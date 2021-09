Chicha y Limón martes 7 de septiembre de 2021

¡LOS 200 AÑOS!!…Viento en popa van los saraos del bicentenario patrio: billete de 200 y la inauguración de: Canal Seco y Centro Cívico Gubernamental…entre otros eventos con las fuerzas vivas…Dayana Bordas y Rose Meléndes son las reinas del doble siglo…Hoy venimos mas filosos que cuchillo de carnicero…Efemérides inolvidables…Distinguidos cumpleañeros…La ristra de La Tiffany…y mucho más en este rincón social.

*.-El fin de semana la honorable dinastía Díaz Zelaya departió en uno de los ágapes más esperados de ese “familión”: el onomástico de la encantadora Ilsa Díaz Zelaya… ex Gobernadora del Departamento de Cortes, abogada y comunicadora… pero sobre todo un ser excepcional con un sentido del humor único, como buena nacida en fecha 5: genial, divertida y ocurrente.

*.-La Lic. Díaz Zelaya sigue cosechando buenos deseos en sus redes sociales, copadas de para bienes para una extraordinaria dama, muy adorada en su familia y apreciada en sus círculos sociales más cercanos… Los catering de: las hermanas Kawas, Gerardo Trejo y su Mezzonite y Sammy Musleh con Azize, todos con el mejor pan de Panadería Moderna, esperan por su ágape.

*.-Miguel Caballero Leiva es otro de los dilectos cumpleañeros de estas fechas…Este hijo prodigo de San Nicolás, SB, sigue congratulado por sus múltiples amistades…entre colegas de los medios de comunicación, como clientas de la telera que asesora en imagen y RRPP…ni hablar del mundillo farandulero del país, donde MICA sigue aportando con buenos talentos… Rojo de Mandy Bermúdez y Honore de Paty Casanova lo esperan.

*.-Felices, simpáticos, radiantes y con una sonrisa imborrable que solo el amor puede lograr, así lucieron en el 2019 la noche de su boda: Guillermo Bográn Castro y Mildred Reyes García, ataviados de romance de pies a cabeza… La homilía nupcial la oficio el padre Pedro López en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete de bodas en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe… En este 2021 recordamos algunos pasajes nupciales.

*.-Ambos escenarios revestidos de blanca primavera por Jackeline Cabrera, con una organización y planeación de Susana Prieto y un impecable protocolo logrado por la experta Irela Pérez… La triada del éxito para una boda de ensueño total que unió a dos renombradas familias sampedranas, que por estas fechas departen entre vinos y delis por el segundo aniversario nupcial.

*.-Mildred lució encantadora con ese exquisito ajuar, aun con su lindo rostro enmarcado en tul, pero su sincera sonrisa estaba ahí… al lado su novio, Guillermo, mas galán imposible, siempre proyectando la felicidad que le provee su amada y ataviado de elegante etiqueta nupcial… sus respectivos padres, Samuel Bográn y Héctor Reyes, conmocionaron a los invitados con sus mensajes y buenos deseos… ¡Benditas Bodas de Algodón Bográn-Reyes!.

*.-Dos jóvenes parejas de la sociedad sampedrana brindan con espumosa champaña por su tercer año de casados… ese arroz ya se coció mis amores… nos referimos a los encantadores: Mario Trochez y Paola Pin de Trochez, quienes protagonizaron un largo noviazgo que data de su época universitaria y coronaron su amor con una linda fiesta en Angeli Garden’s…el mejor de los hábitat para un idilio…¡El paraíso!

*.-Pero las familias Morataya-Ruano & Zavala-Núñez no se quedan atrás y siguen celebrando en familia por las “Bodas de Cuero” de su hijos: Gerson Morataya y Karen Zavala de Morataya… Esperamos con ansias esos baby showers mis amores… De buena fuente sabemos, que para diciembre y febrero están “moviendo” varios enlaces…esas planners andan de correr.

*.-Septiembre llego para: celebrar los 200 años de independencia patria, atesorar sin gasto el billete de 200 y para ponerle fin a la soltería…varios se casan estas semanas…mientras sea antes del 27 porque esa fecha entra la ultima retrogradación de mercurio que se prolonga todo octubre…y noviembre jamás ha estado bien aspectado para nada…menos para bodas.

*.-HOY…cumplen 24 meses de casados la estimada pareja de jóvenes formada por: Manuel Núñez Sánchez y Gloria López Robles, quienes luego de un tórrido romance por varios años y otros tantos meses como comprometidos en boda, se unieron en el 2019 en una idílica ceremonia que congrego ambas familias… ¡Prosperas Bodas de Algodón!

*.-La emblemática iglesia Nuestra señora de Suyapa lucio sus mejores galas para un enlace muy esperado… la boda religiosa de Gloria López Robles y Manuel de Jesús Núñez Sánchez, quienes se unieron por las leyes civiles en una solemne ceremonia oficiada por la abogada Verónica Baquedano, en los fabulosos jardines del Hilton Princess… ¡Inolvidables enlaces de ensueño!

*.-Como inolvidable fue esa pedida de mano en el resort Honduras Shores Plantation, a la luz de la luna y con un hábitat tan sublime como romántico… Graficas que pueden admirar en este portal… La fiesta de bodas fue en el salón Palestina del Club Árabe… Los Núñez-Sánchez & López-Robles departen entre fotos y recuerdos para la posteridad de futuras generaciones.

*.-Por estas fechas cumplen años dos de las Miss Honduras más bellas que han desfilado por las filas de la Organización Zablah: la olanchana Yasmina Román Hernández, carta de triunfo en los certámenes Reinado Internacional del Café en Colombia y Miss Teen Model en Perú… También parte pastel la bella “Diva del Altiplano Central”: Dayana Sabillón…my night nurse!!

*.-Pero también Carimaxx festeja a una de sus pupilas: Rosmery Arauz, Miss Honduras Universo 2019 y una de sus reinas más perseverantes de la historia… como buena nacida bajo el signo de Virgo…La doble de Chelo Rodríguez e hija de Grethel Mejía cumple años por estas fechas y desde ya recibe los buenos deseos de familiares, fans y por supuesto su novio el doc, con quien ya planifica bodorrio…Felicidades a la gacela de Cofradía.

*.-Seguimos con gente guapa: José Martin Chicas, Cónsul de Corea en San Pedro Sula estuvo de plácemes el fin de semana… y más galante que nunca gracias a los cuidados de su bella esposa Verónica Larios de Chicas y sus lindas bebas… Se unieron a las congratulaciones para José Martin sus suegros, el Ing. Roberto Larios Silva y su especial esposa Elenita Durón de Larios… primera actriz del Circulo Teatral Sampedrano…congratulaciones.

*.-El fin de semana…Celebraron sus “Bodas de Oud” los bellos jóvenes de la sociedad sampedrana Angelo Casco y María Fernanda Welchez de Casco… hijos de los honorables matrimonios formados por Reynaldo Casco y Angelita Bruni de Casco y Raúl Welchez con Mayrita Arias de Welchez…quienes junto al también joven matrimonio Albir-Welchez, brindaron por muchos años más de vida para esta joven pareja de la sociedad sampedrana…#EIS.

*.-Jonathan Andonie y Ángela Fajardo de Andonie son otra de las lindas parejas que en estas fechas celebran su quinto aniversario de bodas… como olvidar esas majestuosas ceremonias civil y eclesiástica, así como el banquete de esponsales… La mejor de las dichas para estos jóvenes ilustres… al igual que Rene y Luisa Oliva de Theresín que celebran sus “Bodas de Sándalo”.

*.-Íntimamente… celebró en estos días su cumpleaños la guapa dama de la sociedad sampedrana, Consuelo de Medina, a quien no le entran los años porque la vemos idéntica desde Long time ago…Virgo tiene que ser my Darling…Se unieron vía redes sociales a las muestras de afecto para Consuelo, sus amigas de toda la vida, con quienes pronto se reunirá.

*.-Doña Julieta Salem de Kattán, Lidia Ester Rubí de Fernández, Joyce Faraj de Andonie, María El Bascha, Valeria Valenzuela, Jo de Faraj, Josefa Andonie y la siempre exquisita Virginia Corrales, quien pronto estará de plácemes… desean felicidades para Consuelo de Medina, madre de Patricia de Andonie y Anita de Lizardo…Especiales damas de la sociedad sampedrana.

*.-Otros honorables que empezaron saraos este fin de semana son los distinguidos empresarios capitalinos Eduardo Facussé, esposo de la guapa Miriam de Facussé; y Javier Atala, esposo de la bella Vivi…Dos de los clanes más refinados de la sociedad nacional que cuando se unen celebran por todo lo alto… Según el Zambo Cipriano que los conoce desde long time…#congratz.

*.-Mañana… Día de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, celebra un año más de vida la exquisita socialité Androlla Canavati de Mitri…esposa del especial caballero Joseph Mitri, quien junto a sus bellos hijos, congratularan a Androlla en algún recinto chic de esta ciudad… NiFu NiFa, Hasta La Pasta y el Club Hondureño Árabe con todas sus opciones los esperan para departir en familia…La fecha lo amerita…Felicidades Androlla.

*.-Brindan por sus “Bodas de Lino”: Oswaldo y Gina Ocampo de Figueroa, quienes muy felices llegaron al altar de la parroquia Guadalupe, donde el padre José Antonio Canales, los unió con el sagrado vinculo del matrimonio… la fiesta de esponsales fue en el salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl… Una de las bodas más románticas del 2017.

*.-Recinto que lució una decoración sublime, predominando los candelabros y las rosas en tonos románticos de Floristería Annie de Annie Andino, quien junto a su esposo Rider, fueron los padrinos de los ahora esposos… Organización y logística a cargo de la bella Marcela Cueva, quien brilla como organizadora de eventos… ¡Bendiciones a los Figueroa-Ocampo!

*.-Oswaldo y Gina son hijos de los apreciados señores: Oswaldo Figueroa y Bessy Pineda y Rubilio Ocampo y Nohemí Sabillón…quienes llegaron súper elegantes a la boda de sus hijos, quienes derrocharon amor en cada momento que compartieron en la pista…y a la hora de departir con todos y cada uno de los invitados mesa por mesa…¡una velada inolvidable!.

*.-La ceremonia de conducción de todos los actos protocolarios estuvo a cargo de la guapísima Nina Maier… La velada estuvo amenizada por DJ Allan con un cierre de carnaval que duro hasta el amanecer… Inolvidable boda de una pareja fuera de serie…¿Adivinen quienes cumplen sus “Bodas de Madreselva” en este mes?…#MMM…¡Como si fuera “acher” lo recordamos!

*.-Otras “Bodas de Lino” es la que celebran en familia Elías y Viany Alcántara de Melgar, ceremonia oficiada por el pastor Mauricio Rodríguez en los salones San Pedro del Club Hondureño árabe…recinto que lució una primorosa decoración primaveral en “All Blue”…vivida en nuestra memoria.

*.-Obviamente a cargo de la talentosa Lucia Gudiel, hermana de don Jimmy y Belinda, que contó con la colaboración de Delmy Pérez…cuatro fantásticos años de casados y muchos más de amor para los Melgar-Alcántara… ¡Esperamos esos baby showers!

*.-48 añotes…se voló “acher” el popular Ing. Carlos Enrique Handal López, ex catedrático de la USAP…quien junto a la ex mariana Angelinga González le impartió clases a Nora Erazo, Andrés Handal y Janina Pineda…hijo de los apreciados Henry y Sonia López de Handal…Se unen a las celebraciones de este “millennial” sus hermanas Jessica María y Karla Handal López, así como sus colegas y ex alumnos de la facultad donde laboro long time ago… #WTF.

*.-HOY 7…tira la casa por la ventana la esbelta Lourdes Patricia Toro, quien cumple nada más y nada menos que 47 hermosas primaveras, mas radiante y feliz que nunca…Se unirá a los festejos de Lourdes, a puro karaoke, su socia y comadre Ana Matute: las rubias más divertidas del clan…Zebras y Rouge son de las boutiques favoritas de estas ladies…Felicidades Lulú…#Herbalife.

*.-Nos escribe Grimorio, desde su natal Ilama SB, hasta donde se trasladó para darle “seguimiento” a su kilométrica “black list”…y de paso darles asesoría esotérica a Miss Santa Bárbara y Miss Colinas Mundo, quienes se están entrenando a full con el maestro de maestros Mr. YouTube, donde están fascinadas con las pasarelas de las reinas de Venezuela y Colombia…#Pilas.

*.-Otras reinas que se perfeccionan con sus managers regionales y que se perfilan como favoritas a la contienda del Gallo Zablah son: La Lima, Danlí, Valle, Catacamas y Santa Lucia…¿Se perpetuara la corona en el interior del país?…cuentan las buenas lenguas que Rely Zomar puede viajar con Zablah.

*.-Agrega “Grimo”…que su ex alera “La Corazón de melón” sigue celebrando su medio paquete de vida…ágapes, saraos o chojines que se vienen prolongando desde el pasado viernes…jijiji…mira a la socialité mas hidratada que nunca y es que el “amorzt” obra maravillas en el ser humano…con tantos años de castidad, la fémina volvió al altar “casi” virgen por cicatrización…#lol.

*.-Se conectan La Seca y La Meca…ya casi mandábamos a buscarlas con la famosa grúa municipal…jijijiji…sin filtros lucen fabulosas a cuadro…están probando la mega mágica base de maquillaje “Cle de Peau” con SPF 21: hidratación intensiva con acabado de terciopelo, no transfiere y dura todo el dia…además a prueba de sudor y lluvia…¡Esa base esta de Lo Last ladies!.

*.-No piensen que estas damas se compraron el tarro que vale las perlas de la virgen…nada que ver…su prima La Patuleca vino de los “Miami’s” donde les trajo muestras de varios tonos que le dieron en Saks Fifth Avenue…También la venden en Nordstrom y Neiman Marcus…”Cle de Peau” es la favoritísima de: Kate Midleton, Reina Letizia, Kendall Jenner, Cara Delevingne y las Hadid.

*.-Mis aleras están encantadas con ese menjurge…volaran a la capital del sol en octubre, cuando su prima se retache para allá…donde se agenciaran con todo lo de Navidad y esas paletas de sombras de Natasha Denona que les quitan el sueño: la Gold y la Metrópolis…se funden como la mantequilla en los parpados y logran un efecto tornasolado único…¡Chequeen esos tonos!.

*.-También compraran el fabuloso “Illuminating Premier” de Tom Ford (el secreto mejor guardado de la diva misquita Dayana Bordas)…un 2 en 1 indispensable antes de toda base o bb cream ladies…lograran un glow saludable y radiante por horas…Tan intenso como el mismo Ford quien acaba de cumplir 60 papiros…#WAO…¡La magia que obran las hormonas jóvenes!

*.-Productos que su vecina “La High End” les recomienda a estas perperas, que viven “pegadas” como moco a la web, comprando a diestra y siniestra…jijiji…Por cierto, un dia de estos que estaban de metidas en la casona de esa vecina…el esposo de esta la llama de un solo grito cuando recibió el estado de cuenta de uno de los muchos plásticos que poseen.

*.-La pesadísima “Black Platinum Visa”, como la todo terreno de Ricardo Bendaña…jijijiji…¡Que capacidad!…pues el señor le reclamo a su esposa por tantas compras en la boutique Bershka…”ey vos ¿qué tanto compras aquí?”…”Bershka-Bershka-Bershka…y más Bershka”…Te has vuelto una ninfómana de las compras…jajajajajaja…Estas se orgasmeaban de la risa.

*.-Si de efemérides memorables se trata…además de los 100 años, sin reformulación alguna del mítico Chanel No 5, que pronto tendrá su coctel en TGA por parte de la Alianza Francesa y la Embajada de Francia…También se celebraron los 25 años del tema “wannabe” de las Spice Girl…rola que zumbo y rezumbo por 1996 y que era recitada por un grupo de chicas de la UNAH-VS

*.-Se trata de las hoy flamantes madres de familia y “casi” abuelas: Gladys Marcela Alvarado, Larisa Castellón, Rina Amaya y Karen Ventura…hija del finado Johnny Ventura y de Martita Castro…la única hija que dejo el Caballo Negro del merengue fuera del matrimonio y que hoy radica en Holanda…Esas mujeres todo el santo día con el “wannabe”…¡ahí su mote de las Spice Girls!.

*.-Si de belleza se trata…nos escribe Vidajena, quien anda de shopping por los “Miamis” aprovechando los descuentazos en líneas aéreas…mi “sibiris-sibiris”, como le dice la Lupe a Leo, se anda agenciando de todo lo que necesita y más, para las venideras fiestas navideñas y de fin de año…Nos adelanta que su fragancia firma sera: Symphonium de Xerjoff…#Nordstrom.

*.-También nos cuenta que sigue probando la súper crema hidratante de Agustinus Bader, que sella los sueros de SkinCeuticals…icónicos en el rostro de Edgardo Melgar…También Vida esta fascinada con los “bestsellers” de Paula’s Choice: su exfoliante en polvo y el mágico suero de vitamina C.

*.-De La Mer, firma por antonomasia de Jennifer López y Thalia, solo se queda y recomienda la Treatment Lotion…después de una limpieza con Tata Harper…el Cool Gel para el dia y la maravillosa base que usa solo para ocasiones especiales por ser “carísima de Paris”…como todos los productos La Mer, poseen el famoso “caldo milagroso” de las mil algas…#WTF.

*.-Para el contorno de ojos…sigue consintiendo el área que más rápido se cuetea con los “bestseller” de Lancome: Energie de Vie / día y Genifique Advanced / noche…previo el uso por una hora de los maravillosos parches de Peter Thomas Roth: pepino, aloe vera, vitamina C, ácido hialurónico y los golden…se alterna tarro de cada uno porque los usa a diario esta diva….Son los únicos parches de ojos que no chorrean ni se deslizan…#Magnificos.

*.-Los productos de belleza de Tata Harper…barranquillera que seduce Hollywood con sus cremas verdes…están en los tocadores de Kim Kardashian, Emma Watson y Jessica Alba tal como ellas mismas lo han confesado en entrevistas…También han logrado conquistar los camerinos de la serie The Morning Show, que protagonizan Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

*.-“Tata Harper es una de mis líneas de belleza favoritas”, le contó a Forbes la actriz Lake Bell, al referirse a los productos de la empresaria colombiana más exitosa en la industria de la belleza….las “green cream” que jamás por nada en el mundo le faltan a Ebal Diaz…sellando todo brillo con los polvos traslucidos de Chanel…como la Yasmany…¡y su rostro lo refleja queridos!

*.-Graciela “La Chela” Guzmán es una rubia de ojos verdes expresivos que nació hace 46 años en Barranquilla y es la dueña y artífice de ese catálogo de 45 productos exfoliantes, aceites, cosméticos y tratamientos de origen natural que ataca el envejecimiento y que ya llega a 48 países.

*.-Los cimientos de lo que hoy es un imperio empezaron con 250.000 dólares, de algunos ahorros que tenía de un pasado negocio y hoy factura más de 65 millones de dólares anuales, según Future Market Insights.

*.-Tata Harper es un emporio que siguió el año pasado con su tendencia de crecimiento de dos dígitos, con más de 2 millones de unidades vendidas…En París se luce en los estantes de Le Bon Marche…en Londres, en los de Harrods, Selfridges y Net-a-Porter…y en Hong Kong, en los de Joyce Beauty.

*.-Sus productos están en la nómina de poderosos minoristas de Norteamérica como: Sephora, Neiman Marcus y Space NK…De hecho, para Maortimer Singer, socio de Traub Capital, Tata Harper es una compañía atractiva para compradores en el 2021, en una industria de la belleza que recientemente se ha copado de fusiones y adquisiciones…#MyGodness.

*.-Tata Harper, nombre con el que fue bautizada en la industria, se empezó a gestar en su niñez, al lado del mar Caribe y del Río Magdalena…Como es usual en la costa colombiana, a las personas se les llama con apodos cortos y sonoros…En este caso, desde pequeña le dijeron en su casa Tata…Lo de Harper vino después, cuando asumió como suyo el apellido de su entonces esposo Henry, también socio en la empresa.

*.-A esta emprendedora mujer no tardan en entrevistarla como “broche de oro” al cierre del programa La Hora Hola por Hola TV…tal y como lo hicieron en su momento con la británica Charlotte Tilbury, quien vivió una buena temporada en Ibiza…Siempre que vemos ese magazine show nos acordamos de dos frikis muy apreciados: doña Bélgica Suarez y Jacobo Canahuati.

*.-Natasha Chaij (( la muñequita de canela talla cero e hija mayor de Rashel Días )) nos rememora los inicios de modelo de la del Guante, Cedros, cuando era la pupila consentida de Vicente Sánchez…¿Y Canahuati-Jattin?…el vivo clon de Alex González…¿lo han visto en el close up de los enlaces desde la redacción?…Igualito a nuestro socialité en sus años mozos de liceísta…#lol.

Ya se encuentra con nosotros la “Gaviota Viajera”…encontró su casona intacta por dentro, pero por fuera aquel reguero de hojas…ya la tiene “ready”…y disfruta de las ricuras catrachas en: Casas Viejas, Baleadas Expresss, Power Chicken y Tio Dolmo…A seguirnos cuidando del virus que esas variantes están de miedo…Ya saben que los queremos en P%&#$.