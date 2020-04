Chicha y Limón viernes 24 de abril de 2020

Photo Credit To Lorette Kawas, Katia de Kattán y Nilser de Kattán

¡QUE MES SEÑORES!!… El último viernes de abril y el cuarto mes más nefasto en mucho tiempo… Este fin de semana celebran sus onomásticos en familia: Ruth Marie Canahuati de Sabillón, Emilita Larach de Saybe y Aguas Ocaña Navarro: tres tauro bien hechas… Bendito entre las féminas: Guillermo Orellana Bahr… Fechas memorables que varios celebran en casa… Cotilleos más calientes que el pavimento mismo: tremenda parranda de cumple… armó un futbolista de un equipo de la Liga Nacional… varios honorables se rebelan ante la contingencia, la misma que “toca” hasta los concursos de belleza y todo evento… El sol entro en Tauro, viene Grimorio para contarnos los detalles.

*.-Arrancamos con este chisme caliente como el clima mis amores… a media semana unos futbolistas hicieron tremendo fiestón de cumpleaños, pese a los férreos ordenamientos de distanciamiento social que hay en San Peter y toda Honduras… Desfilaron féminas en bikinis, hasta unas presentadoras de TV llegaron a la cita portando regalos para el espigado cumpleañero que milita en un equipo de la Liga Nacional… olvidando la cuarentena, trascurrió todo como si no pasara nada… Hasta que los vecinos indignados por el escándalo amenazaron con llamar a la poli se terminó el relajo.

*.-Ruth Marie Canahuati de Sabillón el lunes esta de manteles largos y más linda que nunca la esposa de Juan Carlos Sabillón Dávila… Medio clan Canahuati-Larach congratula a Tuty este fin de semana y se unen a estas celebraciones las familias Saybe-Handal, Díaz-Sabillón, Handal-Bobadilla y las numerosas amistades de Ruth Marie que no paran de felicitarla desde hoy y todo el fin de semana… Bendiciones Mon Guerlain.

*.-Emilita Larach de Saybe es otra de nuestras dilectas cumpleañeras de estas fechas… la esposa del visionario Ing. José Francisco Saybe desde ya recibe las congratulaciones de sus círculos sociales más cercanos… serán sus hijos, nietos de familia política quienes sorprenderán a la matriarca del clan con numerosas muestras de afecto… Que lo pase de maravilla en familia.

*.-La ex Primera Dama de Honduras, Aguas Santas Ocaña Navarro, ex de Maduro, es otra de las consentidas de Abril, porque el venidero lunes agrega un año más de vida junto a sus hijos que son su todo… amante de la filantropía y las creaciones de Victorio & Lucchino, en moda y fragancias como: Abril, Carmen y Bambina, las cuales fueron sensación en nuestro país por donde pasaba la rubia mas inolvidable que ha tenido Casa Presidencial.

*.-¿Ya cambiaron guardarropa?… a empacar muy bien la ropita caliente y demás piezas cerradas, para abrirnos al destape, con las mejores texturas: blusitas súper frescas, con o sin mangas, shorts, bermudas y vestidos mega cómodos… la comodidad ante todo mis reinas del glamour… ya empezamos a ver muchas socialites en shorts, camisetas, pelo recogido, gafas y sandalias: hidratante con filtro solar, máscara de pestañas y lip gloss… #CoolAndFresh.

*.-Empezó la temporada del “menos es mas” en todo mis amores: atuendos y estilismo… la full producción quedo sepultada por la pandemia para el “black tie” o eventos de alta etiqueta, oficiales o de carácter muy especial… estilos hippie y boho chic se imponen en el diario vivir… túnicas frescas, faldas cortas o largas de texturas ligeras y movilidad absoluta, con blusas sin mangas.

*.-Al igual que el maquillaje: súper nude, fresco, matificado pero siempre impecable, resaltando únicamente el mejor de nuestros atractivos faciales… Temporada de guardar los cosméticos en la puerta de la nevera, para mejor efecto y por estas calores… 90% skincare y 10% make up (si acaso salen de casa)… con el encierro se ahorran “achiote caritzimo de Paris” y demás fragancias “high end”… cítricas, ozónicas y acuáticas se imponen.

*.-Con estos “calorones infernales”… a lavarnos el pelambre (lean pelo) día de por medio: no se nos asusten señoronas pichicatas, por aquello del lavado del tinte: si es orgánico les dura meses… Por cierto, nuestros genios del estilismo están haciendo su agosto en casa, atendiendo a sus clientas VIP por todo lo alto… otras tantas los llevan a sus casonas en las cumbres sampedranas, porque con el confinamiento obligado ya lucen fachosas… #lol.

*.-Los mejores meses del año para bajar de peso a punta de comida saludable: orgánica, fresca, light y todo regado con jugos naturales y abundante agua entre comidas… a reducir las grasas, carnes rojas y mas ensaladas con vinagreta, vegetales al vapor y algo de arroz integral en el almuerzo… a comer más frutas hidratantes como la sandia y el melón entre comidas, solas o como licuados…el indiscutible y suculento rey de la temporada es el mango que está en plena cosecha…para cena se nos antoja un licuado de piña con mango jade…¡No se amarguen la vida por el encierro!.

*.-Un primer año lleno de amor y emociones encontradas, es lo que brindan en familia la hermosa pareja formada por Mauricio y Gabriela Alvarado de Valladares, quienes en un cálido abril como este, pero en el 2019, llegaron al altar de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe donde el padre Javier Martínez les derramo la bendición… con fiesta postboda en los salones del InterContinental y una luna de miel por la USA… ¡Benditas bodas de papel!.

*.-Entre amigos y con muchos presentes, así celebró su cumpleaños la ex Miss Honduras Belleza Nacional Leslie Paredes, quien luce más bella que nunca ahora que es madre de familia… Tauro tenías que ser Mon Cherie… como muchos saben, Leslie saltó a la palestra cuando la descubrieron para un certamen nacional de modelos en el counter de American Airlines en pleno Toncontín y compartió pasarela con la bella Elke Stechmann de Ictech.

*.-Ganó el conclave “La Modelo del Centro de Las Américas” producido por Corporación Televicentro y el Gallo Zablah le echó el ojo para su concurso del 2003… Fue Honduras en: Filipinas, EEUU, Alemania y Colombia… Hoy es una destacada ejecutiva de las relaciones públicas y feliz esposa del galeno Cesar Henríquez, a quien conoció por eso azahares de la vida… ¡mujer dichosa!

*.-Por cierto… así como van las cosas en el planeta con la peste del siglo, al parecer si a fin de año no mejora la situación, los certámenes de belleza se pospondrían para el 2021… tal y como sucedió con los Juegos Olímpicos de Tokio, demás justas deportivas y hasta política… Si acaso se realizan Miss Universo y Miss Mundo a última hora en diciembre, los directores nacionales tendrían que pedir autorización para enviar delegadas nombradas de dedo.

*.-La emergencia mundial lo amerita, porque por estos meses se estarían ultimando detalles para los eventos nacionales… Según las buenas lenguas, el Gallo Zablah estaría en pláticas con la olanchana más completa de la historia: Mayra Alejandra Fuentes, quien sería la mejor carta de Honduras al Miss Mundo que, de efectuarse, sería en Londres y con temática del Covid-19.

*.-Por su parte los impredecibles de Carimaxx… ya barajan varias de sus pupilas de la última edición efectuada en Roatán… entre ellas la capitalina Kenia Mondragón, quien actualmente es la designada al Miss Continentes Unidos en Ecuador, que podría aplazar la justa por la pandemia… Otra carta fuerte de los teleños sería la copaneca Cecilia Russell: ¡ya la tienen a dieta!… a ver cuántas sorpresas más nos depara este fatídico 2020.

*.-Siguiendo con taurinas de altos kilates: María Alexandra Canahuati de Vogelsang, quien “acher” agregó un dichoso año más de vida… ¿Cómo lo celebró la Diva de Ford?: trabajando online como Dios manda, por eso el Divino Creador la colma de muchas bendiciones más en su nuevo año de existencia… se unieron a las felicitaciones para Alexandra, todo el clan Canahuati-Chahín en pleno y las amigas más entrañables de esta apreciada dama de sociedad… Feliz Cumpleaños.

*.-La cosa va de damas destacadas: Gemma Baratucci de Racciatti también se encontró de manteles largos ayer y sus numerosas amistades no pararon de marcarle a su móvil para desearle lo mejor de lo mejor a esta altruista dama de sociedad… Doña Gemma se vio íntimamente congratulada por su familia y se sumaron las divas del clan Barletta Yacamán… como todos saben, su hijo Estefano es el esposo de la bella Carmen Barletta, quien se apersono con sus hijos, a cantarle el “Feliz Cumpleaños” a esta dinámica fémina quien siempre dice presente a las causas nobles… Muchas felicidades Sra. Racciatti.

*.-¿Recuerdan a Estefano Racciatti en su faceta de modelo?… Uyyy… como olvidarlo en sus spots publicitarios de Almacén El Descuento, junto con los tops de la época: Julissa Rodríguez, Doris Paz y Carmen Irene Reyes Saavedra, entre otras… Antes que ellos, hicieron lo suyo Jorgito Downing y Alejandra Bendaña, quienes engalanaron videos y pasarelas de la firma de los esposos Mario y Dulce Maria Sikaffy de Muralles… ¡Vamos a escarbar ese material!

*.-Si de modelos se trata… dos que hicieron sus pininos en USA fueron: Alberto Uclés, hermano de María Dolores Uclés de Rápalo, quien inicio en las pasarelas y luego se convirtió en diseñador de éxito afincado en Washington DC, donde tenía su boutique… Uclés vistió a varias de nuestras Miss Honduras y la primera fue Vivian Audely Moreno, quien antes de su viaje al Miss Universo de Los Ángeles, paso por sus atuendos a la boutique de Alberto.

*.-Otro socialite sampedrano que hizo algo de modelaje en EEUU fue Guillermo Morales ¿Recuerdan a ese galán?… llego en vías de estudio, pero poco a poco le fue entrando el “gusanito” del espectáculo y se inscribió en una Agencia de Talentos donde aprendió modelaje, actuación y baile… Su éxito lo obtuvo en el video “Holiday” de Madonna… ¡Quedo inmortalizado!

*.-El sol ya “ilumina” al trabajador signo de Tauro, quienes portan “pica pica” en sus patrullas, porque andan de un lado a otro con ese Urano sacudiendo hasta la fibra más íntima de su sensual anatomía… los que no han cumplido años andarán más estresados que de costumbre, con ese genio a todo lo que da… pero los que ya soplaron velitas (sin albur) les llegan buenas nuevas de su centro de trabajo: vientos de cambio se sienten en su posición laboral mis amores, con traslados locales, nacionales y hasta internacionales… #OMG.

*.-Dejan el hoyo de siempre para rodar en busca de la chuleta o de la papa… los casados a acostumbrarse a esos cambios porque su familia los necesita y los solteros a gozar la calle se ha dicho, porque no pararan en casa durante 7 largos años…#WAO… A mover ese nalgatorio porque después de los 30 no hay Tauro flat: además de su innata sensualidad y coquetería, su “derriere” los delata…jijijjiji… Son unos necios bien adorables… ¿Cuántos así?.

*.-Con el sol brillando a todo lo que da en Tauro, otros signos que andarán en los cuernos de la luna durante estas cuatro semanas son: Aries con los dineros, porque platita no les faltará y de donde menos se imaginan les llega mana del cielo mismo… Y como la necesitan… porque muchos arianos tienen una de jaranas que cosa seria más con esta cuarentena obligada… Piscis anda con el verbo bendito consiguiendo todo lo que piden en el primer intento: hasta pedida de mano… Si dejan la indecisión, varios se casan a fines de año.

*.-Cáncer son otros que se pueden casar este 2020, con este sol en Tauro, se les ilumina el sector hogar, familia y amigos… Virgo reciben buenas noticias del extranjero por redes sociales… Escorpio andarán más seductores que nunca, con ese sex appeal a millón, sudando feromonas por doquier: arrasando en las citas clandestinas que les empiezan a caer y con esa mirada penetrante que se gastan, cosa seria… signo de la lujuria y el personaje más celebre que los define: Christian Gray en las 50 Sombras… #Santisimo… #XD.

*.-Aterrizando a la cruda realidad… muchas personas siguen cuestionando las estadísticas de la cadena nacional con respecto al virus… que si solo Cortes forma parte de todo el territorio nacional, por la cantidad alarmante de contagios que refleja esta zona con respecto al resto de la nación… otras personas dicen que si están respetando el confinamiento y demás medidas.

*.-Lo cierto es que en el área de los mercados es donde se mira quien anda y quien no… en SPS esos mercados siguen cerrados y desérticos en su periferia… en comparación a los capitalinos Zonal Belén y Las Américas, entre otros que no han parado en toda la cuarentena… ya abrieron la Feria del Agricultor por allá: un hervidero de comida rica, “godines” y demás gentío… Según El Zambo Cipriano, la capirucha y sus burócratas siguen de pie.

*.-Otros dicen que las áreas más pobladas de Cortes es donde se concentran la mayoría de casos… ¿Por qué no las cierran y controlan la diseminación del virus?… Según el “tercer ojo” de nuestro psíquico Grimorio, las zonas a controlar mayoritariamente deberían de ser: Chamelecón, Rivera Hernández-Luisiana, La Pradera, López Arellano y todo el sector Satélite… Idem toda la población de Dos Caminos en Villanueva… #OJO.

*.-Mientras tanto… algunos alcaldes ya están sacando el cobre ante la inminente presión de la pandemia y su gente vaga… el copaneco y el sureño se llevan la batuta en tapas… pero el mapa infeccioso solo reporta un insólito contagio en cada ciudad… #OMG… Urge la aplicación de pruebas rápidas y fidedignas, para ir segmentando la población sana de la infectada… además del endurecimiento de las medidas de bioseguridad por parte de autoridades: ven gente en las calles con o sin mascarillas y no indagan.

*.-Lo cierto es que no todo debemos dejárselo al gobierno, es tarea de todos cooperar para no morirnos… en ciertas ciudades las autoridades andan en la calle solo para que los miren: tienen que parar gente y pedirles la cedula para ver si les toca circular o no… caminen o anden en carros de lujo… Otra cosa es la proliferación de “arcos desinfectantes” en varias ciudades, como si los carros son los que infectan… es cierto que el Covid-19 anda en el aire, pero no para eso.

*.-Una buena rociada de agua bien clorada por toda Honduras sería bueno unas tres veces por semana… con el arsenal de aviones que tiene la FHA, cubren los cuatro puntos cardinales de la nación… pero que sintamos el “vaporón” de cloro en nuestros sectores… Nadie debe de andar en las calles sin mascarilla… Otra cosa… ¿Sera que las personas contagiadas pueden seguir tratamiento y/o aislamiento ambulatorio fuera de los hospitales?… Tal y como se hace con la tuberculosis… Los datos reales están escalofriantes.

*.-La bolsa solidaria es otro dilema… ¿Por qué no lo hacen por pulperías o mini súper por barrios y colonias? En lugar de andar tirando las bolsas al remolino de gente que se forma… Hay sectores de la ciudad que pasan una de hambre porque jamás se acuerdan de ellos, solo en campañas proselitistas para el voto… alcaldes, diputados, gobernadores, seguridad, Sinager y empresa privada a unir esfuerzos para alimentar en orden a nuestra gente.

*.-Cierta empresa de la city “despidió” por 120 días a todos sus empleados desde el sábado pasado sin un centavo… el mismo rubro que les deposita todos sus derechos en diciembre para entrar como empleados nuevos en enero… si los mandaron a casa por cuatro meses, mínimo que les depositen sus derechos acumulados de enero a abril… ¿Qué les dirán al regresar?.

*.-Ya dijo JOH… que las factorías tienen que producir mascarillas y demás equipo de bioseguridad para empleados y todo el país, porque debemos de seguir conviviendo con el virus… hasta el momento solo una maquila del grupo KCC produce batas quirúrgicas, pero exclusivamente para hospitales de la USA… ¿Sera que pronto empezaran con la producción de mascarillas?.

*.-Al aplanarse la curva de infección, podría ser tipo finales de junio, poco a poco las empresas deben de volver a sus labores, con sus empleados ataviados como si van a una sala de operaciones… el gel antibacterial deberá ser un “must” en todas las áreas de la empresa y esos parlantes deberán de dejar la bachata, las rancheras y el reguetón, para motivar a la gente a combatir el virus.

*.-Mientras llega ese momento… todos en casa a seguir botando todo lo que no sirve de cocina, alacena, nevera, bodegas y roperos…aseando escrupulosamente esos espacios y demás rincones, superficies de uso frecuente…el constante lavado de manos y de pelo, porque muchas prefieren conservar el tinte juco que lavarse el pelambre día de por medio…#WTF.

El calor aprieta mi gente y el pelo también se contamina: caballeros a quitarse esa barba de leñador porque la máxima “las depiladas los prefieren barbones”, tiempos que paso de moda… jijijijiji… A seguir orando por la familia, SPS y el país en general… A cuidarse porque los queremos en P!%/#$.