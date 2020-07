Chicha y Limón viernes 24 de julio de 2020

CAMBIO DE PIEL!!… Una renovación completa e integral de actitud en este el “Año del cambio”… y miren cuanto hemos vivido en estos seis meses… actitud camaleónica en positivo para levantarnos, sacudirnos y seguir andando por los caminos de la vida… Siguen celebrando su cumpleaños: doña Mary Mourra de Bendeck, Hugo Díaz y muchas Magdalenas que el miércoles brindaron por el día de su santa… los Bendaña-Lozano celebran sus “Bodas de Papel”… Parties que no las par ni la pandemia, efemérides, la ración chismográfica de los viernes y notones de interés… ¡Agárrense!

*.-Abrimos boca con una apreciada socialité: Karla Mena de Facusse, quien el lunes amanece de manteles largos… súper consentida por su esposo Daniel Facussé, hijos y por supuesto su bella nuera Sophie Andonie de Facusse, quien sorprenderá a Karla con lindos detalles… se unirá a los festejos de la especial señora de Facusse, su consuegra Rose Mary Zummar de Andonie.

*.-Si de socialités se trata: Nathalie Wolozny de Handal, a quien vemos más linda y realizada que nunca en su papel de madre de familia del pequeño Napoleón Emilio, primer heredero de Jacobo Emilio Handal… Pues les contamos que los Handal-Wolozny están organizando el primer aniversario natal de Napoleón y lo harán en familia, solo con los primitos y abuelos.

*.-Hoy recordamos el pre maternal de Nathalie que transformo por completo el Salon Pulhapanzak del Hotel & Club Copantl en una feria en blue… y no nos referimos a alguna de las tantas ferias comerciales que se celebran en San Pedro Sula: un convivio maternal tan tierno como divertido, lleno de matices que encantaron a las presentes de principio a fin… detalles en decoración del recinto que contó con enormes carruseles incrustados en jardines de hortensias… Obra de arte de la genial Agnes Rivera… Las gráficas no mienten.

*.–Los tonos azul, dorado y blanco, invadieron de alegría y buenas vibras al Pulhapanzak y sus asistentes: en pleno todas las damas de la dinastía Wolozny, felicísimas congratulando a Nathalie quien no paraba de agradecer tantas muestras de cariño para ella y su bebé… Ataviada en una delicada pieza en azul royal, la joven señora de Handal departió “mesa por mesa”.

*.-Todas las presentes distinguidas damas de la sociedad sampedrana que ya forman parte del “Club de Madrinas de Napoleón Emilio”… El posado para el recuerdo no podía faltar en esa tarde noche de sábado, cuando disfrutaban de amenas charlas y el menú dispuesto por la casa hotelera… Todo perfecto… Recuerdos en video y fotos que atesoran en el álbum del bebe.

*.-Como postre del especial ágape, fue dispuesto un delicado candy bar donde sobresalía esa imponente tarta ferial, con detalles alusivos al ágape: pieza exclusiva de Nadia Dauabe de Canahuati de Signature Cakes…pastel rodeado de una serie de exquisitos “treats” de dos firmas de renombre: Hannan’s Bakery y Cookie Atelier, bocaditos de cielo que se fundían en el paladar de la distinguida concurrencia… Idem la finísima cristalería dispuesta.

*.-Muy amenas y bellas departieron en el pre maternal de Nathalie: María Alicia Pineda de Wolozny y Soad de Handal, madre y suegra de la congratulada respectivamente… Igual de felices vimos a las lindas hermanas de Nathalie, las encantadoras Melissa y Michelle Wolozny… la elegantísima Neda de Canahuati con su bella nuera Mira Bandak de Canahuati, Regina Handal, Maria Adel Fuschich, Carolina Canahuati, la encantadora dama Georgette Sikaffy, Lynette Saybe, Karen Daccarett de Palma con el precioso Santiago, que ya está inmenso y galán, como su padre Alan Roberto.

*.-Disfrutaron del baby shower de Nathalie de Handal en el 2019: Odette Hawit de Daccarett, Siham Zummar, doña Graciela de Yuja, Helen de Daccarett y su linda hija Helen, la especial amiga Lorette Kawas, jovial y preciosa en azul; doña Waldina de Fernández, doña Sofía de Pineda, Rosario Pineda de Crespo y su linda nuera Ana Cecilia Barletta, Soad y Rabab Handal, doña Cinthia de Nassar, elegantísima como es su estilo; Marlene de Kamar.

*.-Tambien brindaron por la dicha de los Handal-Wolozny: Ana María Delgado, Julita de Florentino, Aida Downing, Catherine Canahuati de Handal, sobria y chic en negro; Michelle Kaffie… doña Lily de Sucrovich, bella como siempre Madame Royale Impex…Basima y Allison Khamis, Karina Wolozny, guapísima y chic… Kathia Jones, doña Bertha Fiszman, entre otras refinadas damas… Bendito primer año de vida para Napoleon Emilio Handal Wolozny.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad sampedrana recuerdan sus bodas celebradas con mucha prestancia, por estas fechas del 2019… nos referimos a los encantadores: Rene y Linda Lozano de Bendaña, quienes con una temática muy “All White”, brindaron con los suyos en el Club Árabe en el marco de una fiesta con destellos carnavalescos que aún se recuerda… Un bonito noviazgo tipo cuento de hadas con un extraordinario final feliz.

*.-Otra pareja que brinda por sus “Bodas de Papel” son: Manuel Edgardo Turcios y Jeymi Larissa Cueva de Turcios que se unieron ante las leyes cristianas… emotivo enlace efectuado por Wilmer Palada de la Iglesia de Cristo Ebenezer unió a ambas familias con la relación sentimental que Jeymi y Manuel venían cultivando desde más de un año… La novia lució espectacular, con ese ajuar corte sirena y kilométrico velo catedral… ¡Como de catálogo!

*.-Mientras que el novio más elegante imposible de rigurosa etiqueta… graficas que siguen cautivando a los cibernautas en las redes sociales de las familias y en este portal… El Salón Emperador del Copantl lució sublime gracias a Jackeline Cabrera que le imprimió ese toque sublime-chic a cada detalle que cautivo de principio a fin a todos los asistentes… #Regio.

*.-Bajo la temática “Spirit Romance”, la decoradora estrella de todos los ágapes VIP de la sociedad sampedrana, reflejó la espiritualidad de los Turcios-Cueva : una ornamentación que armonizaba la delicadeza del inmaculado blanco de los arreglos florales dispuestos en la estancia, con la transparencia de los cristales y las velas aromáticas, proyectando ese halo de paz, muy característica en la personalidad de los novios… Un místico manto lavanda, era el telón de fondo perfecto para una escenográfica de ensueño, que se complementó con el verdor del eucalipto y la ternura del aster baby.

*.-Jeymi y Manuel son hijos de distinguidas personalidades de las sociedades sampedrana y ceibeña como lo son: don Jorge Cueva y doña Venicia Pineda, padres de la novia y Manuel Turcios y Olguita Machado, padres del feliz novio… Fungieron como padrinos de este especial matrimonio: Daniel Guzmán y Kriz Reales, maquillista estrella y artífice del look de la novia, que se lucio con las ultimas paletas de NARS para ese inolvidable ágape.

*.-Damas ahí presentes, que lucieron impecables hasta altas horas de la noche… No cabe duda que cuando una pareja se conoce en la misma congregación religiosa, de la fe que profesen, empiezan con muy buen pie su relación, con la bendición del Señor por sobre todas las cosas… Manuel Edgardo Turcios y Jeymi Cueva de Turcios son uno mismo… #BodasDePapel.

*.-El Paradise Beach Resort en Roatán sigue innovando para seguir en el gusto de sus huéspedes y demás visitantes en la isla del Caribe catracho… sigue en tendencia una moderna atracción: el Sky Swing, o columpio de los cielos, donde de tres en tres, los dejan caer en combo desde una altura impresionante y los balancean tipo péndulo a un desopilante ángulo de 180 grados… El mejor de los antidepresivos: Sacudida total.

*.-Recinto perfecto para celebrar su aniversario de bodas queridos… y una pareja que no para de recibir buenos deseos por sus “Bodas de Algodón” son los guapísimos: Dennis Duarte y Benedetta Orellana de Duarte, quien en un julio mejor que este, alla por el 2018, se estaban uniendo en el templo la Santa Cruz por el padre Hector Mario Salazar Londoño…con posterior banquete en el Club Arabe.

*.-Los distinguidos invitados a la boda Duarte-Orellana, disfrutaron las finas atenciones del personal del Club Hondureño Árabe, quienes complacieron los más exigentes paladares con el menú dispuesto por varias entradas, islas de aperitivos y tres platos fuertes… sin faltar el bar con un completo surtido con las más finas bebidas con el sello Marcas Mundiales…Todo de antología.

*.-El candy bar fue una sublime creación de la talentosa Alicia Sikaffy con su firma Treats Boutique, mientras que el fastuoso pastel de fondant en dorado y blanco con accesorios en azul, fue una obra maestra de Hannan Canahuati, la diva de la alta repostería gourmet que es sensación en la city… Dennis y Bendetta confiaron la planeación de su boda a la genial Ruth Azucena Pérez, quien sigue recibiendo los buenos deseos para su pronta recuperación.

*.-Y metiéndole de frente al “parling” mis amores, les cuento que las “corona party” no paran en el pueblo… hay ciertos personajes en redes sociales que no paran de invitar a la people a sus reventones en lugares pipirisnice… haciendo videos del ambiente y entrevistando a esbeltas y curvilíneas chiquillas contratadas para animar el ambiente… la bioseguridad brilla por su ausencia porque, andan unas mascarillas llenas de piedras y lentejuelas solo de adorno… Hay personas tan irresponsables los que organizan este tipo de juergas que, tristemente ya han perdido seres queridos a causa de la pandemia y nos les importa, solo piensan en llenarse sus bolsillos.

*.-Por cierto, me contaron que hay un antro de medio pelo muy concurrido por reconocidos figuras del ámbito político, deportistas y empresarios que acuden en horas de la noche en busca de lo que no se les ha perdido… ahí arman tremendas juergas de padre y señor mío… cuentan que ese sitio se hecho muy popular porque los cuida la pili… ¿Será? … y al calor de los tragos y las “virolas” comienzan a tomarse sus respectivas celfies en grupo y de paso enviársela a sus amigos para que los acompañen.

*.-Así, como quien no quiere la cosa, nos enteramos de una doña cuarentóna que le “hierve el pozol” con la afilada lengua que se gasta… La susodicha es líder de una céntrica iglesia evangélica donde toda la vida se ha congregado… Hace unos días fue vista en su carro estacionada en las playas de Puerto Cortés, chequeando y hasta gravando a muchas parejas disparejas que llegan a ese lugar huyendo de los chismosos de San Peter y jamás se imaginaron con quien se iban a topar… Salieron de Guatemala para Guatepeor jijijijijiji… La señora es tremenda con el “chambris” y muy temida hasta por sus hermanos de congregación.

*.-Como saben, el sol entro de lleno en el signo de Leo el miércoles, uno de los signos lideres por excelencia… carácter, garra, tenacidad, poderosos, perseverantes e imponentes como ellos, no hay mis vidas…incisivos como nadie, porque donde ponen el ojo ponen la bala… siempre se quedan con la suya… fieras por antonomasia cuando los agarran por las malas… El signo de Ericka Lizeth Ramírez Marín, Miss Honduras 2002, pronto de cumple.

*.-Pero mansitos como gatitos cuando todo es por las buenas… no hay quien se resista a sus encantos pero que les aguanten el trole, es otro rollo… jijijiji… ¿Qué haríamos sin un león en la familia?… donde pasan dejan huella imperecedera que ni el mismo tiempo puede borrar… Felicidades Leo y esa “marejada de carácter” les bajara después de su cumple… #Ohm.

*.-Otros signos que estarán “rugiendo” con ese sol en Leo son: Acuario con el amor, andarán más atractivos que nunca, solo sonríen con esos labios sexis y ya consiguen lo que quieren, punto y aparte de sus genialidades, ocurrencias y demás artimañas amorosas…jijijiji… cama caliente para todos los Acuario durante estas próximas cuatro semanas, si no se cuidan pegan más hijos mis amores, tan atractivos como fértiles… los genios o loquitos del zodiaco… #lol.

*.-Pero los que buscan su nido por estas fechas son los Libra, tienen ganas de ir a la tierra que los vio nacer, pasear por la colonia de antaño, visitar vecinos que tienen décadas sin ver y departir con los suyos de tierra adentro… los que no se mueven por una u otra razón, se quedan remodelando su casa, o redecorándola por visitas que están por llegar… ellos como siempre: los anfitriones más esplendidos del zodiaco y exquisitos como ninguno… todo lo hogareño se enfatiza para estos hijos de Venus en aire y para enchular la casa nada mejor que las bellezas de Ferretería Monterroso y Eleganza.

*.-Quienes andan con miel y melado de caña en su palabra son los Géminis y miren que “casi” no les gusta el verbo verdad?…jijijijiji… son unos loritos charlando por todos lados, por algo Grimorio les dice “Los Canarios” del zodiaco, porque seducen con la palabra… no hay Géminis callado y menos por estas semanas donde conseguirán todo lo que desean y hasta más mis amores… a mover la sin hueso pero para bien común… porque en esta vida todo se regresa y multiplicado… Hasta dormidos “hablan” esos géminis…#xd.

*.-Por estas fechas recuerdan sus “Bodas de Cuero”: María Fernanda Restrepo Canahuati y Jorge Roberto Interiano Discua… matrimoneados por el padre Fernando Ibañez en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un banquete muy chic en los salones del Club Hondureño Árabe, ambos recintos magistralmente decorados.

*.-Un enlace que contó con la dirección logística de la experta Susana Prieto, quien dio ese toque silvestre pero muy primaveral en ambas estancias… El banquete estuvo a cargo de Irela Pérez, donde se degustaron varias islas de delicatesen entre fiambres y quesos importados, postres y la infaltable tarta de fondant… ¡Una de las bodas más impactantes del 2017!… #Memories.

*.-Espectacularmente ataviada con un exquisito ajuar, donde sobresalía ese vestido nupcial corte princesa y escote en barco con delicadas mangas a tres cuartos de encaje francés, María Fernanda departió con todos y cada uno de los invitados en las distintas mesas dispuestas en el recinto, entre familiares e invitados especiales… Al igual que Jorge Roberto, quien de rigurosa etiqueta acompaño a su amada para agradecer la presencia de los asistentes al día más especial de sus vidas…. Via redes sociales reciben las congratulaciones.

*.-Los ahora esposos son hijos de los honorables matrimonios de la sociedad sampedrana conformados por: Fernando Restrepo y Marlene Canahuati de Restrepo y de Roberto Interiano y Gabriela Discua de Interiano, ambas damas deslumbraron en azul con sus atuendos, que junto con el rojo, fueron los tonos predominantes en las regias piezas lucidas por varias damas.

*.-Entre las distinguidas parejas asistentes a la boda Interiano-Restrepo figuraron por su porte y distinción: Ricardo y Maite Prieto de Bendaña, Tulio Armando Romero Palacios junto a su Meyvi Castañeada de Romero, divina en negro… Santiago y Daniela Oberholzer de Robelo, Jorge y Jenny Hawit de Vitanza, Salvador y Ana Lucia Rivera de García, Alejandro y María José Welchez de Albir, los especiales Mario Castillo y Jennifer Casco de Castillo.

*.-Otras luminarias de sociedad que brillaron en la boda de Jorge y María Fernanda de Interiano fueron: Jenny Monique Vitanza Hawit, bella de pies a cabeza; Fátima Murphy, Alexandra Kattán, otra de las bellas en rojo; Valeria Kawas, divina como siempre… Rudy y Clarissa Rodezno de Assaf, el apuesto Fernando Marzan con sus apreciados padres Julito y Carmen Elena de Marzan; mis estimados amigos Antonio y Dunia de Rivera.

*.-Alejandro Vitanza, Jorgito Hilsaca tan galán como siempre; Andrea Samayoa, preciosa en rojo la rubia dorada… los siempre distinguidos Ernesto y Elena Medina de Lazarus, Jesús Urmeneta, Ivana Olivieri, Roberto y Mayrita de Peña y un largo etcétera de gente bella, que siguió la luna de miel de María Fernanda y Jorge por redes sociales…Tres fabulosos años como esposos y otros tantos como amigos y novios desde el colegio…#Blessings.

*.-Se conecta Vilma-Atraca… para comentarnos los últimos cotilleos del “showbiz”… arranca con las últimas declaraciones vertidas por José Luis Rodríguez “El Puma”, sobre su salida repentina de la telenovela “Tu o Nadie” donde trabajaría con Lucia Méndez en 1985… ¡Cuánto ha llovido!… 35 años después el ex de Lila Morillo aclara que en ese entonces pedía modificar el libreto y compartir protagónico con La Méndez a lo que el productor dijo NO.

*.-Ernesto Alonso puso al venezolano entre la espada y la pared: o la haces o no la haces… pues no la hago dijo José Luis…a lo que Alonso lo reporto con Emilio Azcarraga Milmo y este le jalo el aire al cantante: “conmigo te chingaste”…#UPS…duelo de fieras entre El Tigre Azcarraga y el Puma Rodríguez, quien por esos años era representado por un ex de la diva Méndez, quien gozaba de “vara alta” en esa televisora que veto al Puma.

*.-¿Cómo miran a Camila Sodi en el refrito de Rubí?… MMM…las comparaciones con Bárbara Mori son más que evidentes, porque la uruguaya le gana en histrionismo y belleza a la sobrina de Thalia… quien más parece su hija porque tienen visajes idénticos en poses y dicción…jijijijijiji… De hecho, fue la misma Thalia quien la “recomendó” para ese papel… Y en exclusiva Vilmuchis nos cuenta que la señora de Motola ya negocia su serie con Netflix.

*.-Así como leen mis amores…”si Paquita la tuvo ¿porque yo no?”… La Thalis se afila los colmillos para narrar su vida, a su manera claro está, para pintarse como mártir del espectáculo como Luis Miguel…Y de paso “puja” para que su sobrina Camila Sodi encarne su vida en dos temporadas…#WTF… ¿Contara acaso su paso por Timbiriche con amores y bochinches?… ¿Su tormentosa relación sentimental con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del ex presidente del mismo nombre que la hizo solista y con quien estuvo comprometida antes de enviudar?… Cuando amanezca veremos… porque mi casa nunca se moja…#lol.

*.-Sus fugaces noviazgos con Diego Schoening y Erik Rubín en Timbiriche y posteriormente en la cúspide de su carrera con: Rodrigo Vidal, Jaime Camil y Fernando Colunga…su “obsesión” por Luis Miguel y su trayectoria en las 3 Marías… ¿Cómo conoció a Tommy Motola en la mansión de Gloria y Emilio Estefan?…Idem: el secuestro de sus hermanas, la pérdida de su madre y su calvario con el Lyme… ahí hay mucha tela que cortar y depende de ella.

*.-Si de bioseries se trata: la de Silvia Pinal… donde no se contó ni la cuarta parte de su trayectoria, familia, ni amores… además de la pésima interpretación de Itati Cantoral, quien retrata a la matriarca de esa dinastía como voluble, frívola y superficial… nada de eso en la vida real, porque esa señora con el pesar de su fama y belleza, siempre ha sido humilde, modesta… Ya otoñal se bañó de glamour, pero siempre con carisma.

*.-De México lindo y querido, aterrizamos en estas Honduras con más belleza… porque además de la ribereña Alexa Avelar, barajan como posible representante al venidero Miss Mundo a la sampedrana afincada en la USA: Sully Paz… la misma beldad que brillo en Filipinas en el Miss Asia Pacifico, franquicia que ya está en su poder y que busca representación catracha… Lo cierto es que la MHM-20 ya está seleccionada y con lupa sello Zablah.

Cerramos con broche de oro con la Miss Honduras de 1986: Sandra Natali Navarrete Romero, quien este fin de semana arranca con las celebraciones caseras por su cumple del próximo martes 28, cuando se vuela la nada despreciable edad de 55 papiros… la edad de Cecilia Bolocco… Sandra luce esplendida en figura y actitud, con esas cejitas bien perfiladas con Benefit…jijijiji… otra de las clasificaciones “robadas” en el Miss Universo, donde gusto mucho por su elegancia… Cuídense, los queremos en P#$%&/#$.