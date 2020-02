Chicha y Limón viernes 07 de febrero de 2020

Photo Credit To El Dr. Juan R Collart, Linda Coello y la Dra. Gina Puerto, recibieron del Club Rotario San Pedro Sula, un reconocimiento por su trayectoria, ocupación y área social humanitaria.

¡VIERNES DE LIGUE!!…y esos solteros lo saben… ¿Cómo van con esas atenciones para su pareja?…ya casi es San Valentín, pórtense bien, no como otros que por estas fechas se hacen los “perrones” para evitar los cariñitos… ese conyugue no vale nada…Hoy venimos “filosos” con temas de amor, amistad y otras lindes…Pero también les traemos los eventos que todos esperan como la preciosa boda Ortega-Blandón…Las seniors de la Saint Peter´s Academy y de la EIS continúan arrasando en las redes sociales…Nuestros dilectos cumpleañeros de la semana…Fechas memorables que vale la pena celebrar… Chismecillos sueltos para relajar la atmósfera…Al ritmo de Zion y su clásico “Zun Da Da”, donde aparece nuestra “Moncha de La Bailanta” dando función, es como arrancamos la edición de este viernes de sociedad.

*.-Así como leen mis amores, a ritmo de reguettón, con ese clásico con el cual muchas recatadas recuerdan su época de “desgorre” en las principales discos del pueblo…jijijijiji…A ver si reconocen a La Monchis en ese clip rodado en su totalidad en las mansiones de Miami…porque les contamos que después del último chisme que le sacamos, nos escribió bien maleada, juca como dicen en mi pueblo, para que publiquemos también de su “carrera” de bailarina…Aquí le damos gusto con uno de sus hit internacionales…otro fue “Dale Castigo” de Héctor El Father (hoy cristianísimo de golpe en pecho)…en este sale “disfrazada” con peluca…haciendo lo que mejor sabe hacer: mover ombligo.

*.-Lo que es del César es del César, la mujer siempre ha sido espectacularmente bella y “lo suyo-lo suyo-lo suyo”…es bailar y miren que lo hace muy bien, porque desde el vientre de su madre bailaba en tarimas… “de sentón en sentón” llegó a Miami y la Capital del Sol fue caldo de cultivo para continuar con su “carrera” de danzante…Según las viperinas y la de ella misma, fue por esa razón que se vino a pique su primer matrimonio…según su conyugue: “dejaba sola a la criatura en poder de domesticas” para irse a mover el bote hasta el amanecer…#Uyyyy…Esa si no la sabíamos Moncha.

*.-De retache a estas tierras, en vuelo directo por Avianca, los últimos porque a partir de marzo tendremos que ir a tragar pupusas a Comalapa…jijijijiji… Adiós directos a Miami o NY…vamos progresando…En caso de emergencias quien sabe como haremos los catrachos para volar a esas ciudades, de por si esos tickets pasan literalmente por las nubes y con atrasos en escalas, le complican la vida al pueblo…Pero quedan los vuelos de Spirit directo a Fort Lauderdale: segunda capital catracha en la Florida, a escasos minutos de Miami y donde pueden hacer una escala técnica en Las Carnitas del genial Tony Baday…el congal catracho por antonomasia: #DVSN.

*.-Nos cuenta La Meca vía WASA, que por estas fechas están bajando los costes de los pasajes aéreos, que ella junto a su “sista” La Seca, los compran directamente en las paginas online de las líneas aéreas…¿mejores días de compra?: los miércoles…¿Hora?: de madrugada, antes de las 3:00 AM… ¿Luna?: nueva o creciente…Con una luz “naidem” se pierde mis vidas y procuren comprarlos mínimo con dos meses de anticipación a su viaje… teniendo en cuenta días se salida de Honduras: miércoles o jueves, siempre en luna nueva…¿Y de retache?…los mismos y en las fases lunares anteriores…porque el resto de días de la semana salen “carísimos de Paris”.

*.-Los aeropuertos, siempre los más congestionados casi todo el año vienen siendo El Internacional de Miami con esas filas kilométricas en CBP…Idem: el Intercontinental George Bush de Houston…el Dallas / Fort Worth…El LAX de Los Ángeles, el Internacional O’ Hare de Chicago, los tres del Área Triestatal (La Guardia, JFK y Newark) y el Harstfield Jackson de Atlanta, tan inmenso como congestionado, con flujos eternos de mortales las 24/7 de los 365…En general, todos son un “hormiguero” bárbaro, igual de fascinantes para hacer escala por varias horas para “tratar” de conocerlos mejor, estirar las carnes, comer algo y hasta hacer del 2: cuidado se “desrumban” saliendo del toilette.

*.-Quienes han recorrido más de una de esas terminales aeroportuarias son los recién casados: Edwin y Aisha Blandon de Ortega, quienes acaban de retornar de un tour completo por Islas de La Bahía, luego de esa mágica boda que protagonizaron en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe…Con casi una década de haberse conocido en España, donde fueron amigos y novios, concretaron su proyecto de vida con dos uniones ante el beneplácito de sus familias…la ceremonia civil la oficio la abogada Gloria Sabillón y la religiosa el pastor Jorge Mario Arévalo, teniendo como testigos a Jesús y Ada Fiallos y como padrinos a Reynaldo y Blanca Ramos…El Salón Jordán lució impecable, místico y romántico, gracias al minimalismo de Dulce Moradel.

*.-Farid y Mónica Hernández de Handal, celebran de forma muy intima sus bodas de papel…El, sampedrano e hijo del reconocido matrimonio formado por don Farid y doña Nancy Yacaman de Handal; ella, ceibeña e hija amantísima de los especiales señores Luis Antonio y Magda de Hernández… Farid y Mónica estelarizaron en el 2019 una homilía nupcial, oficiada en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, seguido de un banquete de bodas celebrado con mucha prestancia en el Centro de Convenciones del Hotel y Club Copantl: el salón Napoleón lució majestuoso, regio con una decoración de vanguardia al mejor estilo “LA / Four Seasons”, obra maestra de Fabiola Matamoros, planner que siempre brilla…Feliz primer año de amor.

*.-Si de elegancia y buen gusto se trata: Sandra Farah de Canahuati, quien hoy arranca con una serie de ágapes por motivo de su onomástico…sus numerosas amistades desde ya la llaman y congratulan con los mejores deseos en este nuevo año de vida, repleto de salud, éxitos y bendiciones…Las celebraciones en su honor siguen todo el fin de semana en varios recintos, entre ellos, las regias opciones del Club Hondureño Árabe, que sigue en tendencia…Pero sin lugar a dudas, será en su bella residencia de las cumbres sampedranas, donde su esposo Mario, hijos, nueras y yerno la consentirán.

*.-Y es que la dinastía Canahuati se pinta sola con sus saraos caseros, donde ellas mismas se encargan de todo con sus empleadas: enchulan los espacios, preparan los cocteles y seleccionan al dedillo el exquisito catering con el que sorprenderán a sus invitados…todas unas anfitrionas cinco estrellas, sea que celebren en interiores o en esos refrescantes jardines que rodean sus residencias y deslumbran con su exquisito vestuario, finas estampas que engalanan los portales de publicaciones de prestigio como Farah La Revista…

*.-La cosa va de bellas: Carmen Barletta de Racciatti sigue recibiendo las felicitaciones de su círculo social por su cumpleaños…la hija del honorable matrimonio formado por don Héctor Barletta y doña Magdalena Yacaman de Barletta estuvo de plácemes esta semana y su apuesto esposo Stefano, junto con sus hijos y su suegra, doña Gemma Baratucci de Racciatti, se unieron a los brindis en honor a la hermana de: Karla de Ayala, Ana Cecilia de Crespo, Angelina de Muñante y la siempre chic Alejandra Barletta…las amistades contemporáneas de la Escuela Internacional Sampedrana se suman en redes sociales al regocijo de Carmen de festejar un año más de dicha…Bendiciones.

*.-Siguiendo con celebres efemérides: el primer aniversario de casados de los colegas, Cesar André y Bessy Lara de Panting, que como si fuera “acher” recordamos con lujo de detalles por estas fechas del 2020, cuando esa ejemplar pareja de comunicadores brinde con champaña por este dichoso año “durmiendo juntitos” como les cantaría el galán del merengue: Eddy Herrera…nueve años de cómplice noviazgo, con pedida de mano en Miami y con sortija de Tiffany…#WAO…Concretaron una preciosa boda minimalista-chic en los jardines del Hilton Princess, con planeación de Elías Del Cid y luna de miel en Nueva York…Que se repita ese viaje…#BendicionesGuapos.

*.-Grimorio no viene hoy, porque anda en vueltas con la Feria de Choloma, que ya arrancó motores con full mickies…pero desde algún lugar de esa prospera ciudad, nos escribe para comentarnos que los capricornio, perfectos administradores de: su vida, su familia y del zodiaco entero, siguen en los cuernos de la luna, recibiendo dinero por todos lados…hasta ellos mismos se asustan de todo lo que cae en sus antiquísimas arcas…les pagan plata de deudas olvidadas, reciben dinero como regalo retrasado de su cumple, giros en moneda extranjera, bonos, compensaciones y más marmaja.

*.-Mañana…Grimorio les aconseja a los pocos “capri-llorones” que se quejan por tanta jarana, que consoliden sus deudas y tramiten un prestamito express en su banco de confianza, que se los aprobaran de forma ipso facta: pagan todo y se quedan con módicas cuotas…El resto de mustios, a seguir “empolvando” la guaca en varias cuentas bancarias que datan del “siglo pasado”….jijijijijiji… #Avaros…Grimorio sabe de varios “capri-capri” que coleccionan cuentas de banco y hasta efectivo “viejísimo” en cofres bien escondidos en sus casas… Dinero “sagrado” que por nada del mundo gastan.

*.-Varias acuarianas de altos quilates en el mundillo de la belleza, vienen celebrando sus onomásticos: enero cerró con la siempre bella Carolina Rosa Rauscher, clasificación robada en el Miss Universo de Santo Domingo 1977, pero que en Chile le hicieron justicia a su belleza…Le siguieron: Eva Liseth Barahona, Beatriz Ochoa, Helen Soad Torres, Celia Monterrosa y la próxima semana la “reina de reinas”, doña Dania Prince de Fuentes…A todas les deseamos que sigan celebrando como Dios manda y que compartan fotos para sus fans en redes sociales, que siempre las recuerdan por su impecable desempeño en el mundo…Marcela Gonzáles es otra beldad que cumple por estos días…Felicidades a todas estas excelsas embajadoras de la belleza.

*.-El personal docente, alumnado y personal administrativo de la prestigiada Saint Peter Academy, dieron formalmente por inaugurado su periodo lectivo correspondiente al presente año 2020…Fue el pasado lunes cuando los seniors XX hicieron la respectiva entrance, saliendo del estacionamiento del Comisariato Los Andes y directo a la Cueva de los Osos, para los respectivos actos de bienvenida…con coreografía y full mickies…Ese mismo día se ataviaron de forma casual y se dirigieron a los salones Mediterráneo y Merendón del Club Hondureño Árabe, donde los esperaba una mañana fuera de serie, todo organizado por la Junta Directiva de Madres de Familia.

*.-Uno a uno fueron llegando con sus respectivas progenitoras y las gráficas para el recuerdo no podían esperar…Farah La Revista los captó con todo el esplendor de su juventud, llenos de alegría, emociones y muchas expectativas en este último año de estudios…El Club Árabe dispuso de sus sabores matutinos, todo regado con jugos naturales y café gourmet, frutas y una atmosfera fraterna donde se unieron en brindis seniors, madres de familia y personal de la institución educativa…Se realizó una exposición con material videográfico donde se resumía la trayectoria estudiantil de los próximos a graduarse, muchos de los cuales desde que iniciaron infantes.

*.-Revelaron que la próxima actividad es el Valentine’s Day, programado para el próximo 14 de Febrero, donde la mayoría compartirá como amigos, casi hermanos y una que otra parejita de enamorados… ¿Ahhh si?…mírenlos… Quién sabe si lleguen a formalizar noviazgo en universidad, como suele suceder con varias parejas que se conocen en el colegio y llegan al altar…solo el tiempo lo dirá…por el momento, ya organizan esa cita donde estaremos cubriendo los pormenores…Los invitamos a apreciar la galería de fotos del “senior breakfast” donde dejaron constatado, porque son la promoción 2020 de la Saint Peter Academy, todo un referente de liderazgo.

*.-Si de “amorzt” se trata…Grimorio nos comenta en este viernes de ligue, cuales son los signos más compatibles entre sí…inicia con los líderes de aries, quienes hacen química perfecta con acuario, géminis y libra…Le siguen los tauro, sensuales por naturaleza, que casi siempre hacen “click” con: piscis, cáncer y escorpión…Mientras tanto los cáncer, nobles, sensibles y llorones, hacen mancuerna perfecta con: tauro, virgo y capricornio…Los reyes del zodiaco, los leo, esos que donde se paran imponen, se derriten con los géminis, libra y más que todo con los acuario…y los virgo, tan piquis como criticones, analíticos y dinámicos, se compenetran con: cáncer, escorpio y piscis…porque todo virgo se despeluca con un pececito que jamás olvida.

*.-Y con más de un escorpio que les marca la vida, especialmente después de una noche de copas, una noche loca, como canta la María Conchita…jijijiji… ahí se juntaron la copa con el licor y las ganas de cama jodido…aunque pasen los años, ese Virgo jamás olvida al Escorpio, lo sigue por redes y si insiste, hasta recalentado logra…#Santisimo…¿Cuántos así?…Sigue Grimorio con la rueda zodiacal con los libra, tan exquisitos como diplomáticos, socialeros, figurines, coperos y canaperos por antonomasia…jijijijiji…¿Quiénes les mueven el piso a esos libra-nos Señor de ellos?…pierden pose y estilo con: aries, leo y uno que otro sagitario…#OMG.

*.-Pasamos con los temidos escorpio: tan sexosos, como posesivos, celópatas y misteriosos, de porte frío pero extremadamente calculadores…#Uyyy…Tipo Christian Gray…los “mata” la coqueta sensualidad de los tauro bellos, la estampa clásica y mustiamente recatada de virgo y la asolapada soberbia añejada de capricornio…igual a todos les da vajilla: escorpio no deja títere con cabeza…¿y los sagitario?…los reyes del “free”, gran mayoría de ellos fornicadores por naturaleza, amantes de los encuentros casuales, sin compromiso alguno: placer por placer y calabaza-calabaza, cada quien…

*.-Tan simpáticos como francos, directos, viajeros y bailadores, de emociones fuertes, bizarros y viscerales…por las buenas son los mejores, pero por las malas quien los calla: dejan negro a quien se meta con ellos, con solo verles la cara…sin parpadear le gritan a quien sea: pasado, presente y futuro, en fracciones de segundos, todo cierto y sin conocerlos tanto…videntes por naturaleza…no se dejan de nadie, ni de su familia, menos de particulares…Agua que me quemo…Su debilidad son los signos: géminis y acuario, con quienes se convierte en todo un carnaval de Brasil…Aunque sus encuentros más pasionales los tiene con: aries, leo y con el mismo sagitario.

*.-¿Y los “Capri-Capri”?…los “Caprichornios” tan mustios como recatados, de estampa asolapada y look clásico, algo parecidos a los virgo, signos tierra al fin y al cabo, pero los capricornio no son tan criticones, de hecho hablan menos y miran más…siempre pensando en su beneficio y de cómo pueden lucrarse de alguien…me caigo y me levanto…tienen cerebro de sumadora de tienda o de caja registradora, para conducirse las 24 / 7 haciendo cálculos de recibos, facturas y demás cuentas por pagar…los honrados claro esta…el resto emigra de ciudad en ciudad para evitar cobros y posar con regia solvencia en las redes…hacen química con: piscis, cáncer y escorpio…#WAO.

*.-Mientras que los acuario…los genios o los locos del zodiaco, según sea el caso, los amigueros por excelencia: candiles de la calle y oscuridad de sus casas…tan libres como el mismo viento que respiran, amantes de la libertad, las playas, valles y montañas…la mayoría lleva vida de cometa: por donde los lleve el viento, siempre con la felicidad a flor de piel, con esos labios chuletones que cautivan y seducen…de atractivo espíritu hippie que no los hace ligarse con un solo consorte, por muy platudo que sea…Sus signos más compatibles tienen ser parecidos a ellos: sagitario y géminis, por volátiles, pero también sodomizan y doblegan a los aries y a los leo…#Santisimo.

*.-Cerramos con los piscis…sufridos por naturaleza, sensibles, psíquicos, mentales, esos que lloran en silencio a la oscuridad de la noche y teniendo como cómplice a la misma almohada…esto los hogareños, porque el resto, se refugia en bares y discotecas en busca del vicio que les ahoga las penas y demás depresiones…se avientan al abismo y sin paracaídas pero siempre sonriendo…agua que me quemo…cuando tocan fondo, si acaso sobreviven, es cuando se enclaustran en alguna religión que les hace cambiar de rumbo: devastados y acabados, sin amigos ni parejas…#OMG…en esa búsqueda constante de la espiritualidad es cuando encuentran a alguien: tauro, virgo o capricornio…Parrandean de los lindo con: cáncer y escorpión…#Santisimo.

*.-Pero fíjate que en muchos eventos miramos a varios piscis bien sobrios, siempre lindos, divinos y encantadores…ahhh pero huyendo del bar para no caer en tentación…jijijiji…esos que posan apretando los dientes, cuando miran con disimulo pasar los azafates de copas cerca de ellos…Pero en su “cantón” tienen una buena reserva con lo mejorcito de exportación…¡Como sufren esos piscis por amores e hijos!…¿Quieren quitarle la tristeza a un pececito? Invítenlo a un buen asado con cubetazos sin límite y verán como se les hace agua la boca…jijijijiji…a quien sea con estos calorones…pescaditos o sardinitas que les llueven: pirañas, mantarrayas, medusas, barracudas, pulpos y hasta tiburones…según aguas.

*.-Mira Grimorio… ¿de cuál fumaste hoy amigo? Porque acabaste con el zodiaco completo, con la society en pleno…jijijijiji…el cancheo que da el roce de la universidad de la vida, la experiencia hace chichote y el mundo es tan diverso…Hay que leer, ilustrarse y analizar cada prospecto que se conoce, no todo es beso, abrazo y selfie en un saludo…No todo en esta vida es “Hi & Bye”, porque para eso los semáforos o el simple avance del tiempo por segundo o minutos en el móvil…Cada cabeza es un signo: muy interesante.

*.-¿Con que signo se identifican o empatizan?…MMM…¿Cuántos conocen como los arriba citados?…siempre es recomendable preguntar la fecha de cumpleaños para ver que prospecto tienen frente a sus narices y mejor aún, que intenciones lleva con ustedes mis vidas…no remen en el lago sin chaleco salvavidas…En vísperas del Día del Amor y la Amistad, cuando les presentan a cada persona, que cosa seria…es mejor viejo conocido que nuevo por conocer…pidan referencias y pásenlo de lo lindo, con las precauciones del caso, especialmente cuando las invitan de viaje…en próximas ediciones, mas curiosidades de los astros, porque nuestro amigo es ducho en la materia.

*.-Si de picaros se trata…ya están de retache y dando guerra, una de las parejas más cutres del pueblo: La Llorona y su peor es nada El Abuelito Motochorro…Eva Gabunda les lleva la vida al dedillo y los miro de “tianguis shopping”…mi amiga se dio tremendo susto verlos tan cerca, que casi se infarta…la vida pasa unas facturas por excesos, irreversibles mis amores…Ese abuelo es una ladilla tierna de ancianito, pero con esa astucia desenfrenada a flor de piel: sigue visitando a su amante, la JLO-Región V, retaguardia que lo trae vuelto loco…ahí pasa invitándola a la cerveceada y luego al motel…pero ella le pide pago por anticipado, nada es de gratis en la vida de ese “baso blanco”: el padre de sus hijos falleció misteriosamente y con el segundo, amaneció sin el hombre en la cama para nunca más volver…Recién falleció.

*.-Cada vez que se le escapa a La Llorona, cruza la calle por los “frescos” y la cincuentona lo recibe a “piquito que querés”…según “Doña Sor Rita” que les sirve de petate, entre palmoteo y palmoteo…jijijijiji…¿Y la Llorona?…Uyyy… esa arpía asusta con solo verle la cara: palidísima y cacheteada por inmensos cargos de conciencia y el trasnoche maligno…con esos ojales-abismales, bombardeados de inmensas bolsas por la acumulación de líquidos…con solo verle ese tétrico semblante, refleja las 7 plagas de Egipto, pero la maldad jamás la deja…#OMG…¿Cómo es posible que gente tan podrida de salud sea tan nefasta?…No piensa en la hora del juicio final.

*.-Entre el resumen del amplio “dosier” de varios tomos, que le lleva Eva a esa friki, nos adelanta el siguiente “extracto”: una vida cultivada con una ambición desmedida y avorazada de dejar a todos sus hermanos con sus familias y hasta sobrinas en la calle (como aquella legendaria porteña que paso a mejor vida, famosa por eso en todo el puerto)…bajarle un embarazo gemelar a una de sus ex cuñadas a punta de cizaña, le calentó la cabeza al hermano y este la agarro a patadas…¿la madre de aquella socialite?…la misma…horror de horrores…Desbaratarle con chismes el hogar a varios hermanos…robarse giros y correspondencia ajena…insultar y golpear a la madre, teniéndola de criada y hasta provocar su muerte de un infarto.

*.-Mira Eva Gabunda…nos resistimos a ver tanta maldad, ni en todas las novelas que hemos visto, conocemos una semilla tan maldita como esta…y eso no es nada: invadir solares familiares, sin pago alguno de renta y peor aún impuestos acumulados por décadas…tener controlada con maldad a todos los familiares pudientes dentro y fuera del país, para su lucro…además de esparcir la discordia, sembrando cizaña y odio por redes sociales y todo su vecindario…Todo lo anterior, sazonado con múltiples infidelidades de locuaz juventud con muchos conocidos rostros de la society: entre locutores, militares, periodistas, investigadores y un intelectual de izquierda, la mayoría pasados a mejor vida…¡aun casada!…Que repertorio…y cómplice de las marramucias delincuenciales de su actual mariachi…Otro que bien baila.

Con esa pareja, ¿se imaginan la clase de hijos que tienen con esa crianza?: tres malhechores que rodaron del tingo al tango, haciendo y deshaciendo, hasta desbarajustar al país del norte (uno con visa, otra con residencia y el otro mojado), con el peso a cuestas de su mala reputación…como decía el finado Pompin Iglesias: Que bonita familia…Te vamos a recomendar un productor para llevar al cine nacional la mala vida de toda esa gente…tan verídico como actual…Con estos horrores de la society es como nos despedimos en esta edición…Cuídense mucho los queremos en P!”#$