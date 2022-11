Chicha y Limón martes 8 de noviembre de 2022

NOCHE DE ECLIPSE!!…Y total de luna en escorpión…¡Fuego María!…Las redes sociales derrochan amor y buenos deseos por estas fechas: Tina Mena de Fajardo en la dulce espera…y quienes ya pasaron por parto son German y Marthita de Mejía: su Paulinita cumplió años…Benditos entre ellas: Heber Flores Ventura y Sergio López Navarro, quienes siguen abriendo regalos…El viernes cumple años David Suazo…Efemérides…Eventos…Chismes y más solo aquí mis amores.

*.-Con casi cinco años de dichoso matrimonio, Ángel David y Tina maría convencieron a la cigüeña para un encarguito: es varón y se llamara Sebastián…el mejor regalo que la pareja recibirá en vísperas del Día de los Santos Reyes…recibiendo año nuevo y la luz llega al hogar Fajardo-Mena…Doña July de Fajardo, suegra de Tina maría, fungió como oferente y el recinto no podía ser otro que el salón Pulhapanzak del Hotel Copantl.

*.-Entre vistosos globos, peluches y delicados arreglos florales, fueron ornamentados los espacios del Pulhapanzak y el dress code para el ágape era la primavera…para tal fin, las damas de las familias Mena-Baide & Fajardo-Guardado, se ataviaron en frescas piezas con estampados de la mejor estación del año…Tina maría llego radiante y dispuesta a compartir la dicha que la embarga en su séptimo mes de dulce espera.

*.-Con una organización y planificación de la experta Irela Pérez, las damas consintieron a Tina maría con sabios consejos y los mejores deseos en su próximo ingreso al “Mom Club”…disfrutaron el catering del Copantl y posaron para el recuerdo, graficas que sin lugar a dudas, los Fajardo-Mena atesoraran toda su vida…En pleno todas las damas de la family…#Guapas.

*.-Entre las glamurosas presentes…las abuelas de Sebastián, las encantadoras damas July Guardado de Fajardo y Fátima Baide…doña Conchita Baide; la hermana de Tina maría, Fátima Mena…irreconocible y guapísima en rojo…Yadira Yuja de Andonie y su linda hija Melanie de Nazar, Francis y Tania Baide, primas de la futura mama; Malissa de Pineda.

*.-Otras distinguidas damas de sociedad que disfrutaron el pre maternal de Tina maría Mena de Fajardo fueron: Mavis Aragón y su hija Mavis Bueso, esplendidas y amenas en todo momento…Paulita Sierra de punta en blanco, Isolinda y Lizette Miranda, Andrea Mena, bella en verde menta; doña Bárbara Sammur, siempre fitness la esposa de don Roberto.

*.-Una renovada Vanessa Nasralla, Lissa Ruiz, Rosita Bustamante, Brenda de Romero, Pamela Rodríguez y Lilia Vásquez, también congratularon a Tina maría con finos presentes para Sebastián…Así como casi todas las amigas contemporáneas de la futura mama, quienes disfrutaron de una mañana llena de emociones…¡Bendito hogar Fajardo-Mena!. Y que sigan esos pre maternales en noviembre y diciembre…¡Bienvenido Sebastián!

*.-Siguiendo con esta honorable familia…la matriarca, doña Tina Pineda de Mena, este fin de semana celebra entre los suyos un año más de feliz existencia…la esposa del legendario abogado don Ángel Ramón Mena luce impecable en todos los eventos donde es requerida…gracias a la asesoría de imagen personalizada de su hija, la Ing. Marisa Jackeline Mena de Milla.

*.-La cita de este ágape fue el Salón San Pedro del Hotel Copantl, recinto que fue remozado gracias al talento de Sonia Pineda y su firma Sonia Pineda Eventos…quien se lució recreando lugares icónicos de esa metrópoli del estado de Nevada, enclavada en pleno desierto…y donde muchos socialités llegan por despedidas de soltería, luna de miel o por diversión absoluta…Sede de los Latin Gramy-22 en el Mandalay Resort.

*.-¡Cómo pasa el tiempo mis vidas!…como si fuera “Acher” recordamos ese tórrido noviazgo entre German Eduardo Mejía y Martha Isabel Gutiérrez de Mejía…quienes luego de varios años se comprometieron con pedida de mano en pleno mirador del Empire State en NY allá por el 2019…En el 2020 un grupo de amigas consintieron a Martha con un divertido bridal shower en el Hyatt Place, siempre con temática NY.

*.-German y Martha se casaron ese 2020, en este 2022 celebraron sus “Bodas de Algodón” y más reciente el primer cumple de la preciosa Paulina…que esta inmensa y bien inquieta por todos los rincones del hogar Mejía-Gutiérrez…Sus papitos le festejaron su día de días con intimo ágape donde convergieron las familias Mejía-Diamond & Gutiérrez-Chinchilla.

*.-El joven matrimonio Mejía-Gutiérrez confió en el talento y buen gusto de Rina Perdomo para la ornamentación de los espacios, los cuales vibraron en tonos yang: rosado, verde y morado…tan intensos como la misma personalidad de Paulina, quien lucio primorosa con delicado atuendo en chifón con esas tonalidades…¡Sus padres felisísimos!

*.-El sarao del primer añito de Paulina Mejía, transcurrió entre anécdotas, obsequios y congratulaciones entre los presentes…sin faltar el posado oficial para el recuerdo…momentos captados por Daniela Naranjo de Instaland…con estación de postres y tarta, obras maestras de Hannan’s Bakery…¡Hasta la pequeña Pau saboreo esos dulces!…#Blessings.

*.-Si de conciertos se trata…constelación de luminarias deleitaran a los sampedranos en este mes de noviembre…hoy se presenta Daddy Yankee en el Estadio Olímpico…el jueves 10 de noviembre hace lo suyo Luis Ángel “El Flaco” en colaboración con nuestros Silver Star en Expocentro…media dinastía ganadera de Honduras disfrutara ese recital…Y la próxima semana llega Ricardo Arjona…¡Agua que me quemo!

*.-Blanca “La China” Álvarez también arranca celebraciones de cumpleaños este fin de semana…así como leen mis amores…esta ex mariana y socialité sampedrana departirá en casa con sus hijos, nietos y sus glamurosas hermanas: Lila de Sorto, Maricarmen de Matute y Anita de Tarrab…quienes con sus respectivas familias congratularan a Blanca.

*.-Siguen los ágapes familiares…otro clan que partió pastel, piñata y demás ricuras son los Peralta-Tejada & Kawas con el séptimo aniversario de Onías Peralta Jr…#WAO…¡Cómo pasa el tiempo!…y nosotros que celebramos su primer añito…Onias y Andrea Tejada de Peralta fungieron como anfitriones del sarao junto a la amorosa abuela Margarita Kawas.

*.-La colega Mirtza Rivera es otra de nuestras afables cumpleañeras de estas fechas…de hecho, HOY cumple una vuelta más al sol…y como buena nacida en fecha 8, es financiera por antonomasia…¡Buenísima para las cuentas de la casa porque esa administración la lleva al dedillo!…A departir en familia con esas ricuras de la comida oriental…¡Su delirio!.

*.-Dos eternos galanes continúan recibiendo parabienes en sus redes sociales: Elías Burbara, 43, presidente del Club Real España y esposo de la bella Tania Canahuati…los ágapes siguen en el clan de los Burbara…Y Sergio Arturo Cubas, esposo de Marcela Sikaffy, apago 54 velitas el fin de semana…ceibeño graduado de ingeniería electrónica en prestigiada universidad costarricense el hijo de la especial dama Gloria Euceda.

*.-En otro orden de ideas…quienes recuerdan por estas fechas su idílico enlace son los apreciados: José Narciso y Sara Elizabeth Peña de Ávila, quienes brindaron por su amor en los salones del Club Hondureño Árabe…Regio montaje a cargo de Denisse González, en colaboración con la firma decorativa FloralboutiqueHN y animación de DJ Galindo…Los Ávila-Peña departen entre vinos y delis con los suyos por sus “Bodas de Cuero”.

*.-Miguel y Fabiola Romero de Izaguirre recuerdan en familia tres maravillosos años de casados…unidos en solemne ceremonia en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior banquete nupcial en el salón de eventos del hotel Villa Sarela…ni hablar de la despedida de solteros a la mexicana en Casa Cristela…Ambos saraos creación de las mentes brillantes de la firma Acontecimientos…Bodas de Cuero Ombre Leather TF.

*.-Edgardo y Eva Ruth Rojas de Cueva celebran sus “Bodas de Lino”…luego de varios meses de idilio iniciado en Copán Ruinas, unieron sus vidas en el 2018 con una boda de antología…la fiesta de esponsales se celebró en una mágica noche que tuvo como escenario el salón Jordán del Club Árabe.

*.-Donde convergieron ambas familias y muy cercanos a esta joven pareja virtuosos de la música…Edgardo lució elegantísimo y Eva Ruth majestuosa con ese espectacular ajuar…ni hablar de las madres de los ahora esposos: Evita Borjas de Rojas y Flor López de Cueva…las familias: Cueva, Monzol, López & Torres, se unen a la dicha de los Cueva-Rojas…#Blessings.

*.-Siete maravillosos años de relación sentimental que sellaron con una boda memorable: Sergio Misael Maldonado Funes y Amy Alejandra Flores Martínez brindan por sus “Bodas de Cuero”…tiempo más que suficiente para conocerse y tratarse, convenciéndose que eran el uno para el otro y así querían seguir por el resto de sus vidas…¡Cumplen 3 años de casados!

*.-Sergio Misael desde que vio por vez primera a Amy Alejandra la visualizó como la madre de sus hijos, mientras que ella miró al joven con las virtudes que la llenaban por completo…fue así como entablaron un lindo noviazgo ante el beneplácito de ambas familias que celebraran en La Marguerita…con menú completamente renovado y atención especial.

*.-La boda Maldonado-Flores se celebró en tiempo y forma, con una impecable planificación, organización y montaje a cargo de Denisse González…con ornamentación de la firma FloralBoutiqueHN…que transformaron por completo los salones Jordán del Club Hondureño Árabe, que brilló en atenciones con los elegantes invitados.

*.-Amy Alejandra lució sublime, destellando emociones por doquier, Sergio más ilusionado que nunca de formar el hogar de sus sueños…Los ahora esposos son hijos de: Raymundo y Anabel de Flores, padres de Amy; y Misael y Normita Funes de Maldonado, padres de Misael…Benditos tres años de matrimonio y los que faltan mis amigos.

*.-Todos los centros comerciales de San Pedro Sula ya viven el espíritu navideño en su máximo esplendor…y la población ya converge en ellos en familia, para ir cotizando los “estrenos”, comerse unos bocadillos y las infaltables “selfies” con la decoración majestuosa que engalana esos “moles”… Galerías del Valle, Multiplaza y City Mall SPS, Altara y Mega Mall.

*.-Multiplaza TGA no se queda atrás con el ingenio y buen gusto de Marcela Facussé de Melara y su preciosa hija Marcela de Zacapa de El Armario…quienes todos los años transforman en un rincón del Polo Norte, al “shopping” de Grupo Roble…City Mall es otro que ya luce regio…Pronto la Villa Navideña y el coctel VIP de El Armario con muchas divas.

*.-Las apreciadas familias Sánchez-Obando & Cisneros-Contreras ultiman los detalles para unas efemérides muy esperadas: El tercer aniversario nupcial de sus hijos Raúl y Gabriela Cisneros de Sánchez…quienes unieron sus vidas en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior sarao en el Hotel Monteolivos…Que los espera para brindar en sus “Bodas de Cuero”.

*.-Otros “muñequitos de cuero” son: José Fernando y Kelly Escobar de Roth…ex compañeros de labores que iniciaron un idilio hace 7 años y es que cada 7 años se cierra un importante ciclo en nuestras vidas…fue así como esta pareja de jóvenes pusieron punto y final a su soltería.

*.-Bendiciendo su amor con una boda que celebraron en familia en los salones Nazareth y Natividad en el Club Hondureño Árabe, espacios donde las frescas flores impregnaban de armonía y pureza la atmosfera…Kelly lució deslumbrante con un ajuar de corte clásico y José Fernando súper elegante…¡Graficas que tapizan de amor sus redes sociales!

*.-Los Roth-Escobar amueblaron su hogar con las maravillas que nos ofrecen nuestros amigos de Elements, Ashley, Jetstereo, Diunsa y Eleganza, porque la Navidad la tenían a la vuelta de la esquina…luego de disfrutar su “love tour” por Roatan…Los enamorados son hijos de: José Luis Zelaya y Mayra Luz Luque, padres de Fernando y Jesús Escobar y Arely Portillo, padres de Kelly…A brindar en C Bari Artisan & Deli del Copantl.

*.-Celebran sus “Bodas de Algodón”: Angel Quintanilla y Karen Urbina quienes hace dos años contrajeron matrimonio en el Ministerio Brechas de Salvación…Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos decoró este recinto utilizando tonos rosado, silver y azul navy… familiares y amistades les acompañaron en esta fecha especial… Felicidades a los esposos Quintanilla-Urbina.

*.-Nos textea Burundanga para comentarnos que su eterna “crush”: Alejandra Morales Turcios, estuvo de plácemes en días recientes con una serie de agapes que aún se recuerdan en sus plataformas digitales…modelo, influencer y joven emprendedora oriunda de Mezapa pero con raíces progreseñas…”primísima” del socialité Ramón Morales.

*.-¿Ramón Ernesto Morales Pineda?…siiiii…¿el ex chico de la Academia Americana a quien mejor le huelen los perfumes Be y One de Ck?…Exactamente….The sleeping Beauty como lo bautizaron en aquel celebérrimo viaje en Acapulco, Guerrero…hasta donde llego con escala en la CDMX, donde como buen divo y socialité, pago para que le acarrearan las maletas a su próxima puerta de abordaje…¡Recordar es volver a vivir!

*.-Y es precisamente con esta pareja de frikis que abrimos nuestra frikipedia con un par de consentidas de este su “Club del Chisme”: La Seca y La Meca…tuvimos que rogar al alcalde para que desempolvara la temida grúa y así llegara hasta El Pedregal a traernos a este par de “cipotas”…jijijiji…lucen más renovadas y juveniles que nunca mujeres.

*.-Pasa que este par de perperas hicieron de su “cantón” (lean casa) su spa y demás home office…pernoctaron, vegetaron y se petrificaron en esa icónica residencia en las cumbres sampedranas…¡Vecinas de Roy y Erika Alejandra López Vivas de Morales!…para más señas…Mis aleras, racitas y cuasi sangre, lucen lo último en moda casual de temporada de El Record.

*.-Con estilismos de Glenda Sánchez de Las Meninas y maquillajes de Kriz Reales…lucen las ultimas paletas de NARS, Natasha Denona, Hourglass y Charlotte Tilbury…Nos traen frutas, verduras y demás fiambres de Supermercados La Colonia, ricuras de Denny’s y postres de Welchez Café…¡Mucho con demasiado!…repartiremos para que Dios nos de más.

*.-Mientras Petra reparte, comparte y se queda con la mejor parte de este bastimento, pasamos al living VIP con mis amigas…nos regalan besitos con aroma a Mancera…La Seca destila “Roses Greedy” y La Meca “Velvet Vanilla”…¡llegaron primero los perfumes que ellas!…¡Que bárbaras!…Las dejamos caer en ese seccional de Elements y a piernas cruzadas y batientes, nos ponen al día con todo lo que se bate en la society…#lol.

*.-Arranca La Seca con aquella joven socialité, platudísima hasta la tambora que “siempre no”…¡ya no se casa a pocos días de llegar al altar!…y con compromiso formal y toda la cosa…Que se encandilo con el stripper de su “bridal shower” y no lo puede sacar de su vida…¡Agua que me quemo!…Eso es lo malo de contratar chicos demasiado suculentos…¿Saben quién es ella?…La que mejor le huele el Idole de Lancome…obviamente la versión intense de Almacenes El Record…#xd.

*.-Llega Petra con las ricuras de nuestro desayuno, a escondidas del Grimorio, que nos tiene a punta de “ayuno intermitente” hasta el mediodía…dizque para que nos entren los atuendos de la Maison Zayed para las venideras fiestas de fin de año…#malo…y de almuerzo nos tiene con la dieta del conejo: proteína a la plancha con vegetales al vapor…¿y de cena? Una semana con papaya, otra semana piña y otra manzana verde.

*.-Matanga dijo la changa…La Seca es la primera que le mete jeta y colmillo a las quesadillas de Denny’s…nosotros llevamos 3 vasos de agua al tiempo y nos ponemos al día con La Meca…quien nos relata las peripecias de la Tía Pelucas…aquella doñita con personalidades múltiples que de día lleva una vida de recato y altruismo…pero de noche se descose de lo lindo.

*.-Es la indiscutible reina del disfraz, sea o no Halloween…ella se transforma en una “femme fatale” en las encandiladas noches de rumba desenfrenada en la city…según la personalidad que le entra y sin albur, ella se caracteriza sola y muy original…por épocas y según la ocasión, es el disfraz, con un denominador común: su enorme antifaz de carnaval…#lol.

*.-En las pasadas fiestas se disfrazó de “catrina”, con sombrero, guantes, chalina y full maquillaje dramático…ese andar y silueta son muy propios en ella…además que no cambia de carro…jijijijiji…no habla con nadie pero liga con los más galanes del chojín…exuda un misterio único esa mujer: posera, sensual y con ese andar de diva de época, tan clásico en ella.

*.-Los parroquianos más asiduos del lugar que sea…porque ya la conocen en todos los metederos de la city…la apodan “La Vintage”…otros “La Muda”…”La Loca” y el mote más temido: “La Calaca”…#Santisimo…Es como la Melina de Camilo Sesto: por donde pasa deja huella con esos perfumes que invaden espacios completos…tipo extractos de perfume…Aunque no la miren cerca, saben que ella ya llego por el aroma.

*.-En la fiesta de Halloween más esperada de la city, ligo con los pollitos más galanes del chojín…Según La Meca, esa dama se dio una “extraviada” por los jardines más oscuros del recinto…y amaneció con dos adonis en una de las habitaciones del lugar…Eso sí, le preguntaron a uno de ellos y dijo que jamás se quitó el antifaz de la cara…pero de que estaba viva, estaba viva…jijijijiji…¡Esos cipotes salieron turulatos esa mañana!…jajajaja.

*.-Aquel señorón rabo verde y su hijo no se quedan atrás…se metieron de picarones al baño de damas aprovechando sus disfraces…pero una fémina reconoció esos zapatones y pego la carrera del lugar…jijijijji…Eso sí, los reporto con seguridad y les llamaron la atención…a la media hora, todo el chojín sabía que picarones eran y se tuvieron que ir fumigados del lugar.

*.-Un reconocido socialité del lugar arraso en faje con varios galanes, pero quería ser fuga del lugar con los más guapos…ninguno le llego al precio…el VIP se tuvo que conformar con el DJ y a mitad de costo…jajajaajaja…¡No te conocíamos esas mañas galán!…Es cierto que la crisis esta perra pero no es para tanto…aunque quien sabe la necesidad de cada quien…#lol.

*.-Como una pasada que cuentan en esta temporada…mito o realidad pero ha pasado de generación en generación…de un padre que puso a prueba la integridad de su hija…ella no sabía que su padre iría a esa fiesta y menos el disfraz que usaría…el sí sabía el atuendo que luciría su beba…en plena fiesta el señor se le pega a seducirla entre tragos y bailes se la lleva.

*.-Todo el ligue sin palabra alguna…en pleno misterio se dio todo…en resumen se la lleva a un hotel y en plena cama, se quita el disfraz el señor y le pega una regañiza de Padre y Señor mío…¡Ya se imaginan!…Ahora son una familia cristiana de golpe en pecho, congregados allá donde dijimos…Después de ese susto la cipota entro a terapia y jamás disfraces…se casó con un buen hombre, tiene sus hijos y dejo la calle.

*.-Cualquiera se schokea con un caso así vos…El que no trauma y es una “terapia andando” es Don Juan Carnaval…aquel divorciado por “enésima” vez, amante del baile y la rumba nocturna…atractivo señorón que ya peina los hilos de plata pero con un sentido del humor único: simpático, dicharachero, coqueto, autentico y bien bailador…todo un aparato de hombre que no puede oír música donde sea, porque se pone a caitear.

*.-Ninguna le niega pieza…hasta la fresona mas encopetada sucumbe a sus encantos…jijijiji…pasa, que con su sola presencia le saca risas al público vos…y cuando empieza con sus bromas nadie se resiste a las carcajadas y de ahí pa’l real: a la pista y sin parar, rola tras rola…Don Juan les baila el ritmo que sea, perrea de lo lindo con las bellas del lugar…sus favoritas son las tristemente famosas “Tres Gracias”…plásticas y chulas.

*.-“Ochime” Meca…¿Y no era que ese trio de jóvenes socialités, solas y venidas a menos se había desintegrado?…una se había ido del país, otra se casó y la otra retomo sus estudios…pero después de la pandemia retornaron “corregidas y aumentadas”…más plásticas y fresonas que nunca pero siempre juntas como las 3 mosqueteras que siempre han sido…volvieron a la palestra a dar guerra y dispuestas a “recuperarse”.

*.-Eran parroquianas fijas en La Cueva del Mayate y la Madama de la High andaba tras ellas para darles “chamba nocturna” en La Casa de las Muñecas…jijijijii…Burundanga se las topaba en todos los antros…de hecho, él fue quien nos comentó, que a una de ellas la acortejaba un oscuro hombre de negocios, que le pago todas sus deudas y la lleno de joyas de pies a cabeza…¡Hasta carro del año le compro!…Creo que con él se casó.

Efectivamente así fue…pero a ese hombre le descubrieron negocios chuecos, le quitaron todo y anda huyendo…la dejo más sola que un peso en esa casona y la Gracia tuvo que regresar con sus padres vos…eso sí, con todos los regalitos que le dio su “marchante” de turno…jijijijiji…como decía María Félix: “Lo caído, caído”…Galilea Montijo y Belinda dicen igual…Con esta nos despedimos, ya saben que los queremos en P!#$%&