especial velada.

*.-Entre abrazos, felicitaciones y suculentas charlas, don Oscar y su familia departieron con su circulo mas cercano, quienes lo colmaron de para bienes y finos presentes…Muy propios lucieron en el cumpleaños de don Oscar Galeno: Samuelito y Lía Castro de Bográn, Antonio y Lourdes Peña de Guillen, Luis y Sarita Castillo, Ernesto y Hena Interiano, Oscar y Miriam Bardales, Jaime y Frida Bendeck, Angel y Gloria de Casco.

*.-Muy amenos departieron con don Oscar esa noche: Fernando y Mirta de Álvarez, Gioconda Robelo jovial y elegante en tono champagne, flanqueada por su bella nuera Daniela Oberholzer…la espléndida rubia Cynthia Figueroa, divina en negro; Rosita y Lilian Escoto compartiendo mesa con doña Carmen Zelaya…Las encantadoras damas Blanquita Rodríguez, Malissa de Pineda y Suyapita de Valerio, elegantísimas.

*.-También, brindaron por la dicha de don Oscar en el Palestina del Club Árabe: Daniel y Pamela López, guapísimos en negro…el terno galán Arturo Funez flanqueado por las bellas Nathalie y Alejandra Laínez…Anita Álvarez de Tarrab, doña Cynthia de Nasser y Julieta Guell, esplendida en turquesa…Entre un largo etcétera de auténticos miembros de la sociedad sampedrana que patentizaron su cariño para el patriarca de los Galeano.

*.-Poker de divas… Esta semana se verán muy congratuladas las damas: Fairuz Khoury, Desiree Gavidia Arias, Mayrita Castro y Ángela Segebre… y sus respectivas familias lo saben… el círculo social más cercano a ellas, desde ya las congratulan… agradeciendo a Dios por la oportunidad que les da de celebrar un año más de fe, dicha y esperanza mis reinas del glamour…Que lo pasen a todo dar ladies… #Kisses.

*.-Solo piscianas bellas cumplen por estas fechas… tal es el caso de la dinámica socialité Vivian Handal de Kattán, esposa de Mauricio Kattán Salem y dilecta nuera de la altruista dama, doña Julieta Salem de Kattán… Vivian cumple la próxima semana, pero desde ya le celebran en la intimidad de su hogar y varios recintos chic.

*.-Vivian es amantísima hija del ejemplar matrimonio formado por don Fuad Handal y doña Diana Katimi de Handal, hermana de las igualmente bellas: Lorena de Kattán y Carol de Zummar… Numerosa dinastía de ejemplares empresarios que brindaran por la dicha de Vivian, al igual que sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora promoción 85.

*.-Este jueves 9…Agregan “un marzo” más de vida… y uno no es ninguno verdad queridas… nos referimos a las encantadoras Ana Cecilia Barletta Yacamán y la gloriosa Francis Funes Padilla… quienes se verán finamente congratuladas en la intimidad de sus respectivas familias…Vía redes sociales este par de beldades ya reciben las congratulaciones del caso.

*.-Este “finde”… celebra un año más de vida el apreciado empresario de los medios Juan Bendeck y sus guapas hijas lo saben: Farah de Duarte, Dina de Orellana y Jennifer de Pignataro, con sus respectivas familias, quienes consentirán al divo de la Identidad Nacional y TeleProgreso solo como ellas saben hacerlo…Muchísimas felicidades para don Juan Bendeck.

*.-Se unen a los saraos de don Juan, las divas de Sal y Pimienta: Dina Bulnes y Ester Amaya…al igual que todos los honorables miembros de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, donde el señor Bendeck se desempeña como Cónsul Honorario de Marruecos en San Pedro Sula… El Club Hondureño Árabe invita a don Juan para un brindis muy especial.

*.-Los encantadores gemelos Isabelita y Juan Carlos Sabillón Dávila siguen recibiendo el beneplácito de sus múltiples amistades de la sociedad sampedrana para festejar su onomástico… seguro disfrutarán de un menú internacional, tan nutritivo como delicioso, una cava de vinos de primera categoría y una estación de postres de lujo…Muchas felicidades.

*.-Las dinámicas damas del Club Internacional de Tenis… siguen de ágape en ágape por estas fechas… la primera que arranco con celebración fue la querida Nena Díaz Lobo…le siguió Lisa Fiszman y luego Miriam Pagan… Y este domingo le toca el turno a la guapísima Ruth Fasquelle… Que lo pase regio y que Dios le conceda muchísimos años más de vida, salud y éxitos.

*.-Dos beldades muy taloneadas para el Miss Honduras están de plácemes en el Valle de Sula…nos referimos a la sampedrana Sandra Oseguera, diva de mercadotecnia y graduada con honores de UNITEC…y la esbelta porteña Shantte Alexandra Siliezar Clarke…más conocida como Shanty Clarke…la sobrina de Yesenia Clarke de Miranda, esposa del también modelo porteño Lester Miranda, hijo de doña Blanca Daysi Madrid…quienes felicitan a Shanty desde La Capital del Mundo…#NYC.

*.-José y Mónica Montes de Ramos departen en algún recinto chic de esta city por sus “Bodas de Papel”…ambas familias brindaron en el 2022 por la dicha de sus hijos luego de una emotiva homilía nupcial en la iglesia María Reina del Mundo…parientes cercanos y el círculo más íntimo de la pareja, disfrutaron de un íntimo banquete de bodas en el salón VIP del Club Hípico Valle de Sula en el Agas.

*.-Con una ambientación campestre chic, lograda entre flores blancas, Ivory y detalles en verde musgo, se ornamentaron los espacios del salón de eventos…y con ese toque chic de los chandeliers, imprimieron de romance el recinto…ideas personalizadas de Mónica y su madre, doña Gilma Regalado, en mancuerna con Lidabel y Grethel Mena de Acontecimientos…DJ Luigi animo el sarao a ritmo de carnaval.

*.-Dos reconocidas parejas de la sociedad sampedrana festejan en familia su cuarto aniversario de casados… nos referimos a: José y Jessica Aguirre de Limere y Luis y Alejandra Campbell de Bertrand…quienes unieron sus vidas en espectaculares bodas en el Club Hondureño Árabe, recinto que siempre los espera con sus regias propuestas para volver a vivir esas noches de rumba y mucho amor del bueno…Dichosas bodas de lino.

*.-Uno de los solteros más cotizados de Honduras parte pastel este viernes 10 de marzo…nos referimos al apuesto y cosmopolita socialitó Alejandro Cobos…hijo del inolvidable caballero Pedro José Cobos y de la especial dama Maribelita de Cobos…Se une a las felicitaciones para Alejandro su hermano Pedro Luis…Alejo radica en la lejana Dubái.

*.-Brindan por su cuarto año de casados: Rudy y Ana María Rodríguez de Zelaya, luego de ese romántico enlace que los unió en el 2019 como marido y mujer ante las leyes divinas… una ceremonia oficiada en la iglesia María Reina del Mundo con posterior ágape nupcial en el Agas Social Club.

*.-Los tortolos son hijos de reconocidas personalidades de esta ciudad como ser: Rudy Zelaya y Elizabeth Juárez, padres de Rudy; y de la estimada dama Ana María Williams y el inolvidable caballero Waldo Rodríguez, padres de Ana María… Los Zelaya-Rodríguez pasearon su “amorzt” por distintas capitales europeas… Toda la dicha para esta ejemplar pareja.

*.-Otros que brindan con Moet & Chandon por sus “Bodas de Cuero” son los guapísimos Miguel y Vicky Álvarez de Medina… amantísimos hijos de Emilio Medina y Lastenia Pineda, padres de Miguel… y de Juan Carlos y Maru de Álvarez, padres de Vicky… ¡sobrina de Ricardo Álvarez para más señas!…¡Con razón tanta guapeza!…¡No hay Álvarez feo en este país!

*.-Quienes arrancan brindis por sus “Bodas de Lino” este fin de semana, es la joven pareja formada por los guapos Virgilio Bueso y María Camila Egas de Bueso, los cuales ya se volaron su cuarto año de casados… #WAO… ¡Cómo pasa el tiempo señores!… Inolvidable homilía celebrada en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete en el Club Hondureño Árabe…¡Rieguen arroz para esos baby showers amigos!

*.-Si de socialités se trata…quien sigue abriendo finos presentes en su linda residencia es la ex reina de belleza Karla Isabel Mendoza Kipp…la adorada hija de Peggy Margareth Kipp se encontró de plácemes y muy consentida por el amor de su vida…Karlita regresa a la palestra este 2023 con muchas sorpresas en puerta en miras al Miss Petitte International.

*.-Cuentan las buenas lenguas y la de Vidajena que no se queda atrás… que la exquisita pareja formada por Arturo y Digna Carmen Ariño de Corrales-Suazo, buscan organizadora de eventos para una efemérides muy especial: el tercer aniversario natal de su bebita Digna Carmen… quien en las próximas semanas se vuela cuatro años de travesuras…¡Bendiciones!.

*.-Celebro sus 21 años la simpática jovencita Lina Vanessa Evans Acosta, rodeada del amor de sus padres Roberth Evans y Cristhian Suyapa Acosta de Evans…quienes le festejaron junto a su hermano Roberth Alejandro, familiares y amistades le felicitaron por llegar a sus Fabulosos 21…Se unen a las felicitaciones para Vanesita las hermanas Mena-Sánchez de la firma Acontecimientos y desde Florida, su comadre y ex vecina Deborah Giselle.

*.-Colinas Santa Bárbara esta de feria, en honor a su santo patrón San José… las celebraciones se prolongan en todo Marzo… Así es que, a hacer turismo interno con la familia, en la tierra de Celia Monterrosa, quien junto a Alejandra Paz Zuñiga, integraron el jurado de la elección de las reinas de su tierra…Gente noble y trabajadora…Por cierto, Celia sigue sonando fuerte para el venidero Miss Honduras Universo-23.

*.-Si de pateplumas se trata…Finca Bella Aurora vistió sus mejores galas para uno de los ágapes más esperados: el onomástico de la encantadora dama de la política Jackie Caballero, quien partió pastel en fecha reciente…Sus redes sociales no paran de recibir buenos deseos para esta destacada dama, proveniente de antañona familia de alcurnia de SB.

*.-Las familias: Sierra, Vitanza, Ustariz, Ávila & Díaz Zelaya, entre otras, ya tienen más que listas sus bellas casas de playa en la zona de Puerto Cortes… Idem los Hawit, Ferrufino y Egas por el lado de Tela y así por el estilo, muchas familias “bien” del Valle de Sula cierran sus residencias citadinas para trasladarse a las zonas turísticas para respirar nuevos aires.

Cerramos con Vidajena, a quien su sobrina La Kukis le confió que aquel rimbombante compromiso VIP se ha cancelado…a pocos meses de llegar al altar y con pleito casado entre ambos clanes…se dicen de todo…la ex novia habla oprobios de ese galán y este peor de la familia de ella…nos abstenemos de reproducir semejantes acusaciones por graves…Una lástima que ese noviazgo de años acabe a si…¡Lo que no conviene no conviene!…imagínense de casados y con hijos…Hasta la próxima entrega mis amores ya saben que los queremos en P!#$%&.