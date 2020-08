Chicha y Limón viernes 28 de agosto de 2020

Photo Credit To Anuar Handal, Marcela Torres, Melissa Torres, Bruno Medina, Mara Michelen e Isabel Handal

¡MIL GRACIAS AGOSTO!!… En esta nuestra última entrega del mes, solo nos queda agradecer por todas las bendiciones que Dios nos da: salud y vida… lo demás llega por inercia mis amores…ya vieron como nos sigue tratando este 2020… Aunque varios siguen de parranda en concurridos ágapes VIP… Glamurosos cumpleañeros… Ágapes chic para recordar… Cotilleos ardientes… Esto y más en este viernes de sociedad que huele a “Mille Feux” de Louis Vuitton… un “must” en sus vidas… ¿Lloverá este fin de semana?

*.- Brindamos con chocolate caliente y pastel del bueno por esas personalidades que celebran su cumpleaños en estas fechas… Quien celebró “calladita-calladita” su onomástico es la Primera Dama de San Pedro Sula, nos referimos a la encantadora Karen Stechmann de Calidonio.

*.-La Primera Dama de SPS sigue recibiendo los parabienes de toda la gente fina que la aprecia… Doña Karen celebró en la intimidad de su hogar, donde don Rodolfo y doña Tessa, le desearon el mejor de los éxitos en este nuevo año que Dios le da y obviamente no podía faltar su linda hija Isabella y su hermana Elke, quien la colmo de sorpresas y delicatesen…#Blessings.

*.-Quien sigue abriendo finos presentes es la preciosa socialite sampedrana, Alejandra Aude, hija de Ryad y Liset Faraj de Aude, quienes junto a sus hermanos, sorprendieron a la queridísima Alejandra en su día de días… Se unieron a esta celebración vía online, sus ex compañeros y amigos de la Academia Americana, donde esta joven dejo huella por sus valores, liderazgo y dedicación a sus estudios… Una damita fuera de serie y orgullo de su family.

*.-Los ágapes en honor a esta brillante profesional y Marathon de corazón, siguen este fin de semana en distintos recintos chic de la ciudad… las delicias de Meza23, Las Parrillas, Hanawa, junto a Tapas & Copas en el Club Árabe, esperan a Alejandra en familia para brindar en la intimidad del club por muchas realizaciones y sueños más para esta linda socialite… #Kisses… #MonCherie.

*.-Al parecer las bellas del clan Ictech, además del cumple de doña Karen de Calidonio, seguirán brindando en el área social de la residencia de Biana, porque su esposo Eduardo cumple años HOY… brindis que continuaran este fin de semana, porque este joven empresario es bien apreciado en distintos círculos sociales sampedranos… entre ellos su generación lasallista que siempre dice presente en sus redes sociales… ¡Felicidades Eduardo Ictech!

*.-Este lunes 31 cerramos mes con el cumpleaños de dos reconocidos caballeros del Valle de Sula: Karim Qubain, esposo de la guapa Helen y presidente de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano y el honorable empresario don Emilio Larach… Dos ejemplares personajes del mundo social y diplomático que desde ya reciben las congratulaciones online.

*.-Porque los nacidos bajo el signo de virgo son bien discretos y hasta tímidos para celebrar con pompa… Desde este rincón social les recomendamos los catering de: Las hermanas Kawas, Azizze, Hotel & Club Copantl y por supuesto El Mezzonite de Gerardo Trejo… Felicidades para Karim y don Emilio que poco a poco va superando la perdida de una dama de su familia.

*.-Este fin de semana… arrancan los íntimos brindis en una lujosa residencia del país, con motivo de la celebración anticipada del cumple de Francis Elisa Siryi Milla… una de las Miss Honduras más glamurosas de todos los tiempos y que paseo su rostro Stendhal de Conrep por el Miss Universo de Cancun-89… su esposo Salomón López y sus bellos hijos se unen al jubilo… #Congratz.

*.-Siryi-Milla junto a la bella isleña Ester Eden, fueron de las pocas catrachas en representarnos en el Carnaval Internacional de Houston, como invitadas especiales de la comunidad hispana de esa metrópoli… ¿Y la danlidense Irma Elena Zamora?… La Miss El Paraíso Universo 1995 y Miss Diet Coke del mismo año, fue Honduras, pero en el Carnaval Internacional de Nueva Orleans… #OH.

*.-Como los expertos missologos sabran… Zamora salto a la palestra de los concursos de belleza en aquel exitoso Miss Teenage Honduras-94 que organizaba Alejando Villatoro en una disco capitalina… Producción de JJ Romaña de Canal 5, con tema oficial “Don’t Turn Around” de Ace of Base y donde también sobresalieron: Dania Prince, Gaudy Bustillo y Tesla Gun, entre otras que luego hicieron el “cross over” a las filas de Eduardo Zablah.

*.-Seguimos con más bellezas: Marielos Gutiérrez… quien recientemente celebro en la intimidad de su hogar por un año más de vida y éxitos… Su gentil esposo Christian Gutiérrez no podía faltar a este ágape, junto a sus apuestos hijos: Edwin, Alejandro y Christian, así como los miembros más allegados de ambas familias, quienes chocaron sus copas por la dicha de Marielos, quien en el 2019 lo celebro en el Real InterContinental… glamuroso sarao que en esta edicion recordaremos, con detalles y elegantes asistentes… #WAO.

*.-El Bambú lucio como nunca ese 2019 y su personal se lucio con el menú dispuesto, las finísimas atenciones, incluyendo el apoyo logístico con la gente de Bonsai y las organizadoras del ágape… Poco a poco el mesón se fue copando de elegantes damitas de sociedad, reconocidos rostros de la “pink press” fueron congratulando a Marielos con besos, abrazos y buenos deseos.

*.- Entre quienes vimos partiendo plaza a: Viena Emelda Baide, divina como siempre la ex Miss Villanueva 88 y ex compañera de Siryi Milla; Dunia Velásquez de Rivera, Karen Orellana, Esther y Sandrita Andonie, Laura Noriega de Hall, Dina y Leonela Morales, Pily Cole, Janet Burbara, Rosibel Jeer, Frida Bueso, entre otras lindas ladies que consintieron a Marielos.

*.-Y de gente chic va la cosa…porque las honorables familias de sociedad: Bográn-Castro & Reyes-García, se congregaron por un brindis bien especial… Las Bodas de Papel de sus hijos, Guillermo y Mildred Reyes de Bográn, quien se vio multi congratulada por sus amistades contemporáneas en la víspera de su boda… una de las más idílicas del 2019… #BlessingsGuys.

*.-Solo virgos de fina estampa cumplen por estas fechas y para muestra, 4 botones de la casa Givenchy: Miriam Torres, Delmy Canales, Ruth Azucena Pérez y ungido entre las ladies, Christian Lemuz… #WAO… Todos siguen celebrando en familia esa fecha tan especial que los marca como “benditos hijos del mes de agosto” … Con razón nunca les falta trabajo y dinero.

*.-Por cierto, Ruth Azucena es una de las planners más cotizadas en el Valle de Sula y que poco a poco se va recuperando de su salud… con varios proyectos en puerta, todos renovadísimos y a poner en marcha con la biomedidas acordes a la “nueva normalidad”… Felicidades Darling.

*.-Las familias Antúnez-Siwady & Funes-Ferman, brindan por las “Bodas de Algodón” de sus hijos: Yusef Antúnez y Gabriela Funes, quienes luego de dos años y medio de relación, con compromiso nupcial celebrado en noviembre del 2017, se casaron en agosto del 2018… Yusef y Gaby de Antúnez son hijos de los estimados: Miriam Siwady, madre de Yusef; mientras que Eugenio Funes y Norita Ferman, padres de Gaby… El banquete de bodas fue en los jardines del Hilton Princess, en una noche única donde todo salió de 10.

*.-Yusef y Gaby, se conocieron de una forma muy especial, cuando el apuesto hijo de Miriam llevó a su tío Jorge a consulta con la Dra. Funes-Ferman y el flechazo de atracción fue instantáneo… Los días posteriores siguieron en contacto por la salud de don Jorge y semanas después mantuvieron comunicación como amigos en redes sociales… Así transcurrieron los meses y esa amistad paso a citas sociales con intereses en común: se convirtieron en novios con una relación formal… Una pareja fuera de serie.

*.-Gabriela lució espectacular con ese impecable ajuar corte princesa, con recatado velo de tul que coronaba su recogido… la cola impresionante y el estilismo de la hija de Norita Ferman ni hablar: bellísima… Mientras que Yusef se decantó por un smoking de sobria etiqueta… ambos se vistieron de amor en la noche más importante de sus vidas… entre las mejores bodas del 2018.

*.-Yusef y Gaby de Antúnez compartieron mesa por mesa con todos los invitados a la cita familiar celebrada en los jardines del Hilton Princess, rodeados de naturaleza y a la luz de la luna… WAO… El catering corrió por cuenta de la casa hotelera y la pareja fijo su residencia en esta ciudad… Muchísimos años más de amor para los Antúnez-Funes… #Blessings.

*.-Teniendo como telón de fondo, la elegante sobriedad del salón Oxford del Hilton Princess, se celebró por estas fechas del 2018 la primera de varias despedidas de soltera para la linda joven María Lucia Irías Wilson, quien en Noviembre del mismo año, celebro su boda con José Miguel Pavón Janania en el Centro de Convenciones Copantl… Luego de 7 intensos años como novios y un año como comprometidos en matrimonio… ¡Inolvidables!

*.-José Miguel y María Lucia Irías de Pavón un amor que nació en las aulas universitarias cuando ambos cursaban una materia en común… Eso es lo bueno de llevarse bien con todos los compañeros de clase miren mis amores… Nunca se sabe cuándo puede saltar una buena amistad o la chispa del amor como pasó en este caso… Hoy recordamos el primer bridal shower.

*.-Eso es entrar con el pie derecho el primer día de clases… un noviazgo de 7 años, toda una carrera y trabajos como novios, no es fácil en estos dorados tiempos… pero el auténtico amor lo puede todo y José Miguel con María Lucia solidificaron esos valores para seguir juntos hasta el compromiso de bodas… Honorable y joven matrimonio de auténtica sociedad sampedrana.

*.-El pre nupcial de María Lucia fue organizado por sus tías y al ágape asistieron las damas de ambas familias y cercanas amigas de la novia, quien llegó elegantísima de azul intenso, a celebrar sus últimas semanas de soltería… Las asistentes disfrutaron de interesantes charlas, juegos y la camaradería propia de estos ágapes, entre el catering del Hilton y detalles de esa boda… En noviembre los Pavón-Irías celebran su “Bodas de Algodón”.

*.-Entre las distinguidas invitadas al pre nupcial de María Lucia Irías figuraron por su innata elegancia: Roxana Ivette Wilson de Irías y Leyla Janania de Pavón, madre y suegra de la congratulada respectivamente… ambas damas lucieron radiantes en blanco y negro… Francis Wilson, Marta Sofía de Calderón, tía de María Lucia y creadora del árbol de los deseos; Rossie y Nunnie Cramer, la ex reina de belleza Odily Wilson de Erazo y su guapa madre Marianita Culotta, Karen Romero, Carlita Mainardi, Virna Rocca, Martita de Cocco, la bellísima Kiara Erazo, Evita Pineda y Carmencita Ruiz.

*.-Muy amenas disfrutaron con María Lucia Irías: Diana Cassis, Mirna y Magdalena Rogel, doña Ana María de Irías, abuela de María Lucia; doña Martita de Janania, abuela de José Miguel; Ghesabel y Gabriela Herrera, las bellísimas Nishmeth y Nashla Pavón de Abufele, hermanas del novio; Blanquita Pineda, Amani Ortega, entre otras sobresalientes damas de sociedad, que llegaron luciendo impecables estilismos de Yolanda’s.

*.-Nos quedamos perplejos siempre que vemos a Odily Wilson… la hija de doña Marianita Culotta y hermana de las guapas Francis y Roxana, luce espectacularmente bella… los años le hacen lo que el viento a Morazán… como muchos saben, Odily saltó a la palestra en aquel reñido Miss San Pedro Sula 1986, animado por Rodolfo Torres Lazo.

*.-Teniendo como jurado a la inolvidable Farah Robles… De ahí salieron con bandas al Miss Honduras: Nilcer Viscovich, Sandra Navarrete, Claudia Mariela Sam Pang y la misma Odily, quien con prestancia, representó a la villa de Cofradía… Navarrete y Viscovich fueron las grandes triunfadoras de esa justa nacional celebrada en la desaparecida discoteca Metro en Tegucigalpa.

*.-Pero fueron Francia Tatiana Reyes y Odily Wilson las grandes favoritas de doña Norma de Funes y las más viajadas de esa edición del Miss Honduras, que contó como presidente del jurado calificador al joven empresario Mario Canahuati, en sustitución de su padre y presidente vitalicio del certamen, el inolvidable caballero Juan Miguel Canahuati Iga… ¡El Mario de siempre!

*.-Doña Marianita Culotta y sus hijas, estaban en la barra de Odily, quien nos representó con mucha hidalguía en varios certámenes internacionales, como ser: Miss Centro América y Panamá en San Salvador, donde destacó en el desfile de trajes de baño, modelando una tanga que la catapultó al cuadro de finalistas… con ese cache y particular chic que aún conserva….#Unica.

*.-Otros certámenes donde Odily Wilson fue Honduras fueron: Miss Maja Internacional en San Juan Puerto Rico, Miss Hispanidad Internacional en Miami y el Miss América Latina en Ciudad de Panamá… En esta última justa, Wilson fue compañera de evento de la venezolana Catherine Fulop, quien años después saltaría a la fama internacional como actriz de telenovelas.

*.-Wilson-Culotta coronó su carrera de reina de belleza con el Miss Hispanidad, en una noche memorable celebrada en el salón Tropigala del Fountain Blue Hilton de Miami, producido por Telemundo… Otras catrachas que destacaron en ese desaparecido evento fueron: las socialités capitalinas Viveca Berlíoz y Tania Brushman, junto a Belinda Bodden, Arlene Rauscher y la finada Claudia María Paz…. videos disponibles en la plataforma de YouTube.

*.-Bien encandilado… han visto a reconocido futbolista de la liga sampedrana, saliendo de un apartamento que no es el suyo, en lujoso condominio de la city… ¿Ahh si?… según los que saben, la que vive ahí es una hermosa socialité “bien casada” y sin hijos todavía… no sabíamos que se llevaba tan bien con ese mulato de fuego… Tan “pipirisnais” que te ves en eventos linda.

*.-Otro que se contonea por ese imponente bien inmueble es aquel colega, que tal y como la humedad, se filtra hasta donde no…jijijijiji… universidades, antros, “moles” y ahora en esas exclusivas edificaciones de plusvalía chic…eso nos encanta de ese amigo porque se entera de todo… Según alegan, hasta le ha “echado” la manita a varios para que firmen su ansiado contrato.

*.-“jamás pensé en entrar a un concurso de belleza… unos paisanos me impulsaron y hasta enviaron mis fotos sin permiso”…”casi me infarté cuando me llamo Eduardo Zablah”…”me elevo al cielo cuando decía que era la mejor negra que había visto en el MH”… “que llegara inmediatamente a Ceiba para la concentración”… Son parte de las declaraciones exclusivas de Erika Ramírez, luego de 18 años de silencio después de aquel escandalazo… #WTF.

*.-“jamás me sentí favorita, solo llegue a pasarla bien”…”era una pobre chica de Trujillo que nunca pensé en ganar”… “Zablah decía que sería la primera Miss Honduras negra, hasta que se inscribió Kritza”…”Ahí ella paso a ser la musa de sus sueños”…. “Yo seguí jugando a ser modelo” … “en la noche final sentía que me moría cuando me declararon ganadora”… “pasaron meses y aun no me creía que era MH”… “Quería seguir en Trujillo con mi vida normal”.

*.-“Jamás negué mi nacionalidad”… “el error fue no tramitar a tiempo mi nacionalidad hondureña”…”desde niña vivía en Trujillo”… “si la organización no investigo no fue mi problema”… “Eduardo se sentía eclipsado con mi estatura”… “me decía que sería como Dania (Prince)”… “Quizás fue mi inmadurez no tomarme en serio mi título”… “Fue un cambio fuerte en mi”.

*.-“Vas para el Miss Universo y tienes que concentrarte en todo”… “con el trato de la Embajada fue cuando me cayó el 20 que era MH”…”No conocía el modo de Eduardo”… “Choque con su carácter porque en mi casa nunca me trataron así de fuerte”… #UYYYY… y sigue la mata dando con esta gacela afincada en NY que gano con un rostro casi calcado al de Whitney Houston.

*.-“Me deslumbre en Miami y quería dejar todo para quedarme ahí”… “Extrañaba mucho a mi familia y quería que ellos disfrutaran de ese sueño”… “Recibí mucho apoyo de los hondureños por allá pero no lo aproveche por tonta”… “Eduardo me decía una cosa, Dania otra y los guatos otra”… “Me sentía confundida y presionada antes del MU” … “En la sede no te dejan brillar como quisieras, aunque te impongas” … “favorecen las potencias”.

*.-Y lo mejor que le paso en PR viene ahora: “ahí conocí a Jeffrey Epstein”… “Era la eterna sombra de Trump en los últimos días” … #WTF… “Cuando el dueño nos pasó revista en línea, Epstein se detuvo y me sonrió muy coqueto” … #OMG… “pensé que era parte de la organización, hasta que lo mire en el escándalo hace poco”… “Le llenaron la cabeza a Eduardo y cuando regrese a Honduras fue mi calvario” … “Efectivamente, hasta el kotex que llevaba puesto, me lo compro Zablah” … #Santisimo.

*.-“con la presión del viaje se me adelanto el periodo”…”En el MU no hallaba a quien hacerle caso: a los guatos, a la chaperona o a Eduardo por Tel”… “Todos me daban indicaciones distintas” … “Allá se imponen los países favoritos de la organización” … “No te dejan brillar” … “En el escenario me sentía una diosa con ese lujoso vestuario donado” … “había mucha presión”… “Alguien me aconsejo que me quedara mojada en EEUU”…#WTF.

*.-“En todas mis declaraciones a mi regreso nunca menti”… “Era MH y no podía dañarme en mi estatus de reina nacional” … “En San Martin no gane porque no abrí a medianoche la puerta de mi cuarto de hotel” … ¡Agua que me quemo!… “Desde que me nombraron MH a Eduardo le cambio la cara” … “Quería que Kritza u Olenka fueran Honduras en Japón” … “El escándalo le atraso los derechos del MI” … “Pero ganar el MT le favoreció”.

*.-Esto no mas es la “puntita” de la enorme madeja de declaraciones que nos hizo en exclusiva, la primera morena en ser coronada Miss Honduras a inicios del siglo XXI… y la verdad que en esos años, si era la perfecta clon de Whitney Houston en rostro… ¡Erika estaba muchísimo mejor que la actual MW!… Ramírez sigue en contacto con uno de nuestros colaboradores y no tiene pelos en la lengua para confesarnos todo lo que vivió en su reinado.

Ahora Erika está feliz con su nueva vida en la Gran Manzana, donde empezó de cero, lejos del escándalo, las pasarelas y el oropel de los reinados, donde dejo ver su carácter como buena hija del líder signo de Leo… #Fiera…y cerro diciendo: “no le guardo rencor a nadie, todos cosecharon en su tiempo lo que merecían” … “si llore lagrimas ellos lloraron ríos ”… #UPS… No cambia la trujillana, la misma guerrera que salió de su pueblo en busca de sueños… Cuídense mucho mis amores, los queremos en P!#$%&/#$.