Chicha y Limón viernes 25 de septiembre de 2020

¡BALANCE TOTAL!!… Con el 7 vibrando en este viernes de sociedad… el gentío anda desmecatado en la calle con eso de los dos dígitos sueltos… Lindas cumpleañeras para este fin de semana: bien dicen que no hay libra fea ni feo… Ágapes chic para recordar… Cotilleos desopilantes con nuestros frikis… Notas de interés… Las gráficas que muchos esperan… Sandra Hinds se perfila como la “ungida” del Gallo Zablah para el 2021… ¡Así empezamos!

*.-Y antes de que se quede en el tintero… Barajan los nombres de 3 bellas socialités, para ofrecerles en buena lid la banda de “Miss San Pedro Sula” para un certamen nacional: Nadja Rajan, Francesca Heyer y la rubia Kelly Thompson, sobrina de la ex Miss Honduras y ultima Reina del Café, doña Ollie June Thompson Bodden… Cuando amanezca veremos… todas están de infarto.

*.-Con una íntima cena, celebrara la noche del domingo su cumpleaños la bella damita Melissa Gutiérrez de Garza, una de las socialités más queridas de esta ciudad… sin lugar a dudas, sus amigas de siempre la empiezan a felicitar desde hoy en sus redes sociales… Su bella residencia siempre brilla.

*.-El Mezzonite de Gerardo Trejo es uno de los recintos favoritos de Melissa y sus amigas, quienes brindaran por la dicha de esta especial joven de la sociedad sampedrana… Hanawa, Meza23, Tapas & Copas, junto con El Mediterráneo, son otras geniales opciones para los Garza-Gutiérrez y amigos en esta fecha tan especial… Bendiciones para Melissa Gutiérrez de Garza.

*.-Quien empieza a recibir buenos deseos es la encantadora dama Elena Pumpo de Faraj, esposa de Jorge Faraj, expresidente de la CCIC… Elenita se encontrará de plácemes mañana, pero los ágapes en su honor continúan este fin de semana por parte de familiares y cercanas amigas, quienes le seguirán cantando el “Feliz Cumpleaños”.

*.-Siguiendo con exquisitas libranas: Lila Milla Guirst… la bella empresaria de la joyería maya de nuestro país, el lunes agrega un año más de vida en Tegucigalpa… los años le hacen lo que el viento a Morazán porque luce esplendida en cada aparición pública, una de orfebres más cotizadas del país y de Centro América… Diseños únicos con acabados dignos de colección.

*.-Porque de buena fuente sabemos, que de varios países del istmo vienen directamente al país por sus valiosas creaciones… Además del importante nicho de mercado que hacen todos los turistas que visitan los más importantes centros comerciales donde están sus puntos de venta… A brindar con la más fina champaña de su cava en esta fecha tan especial.

*.-Lila enchula su bellísima residencia en las cumbres capitalinas para dos importantes fechas del año: su cumpleaños y el coctel navideño a finales de noviembre o inicios de diciembre, donde convoca a su selecta clientela para dar por iniciada la temporada navideña… esa icónica mansión brilla para estas especiales ocasiones… Desde hace varios años la society lo espera con ansias.

*.-Otro esperado coctel navideño en la Capital de La República es el ofrecido por El Armario, donde doña Marcela Facussé de Melara y su bella hija Marcela Melara de Zacapa, tiran la tienda por la ventana, entre tamalitos, ponche, torrejas y rompopo, al son de villancicos, recorriendo una de las mejores tiendas del país… Pregunten a Biana de Ferrera y Vanessa de Guillen.

*.-Siempre en La Culta… el martes 29 será un día de gratas impresiones para la ex Primera Dama, Xiomara Castro de Zelaya, esposa de José Manuel Zelaya Rosales y madre de la famosa Pichu… ¿Cuál es el perfume firma de estas damas?… Libre Intense de YSL… otros ricos de esa marca son: Caftan y Supreme Bouquet… Amigos, familiares y correligionarios se unirán en mensajes de afecto para esta fémina referente de liderazgo en el liberalismo.

*.-Desde San Pedro Sula se unen a las celebraciones de doña Xiomara, su especial hermana, la doctora Anita Castro de Burgos junto a su Harold y familia… Así como todas las amigas que tiene en esta ciudad la ex Primera Dama… Salud y éxitos para Xiomara de Zelaya… Y a celebrar en Hasta La Pasta, Rojo, Amanda’s, La Bonita, NiFu NiFa y La Cumbre.

*.-Hasta Querétaro, México… enviamos un fraternal saludo de cumpleaños para la ex modelo sampedrana Julissa Rodríguez, quien este fin de semana apaga las velitas de su pastel por su onomástico… Se unen en felicitaciones su guapísima hermana Dina y todo el matriarcado de las talentosas hermanas Rodríguez… Julissa allá regentea un prestigiado spa solo para gente VIP.

*.-Como todos los años: aquí les va la semblanza de la “mistress” de las pasarelas noventeras… esto para la nueva ola de los “missologos” que se pregunten por esta diva…inolvidable en sus años de colegio en el Instituto Evangélico Anna D. Bechtold (IDE): saltando de un lugar a otro, siempre dinámica, hiperactiva y participativa, en todas las actividades académicas y extra curriculares… amiguera y muy chispa… pretendida por Johnny Peña.

*.-Fue una de las almas más queridas en toda la institución por ese espíritu inquieto y talentoso, que la llevo a agenciarse de forma directa el pase al certamen de modelos: “Super Model of The World” 1990…organizado por la Agencia de Modelos Ford en Los Ángeles CA y donde Ivette Julissa engalanó una de las pantallas gigantescas de esa justa…recomendada por la entrañable Chicha al extinto manager David Hernández Coello…Ahí arrancó una carrera en modelaje y conducción de TV… ¡Empezó la década con el tacón derecho!

*.-Fichada por Almacenes El Descuento (hoy Unión moda) y con el apoyo más que incondicional de los esposos Mario y Dulce María Sikaffy de Muralles, Julissa Rodríguez se convirtió en la modelo estelar en comerciales de TV, vallas publicitarias y demás afiches… fama y trabajo que le valió representar a Honduras en varios conclaves de belleza y modelaje de fama internacional.

*.-“Latin Model Pageant-1991” celebrado en Lima, Cuzco e Ica Perú, donde Rodríguez lució una soberbia creación de gala en tonos blanco y negro de Harry, diseñador de El Descuento… Julissa ya trabajaba en TV como la famosa “Chica Vibra Disco-Uva Tropical”, presentando videos musicales con los hits del momento…meses después le “salto” la competencia con una rubia Coke.

*.-Con un profesionalismo en modelaje y TV que la respaldaba, Julissa fue firmada por el honorable caballero de la sociedad capitalina, Rafael Melara Murillo, del Club Rotario Tegucigalpa Sur… para ser la representante de Honduras ante el certamen “Miss América” (antes Miss Independencia de América) celebrado en TGA con representantes de todo el continente.

*.-Rodríguez clasificó en el Top 5, donde también destacó en belleza la boricua Dayanara Torres… quien ya empezaba su fogueo con miras al Miss Universo 1993 que ganó en la ciudad de México… previa participación en el Miss International 92 en Japón, donde la ex de Marc Anthony compitió con nuestra gloriosa Francis Funes… Cuando SPS y Honduras brillaban en belleza.

*.-Antes de competir en el Miss América, tanto Julissa como su amiga y compañera de pasarela, Doris Paz (hoy de Diday), fueron requeridas por doña Norma de Funes, Directora del Miss Honduras y por el señor Marco Tulio Somoza, presidente del Club de Leones Alianza… organizadores de aquel polémico Miss San Pedro Sula 1991 que Nasralla jamás transmitió en TV.

*.-Una de las ediciones más reñidas del certamen local de la belleza…las modelos se lograron inscribir, pero declinaron a participar por la suculenta oferta del Club Rotario Tegucigalpa Sur, para un conclave internacional y de prestigio acorde al estatus de modelo de Rodríguez…a quien también le prometieron el Miss Mundo 1992, donde increíblemente también declinó.

*.-Julissa siguió con su carrera en las pasarelas y la TV, compaginando su vida con el fitness en Plaza Deportiva Andonie, donde conoció al amor de su vida: Jorge Andonie, el apuesto hijo de uno de los dueños de ese icónico gimnasio del Bulevar del Norte de San Pedro Sula… uno de los mejores de aquella época y de todos los tiempos… Fueron la pareja más envidiada de la época.

*.-Relación de noviazgo que culminó en una intima boda y con un hermoso hijo que ahora cría su amorosa tía, Evelyn Andonie, luego del lamentable fallecimiento de Jorge… Julissa asesoro a varias reinas de belleza, como Nelly Mata y Gloria Ondina Rivera… Todas siguiendo los pasos de Sandra Navarrete.

*.-Y es que del legendario barrio Paz Barahona han salido varias “misses” que triunfaron en el Miss Honduras… desde la mítica Jenny Morel, Miss Villanueva y gran favorita del pueblo para el Miss Honduras 1973, ganado por Nelly Suyapa González Mármol, hasta Sandra Navarrete, Miss Honduras 1986… Sin olvidar a la bella Hansel Cristina Cáceres, también graduada del Tridentino.

*.-Pero Nelly Mata nunca vivió en Paz Barahona… se crio y estudio en la Villa Florencia, donde se hizo novia de Bográn, su eterno novio y actual esposo… A Nelly la descubrió Julissa, porque ambas estudiaron en El Evangélico… Gloria Ondina Rivera si vivió en Paz Barahona, como también las bellas hermanas Mónica y Mercy Orellana, que brillaron como modelos en la Agencia Clase.

*.-Sin temor a equivocarnos… la recordada Agencia de Modelos Clase, fue la más rentable y famosa del país en la década de los 90’s… semillero de edecanes, modelos y reinas de belleza… también muchas se matriculaban para conseguir notoriedad y hasta trabajo… de paso hasta buenos novios las que supieron pensar con la cabeza… La mayoría radica en el extranjero.

*.-El extinto maestro de modelos Edwin Morales trabajó en esa agencia, las 24/7 de los 365 durante esa década… no había barrio o colonia de SPS que no tuviera al menos una representante capacitándose en esa agencia… hasta de otros municipios del Valle de Sula… Se rego la bulla que los padres de familia, al ver que su hija no era buena para el estudio, les decía: “Metete a Clase”… jijijijiji… Ahí te pulirá Edwin: si no te consigue trabajo, te casa bien.

*.-Lo cierto es que Morales no paraba de trabajar ni los fines de semana, porque en temporada regular hacia dos eventos por semana y en temporada alta o sea veraniega ni se diga… armando aquellos concursos de verano en Confetti’s y en distintos balnearios y playas de la Costa Norte… #Memories.

*.-El armaba su agenda de eventos: con reinas infantiles, juveniles y hasta varones… luego llegaba al desaparecido Diario Tiempo, donde tenía siempre las puertas abiertas para la publicidad… los anunciantes y demás patrocinios le llovían como arroz… con decirles que hasta transporte privado tenia para ir a dejar a la hora de la madrugada que fuera a las modelos “casa por casa”.

*.-La Agencia Clase fue el semillero de reinas para el Reinado de la Feria Juniana y para el Miss Honduras… tanto para doña Norma de Fúnez en sus últimas ediciones, como para doña Sandra de Hernández (a quien siempre le recomendaba sus mejores pupilas)… las sacaba de apuros y también al Gallo Zablah.

*.-Y una dama que siempre acompaño a sus hijas a esas clases es doña Elvira Gómez, madre de las bellas Karla y Karen Medrano… Doña Elvira esta de plácemes por estas fechas… lo que desconocemos es donde celebrara su onomástico, si por estas tierras o en Santiago de Compostela donde vive Karlita… Igual desde esta ciudad le envía felicitaciones doña Reina de Kattán.

*.-De España “volamos” hasta Quebec Canadá… donde radica la encantadora damita Bertha Lidia Vásquez Corado, hermana de las socialités Juanita y Nena Vásquez de Irías… todas hijas de la legendaria matrona doña Zoyla Corado y vecinas de la colonia Tara… Bertha Lidia esta de plácemes este día y desde tempranas horas recibe las muestras de afecto de toda la familia… #Kisses.

No les dijimos que solo libranas de altos kilates cumplen por estas fechas: el signo de las mujeres bellas… porque mas de alguna libra fue reina en su tiempo…