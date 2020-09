Chicha y Limón martes 8 de septiembre de 2020

Photo Credit To Foto del recuerdo: Ana Cristina Soto, Daniela Nodarse, Juliana Bermúdez, Mariana Tinoco, Daniela Suazo y Sofía Canahuati

¡A CONTAR PLATA!!… y no precisamente la bisutería de uso diario…jijijijiji… los Leo andan platudos por estas fechas… Triada de divas de plácemes: Androlla de Mitri, Andrea Tejada Kawas y Lidabel Sánchez de Mena… bendito entre ellas el periodista Ismael Cala… Cuba de fiesta con su santa patrona… Memorias sociales que fascinan… Chismecillos desopilantes… Pasado mañana es el Día del Niño y doña Arlene Zavala lo sabe… ¡Arrancamos!

*.-Abrimos boca con la íntima celebración de las familias Rodríguez-Altamirano & Rodríguez-Argueta: el primer aniversario de bodas de sus hijos que tuvo lugar por estas fechas del 2019 en los refrescantes jardines del Hotel & Club Copantl… Bani y Astrid Melissa de Rodríguez… Enlace que ambas familias recuerdan con lujo de detalles, entre brindis y delis… #Blessings.

*.-Una inspiradora historia de amor que a todos encanta: desde esa espectacular pedida de mano en La Cumbre, teniendo como testigo a “media” Tegucigalpa… hasta la despedida de soltera de Astrid en Epicure, donde Mayda Ayestas y su equipo se lucieron con el ágape… La boda religiosa fue por todo lo alto y nosotros estuvimos ahí para presenciarlo todo, mis vidas… Muchísimos años más de amor para la joven pareja Rodríguez.

*.-También por estas fechas del 2019… VIP de The Gallerie en pleno Hyatt Place, se revistió de tonos ecológicos, con tiernos ositos de peluche emulando un rincón de la selva por donde se paseó El Rey León en sus aventuras… se trataba del pre maternal en honor a la guapa damita Norma Lizeth Rodríguez, quien lucio plena en los meses mayores y las familias Canales-Fernández & Rodríguez-Bonilla la congratularon como se merecía.

*.-En pocas semanas, ese joven hogar celebra el primer añito de vida del pequeño Moisés, un varoncito que ya es el orgullo de su padre Moisés Canales… Norma Lizeth llegó divina: enfundada con una pieza en tierno amarillo, con escote en barco, detalles al sesgo y caída asimétrica… Una vida dichosa para el pequeño Moi y bendiciones a sus padres…. #memories.

*.-Andrea Tejeda Kawas es otra de nuestras protagonistas en esta edición de martes… la feliz esposa de Onías Peralta e hija de nuestros apreciados amigos Roberto y Margarita Kawas de Tejeda, estuvo de plácemes y ese sarao puso feliz a esa querida familia y al vecindario entero, que se volcaron en felicitaciones y buenos deseos para Andrea… ¡Todo un encanto de damita!

*.-Un menú de primera, gente linda brindando y gozando en un ambiente donde la música lo decía todo mis amores… una atmosfera de fraternidad única, como solo los Tejeda-Kawas & Peralta pueden ofrecerle a los suyos y a sus invitados… Andrea continua recibiendo las bendiciones por su círculo más cercano que muy pronto la congratulara… Felicidades Mon Cherie.

*.-Siguen las congratulaciones para toda la familia de la UCENM… Nuestros vecinos y amigos de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio que rectora la Lic. María Antonia Fernández de Suazo, conmemora 19 años de exitosas operaciones en pro de la calidad educativa a nivel superior en Honduras, con varios campus universitarios donde se capacitan profesionales en todos los niveles: desde carreras técnicas hasta maestrías y postgrados, pasando por licenciaturas… Y los campus que faltan, porque la UCENM sigue creciendo por todo el país… Un proyecto que empezó en el 2001 y que hoy en día es todo un emporio educativo repleto de bendiciones… Congratulaciones.

*.-Desde la capirucha nos cuenta El Zambo Cipriano, que la altruista dama, doña Nolly de Kafati, sigue abriendo finos presentes con motivo de su cumpleaños… cuentan que por su bellísima residencia desfilan hijos, nueras y nietos, para departir con doña Nolly solo como ella sabe hacerlo: en la espaciosa área social de su mansión, donde también celebra varios ágapes altruistas y hasta bodas de la familia… Una dama excepcional… #Blessings.

*.-Quienes celebran “Bodas de Algodón” son las familias Tróchez-Mendoza & Pin-Figueroa, que en el 2018 se unieron en el nombre de Dios y el amor mismo, que juraron en el altar los simpáticos Mario y Paola Pin de Tróchez… quienes luego de 9 años de intenso romance, se casaron por las leyes civiles como divinas en una mágica noche… Nos invitan a esos baby showers.

*La universidad nuevamente como hábitat de amor del bueno, fue testigo del flechazo de estos jóvenes quienes al cabo de tres meses de conocerse se convirtieron en novios… WAO… Y los caramelos de la Hello Kitty fueron testigos de ese romance que coronaron en Angeli Gardens… ¡Oh My Godness! … Dos maravillosos años donde han consolidado su matrimonio.

*.- Solo virgonianas bellas celebran su cumple por estas fechas, tal es el caso de la siempre activa y distinguida, María Eugenia Handal de Siman, hija de nuestros especiales amigos don Antonio Handal y doña Maru Canahuati de Handal… María Eugenia celebró su cumple el sábado 5, pero sus amigos de la EIS y demás familiares, la festejan online… Muchísimas felicidades para la esposa de Javier Siman y más éxitos en tu vida Mon Cherie.

*.-Nos cuenta El Zambo Cipriano, que Miguel Caballero Leiva sigue “enterrado” con tantos regalos que recibió por su cumpleaños: entre ropa y accesorios de marca, perfumes, lentes de colores, zapatos, fajas y billeteras… todo fashion para el mas fashion de todos los comunicadores… le mandamos besos con aroma a “Ángel” de Mugler: con notas de caramelo, miel y chocolate… Le encantan dulzones como ese Scandal de JPG…#lol…#xD.

*.-Si de exquisiteces se trata: Androlla Canavati de Mitri, quien hoy amaneció de manteles largos, rodeada de rosas y finos presentes… Esta noche la sorprenden su esposo Jouseph Mitri, hijos y cercanas amistades, que brindaran con Moet & Chandon por muchos años más en la vida de esta elegante dama de la sociedad sampedrana, que siempre dice presente en todos los eventos altruistas donde es convocada… Bendiciones Androlla.

*.-Mañana… será un día de gratísimas impresiones para la bella Zobeyda Saybe de Alemán, por estar de plácemes… le cae miércoles y su familia lo sabe… La especial hija del renombrado ortopeda de generaciones, Jorge Martin Saybe y de la siempre elegante Zobeyda Handal de Saybe, se verá finamente congratulada por su apuesto esposo Rubén Alemán e hijos.

*.-¿Quién dice que Virgo y Geminis no se llevan? Si ambos son hijos de mercurio: Zobeyda con mercurio en tierra y Rubén con mercurio en aire…o sea… que mientras el galán cranea muy bien las ideas, su glamurosa esposa las plasma en una maravillosa realidad… #OMG… concretización de proyectos con una pareja fuera de serie que el Club Hondureño Árabe los espera para una noche inolvidable mis amores… ¡Feliz Cumpleaños Zobeyda de Alemán!

*.-En pleno Día del Niño… Celebrará su cumpleaños la estimada y honorable dama de la sociedad sampedrana, Virginia Corrales: amante de las letras, la historia, el arte, la gastronomía gourmet, pero sobre todo de enriquecedoras charlas con amigos de siempre, que dirán presente en su día de días… la comida peruana una de sus favoritas y para eso se pintan solos nuestros amigos de Pizco, donde las bellas Bueso atienden de maravilla… Bendiciones.

*.-Arlene Yanira Zavala Castillo, es otra de las felices cumpleañeras del intenso mes de Septiembre… doña Arlene cumple este jueves, junto con sus hijos, amigos y colegas, que siempre la sorprenden con finos detalles… pero como el cumpleaños del 2016 ninguno, cuando fue la feliz ganadora del auto que rifaron nuestros amigos de Supermercados Colonial en su aniversario… Congratulaciones para la perfecta doble de la actriz argentina Georgina Barbarrosa que celebrara con su familia en Arnie’s y Avemaria.

*.-Un amigo que sigue celebrando su efemérides es el especial, Javier Dubón, quien el sábado 5 estuvo de plácemes y sus clientes de siempre lo siguen congratulando en los mesones más trendy de la ciudad… El Mezzonite es uno de sus favoritos, al igual que Azize y NiFu NiFa… Su familia lo agasajo el “finde”, pero sus amigos como JC Santos que también estuvo de placemos, lo siguen consintiendo… súper querido el divo de Bodeguita Emma… Felicidades.

*.-Como dice Grimorio: “no hay Virgo que se resista a una buena parrillada”… típica, uruguaya o argentina, pero la carne no la perdonan… sin albur, conste…jijijijij… todo empujado con un buen cubetazo de su cerveza favorita y rodeados de familiares, amigos y hasta la pareja… se les van las horas y hasta amanecen departiendo, recordando anécdotas con sonoras carcajadas… No hay nada más gratificante que ver sonreír a un Virgo…#DLCU.

*.-Si de Virgos se trata… El dinámico empresario Mario Canahuati, que esta semana celebra un año más de vida: plenamente realizado como esposo, padre y ahora en su rol de abuelo… Su bella esposa, Sandra Farah de Canahuati, lo congratulara con sus hijos y sus lindas nueras Leila Kafati y Natalie Pagels, al igual que su yerno Oscar Larach, esposo de la bella Stephanie… Se unirán a los festejos de Mario media dinastía Canahuati.

*.-Hoy todos los cubanos católicos del mundo celebran el Día de la Virgen de La Caridad del Cobre… Oshun para los santeros adoradores de las Siete Potencias Africanas… Miami, Cuba y Brasil, con fiestas entre sus feligreses… Saludos a todas las amigas que llevan el precioso nombre de Caridad y que por estas fechas celebran a su santa patrona.

*.-Nada mejor que hacerlo degustando algo dulce, si su régimen lo permite, claro está… Para eso se pintan solos nuestros amigos de Casas Viejas, Denny’s, Welchez, Signature Cake y El Grano de Oro, que entro con el pie derecho en San Peter… También nuestros reposteros estrellas de: Versalles Café, Gennie’s, Nani, Pan y Mas… Lleguen por su pedazo y por café.

*.-Para esos Leo que “sufren” de algún aprieto económico y quieren terminar de saldar alguna deuda, pídanle a Dios y a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre que les provea el dinero justo y necesario para sus jaranillas… La Caridad del Cobre es la dueña de sus carteras mis leoncitos bellos… A escuchar sus canticos por YouTube y de ser posible ponerle un altar con su estampita, flores amarillas y frutas dulces bañadas en miel sobre monedas, con velas amarillas y la música de Oshun que no debe faltar hoy.

*.-Solo nos recordamos de Marina Guifarro, una mujer con carácter y liderazgo… Desde tempranas horas del día de hoy, era una “romería” de gente por su casa en Los Andes, donde sonaban a todo volumen los cantos a Oshun y los preparativos del viaje al mar: unas preparaban las flores, otras las ofrendas, otras el sancocho dominicano con los tostones, los rituales, ETC… ¡Era un corre-corre bárbaro en esa casona!

*.-Full House todo el día de hoy en la residencia de los Orellana-Guifarro y el desfile de los clientes por otro lado… Se recuerdan con agrado: los periodistas Gabriel García Ardón (Q.D.D.G.) y El Chele Castro, la abogada Daysi Rodríguez, con su hermoso ramo de margaritas amarillas… Los Pinto y Nuria Mahomar, entre mucha gente linda que hacia ese místico viaje a Masca… Saludos a Dunia Carola, Mercita, Yuri y toda esa familia laboriosa.

*.-Como ven… ya abrimos nuestra “Gossip Laundry” y lo hicimos por todo lo alto con Grimorio, quien llegó radiante en amarillo, en honor a La Caridad del Cobre… Atuendo de Almacenes El Record y viene cargado de comida rica y demás postres de Welchez Café: esos emparedados de cerdito copaneco (pepitos), huevos benedictinos con bacon y esas rebanadas de pastel se miran deliciosas… todo con ese rico café, que se cotiza muy bien por toda Centro América, por cierto.

*.-Siguiendo con la distinguida familia Welchez… Este jueves 10 de septiembre cumplen su cuarto aniversario de casados Angelo Casco y María Fernanda Welchez de Casco… como olvidar esa boda oficiada por el padre Fernando Ibáñez en la parroquia San José Obrero de Copan Ruinas: María Fernanda felicísima y muy exquisita con ese ajuar de la casa Anna Maier para Ulla Maija y Angelo muy elegante con la etiqueta de la ocasión… ¡Una pareja divina!

*.-Se conecta la coleccionista número uno del “Bond No 9”: Vilma-Atraca… quien nos comenta que regresa Angélica Rivera a la actuación… Leo tenía que ser esa polémica ex first lady azteca…Al parecer, será la protagonista del refrito de “Mirada de Mujer”, que en antaño estelarizara Angélica Aragón con Ari Telch… Esta versión de llamar: “Si nos dejan”.

*.-Vilmuchis… también nos comenta que Chandra Wilson NO es parienta de Odily Wilson y de nadie del clan Wilson-Culotta… jijijijiji… y que el gentío está más pegado al Netflix que a la programación regular de la telera o el cable…Igual en Canal 11 sigue reinando “La Señora Fazilet y sus hijas” que ya está en las últimas semanas… ¿Cuál será el final de Sinan Egemen?… #Uyyy.

*.-En México, cuna de los refritos por antonomasia, ya están “cavilando” a quien lanzan al ruedo como productor de esa magistral historia turca… aquí proponemos como única protagonista de la tremenda Fazilet a Silvia Pasquell, hija de Silvia Pinal y madre de Stephanie Salas… ex de Luis Miguel… Ese papelon está diseñado para la Pasquell como anillo al dedo.

*.-La cubana-mexicana Maliyani Marín será Carolina Herrera en la serie que “cocina” Netflix para la única diva venezolana de la alta costura en el mundo… proveniente de innata cuna de oro y archienemiga número uno de: JLO, Rihanna, Kim Kardashian y Beyonce… por considerarlas “vulgares” al vestir… La Marín tiene un enorme reto con el que pudiera ser el gran papel de su life: es atractiva y actúa regular, pero le falta la sofisticación y clase de CH.

Con estas luminarias del firmamento artístico es como cerramos la edición de este martes de sociedad, que huele a “Metalique” de Tom Ford, el ultimo caprichito de Vidajena… jijijijiji… Cuídense mucho mis amores que los queremos en P!#$%&/#$.