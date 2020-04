Chicha y Limón viernes 17 de abril de 2020

Photo Credit To UNa bonita foto del recuerdo

FINDE CALIENTE!!… La ola de calor arrecia en plena cuarentena… y esas redes arden como el mismo clima… En familia celebra su cumple el Ing. Arnaldo Martínez… Este fin de semana hacen lo mismo: Jorge Shibli Canahuati Larach y el ex Presidente de la Republica Ricardo Maduro… dos tauros bien hechos… Bendita entre tanto caballero: Joyce Faraj de Andonie apaga velitas de pastel… Hoy les traemos las efemérides que tanto encantan… Chismes sueltos como hojas en la calle… ciertos futbolistas no escarmientan… Arden los bosques catrachos: el infierno de todos los años… Idem muchas residencias de socialité con tanto histérico dentro de la casa de “Big Brother”.

*.- Este fin de semana arrancan las celebraciones para la guapa socialité Joyce Faraj de Andonie, quien se lucirá con hijos para pasarla rico en casa… esposa de Roberto Andonie, hija de don Fouad y doña Jo de Faraj y dilecta nuera de Roberto y Paty de Andonie que se unirán a las muestras de afecto para esta especial damita de sociedad… Muchos años más de vida para Joyce Andonie.

*.- Solo tauro bellas y laburantes cumplen por estas fechas… porque de buena fuente sabemos que la próxima semana agregan un dichoso año más de vida: Ruth Marie Canahuati de Sabillón, la ex Primera Dama de Honduras Aguas Ocaña y la ex Miss Honduras Belleza Nacional Leslie Paredes, entre otras beldades de sociedad que les iremos develando… Felicidades a todas.

*.- Mientras tanto… con los sabores internacionales de sus recetas de Arnie’s, celebro en familia un “abril” mas de existencia el apreciado Ing. Arnaldo Martínez… rodeado del amor de su esposa, hijos y nueras (porque se les están casando todos los galanes)… Vía redes sociales se sumaron a las muestras de afecto sus numerosas amistades que el Ing. Martínez ha aquilatado en su impecable trayectoria en varias empresas de renombre… Bendiciones.

*.-Este fin de semana… la exquisita dama Carolina Handal de Canahuati se lucirá con una efemérides muy especial: el onomástico de su esposo, el empresario de los medios Jorge Shibli Canahuati, quien celebra su cumple el miércoles, pero los ágapes empiezan en casa desde hoy… sus apuestos hijos, hermanos y todo el clan Canahuati-Sabillón & Saybe se unirán a la íntima celebración donde Carolina tirara su casa por la ventana… Congratulaciones.

*.-El ex Presidente de Honduras, Ricardo Maduro Joest, es otro de nuestros honorables cumpleañeros de estas fechas… y el tiempo le hace lo que el viento a Morazán, porque siempre luce potable el esposo de la especial dama Melissa Callejas… A su residencia llegaran a expresarle las muestras de afecto sus hijas, nietos y por supuesto su hermano Osmond “Dito” Maduro y cercanas amistades para un brindis muy especial… Buenaventura Lic. Maduro.

*.-Una de las parejas más queridas de la sociedad sampedrana celebro en familia un bendito aniversario más de casados… nos referimos a Marco Vinicio Matute y María del Carmen Álvarez de Matute, quienes lucen tan enamorados como el primer día que se conocieron… Sus múltiples amistades se unen vía redes sociales al jubilo de esta ejemplar pareja, la igual que todos los miembros del matriarcado de las Álvarez-Salazar… Bendiciones amigos.

*.-El clan Hawit-Vitanza es otro que celebra una fecha muy especial: el cumpleaños de la exquisita dama Ana Hawit, matriarca de altos kilates fundadora de una dinastía de ejemplares profesionales de la sociedad sampedrana… hijos, nietos y toda la familia Hawit se une a las muestras de cariño para doña Anita, que vía online sigue recibiendo las felicitaciones por su onomástico… a seguir brindando en casa por una matriarca muy apreciada.

*.-Las redes sociales del visionario empresario Jacobo Kattán, empiezan a recibir las muestras de afecto para este caballero quien este lunes se encontrara de plácemes… Su guapa esposa Claudia de Kattán e hijos, serán los artífices de ese ágape que reúne a los miembros de tan importante familia de la Costa Norte de Honduras… No faltara en este convite la dinámica madre de Jacobo, la dama Julieta Salem de Kattán para patentizarle todo su amor.

*.-Ya celebran sus bodas de algodón la especial pareja formada por Edwin y Elena Venegas de Muñoz…y por estas fechas estaban en plenos preparativos de boda: Olvin Josué y Dulce de López, quienes nos deleitaron con una divertida sesión fotográfica pre boda en el hotel Celaque de Gracias Lempira… Dulce de López fue congratulada con numerosas despedidas de soltería… Los López-López cumplen dos años de casados en el venidero Mayo.

*.-Las familias Matute-Aplicano & Tovar-Peña celebran en la intimidad de sus respectivas residencias por una efemérides inolvidable: la boda de sus hijos Alfredo y Sandra Matute de Tovar, que con un sólido noviazgo de siete años decidieron llegar al altar en abril del 2019… Sandra ataviada de Reem Acra y Alfredo de Galtrucco, protagonizaron la boda de sus sueños en el salón Palestina del Club Árabe con regio montaje a cargo de: Camilo Mejía, Claudia López y Jackie Cabrera… un enlace de antología…¡Felices bodas de papel!

*.-La inquieta Mila Alejandra Bran Erazo celebro en fecha reciente su primer añito de vida… fueron sus orgullosos padres, Joel y Nora Erazo de Bran, junto con la preciosa Nora Luciana Paz, quienes consintieron en casa a la menor de las herederas de los Bran-Erazo… Vía redes sociales se sumaron a estos cariños, la glamurosa abuela Nora Schauer y el tío Mario, quien comparte signo de Aries con Mila Alejandra… Toda la dicha del mundo para esa nenita.

*.- Otras bodas de papel que se queman a fuego lento es la que celebran por estas fechas los especiales Howard y Josseline Pineda de Maldonado, quienes brindaron por su amor en los acogedores salones de Angeli Gardens, en una puesta en escena fabulosa lograda por las genias de la firma Acontecimientos… Las mismas que decoraron Multiflora para el ágape de cumpleaños de la guapa Lucia Vega que lo paso súper…por estas fechas Lucy cumple 24 junto a su madre Inés Vega y su hermana Andrea…Felicidades.

*.-En materia chismística… algunos futbolistas no escarmientan que la “negociación” con la dueña de sus quincenas no es a base de gritos o golpes… hay que ganarse a la madre de los hijos por las buenas: buen trato y buena cama… jijijijiji… ya de plano si las cosas no tienen solución cada quien por su lado y “fija” la ayuda para esos nenes… Es lo malo de no terminar el colegio o de plano sacar unos buenos cursos Dale Carnegie vía online.

*.- El Zambo Cipriano nos cuenta desde “Tepas”… que cierto leguleyo influyente y pagado por otro friki de altos vuelos, son quienes “ayudan” a varios famosetes del balompié a salir de esos apuros judiciales… ¿con que condición? No lo sabemos… pero uno de ellos tiene famita de “adicto” a las braguetas… chupale pichón… con razón se mueven más que licuadora a la hora de dar vueltas por ciertos patanes que macanean a las esposas.

*.-Siempre desde la Zona Central… mi amigo nos comenta que allá los “ricos y poderosos” andan histéricos por la cuarentena obligatoria, tanto por sus cuentas por pagar que van en alza como de sus empleados que los amenazan con demandas por incumplimiento de salarios… ONLINE los están despidiendo lisos… ¡Qué barbaridad!… Esa gente tiene “biyuyo” y sabe cómo llenar sus arcas… No jueguen con el hambre de la gente…#Karma.

*.-¿En casa cómo andamos?…porque la crisis es mundial, catracha y pareja señores… por estos lares del “Valle del Calore” hacen misas negras en redes sociales para “tejer” estrategias de salvavidas y emerger entre las aguas negras… muchos ponderados “escarban” contactos en el extranjero para que los inyecten de capital antes de caer en la miseria y no quedar ladrando en la llanura como Teresa: “Maldita Pobreza”… En especial muchas alucinadas.

*.-Con esto de la crisis sanitaria… son muchas morosas que escriben sus cuentas en hielo para que el calor se las borre al instante… sabemos de una mañocilla que ya le dijo a su proveedora de trapos que no le pagara ni en tres vidas el realero que le debe… #WAO… entonces que le regrese la ropa que no ha usado… es de esas que solo una vez usa las garras y luego las entierra el ropero que tiene empotrado en una pared inmensa… Según sus redes.

*.-Las familias honradas… porque si existen… se comen las uñas hasta de las “patrullas” para ver como pagaran a plazos esas cuantiosas cuentas de hogar: agua, luz y comida… porque con tantas semanas de encierro y con esta infernal calor, nadie puede sobrevivir sin esos insumos… Sabemos de gente que hasta con insomnio anda y no por dormir tanto en el día, sino “craneando” la forma de seguir adelante con sus crías… Esto esta jodido.

*.-Otras tantas dinastías… cerraron sus casonas y “desbarajustaron” tierra adentro, lejos del Valle Virulento, donde puedan respirar aire puro y sin mascarilla… Copan, Comayagua, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Santa Lucia y hasta las Islas de La Bahía, donde se reporta escasos casos del Covid, se han convertido en “la tierra prometida” de muchos que ya están hartos del infierno que se vive por estos lares… Según sus redes sociales están en el paraíso… no es broma no… mientras sus empleados aguantan hambre… #WTF.

*.- Pero antes de ser “fuga”… “fulearon” esas naves con todo lo que pudieron de comida en los supermercados más chic de la city… Según Vidajena miró a varias “encopetadas” con sus hijas, cargar en carretillas: latas tras latas de atún, salmón, aderezos, salsas y un reguero de pastas, pan y muchas carnes que cargaban en neveras en esos estacionamientos… Además de “arsenales” de papel de baño doble hoja… jijiji… Viajaron armados hasta los dientes.

*.-Según vociferan muchos expertos… todas las cuentas por pagar de la economía familiar, serán financiadas en arreglos de pago… Quien sabe que “guarandinga” le armaran al pobre-pueblo-pobre como decía en sus años de comunicadora “La Diva de Chamelecón” jijijijiji… ¿Cómo la estará pasando mi “Gordita de Chicharrón”?… Resto de año se vislumbra más negro que la noche… mientras Dios nos de vida y salud, saldremos adelante… #Amen.

*.-Grimorio nos comenta online que en lugar de andar sobrevolando los cielos catrachos regando quien sabe que tantas cosas… mejor que nos “fumiguen” con: toneladas de hojas de menta pulverizada, estoraque, copal, incienso… ajo, laurel o salvia en polvo, aserrín de sándalo, mirra y hasta el milagroso palo santo, muy cotizado en otros países latinos donde nunca falta en los hogares… o ya de plano azufre, para espantar tantos demonios que acechan a esta nación…. si no son las pestes son políticos corruptos… #xD.

*.-Si de humos y demás hierbas se trata: los ya tradicionales incendios forestales que arrasan en la Zona Central y que amenazan otras áreas de Honduras…el drama infernal de todos los años… y donde “nadie hace nada” como dice aquella presentadora de TV que duerme maquillada… porque madruga para estar “ready” antes de las seis en su canal: solo se levanta a bañarse medio cuerpo, se peina y para la calle… #Bella…#MAC… #DCLN… #lol.

*.-A esos que les depositan “religiosamente” el obsceno salario que ganan, tanto en la empresa privada como en el gobierno, que hagan “homme office” pero vestidos decentemente en la cámara, no en fachas ni mostrando las miserias al gentío… En especial esos “high executive” que solo llegan a modelar a sus empresas donde los mantienen bien atornillados contra viento y marea… A re diseñar planes de trabajo, nuevas estrategias sanitarias con su personal, a capacitar y/o entrenar a su gente, aunque sea por WhatsApp.

*.-Tantos frikis como otros muchos casos que conocemos de gente que gana un “realero” sin tocar tablita… en la empresa privada tienen que llegar “si o si” aunque sea para que los miren y en el gobierno se alternan los días con horarios a conveniencia… Como aquella “gordita”, que jura y perjura que traga yogur extra light, pero los que la conocen saben que es “ice cream” con full mickies, su eterno delirio de vida y archi enemigo para su salud y peso.

*.-Quien sabe si logro terminar su carrera, porque debía las más “yuca” de su pensum académico, las cuales relego por trabajo… pasaron años y hasta décadas con esas materias en el olvido, pero fue escalando ese Everest de vida que la convirtió en una “alta ejecutiva industrial” con muchos $$$$ en sus cuentas de banco… Y sin tocar tablita… porque sus empleados le hacen el trabajo más yuca, ella solo firma y presenta reportes como hechos por ella.

*.-Según los que saben, esa pelotita de carne siempre fue mezquina con el prójimo y burlona con el más necesitado, por no decir que los humilla con su cortante humor ácido… ni se le acerquen a pedirle trabajo porque esa “cristiana” los sepulta… y que sus empleados que le hacen todo, ni por cerca le hagan una mala pasada con algún estudio o reporte de planta, porque siempre les dice que los mandara lisos, cerrándoles todas las puertas… #WTF.

*.-Es famosa en su gremio por estas y otras lindes que la convierten en la “indispensable” de sus jefes…#OMG… con amplia trayectoria en empresas de capital nacional y extranjero donde ha “dejado huella” entre jefes y empleados… y para que sus padres no le pidan plata ¿saben que hizo?… los “convirtió” en pastores del evangelio y fundaron su propio templo donde bajan hasta el más incauto… #KJGC… #GL…#VFC… #FOTL… #Capricornio… #WTF.

*.-Me ha dejado perplejo esta historia… esto lo que muchos saben… ¿y lo que no sabemos?… quien sabe qué clase de título o carta de egresada presento esta “Grand ma” para soportar su expediente de contratación en las mejores empresas del Valle de Sula, pero lo cierto es que con astucia sigue en el poder, “haciendo y deshaciendo” con todo y todos… ¿Está casada?… con un bueno para nada que mantiene con todos sus caprichitos: hasta visa le saco a nombre de aquella ex “Cía.” donde ella laburo, dizque para no viajar sola.

*.-Según los que saben… no se despega de ese “feito” porque es tremendo en la calle con todo lo que se mueve y destripando los $$$ de las cuentas mancomunadas… ¡Con razón se lo lleva de viaje!… Bien dice Grimorio que esos Capricornio les cuesta llegar a la cima, pero cuando llegan, son poderosamente indestructibles… ¿Sera?… ante el poder divino nadie se escapa… ¿se imaginan esta friki en el gobierno?… UYYYYY… ¡Dios nos libre!

Como este caso, muchísimos más tapados con artimañas en distintos sectores de la society, porque la corrupción no conoce de valores, ni de gremios… A seguir guardaditos con esa casa impecable, siguiendo todas las medidas sanitarias para sobrevivir a la pandemia… mientras tanto el mundo sigue contabilizando contagios y muertos… Quien sabe que represalias tomaran los gigantes con China… Cuídense mucho los queremos en P/$%&#.