Chicha y Limón viernes 10 de julio de 2020

Photo Credit To Felicidades por su cumpleaños Diana Faraj de Larach, en esta imagen con su familia Mariangela Larach, Roger y Mireya Larach

¡VIERNES DE SOCIETY!!… Sigue el maíz a peso… Seguimos recordando eventos glam que dejaron huella en la city… Bellas cumpleañeras de estas fechas…Chismecillos en tendencia… Mercurio sigue retrogrado hasta este domingo 12… Reaparecen en la palestra: El Zambo Cipriano y Eva Gabunda con su Chele Mozote: a ver que nos traen… Quieren volver a cerrar el “ziper”: #RAZ… Los atrevidos que siguen de juerga en plena pandemia… ¡Esto y más!

*.-Calladita-Calladita… cuentan las buenas lenguas y la de Vidajena que no se queda atrás, que comenzó sus celebraciones de cumpleaños la bella socialité Fairuz Khoury de Larach, rodeada del amor de su esposo Gabriel y sus apuestos hijos, que siempre la flanquean en los eventos más chic de la city… Iluminando con esa mágica sonrisa que la caracteriza… #BlessingsDear.

*.-En la intimidad de su nido, brindan con recuerdos, vino y deli por su primer año de casados la hermosa pareja formada por: Sonny Moran y Giselle Fernández de Moran, quienes como si fuera ayer, reviven esa mágica noche de amor…videos, fotos y el “chin-chin” de las copas que no faltaran para seguir derrochando amor del bueno… ¡Súper queridos en la society!

*.-Como también departen en familia por sus “Bodas de Papel”: Mario Bobadilla y Melissa Macías de Bobadilla, quienes por estas fechas del 2019, se unían en solemne homilía celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, con posterior banquete de esponsales en el Maya Colonial… Todo perfectamente orquestado por Alejandra Salazar de AS Golden… Felicidades.

*.-Los Bobadilla-Macías posaron frescos y cómodos, para pasar una velada entre amigos, con sus más cercanos, con quienes compartieron deliciosas anécdotas de su relación sentimental… A la cita llegaron compañeros de labores, amigos entrañables y por su puesto sus familiares… don José Bobadilla y doña Argentina López, padres de Mario; y don Juan Carlos y Matilde de Macías, padres de Melissa…Toda la dicha del mundo para ellos.

*.-Mas bella y dinámica que nunca… celebró el fin de semana anterior su onomástico la encantadora damita Paola González Kawas, hija de la queridísima Lorette, quien junto a sus apuestos hijos, congratularon a Paola en la intimidad de su hogar con las exquisiteces árabes que prepara Lorette con mucho amor… a seguir brindando por la vida Mon Cherie.

*.-Este fin de semana… la bella socialité Carolina Santos de Kafati congratula con varios detalles a su esposo Enrique quien el domingo amanece de plácemes… se unen en jubilo sus hermanos, cuñadas y toda la dinastía Kafati en pleno, encabezada por don Camilo y doña Elsa, quienes brindaran por muchos años mas repletos de triunfos en la vida de este destacado empresario de la sociedad hondureña… Congratulaciones Enrique Kafati.

*.-La familia Diunsa ayer partió pastel de La Moderna: su dinámica ejecutiva Diana Faraj de Larach cumplió un año más de vida, salud y realizaciones personales y lo festejo trabajando…por eso Dios le da mucho trabajo más en el nuevo año… Como buena nacida en fecha 9, la dilecta esposa del también empresario Roger Larach, no para de laburar de un lugar a otro en los negocios de la familia… con razón se mantiene siempre fitness… #Blessings.

*.-Otras bellas damas que festejan su onomástico en este mes son: la exitosa profesional de la arquitectura Gabriela Del Cid… y las también ex reinas de belleza: Jennifer Andrade, Sirey Moran, Diana Shoutzen, Marilyn Medina y Diana Barraza, ex de Quintanilla, dignas exponentes de la belleza hondureña por el mundo entero… Se unen al jubilo de estas efemérides, sus respectivos ex directores, ex compañeras de eventos y los missiologos que las siguen.

*.-Siguiendo con este “mundillo” de beauties… zaperoco y medio se armo en las redes sociales entre el Gallo Zablah y los Gemelos López de Miami, por aquello que ambos se acreditan el triunfo de Dania Prince en Filipinas… Si bien es cierto, Zablah llevo a Dania a sus filas y la “fogueo” por 5 largos años en casi una veintena de eventos que le valieron 3 coronas internacionales… los Gemelos la pulieron en exquisitez previo a su viaje a Manila donde gano el Miss Tierra.

*.-La gloria es de los 3 bandos, porque la protagonista es la hija de Andrés Prince e Isidora Méndez, pero el triunfo es para todos los hondureños que siguen a sus reinas por todo el planeta… Dania probo suerte en Milán Italia, porque anduvo de casting en casting y en todos lados la requerían esquelética, anoréxica como el resto de aspirantes y la sureña se sentía bien con su figura… el alto costo de vida la orillo a emigrar de Milán a Miami.

*.-En Milán… la sureña se las miraba a palitos para pagar las elevadas rentas del apartamento que alquilaba con otras modelos (cobraban por cabeza), no como por estos lados que por la misma cifra vive un gentío dentro… allá pagan por persona la misma cantidad… y Dania no miraba suerte en contratos firmados… Si bien recibió “empuje” de Liliana Sacaza y Lizeth Kattán de Pozzi, Prince se las vio solita en ese competitivo mundo del modelaje europeo.

*.-Volviendo a Filipinas 2003… Dania llego luciendo un look casi clonado a Isabel Preysler, sumado a la experiencia obtenida en 5 años de concursos… según el “tercer ojo” de nuestros psíquicos, la sureña tenía más que asegurada la corona de “Miss Tierra Aire” en el top final… Dicen que gracias a la astucia y sagacidad del corresponsal hondureño que integro parte de ese jurado, al viralizar que Prince tenia familia en Filipinas, se impuso a la corona.

*.-Pero de unos años para acá… Los bandos de Zablah y López-Ramírez se han dado hasta con la cubeta, luego de ser “socios” y hasta comer en el mismo plato: “pollo con pata”… suculento manjar catracho con el que los guatos recibieron a Zablah en su apartamento, cuando este llego con Kerelyne para el vestuario que la progreseña luciría en el Miss Mundo 2016… Hoy los divos de Bal Harbour sacaron el “limeño” que llevan dentro… ¡Fuego María!

*.-Se vienen ráfagas de lucidez a nuestra frágil memoria, de las polémicas declaraciones de la ex Miss Honduras Erika Ramírez, allá por el 2002, cuando la sirena de ébano estaba recién desempacada del Miss Universo y cuando estalló aquel histórico escándalo… entre muchas cosas, la morena aseguro que vivió las de Caín cuando se alojaba en aquel apartamento en Miami: “Dania dormía en el sofá de la sala y yo en un sleeping bag en el piso”…#WTF.

*.-Y remato la espigada gacela de aguileñas facciones: “llegaba un peruano abusivo y libidinoso, amigo de los anfitriones del lugar, a tratar de propasarse conmigo mientras dormía en el piso”… #Santisimo… La Ramírez con esa “bomba cañón” que detono fue calificada de mitómana… jijijijiji… ahora el bando contrario le da el mismo calificativo a Zablah, por todo lo que este declaro en el video homenaje que le hizo Bayron Flores por las “Bodas de Plata” …#WTF… Pero hay más: ¡aun mantenemos contacto con Ramírez!

*.-Pasando a mejores temas: varias dinastías de la auténtica sociedad hondureña ultiman los detalles para las celebraciones de cumpleaños de sus nuevos herederos… todo en familia por la contingencia que nos abate… nos referimos al primer año de vida de los preciosos primitos: Miguel Iván Larach Canahuati, hijo de Oscar y Stephanie Canahuati de Larach…y Mario Miguel Canahuati Kafati, hijo de Mario Alberto y Leila Kafati de Canahuati.

*.-Las más entusiasmadas con esos saraos son sus amorosas abuelas: Yolanda de Larach, Sandra Farah de Canahuati y Blanca Chinchilla Heyer… En otro sector de la city, también organizan ese primer añito de vida: Tesla Mellage de Guzmán y Sabrine Mahchi de Moreira, con las respectivas abuelitas: María Adel Canahuati, Monserrat Cateura y Georgina Larach… Esperamos esas graficas en redes ladies… La mejor de las dichas.

*.-Quien estrena marchante es aquella comunicadora social, quien siguiendo los consejos espirituales de Grimorio, ahora la vemos más renovada que nunca en estampa y actitud… De 3 prospectos que tenía, se quedó con el mejor y el resto los repartió con unas familiares la condenada… Quien la miraba antes: toda mustia y humilde, igual de fiera… Adivinaron es ella.

*.-Porque se “gasta” un carácter infernal para enfrentarse con quien sea… el “mal de amores” se lo sacudió como polvo el mes pasado… Empezaste semestre con buen pie querida, ojala y te dure ese guapísimo divorciado y que su ex leona no se meta contigo… Esos perfumes que te receto Grimorio están de alarido total, su calidad lo dice todo, además duran un “mundo” esos frascos… Ahora hasta sus “ex” andan buscándola por redes… #TooLate.

*.-Con el amor que se profesan celebran sus “Bodas de Algodón”: Gustavo Adolfo Guerrero y Neyde Jane Landa Blanco, quienes luego de varios años como novios y amigos, decidieron llegar al altar de la iglesia Espíritu Santo de Jardines del Valle en el 2018… Amor que inicio en un viaje que compartieron a Lake Worth, Florida en 2013 y un posterior compromiso oficial en el invierno del 2017… Un amor de película que sin lugar a dudas, contaran a sus hijos.

*.-Otra celebre pareja de la banca nacional que recuerda su segundo año de casados, es la formada por: Carlos Moreno y Karla Iveth Zelaya de Moreno, quienes brindaron y bailaron con los suyos en los salones San Pedro del Centro de Convenciones Copantl, en una inolvidable velada organizada por la genial Marcela Cueva y ornamentada por la exquisita María Dolores Uclés de Rápalo y su equipo de Casa Jardín y Mas… Felices Bodas de Algodón amigos.

*.-El Hotel Copantl se lució con ese catering dispuesto, donde sobresalían varias entradas, dos platillos principales, la estación de postres y un completo surtido de los más finos licores, entre nacionales e importados… La animación estuvo a cargo del apuesto y versátil sampedrano, Oswaldo Salinas, más conocido como DJ Luna, quien con sus mezclas, puso a bailar a los presentes.

*.-Entre quienes se encontraban: don Reynaldo Moreno y Carmencita Uclés, padres del apuesto novio Carlos Moreno; Carlos Zelaya y Lidia Pinel, padres de Karlita… ambas parejas lucieron radiantes de elegante felicidad… Invitados procedentes de EEUU y de varios lugares de Honduras brindaron por la felicidad de Carlos y Karla, entre ellos su amiga: la ex Miss Honduras Universo 2001 Olenka Fuschich, a quien recordamos de novia del guapo Cesar Bonilla.

*.-¿Recuerdan a Flor de María Herrera?… Esa bella catracha que en Bogotá protagonizo el “Amor a la colombiana” cuando conoció en su postgrado al que sería el hombre de su vida: un apuesto ecuatoriano de nombre Jaime Alejandro Larriva, quien conquisto el corazón de la hija de Ovidia Rodríguez… Los Larriva-Herrera también celebran sus “Bodas de Algodón”.

*.-En Septiembre del 2017, Jaime “se robó” a Flor de María y se fugaron a la siempre idílica Paris, donde le esperaba la sorpresa de su vida: una espectacular pedida de mano en el ocaso de una tarde de verano y teniendo como marco de fondo la icónica torre Eiffel…#WAO… Eso es amor… Las más allegadas despidieron la soltería de Flor en El Mezzonite y esa boda playera en Indura estuvo de antología mis amores… Dichoso segundo aniversario.

*.-52 añitos bien añejados… acaba de cumplir el apuesto Tulio Armando Romero Palacios, esposo de la bella dama Meyvi Castañeda, quien junto a sus hijos Marjorie y Tulín, congratularon al teniente coronel de infantería de la Guardia de Honor Presidencial…una de las varias “manos derechas” de JOH… Se unieron vía online a las felicitaciones para Romero: Fairuz de Larach, Marja Fajardo, Marlen Jarquín, así como Hebber y Willy Oseguera.

*.-Por estas fechas del 2017… se unían por la vía civil tres sobresalientes parejas de la sociedad hondureña y planificaban al detalle sus correspondientes enlaces religiosos…nos referimos a los siempre encantadores: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, Jorge y María Fernanda Restrepo de Interiano, así como Xavier y Adriana Corrales de Lacayo, quienes con sus respectivos clanes se disponen a brindar por sus “Bodas de Cuero”.

*.-Eva Gabunda se encuentra “tumbada” en las bellas playas de Tela, siempre con su “peor es nada” el Chele Mozote…arena, sol y mar exclusivamente para ellos solitos, con ese paraíso marino que solo se encuentra en el Litoral Atlántico de Honduras… ¡Que envidia! … Esta pareja de tórtolos duermen al mejor estilo de Eddy Herrera: juntitos y empiernados… Los esperamos pronto.

*.-En otro punto de la “Costa Nostra”…nos escribe Vilma-Traca, para comentarnos el zipizape que sacude Mexico, no solo por la pandemia del siglo, sino por el bochinche casado que se trae la familia de la finada ex lavandera Karla Luna con su ex amiga, ex comadre y ex compañera de show Karla Panini…Escandalo que data de mas de diez años de traiciones.

*.-Recordamos cuando eran compañeras en ese show de Telehit, donde Luna estaba casada con Américo Garza y Panini con Oscar Burgos…tanta era la “confianza” entre ambas que Luna le presumía a su comadre los atributos y habilidades intimas de Garza, que poco a poco se le fueron antojando a la rubia Panini, quien ni corta ni perezosa le fue lanzando el calzón al hombre.

*.-En resumen de cuentas… la Panini le “bajo” el marido a su amiga, quien de la “depre” termino con cáncer y paso a mejor vida… marido con todo hijos y mando a su ex el Burgos por un tubo… Ahora salen a la luz una serie de “marramucias” reveladas por la familia de Luna, el mismo Burgos y hasta un empresario de nombre Felipe Silva que embarra a medios de comunicación… La web arde con ese penoso caso que hasta el cerro de la silla ya es mesa: cada día salen cosas igual o peores de la pareja perversa.

*.-En otro orden de chambres… Vilmuchis nos cuenta que la familia Derbéz está a medio paso de convertirse en los nuevos Kardashians con su “reality”: todos juntos contando sus idas y venidas, personales como profesionales… donde hay mucha tela que cortar… si los canales de Eduardo Derbez y su hermano Vadhir fueran poco por separado, ahora todos juntos en una casa darán candela… En especial por el divorcio Ochmann-Derbez.

*.-En uno de esos tantos videos de José Eduardo, salió a colación en plena entrevista con su madre Victoria Ruffo, aquella pasada de la famosa “Boda Falsa” que le monto Derbez a la protagonista de “Victoria” y “La Madrastra”… Algo así como le pasa a Jennifer Andrade con aquel comediante canadiense, con el que está pasando las de Caín… Según Grimorio, la chaparrita está pagando karma…¿Por qué lo dirá?…MMM…#Gavillas.

*.-Siempre en Telemundo… tremendas las revelaciones que hizo la psíquica venezolana afincada en la USA, Vieira Vidente con respecto a su polémica paisana Carolina “La Veneno” Sandoval del show Suelta La Sopa… ¿Sandoval?… ¿parienta del tremendo Douglas Sandoval?… para nada… la Caro es venezolana y Douglas es más catracho que el pollo chuco… jijijiji… Vieira se enfocó en el “carapacho” del personaje de Caro.

Pero la psíquica se quedó corta, porque nuestro Grimorio le ha “leído” muchísimo más, a esa sagitariana de altos quilates…este se va a las células más íntimas de su diminuta figura…jijijiji… lo que vemos a cuadro es un apice de lo que en realidad es…#Uyyy…La Caro agarra a su esposo de potro, porque a ella le encanta su rol de changa hiperactiva: cabalgar desde arriba y con azote, como varios tapones de alberca que conocemos por acá… Felicidades a Loreth Kawas por su cumple… Ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.