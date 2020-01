Chicha y Limón viernes 03 de enero de 2020

Photo Credit To Guillermo y Mildred de Bográn con Lía y Samuel Bográn.

¡FABULOSO 2020!!…Uno de los años mas cabalísticos de la historia acaba de empezar y con este, una serie de acontecimientos que dejaran al mundo perplejo…pero en esta edición, no se pueden perder la galería de fotos con las fiestas de fin de año más espectaculares de Honduras: Club Hondureño Árabe, La Ensenada Beach & Golf Club, Real InterContinental, Hyatt Place, Hilton Princess…así como los convivios navideños de: Grupo Valladares, Academia Americana, Grupo Flores y Camara de Comercio e Industrias de Cortes, donde Jorge y Elenita Pumpo de Faraj tiraron la casa por la ventana… Los cumpleañeros de estas fechas…Efemérides especiales y los chismes que ya son tendencia en varios grupillos de pillos en la web…#lol.

*.-Esperamos a Grimorio para que nos brinde mas detalles de este peculiar año…ya nos adelantó que este 2020 viene más contundente, detonante y escandaloso que otros años…donde juicios, golpes de estado, fallecimientos de grandes jerarcas, divorcios estruendosos y muchos zipizapes de famosos dejaran al planeta boquiabierto…cambios, novedades y transformaciones radicales a la orden de los 12 meses…el clima a todo lo que da pasándonos grandes facturas con fenómenos que estremecerán a muchos países, donde la polaridad climatológica se sentirá más fuerte que nunca…Los meses más intensos: abril, julio, agosto, septiembre y noviembre…A orar se ha dicho.

*.-Mientras tanto, en el aquí y ahora, les comentamos que una nota que tapiza de mucha ternura este portal, fue el agasajo pre maternal ofrecido a Paola de Smith con motivo de la llegada de su bendición que será varón y nacerá en este mes de Enero…La cita de féminas se desarrolló en la residencia de Sandra de Orellana, quien se esmeró como anfitriona y logró una primorosa decoración en celeste y blanco con varios ositos de peluche…al ágape no faltaron las hermanas en fe de Paola del Grupo 13 del Movimiento Católico de Parejas y Matrimonios “Camino”…Bendiciones.

*.-Quienes arrancan este 2020 con alegría y dicha son los cumpleañeros de esta semana…abrimos boca con la exquisita socialite capitalina Sonia Reyes Noyola, dilecta esposa del empresario Edmond “Dito” Maduro, quien hoy festeja de forma intima su efemérides, aunque no dudamos que sus amigas organicen mas brindis en su honor…Por cierto, sus bellas hijas Giselle y Elzette Casanova, junto a Paty Casanova, siempre dinámicas y glamurosas con sus negocios…nos cuenta El Zambo Cipriano que estas damas vienen más innovadoras que nunca en este año…Muchas felicidades para doña Sonia.

*.-Mañana sábado la dinastía de los Handal-Canahuati-Siman & Álvarez, celebran con beneplácito el onomástico de la encantadora dama, María Eugenia Canahuati de Handal, esposa del apreciado caballero Antonio Handal…como buena Capricornio, Maru se mantiene guapísima y más dinámica que nunca, entre los negocios de la familia, sus nietos y múltiples amistades de la sociedad sampedrana donde es requerida en los eventos… Ese móvil no parara de sonar ese día, cuando los Handal celebren en familia esta importante fecha del calendario…Excelente para arrancar el año… Felicidades Mon Guerlain y a seguir brindando con ese cava de Epicure, con el renombrado sello de Marcas Mundiales y Comisariato Los Andes.

*.-Uno de los empresarios más queridos y emprendedores de este país, continua recibiendo las felicitaciones de sus amigos, nos referimos a don Roger Valladares, patriarca de una renombrada familia de profesionales, celebró este viernes su cumpleaños…los buenos deseos siguen por parte de sus numerosas amistades del ámbito social y empresarial de este país, que brindaran por la salud y éxitos de don Roger quien sigue brillando en sus negocios más esbelto y jovial que nunca….Se lució como esplendido anfitrión de la fiesta navideña de su grupo de empresas donde vimos mucha gente linda…La mejor de las dichas para el Lic. Roger Valladares en este día.

*.-Si de bellas se trata: Kerelyne Webster…La Miss Honduras Mundo 2016 sigue celebrando su cumpleaños por todo lo alto y El Progreso lo sabe…una de las reinas más exitosas de la organización Zablah y carta de triunfo en el extranjero donde arriba con el tacón derecho…Su primer gran logro fue en el antañon Reinado Internacional del Café 2017 donde se alzó con el virreinato, al igual que en el Miss Latinoamérica Internacional en Panamá del mismo año…a propósito del conclave cafetero, Manizales huele a feria y esta justa internacional ya reveló quienes serán sus reinas en la edición del 2020 donde figura la linda Ana Grissel Romero, quien mañana parte a Colombia…#Exito.

*.-¿Cómo los trata la cuesta de Enero?…a secar esas lagrimas, tejer nuevas estrategias y para adelante sin ver atrás, que este es un nuevo ciclo repleto de muchas sorpresas y de usted depende que sean positivas, según lo que han sembrado…aunque no lo crean, uno de los meses más positivos del año para todo tipo de inicios y si los hace a partir de hoy 3, nada mejor…Un 2020 donde los especialistas aconsejan “medirse” a la hora de invertir grandes cantidades de dinero en compras, ventas, etc…si arrancan con un negocio háganlo en pequeña escala, para ver como “cuaja” en su inicio…#Suerte.

*.-8 y 17 de Enero las mejores fechas para “abonar” jaranas (esas que todos tenemos) porque según el sapo la pedrada: entre mas acaudalada se mire la gente, mas compromisos financieros tienen mis vidas…no es oro todo lo que brilla…Esas fechas son las mejor aspectadas para ir amortizando en cierta medida los excesos de Diciembre o lo que vienen arrastrando meses atrás…Y en el mejor de los casos, adelantar cuotas de préstamos que tomaron a mediano y largo plazo…El primer mes del año determina la pauta de cómo nos ira en el año en todos los aspectos…si vienen presentando cuadros de una relación toxica en sociedades mercantiles o relaciones sentimentales, hoy es cuando deben de reflexionar si desean seguir por ese rumbo…#Pilas.

*.-Otra celebración en puerta es el Día de los Santos Reyes…Este lunes todas las reposterías de la ciudad los esperan por su rosca de reyes…con café gourmet, sodas o chocolate caliente, una de las celebraciones más esperadas de la temporada…ya saben la tradición, quienes descubran el niño en su pedazo de rosca, invitan la tamaleada el Día de La Candelaria, 2 de Febrero, para seguir fortaleciendo los lazos de amistad…Epicure, Welchez Café, La Moderna, Nani, Gennie’s, Los Andes, Grano de Oro, Signature Cakes, Versalles, Pan y Mas, Panistro, los esperan por su rosca….Rieguen maíz.

*.-Si de celebraciones litúrgicas se trata: El Cristo Negro de Esquipulas está de fiesta en estas dos semanas…romerías enteras de toda Centro América arriban a esa mística ciudad del oriente guatemalteco para venerar a su “Señor de los Milagros”…Y Honduras no es la excepción…Hedman Alas los lleva directo a Esquipulas, sin liarse tanto con el tráfico en Occidente y peor con esas curvas peligrosas, si la carretera está en buen estado…No se estrese y reserve desde ya, llame a sus amigas y vayan a Esquipulas, una experiencia religiosa que jamás olvidaran…Valle de Ángeles y Santa Lucia alistan ferias.

*.-Quienes continúan brindando por su segundo aniversario de bodas son los encantadores Olvin y Francis Parham de Zelaya, luego de esa romántica boda a finales del 2018 con misa nupcial en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y banquete de esponsales en el Maya Colonial… ambos lucían mas enamorados que nunca…Martin Parham ornamentó los espacios y La Versátil puso a mover el bote a todos los presentes…los ahora esposos son hijos de los queridos: Francisco Parham y Nimia Montoya, así como Darío Zelaya y Rosita Prudencio…Fungieron como padrinos de la boda Zelaya-Parham: Carlos Sánchez y Nimia Parham…El Maya Colonial los espera para rememorar esos gratos recuerdos que jamás olvidaran…La Versátil se sigue cotizando por todo lo alto, en Navidad soplaron los más versátiles…Congratulaciones.

*.-Otra estimada pareja que sigue celebrando su segundo aniversario de bodas son los divinos Carlos y Olimpita Carranza de Cáceres, apreciados miembros de las sociedades de Comayagua y San Pedro Sula respectivamente…Fue precisamente de la antañona ex Capital de Honduras donde llegaron romerías de carros a esa boda celebrada en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior fiesta de esponsales en los regios salones del Hotel & Club Copantl…enlace inolvidable que ambas familias festejaron con las fiestas de fin de año…Pero los Cáceres-Carranza siguen brindando con amigos en distintas propuestas gourmet…El Manzano y Ambar los esperan.

*.-Una buena parte de las tiendas departamentales y demás boutiques chic de la ciudad gozan de excelentes promociones por cambio de temporada… Zebras no es la excepción y nos cuenta Vidajena via WhatsApp que los precios están de alarido y las piezas ni se diga…Idem varios departamentos de Almacenes El Record, donde los Fiszman los atienden de maravilla con su gente…por cierto, si tienen cita en la Oficina de Pasaportes por estas fechas, no duden en agendar cita con las chicas de maquillaje para un look de impacto, porque socialite que se respeta, jamás sale fea en el pasaporte que le da media vuelta a la USA y Europa…Salen como luminarias del jet set.

*.-Otras cotizadas MUA (Make Up Artist) de nuestra ciudad son las talentosas: Melissa Gudiel, Kriz Reales, Laurie de Panting en Dynasty, Tanya Rodriguez, Blanca Estefanía, Iracema Muñoz en Rostros y Más y las genias del Beauty Bar en Galerías del Valle, quienes luego de una sesión con su estilista de cabecera, la dejan como toda una celeb del cine…Ahora en el pasaporte ya no aplica “la sombrita” de photoshop que antes nos mejoraba la “caratula”…nos sacan a carne trémula con esa luz blanca…POR CIERTO, me pasaron el “flash” que un grupo de socialites “piensan” adquirir los derechos de la franquicia SEPHORA para esta city…Muero y resucito con flores…#OMG.

*.-Mas galante y renovado que nunca, recibimos a Grimorio, quien viene de blanco y azul, como buen cachureco que es, pero no cualquier azul, el “classic blue” que el Instituto del Color Pantone propone como el color de este 2020…outfit adquirido en Almacenes El Record, donde también llegó por las manos de oro de Celina Villeda por su primera limpieza facial del año con productos Dior…Mi amigo nos obsequia desayunos de Denny’s y postres de Welchez Café…Tambien nos consiente con las frutas, verduras y demás fiambres de Supermercados La Colonia, que reporto buenas ventas con esa promoción de maletas…En diciembre se vendieron más petacas que manzanas en muchos comercios de la city…¿Se fijaron?…Buen augurio.

*.-Mientras Petra recibe y reparte esas ricuras que nos “empujaremos” con el café de los Fuschich, pasamos al living con Grimorio donde nos deleita con besitos sensuales con aroma a “Blue Vanille” de Henry Jacques, uno de sus infaltables para todos los viernes, junto a “Tahiti” de Abdul Karim Al Faranzi y el riquísimo “Mahaba” de Anfas…altamente recomendables para este y todos los viernes de este 2020…por cierto, ¿Cómo van con su colección de aromas para este año?…clasificados según: estación del año, ocasión, dia a dia, noche y eventos especiales de “black tie”…Nosotros ahí vamos con nuestras suscripciones económicas en: “Scents Event” y “Yuniqu”…Algo es algo…#lol.

*.-Cada aroma es un mundo que les destapa los chacras, purifica el aura y les abre todos los caminos trancados mis vidas…según sus notas más afines a personalidad y pH…hasta el mismísimo trafico les disipa en un 2X3…esos bulevares pasan hasta la pata de carros, rastras, buses y rapilocos peleando rutas…Santísimo…Dios nos libre de un “toque” por esos lares…Y lo que falta de trafico porque cada mes incrementa el parqueo vehicular en esta ciudad, con una de accidentes que van en ascenso, peor con ese Urano haciendo estragos en Tauro (signo tierra)…Faltan seis años más de aparatosos viales.

*.-Ya en el living las dejamos caer en estos majestuosos sillones de Ashley, que sigue con promociones espectaculares de temporada…a pierna cruzada y batiente Grimorio nos cuenta “parte” de las sorpresas que nos tiene deparadas este cabalístico 2020…un año que suma 4, que en buen chino es muerte…#OMG…la muerte no siempre significa muerte física, sino también cierre de ciclos, cambios y transformaciones radicales, ya sea de trabajo, negocios, socios, amores y hasta carreras universitarias…Hasta cambio de ciudad o país para varios ejecutivos de altos vuelos…#Tauro…#Sagitario.

*.-¿Año 4?…4 estaciones del año, 4 puntos cardinales, 4 de copas, 4 de oros, 4 de espadas y hasta 4 de bastos…#WAO…4 elementos de la naturaleza que rigen los 4 grupos de signos (aire, fuego, tierra y agua)…Por esta y otras razones más, este 2020 es un año cabalístico que por suerte nos toca vivir en esta época de la historia…y para rematar año bisiesto…el primero de estos ciclos cabalísticos fue en el 1010, que nadie recuerda, pero este 2020 será inolvidable para todo el planeta por los acontecimientos que viviremos… entre sonados golpes de estado, polémicos divorcios de grandes socialites y personalidades, los juicios políticos que estremecerán al mundo y fallecimientos de grandes jerarcas…Justicia marcada en los 12 meses…#OMG.

*.-Además de las cartas del juicio, la muerte y la justicia, a Grimorio le “saltó” la carta del 2 de copas…altamente sentimental y de parejas de enamorados, del mismo o sexos contrarios…agua que me quemo…varios partos gemelares alegraran muchas parejas que tienen “añales” de esperar a la cigüeña, con eternos tratamientos de fertilidad que este 2020 les fructificaran en parto gemelar…generalmente 2 varones o 2 hembritas…Y si el tratamiento es con el renombrado galeno Eduardo Bueso ni se diga mis amores…Éxito asegurado…El esposo de Romina Pascua hasta les puede clonar al conyugue que sea…#WAO…¿Se imaginan un clon de ustedes o de su pareja?…Idénticos.

*.-La carta del 2 de copas, también refleja que muchas parejas estarán saliendo del closet en este 2020…#WAO…llámense celebridades, políticos, atletas, futbolistas, actores y hasta famosos conductores de TV que nos dejaran con la boca abierta…primero declarados que extorsionados por paparazis…¿en casa cómo andamos?…MMM…también por estos lares saltaran una de escándalos gays que sucumbirán la society: varias parejitas de socialites se darán color en los eventos más chic de la city…Idem varios futbolistas y políticos de alto postín…Este será el año del resurgimiento, del anunciamiento, la trompeta del Arcángel Gabriel anunciara de todo…:o

*.-En cuestiones astrológicas, la mayoría de planetas se mueven pero dos que tres se mantienen fijos en varios signos…saturno, júpiter, Plutón, mercurio, venus y el sol, todos están en Capricornio en una alineación sin precedentes…Capricornio será el signo del año…júpiter será su “tanque de oxígeno”, ese halo de aire puro que los “Capri-Capri” vienen necesitando desde hace años donde vienen padeciendo las de Caín con ese saturno “educándolos” con severas limitaciones, con látigo y todo…Y Plutón no se queda atrás, transformándolos en todo sentido…Han pasado por unas, que cuando hacen retrospectiva, les saca más de una lagrimilla…¿tanto así?.

*.-Entre insuperables pérdidas familiares, polémicos divorcios, pérdidas de empleo, declive de negocios por socios mañosos, mudanzas emergentes y hasta aguantar parejas toxicas por una u otra razón…ni se digan males de salud que siguen padeciendo con tratamientos eternos (algunos Capricornio no logran superar episodios de depresión que los aventaron en cama), ni se digan severas alergias o sendos lios oseos…Por X o Y razones, este signo sigue más fuerte que nunca, madurando en cada lección recibida…Pero este 2020 tendrán al planeta de la suerte, la expansión y los viajes, Júpiter, que los sacara de ese oscuro abismo y los llevara a recorrer tierras soñadas.

*.-Con Júpiter todo este año en Capricornio, otros signos muy bien aspectados serán: Tauro con cambios y novedades con extranjeros o en el mismo extranjero para los que residen fuera de su país de origen…sumado a ese Urano que los sacude en todo aspecto, no duden que varios Tauro regresen a Honduras este año y con toda y prole…cambios de residencia que les acarrearan algunas diferencias con la pareja y hasta tocará su salud a mediado de año…Los conyugues que no se adapten a esos cambios de Tauro, van para afuera de sus vidas y desde ya sus jefes les anuncian esos traslados.

*.-Los Virgo se reinventan, renovándose en todo aspecto con una inesperada creatividad e inventiva que les proporciona ese Júpiter en Capricornio…Virgo cambia de piel y de estrategias de guerra para sobrevivir en este competitivo mundo del cambio que poco a poco se los fue “comiendo” en el 2019…y en el amor ¿Cómo les irá?…Los Virgo son de los signos más aguantadores de todo en el amor: disimulan, soportan y toleran de todo a su pareja, con tal de seguir juntitos, aunque la caldera ya no funcione…#WAO…Pueden pasar años y hasta décadas juntos en esa situación habitual, pero siempre por los hijos…aunque no tengan intimidad, siguen viviendo bajo el mismo techo.

*.-Con Capricornio brillando en suerte en todo el 2020, los Cáncer andarán más asediados que nunca en temas amorosos, unos sanando viejas heridas y conociendo nuevos prospectos y otros consolidándose con sus parejas… muchas citas en puerta desde la Navidad pasada para los Cáncer, que junto a los Aries y los Libra, podrían llegar al altar en este año…A quienes les regresa el pasado es a los Acuario…#Uyyy…los llaman de trabajos anteriores, regresan ex socios, viejos amigos aparecen por redes sociales y hasta amores del ayer vuelven por su “recalentado”…#WAO…El pasado nunca muere mis ingeniosos hijos de Urano y regresa este año para sacudirles la vida…Con su marcada inteligencia sabrán muy bien que hacer.

*.-Los Piscis seguirán más indecisos que nunca, con ese Urano estremeciendo con severos cambios su casa de la comunicación (Tauro)…pero con ese júpiter en Capricornio, vienen cambios de casa, mudanzas y hasta nuevos amigos entrarán en sus círculos sociales cambiándoles la vida para bien…Los Géminis se recuperan en el plano laboral luego de una buena época de vacas flacas, brillan en todo provocando los celos de su pareja, porque nuevos prospectos aparecerán para los Géminis buena onda…Los Leo se mantienen impávidos en su reinado eterno, nada ni nadie los saca de su centro, tan erguidos como altivos, levantando nubes de polvo por donde pasan…#lol.

*.-Mientras tanto, los Escorpio andan con el verbo más que bendito, convenciendo y logrando aparentes imposibles…nadie les niega el orgasmo… agua que me quemo…El signo más indestructible de todos, la serpiente que se come su propia cola, el eterno infinito…sumado a ese júpiter en “Capri-Capri” que le confiere una suerte bárbara en su palabra: se embolsaran a quien sea con su encantadora demagogia y esa particular serenidad y hasta frialdad a la hora de negociar…muero y resucito con flores…siempre con esa mirada fría, penetrante, misteriosa y hasta escaneadora a la hora de conversar…porque ellos no hablan por hablar, conversan y escuchan al detalle, hasta conseguir lo que se proponen…son escorpiones, alacranes y le hacen honor a su nombre, por algo se llaman así.

*.-Los que cosechan su siembra son los Sagitario, que el año pasado andaban en los cuernos de la luna con Júpiter bañándolos de suerte, viajes y expansión en todo: lo que sembraron en el 2019 lo cosecharan este año mis vidas…lo bueno, lo malo y hasta lo feo…agua que me quemo…Así es que los “Sagi-Sagi” que trabajaron hasta el cansancio el año pasado, en este 2020 reciben lo que se merecen en ascensos, promociones y aumentos…esas utilidades empresariales andarán con arcas llenas para todos los Sagitario y hasta en moneda extranjera…Los que cotizan en bolsa andarán platudos.

El cambio climático más intenso que nunca, con fenómenos que dejaran al globo perplejo con: sendos terremotos (uno de ellos en Asia este mes de Enero, con severas alertas de tsunami en el Pacifico)…se reactivan las placas tectónicas y toda la costa pacífica del Continente Americano temblará este 2020…ciclones como jamás antes vistos sacudirán el Caribe en la misma ruta de siempre, ya saben dónde pegan…sequias y veranos extremos en todo el hemisferio norte, ya vieron como esta Australia…algo parecido nos espera este año…A orar se ha dicho mis vidas…Esto solo es la puntita…Hoy almorzaremos en Pisco y cenaremos en Angeli Gardens…Besitos sexies con aroma a “Ylang Ylang” de Perris de Montecarlo, un “must have” en su colección…Cuídense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!”#$.