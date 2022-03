Chicha y Limón martes 8 de marzo de 2022

Photo Credit To Festejando a Adelita por su futuro matrimonio, Gloria De Hawit, Fanny Hawit y Juliette Handal

¡LOCUS CITATUM!!…La romántica boda Ramos-Montes…Onomásticos de gente chic…Los cotilleos de rigor…Fechas inolvidables…Tembladera en la capirucha…Notas de interés…SPS sigue como siempre…Colinas esta de feria: Alejandra Paz y Vanessa Torres lo saben…Los acuarios de campeonato con ese poker de lujo: Saturno, mercurio, venus y marte dándole con todo…Arrancamos con la mejor sección de chismes online.

*.-José y Mónica Montes de Ramos ya son esposos ante las leyes civiles y religiosas…ambas familias brindaron por la dicha de sus hijos luego de una emotiva homilía nupcial en la iglesia María Reina del Mundo…parientes cercanos y el circulo mas intimo de la pareja, disfrutaron de un intimo banquete de bodas en el salón VIP del Club Hípico Valle de Sula en el Agas.

*.-Con una ambientación campestre chic, lograda entre flores blancas, Ivory y detalles en verde musgo, se ornamentaron los espacios del salón de eventos…y con ese toque chic de los chandeliers, imprimieron de romance el recinto…ideas personalizadas de Mónica y su madre, doña Gilma Regalado, en mancuerna con Lidabel y Grethel Mena de Acontecimientos…DJ Luigi animo el sarao a ritmo de carnaval.

*.-Entre nuestros honorables cumpleañeros, que son como los treats de Alicia Sikaffy de Treats Boutique, entre tantas notas amargas que ensalzan el diario vivir de este pueblo… Abrimos boca con Isis Flores de Chiuz que cumple 52 y su beba Anita Chiuz 17… Madre e hija súper consentidas por el galán de la family: Jorgito…Inolvidable aquel sarao glamuroso en el Copantl con sello Chanel.

*.-Mañana…Agregan “un marzo” más de vida… y uno no es ninguno verdad queridas… nos referimos a las encantadoras Ana Cecilia Barletta Yacamán y la gloriosa Francis Funes Padilla… quienes se verán finamente congratuladas en la intimidad de sus respectivas familias…Vía redes sociales este par de beldades ya reciben las congratulaciones del caso… ¡Bendiciones Ladies!.

*.-Este sábado 12… celebra un año más de vida el apreciado empresario de los medios Juan Bendeck y sus guapas hijas lo saben: Farah de Duarte, Dina de Orellana y Jennifer de Pignataro, con sus respectivas familias, quienes consentirán al divo de la Identidad Nacional y TeleProgreso solo como ellas saben hacerlo…Muchos años mas de vida para don Juan Bendeck.

*.-Se unen a los brindis de don Juan, las damas de Sal y Pimienta: Dina Bulnes y Ester Amaya…al igual que todos los honorables miembros de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, donde el señor Bendeck se desempeña como Cónsul Honorario de Marruecos en San Pedro Sula… El Club Hondureño Árabe invita a don Juan para un brindis muy especial.

*.-Dos reconocidas parejas de la sociedad sampedrana festejan en familia su tercer aniversario de casados… nos referimos a: José y Jessica Aguirre de Limere y Luis y Alejandra Campbell de Bertrand, quienes unieron sus vidas en espectaculares bodas en el Club Hondureño Árabe, recinto que siempre los espera con sus regias propuestas para volver a vivir esas noches de rumba y mucho amor del bueno…Dichosas bodas de cuero.

*.-Y de gente fina va la cosa: doña Renee Kawas celebro en fecha reciente un dichoso año más de vida… con el afecto de su numerosa familia y por supuesto, vía redes sociales con el cariño de sus amigas y socias del Club Internacional de Mujeres, donde doña Renee funge como fundadora señores…Inolvidable aquella tarde del 2020 en el Garden Court del Hilton Princess donde todas brindaron por la salud de esta carismática dama.

*.-Poker de divas… Esta semana se verán muy congratuladas las damas: Fairuz Khoury de Larach, Desiree Gavidia Arias, Mayrita Castro y Ángela Segebre… y sus respectivas familias lo saben… el círculo social más cercano a ellas, desde ya las congratulan… agradeciendo a Dios por la oportunidad que les da de celebrar un año más de fe, dicha y esperanza mis reinas del glamour…Que lo pasen a todo dar… #Kisses.

*.-Los encantadores gemelos Isabel y Juan Carlos Sabillón Dávila siguen recibiendo el beneplácito de sus múltiples amistades de la sociedad sampedrana para festejar su onomástico… seguro disfrutarán de un menú internacional, tan nutritivo como delicioso, una cava de vinos de primera categoría y una estación de postres de lujo… Muchas felicidades.

*.-Brindan por su tercer año de casados: Rudy y Ana María Rodríguez de Zelaya, luego de ese romántico enlace que los unió en el 2019 como marido y mujer ante las leyes divinas… una ceremonia oficiada en la iglesia María Reina del Mundo con posterior ágape nupcial en el Club Social del Agas.

*.-Los tortolos son hijos de reconocidas personalidades de esta ciudad como ser: Rudy Zelaya y Elizabeth Juárez, padres de Rudy; y de la estimada dama Ana María Williams y el inolvidable caballero Waldo Rodríguez, padres de Ana María… Los Zelaya-Rodríguez pasearon su “amorzt” por distintas capitales europeas… Toda la dicha del mundo para esta ejemplar pareja.

*.-Otra gran ausente del recién celebrado Miss Honduras Mundo es la sampedrana Karla Isabel Mendoza Kipps…quien recientemente brindo con Moet & Chandon por un año mas de vida…”La Chica Bien” recarga baterías para otra edición más del Miss Petite Internacional…¿Quién será la “ungida” este 2022?…Ahí está la limeña Sheryl Solis…¡Carta de triunfo!.

*.-Otros que brindan con Moet & Chandon por sus “Bodas de Algodón” son los guapísimos Miguel y Vicky Álvarez de Medina… amantísimos hijos de Emilio Medina y Lastenia Pineda, padres de Miguel… y de Juan Carlos y Maru de Álvarez, padres de Vicky… ¡sobrina de Ricardo Álvarez para más señas!…¡Con razón tanta guapeza junta!.

*.-Las dinámicas damas del Club Internacional de Tenis… siguen de ágape en ágape por estas fechas… la primera que arranco con celebración fue la querida Nena Díaz Lobo… le siguió Lisa Fiszman y luego Miriam Pagan… Y este sábado le toca el turno a la guapísima Ruth Fasquelle… Que lo pase regio y que Dios le conceda muchísimos años más de vida, salud y éxitos.

*.-Solo piscianas bellas cumplen por estas fechas… tal es el caso de la dinámica socialité Vivian Handal de Kattán, esposa de Mauricio Kattán Salem y dilecta nuera de la altruista dama, doña Julieta Salem de Kattán… Vivian cumple la próxima semana, pero desde ya le celebran en la intimidad de su hogar y varios recintos chic, entre ellos La Marguerita.

*.-Vivian es amantísima hija del ejemplar matrimonio formado por don Fuad Handal y doña Diana Katimi de Handal, hermana de las igualmente bellas: Lorena de Kattán y Carol de Zummar… Numerosa dinastía de ejemplares empresarios que brindaran por la dicha de Vivian, al igual que sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora promoción 85…#Kisses.

*.-Quien apago 23 glamurosas velitas por su aniversario es la guapísima Sandra Oseguera…la Diva de Mercadotécnica y Negocios Internacionales de UNITEC festejo entre globos y presentes, rodeada de su familia y mas allegados…por cierto, las buenas lenguas la quieren ver pronto con la banda de Miss SPS en alguno de los Miss Honduras…¡Tiene porte royal!.

*.-Quienes arrancan brindis por sus “Bodas de Cuero” este fin de semana, es la joven pareja formada por los guapos Virgilio Bueso y María Camila Egas de Bueso, los cuales ya se volaron su tercer año de casados… #WAO… ¡Cómo pasa el tiempo señores!… Inolvidable homilía celebrada en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete en el Club Hondureño Árabe…¡Rieguen arroz para esos baby showers amigos!

*.-Colinas Santa Bárbara esta de feria, en honor a su santo patrón San José… las celebraciones se prolongan en todo Marzo… Así es que, a hacer turismo interno con la familia, en la tierra de Celia Monterrosa, quien presidio el jurado de la elección de las reinas de su tierra…Gente noble y trabajadora…Vanessa Torres alista maletas para el Miss Mesoamérica.

*.-Una joven docente amante del gimnasio y los deportes extremos…sin “distracción” alguna como dice ella…(lean sin novio)…humilde y enfocada en sus objetivos…Vanessa fue una autentica sorpresa en el recién celebrado Miss Honduras Mundo…toda la suerte del mundo en tierras cuscatlecas.

*.-Si de pateplumas se trata…Finca Bella Aurora vistió sus mejores galas para uno de los ágapes más esperados: el onomástico de la encantadora dama de la política Jackie Caballero, quien partió pastel en fecha reciente…Sus redes sociales no paran de recibir buenos deseos para esta destacada dama, proveniente de antañona familia de alcurnia de SB.

*.-Las familias: Sierra, Vitanza, Ustariz, Ávila y Díaz Zelaya, entre otras ya tienen más que listas sus bellas casas de playa en la zona de Puerto Cortes… Idem los Hawit, Ferrufino y Egas por el lado de Tela y así por el estilo, muchas familias “bien” del Valle de Sula que cierran sus residencias habituales para trasladarse a las zonas turísticas para respirar nuevos aires.

*.-Cuentan las buenas lenguas y la de Vidajena que no se queda atrás… que la exquisita pareja formada por Arturo y Digna Carmen Ariño de Corrales-Suazo, buscan organizadora de eventos para una efemérides muy especial: el tercer aniversario natal de su bebita Digna Carmen… quien en las próximas semanas se vuela tres años de travesuras…¡Bendiciones!.

*.-Al ritmo de Gloria Trevi…se celebró otra edición más del famoso Carnaval de Mazatlán en pleno corazón de Sinaloa…con un lleno impresionante y a full actividades, se reanudo la vida turística de ese importante puerto del Pacifico mexicano que vio desfilar muchas beldades catrachas que se alzaron ese preciado cetro…¡Honduras ausente este año!

*.-Las cinco estrellas debutaron con muy buen suceso en dicha fiesta allá por 1997 cuando la ceibeña Joselina García Cobos gano el cetro internacional…en 1998 fue Dania Prince la ganadora rotunda…1999 la ceibeña Tania Suazo y en el 2000 la racha siguió con Tesla María Gun de Comayagua…Otras destacadas fueron: Nelly Reyes y Yunabel Unzu.

*.-Si de chojines se trata: el capitalino Chochi Sosa que sigue de concierto en concierto…desde el debut de Cristian Nodal, siguieron Angeles Azules y Carlos Vives…y anuncian más…Bad Bunny, Karol G, Nati Natasha y hasta Sebastián Yatra…¡Hay plata por allá!…y eso que dicen que en SPS está el biyuyo…Pasa que allá “no hallan” donde meter tanta plata…jijijiji.

*.-Mientras tanto en la Capital Industrial del País…sigue el maíz a peso con el trafico infernal y el despotismo de siempre en centro y muchas cuadras más a la redonda…donde esperan que no les avienten más desorden…anunciaron el despolve de la famosa grúa pero no se mira en ningún lado…al menos donde están los eternos conchudos parqueados.

*.-A propósito de esos lares del underground citadino…nos cuenta el Chele Volqueta que se está vendiendo más “Loto de Mercado” que loto de Lothelsa…los escandalosos parlantes personales anuncian desde 20 mil hasta 90 mil diarios…por cada boletito de 20 desplumados…#GanaGana…participe y gane…#BonitoPremio…#lol…#xD…Con permisos de operación y full moje.

*.-Y la pregunta del millón sigue siendo: ¿De dónde sale tanto dinero en plena pandemia?…si los comerciantes formales, al menos los honrados, se las miran a palitos para sacar la nómina semanal y no digamos el pago a proveedores y demás gastos de operación…y eso que muchos negocios han cerrado sus puertas…¿Cómo sobreviven la recesión post pandemia?

*.-Otro chisme que nos cuenta Eva Gabunda, que anda en todo menos en misa, es que por esos sectores “línea abajo” siguen proliferando como hongos, mas negocios del comercio informal…mojando desde 15 hasta 40 mil indios para invadir “a la mala” aceras, calles y demás propiedades privadas…Otros que no venden ni el saludo y andan en sendos carrazos.

*.-Nuestra amiga y fiel colaboradora…tuvo que aparcar su “troca” varias cuadras abajo porque ni parqueo dejan…eternas y kilométricas filas de carros a cuales mejores mal estacionados de 6 AM a 6 PM y demás horas extras…ante la vista y paciencia de las autoridades correspondientes que se hacen de la vista gorda cuando miran permanente abuso diario.

*.-Mi alera contoneo su esbelta figura a “patul” en ese sector…se culebreaba como buena nacida en el Año de la Serpiente, entre achin y achin…entre covacha y covacha…bien armados a full merca o sea hasta la pata de producto y cero clientes…con pegues directos que suministran energía a sendas cámaras de sodas, tv y hasta aires acondicionados…#WTF

*.-¡Cual crisis energética!…mucha bulla y pocas nueces en los medios…si eso pasa osadamente en la “cache” que no pasara en otros estratos de la sociedad…Eva se detuvo en un “casetilla” tipo pulpería donde venden de todo…lean de todo…desde chucherías a cuales mejores, pasando por repostería y acabando en vicio clandestino…¡Hasta niños atienden ahí!.

*.-¿Aún existe el IHADFA y la Fiscalía del Menor?…el clamor popular es que ahí solo atienden por denuncias…al parecer no hacen “trabajo de campo” con auditores…como se estilaba en antaño, que pasaban más en la calle que calentando el “tuje” en esas vetustas oficinas que ya hieden a chota…Según las viperinas todos se bañan con el mismo jabón…#Protex.

*.-En el comercio informal la movida brota como el agua…desde los “permisos” de operación, instalación y full services, hasta la impunidad total…no venden ni el buen trato, o sea, no llegan ni las moscas…y cambian carros como el efectivo mismo que lo palmotean a granel…¿De dónde sale tanto dinero?…Así como registran carros deberían investigar sus orígenes…estados bancarios según modelo de carro…#Ingresos.

*.-Hoy la gente anda más “descosida” que nunca…desde la nueva Ley de Amnistía que libera muchos “ausentes” de viejos cargos…cuentan que Flores Lanza se “interno” varias semanas en Diriomo…epicentro místico de los Ortega-Garay & Murillo…allá por donde desfilan muchas “misses” que luego triunfan en el mundo…Pero al hijo de doña Doris y esposo de Laurita no le ha ido tan bien…¡Falta de moje!…Quedo “liso” por tanto abogado.

*.-El caso del “carretillazo” es tristemente famoso en los anales de la historia política de Honduras…estaba “fresquito” cuando le paso aquel impase a doña Bélgica en la frontera y cuando todo El Guante y Cedros en FM salió a las calles a apoyarla…Hasta doña Sandrita salió en los medios diciendo: “¿y el de la carretilla?”…”¿Por qué solo en mi hija se ensañan?”

*.-Y así por el estilo, muchos pillos de cuello blanco que andan sueltos dándose la gran vida…no creas…a muchos les están dando seguimiento por sus movimientos bancarios…hay muchos en “lista de espera” girada por el Tío Sam…Mientras tanto en NY siguen “cantando” nombres de políticos y los “honorables” que faltan, cuando lleguen otros por allá.

*.-Lo raro es que allá solo mencionan a “peces gordos” de la política y sus respectivos “compadres” de transacciones…pero muchos supuestos pillos, que están en sonados juicios en la Gran Manzana, llevaron la gran vida por estos lares: se codeaban al “tú por tú” con muchos VIP en banquetes de lujo total y tenían muchas “queridas”…como lo expreso aquel cachiro.

*.-A “soto voces” se mencionan entre esas supuestas queridas de narcos, a varias modelos y socialités divorciadas venidas a menos, que aun de buen ver y necesitadas de high life…accedían a regalos onerosos y posteriores citas, viajes y hasta ser “parejas temporales” de esos sendos padrinos de la buena o mala vida…según el cristal con que se vea…Hoy son fuga ellas.

*.-Unas se volvieron a casar por estos lares y niegan todo pasado borrascoso…otras “volaron” como el águila o la gaviota, en busca de mejores horizontes o de “blanquear” su trasquilada imagen…jijijiji…también mencionan a supuestas ex divas de la belleza…¿Cómo en Colombia?…patrocinadas y viajadas con full mickies.

*.-Entre los polémicos más tunantes se mencionan a: Chande, El Negro Lobo, Los Cachiros y Tonny Pepita, quien uno de sus tres fallidos matrimonios, fue una bellísima ex reina olanchana que dejo todo por su “amorzt”…#Uyyyy…como todo poderoso, estresado por esos negocios, su relax son las mujeres bellas…¡Chande hasta helicóptero les mandaba!

*.-Como medio país sabrá…el más “playboy” de todos es Tonny: por su físico, poder, status, juventud y ese particular “charm” tan propio de los géminis…en ese palacete le tiraba el bóxer a muchas de sus compañeras de buen ver…algunas de su partido y otras de la oposición…Aquella “bombshell” tan popular como bella, jamás le hizo caso por su fama…”ese hombre me cae mal, más cuando se ríe, me sigue por todos lados”…#WTF.

*.-Lo cierto es que ese tipo de hombres y ese tipo de negocios existen en el país desde long time ago…pasa que unos abusan más de su poder que otros y son demasiado obvios en su avaricia…¡Se queman solitos, tan rápido como un fosforo!…Que no nos extrañe que sigan arribando avionetas y lanchas procedentes de Sudamérica en el oriente catracho.

*.-Empezamos mal el año y el nuevo régimen…con eso del zipizape en el CN, luego la escalada de violencia por todo el país…ni los sacerdotes respetan…y ahora con esa mentada ley de la amnistía que vino a destapar la piedra para salgan los topos…nuevos y conocidos…Hasta “Chimirring” salió de la cueva, mas rejuvenecido y galán que nunca…otro “adicto” a las “misses”…siempre apoyo esos eventos y hasta chamba les dio.

*.-Y como en todos lados se cuecen habas…aquel matriarcado de jovencitas sampedranas, clientas fijas de esta sección, luego de estudiar “media vida” en aquel colegio…ahora son socias mayoritarias en esa junta directiva de administración elitista…#Plop…como todo clavo se lo echan a la pandemia, dizque por la contingencia quebraron y ellas aprovecharon.

*.-En la enésima temporada de su friki-serie “Los Reyes del Baldío”, en el primer capítulo vimos que la tristemente célebre “pareja perversa”, andan por la calle de la amargura…#Jodidos…a tal grado que ese pícaro septuagenario de cabellos jabonosos, tiene que “madrugar” para conseguir para la “chuleta”…aunque amanezca donde no debe…#OMG.

*.-Adicto a la ajeno: de ser nuevo el objetivo y de valor, mucho mejor…hace lo que sea, hasta desvelarse noches enteras hasta el amanecer, en techos ajenos para ver que se “peina”: para transar y tragar…¿A su edad?…Casi a la mitad de su séptimo piso de oscura vida, camina y pregona sus pillerías con los lemas: “el hambre es perra”…”todas estas están nuevas, mira”…¡Ni sabe el susto que les espera!…#Uyyyy.

*.-“Para mí no hay nada imposible”…#WTF…de apariencia cascareada por su mala vida, pero con la energía y astucia de un mozalbete de 16…a punta de café hace de las suyas y las ajenas, solo o en manada, ante la mirada atónita de medio vecindario que le sabe sus andanzas…unos admiran y se mofan del friki y otros con pena disimulan lo que ven…igual cómplices de sus marramucias…Los atrevidos gritan: “viejo tapa-hoyos”.

*.-Esa su cara “oscura”…porque de día presume tener mucho dinero y ser dueño de “media cuadra” la cual pelea…con la lengua somos dueños del mundo…jijijiji…son de esos frikis que deberían de mandar a Rusia, porque son “perros” peleando terrenos…Tal para cual, porque su “pareja” es tan siniestra como ese friki…Se pavonean por mesones VIP donde arrasan hasta con la platería…Eso, solo en “fechas especiales” cuando los invitan.

*.-Se escudan de la situación actual pero esas mañas datan de toda su vida…son pillos de abolengo y con doble moral…una cara según la mision y la victima…porque con toda su parentela en la USA, que necesidad de hacer lo que hacen…por algo no se adaptan a aquellas tierras ni ambicionan en vivir allá del todo…¡Saben que allá no pueden delinquir!

*.-Y con esa “filosofía” criaron a sus vástagos, los cuales tuvieron que emigrar por las razones que ya se imaginan…En la USA esa pareja tiene que andar “resguardada” por gente honrada, por sus manos de IMAN…en más de una departamental de low cost los pusieron en vergüenza…#WTF…¡Duermen a quien sea con esa zalamería de miedo!.

Y es precisamente con esta vergüenza de la dinastía de los “PerGut” como cerramos la edición de este martes social…porque como en el mar, en toda sociedad hay de todo…en unas naciones más que en otras…según valores y cultura…aunque como dicen ellos: “de eso no se come”…En la próxima edición, las ratas que se lucraron de la pandemia, los que cargan muchas animas en pena…#Santisimo…Ya saben que los queremos en P#$%&