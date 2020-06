Chicha y Limón viernes 5 de junio de 2020

Photo Credit To Mónica Cárdenas con Jorge y Maritza Panayotti.

¡A RENOVARSE!!… Junio nos habla de esperanza y renovación para este 2020… Tela y San Pedro Sula consagraran a sus santos en espíritu… Viene Grimorio para comentarnos como son los nacidos en este sexto mes… La bella Elke Stechmann de Ictech celebro en familia su cumpleaños… Otra triada de divas que parten pastel en casa esta semana… Chismes, efemérides y tendencias que son furor total en life style… La raza sigue histérica, con enojarse no ganan nada mis vidas… ¡Arrancamos que para luego es tarde!

*.-Muy en casa… Celebró el fin de semana su onomástico la bella dama, Elke Stechmann de Ictech, esposa del apuesto Ricardo, hermano de Eduardo… Elke sigue recibiendo las congratulaciones de sus numerosas amistades por redes sociales donde es altamente apreciada por su don de gente.

*.-Se unieron a los ágapes de esta ex modelo, sus padres don Rodolfo y doña Tessa de Stechmann, así como su hermana, la Ing. Karen de Calidonio… su concuña, Biana de Ictech con sus bellas hijas, se sumaron a esta celebración familiar con la que arrancaron Junio con buen suceso… ¡Siguen los brindis!

*.-El catering de su amigo Gerardo Trejo, Mezzonite Bistro & Deli, no falta en los ágapes de las Stechmann, Ferrera & López Vivas, porque el chef favorito de la society, sabe los gustos de estas divas y supera sus expectativas… Otras luminarias que celebraran este fin de semana sus onomásticos son las bellas: María Elena Sikaffy de López, Yvette Aramendía y Maritza Soto de Lara.

*.-Este fin de semana… arrancan los ágapes de cumpleaños para la bella dama, María Elena Sikaffy de López, esposa del especial caballero Armando López Scott… María Elena desde hoy recibe los buenos deseos por parte de sus compañeros de labores y empleados de HanesBrands Inc., donde se desempeña con muy buen suceso en área corporativa.

*.-Solo geminianas bellas cumplen por estas fechas, tal es el caso de la súper elegante y dinámica empresarial: Maritza Soto de Lara, quien este fin de semana arranca con una serie de convites que serán sensación en las redes sociales… Madame Mac Del este sábado empieza con su tradicional reunión familiar en la terraza de su remozada residencia, donde su esposo Víctor Manuel Lara e hijos, la sorprenderán con finos detalles… ¡Bendiciones lady!

*.-Cumple del 2017 que aun recordamos Maritza, al mejor estilo ranchero en Jalapeños Zona Viva, donde su amiga Antonieta de Escobar se lució con el montaje de ese ágape… Las damas de la CCIC, encabezadas por Tatiana Paz y Melissa Yacamán con las emprendedoras del Bazar del Sábado la sorprendieron… Desde ya la mejor de las dichas para Maritza Soto de Lara.

*.-Otra bella dama que este fin de semana arranca con brindis familiares por motivo de onomástico es la dinámica Yvette Aramendía, ex Primera Dama de SPS y una fémina de altos kilates que siempre dice presente con las nobles causas… se unirá a los festejos de la cubana más hondureña de todas, su amiga doña Julieta Salem de Kattán y todas las damas voluntarias de la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles…Muchas Felicidades.

*.-Si de ágapes caseros se trata… dos hermosas parejas de la sociedad sampedrana celebran con deli y vinos sus “Bodas de Papel”… nos referimos a los encantadores: Christian Alessandro Pineda Ramos y Suyapa Gabriela Bueso Godoy, quienes tuvieron como padrino de bodas, nada más y nada menos que a Jimmy Tovar… También los Rivera-Pineda & López-Milla brindan por el primer año de casados de sus hijos Eliu y Kibissay Lopez de Rivera.

*.-Estamos pegados con notas de Cipriano… quien nos cuenta que este fin de semana, se celebra el Día del Sagrado Corazón y como todos los años es tradición, que se reunían las ex alumnas en todos sus colegios religiosos… en Tegucigalpa siempre han sido fijas sus máximas divas de sociedad, encabezadas por Rebeca Manzanares Díaz, más conocida como Becky.

*.-Quien se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras allá por el año de 1988, cuando ganó el Miss Independencia de Honduras por el mes de Septiembre, cerca de su cumple… Otras celebs del ISC que se recuerdan son: Jessy Arévalo, Rita Villafranca, Karla Loana Díaz, Jackie Lanza, Sandrita Valladares, Marcela Guzmán, Yvis Morales y Jackie Cardona… ¿Qué será de ellas?… #XD.

*.-De hecho el Sagrado Corazón siempre ha sido semillero de modelos y reinas de belleza… de Becky hasta la fecha… porque la ex de Elvin Santos fue la musa inspiradora de muchas que se atrevieron a lanzarse a la palestra pública… como Yvis Morales y Jackie Cardona que saltaron al extinto evento: La Supermodelo de Honduras que organizaba el finado David Hernández Coello y que este 2020 cumple 30 largos años de su “Debut y Despedida”.

*.-El objetivo del certamen era el lanzamiento de los nuevos rostros del modelaje empresarial (pasarelas y comerciales)… Hernández Coello se dio a conocer por su larga y exitosa carrera como estilista VIP y director del Miss Teenage Honduras, donde solo competían adolescentes de la alta sociedad del país… la mayoría de ellas clientas de su salón o hijas de sus clientas.

*.-Fue el primer concesionario de certámenes internacionales de modelos, como: Supermodel of The World, Latin Model Pageant y La Modelo del Año… Arrancando la década de los noventas, David adquirió mas franquicias de alto calibre, donde le requerían que las enviadas fueran seleccionadas en eventos locales… Fue así como organizo el Supermodelo de SPS & TGA.

*.-Las ganadoras del evento nacional, viajarían a EEUU, Italia y Francia a las justas: Look of The Year, Rostros de los Noventas y los arriba citados para el año 1991… David echo mano de los Club Rotarios para el montaje de las justas locales para el gran evento nacional a desarrollarse en Tegucigalpa en el remozado ex cine porno del Guanacaste: Cine Presidente…y contando como invitada especial a Bárbara Palacios, Miss Universo 1986… #WAO.

*.-El Supermodelo de SPS fue ganado de forma contundente por la experimentada modelo sampedrana, hoy socialite, Biana Jeannette Ferrera… donde también se recuerdan las participaciones de: Ivon “bombón” Villanueva… ¿Bombón como el de Viktor&Rolf?… #TalCual… ¿Villanueva como la Villanueva-Castellanos?… Nada que ver… Ivon siempre ha sido bella… #lol.

*.-Las distinguidas hermanas: Ana y Mayka Julissa Rosa Leiva, María Marta Chavarría, el portento limeño Zenia Yamileth Urbina, Rosa María Raudales y la siempre sexy Evelia Aguirre, entre otras que aún se mantienen como los buenos vinos… porque 30 años son 30 años mis vidas… ¡Admirable!.

*.-Pero la morenaza de fuego del Sagrado Corazón, Yvis Morales, empezó como integrante del grupo coreográfico Laberinto de Miguel Caballero Leiva, junto con Eulolio “Yoyo” Barrientos… antes de meterse como diseñador de modas… cuando estudiaba Derecho en la UNAH con Juan Orlando y Ana García de Hernández, pareja presidencial y Miriam Estela Guzmán de la SAR.

*.-Efectivamente… Yvis, fue de las primeras gacelas del modelaje nacional, impulsada por MICA… fue así como la Morales se dejo venir a SPS a la final de la primera elección de la Latin Model Honduras en 1989… junto con las socialités capitalinas: Cory López y Cristina Sosa… Justa de modelos efectuada en el área de la piscina del Hotel Copantl y ganada por Jessica Romero.

*.-Para ese entonces, la Romero era una consagrada modelo de “fashion rooms” y fotografía… vecina de la Fesitranh y sobrina del extinto y legendario maestro de modelaje del Miss Honduras, Isidro Romero… ¡Con razón!… Graduada con honores del oficial Instituto Primero de Mayo y para ese 1989, consentida alumna del finado Elías Bendeck en Arquitectura-USAP.

*.-Con un look cuasi clonado a la actriz española Cristina Urgel, pero en talla cero tipo Twiggy, Jessica Romero gano de forma estrepitosa ese certamen nacional de modelos que tuvo como jurado para ese entonces al gerente del hotel, Edmon Bográn… La sede inicial del Latin Model Pageant de ese año era Paris, pero la cambiaron a Puerto Vallarta donde triunfo la socialité capitalina, fotógrafa y modelo internacional Ileana Zacapa Siercke… #VIP.

*.-Romero desistió de participar en el conclave internacional por razones hasta hoy desconocidas… ella argumento por estudios, otros por falta de recursos para costearse el viaje y los críticos más ácidos porque era extremadamente delgada para los cánones de modelaje de la época… con pesar por la impresionante estatura y bello rostro editorial que poseía.

*.-Las mismas razones por las cuales doña Norma de Funes, Directora del Miss Honduras de esos años, dio a conocer al mismo tío Isidro, el cual se molesto con la “viejecita” y se ausento del certamen por esos años… Además, que la Diva Romero competía en el MH pero si la corona principal era para ella… una triunfadora en lo que emprendía y que no quería segundos lugares.

*.-Retomando el Día del Sagrado Corazón… del colegio porteño también salieron muchas reinas de belleza, aun siendo estudiantes… la también escultural Ing. Covadonga “Covi” Álvarez, directora de la institución, les sellaba su respectivo “salvoconducto” (carta de permiso) “siempre y cuando” no fallaran a sus exámenes parciales…jijijijiji… Las bellas siempre regresaron.

*.-Lindas jovencitas porteñas engalanaron con su donaire los reinados patronales, de carnaval y el mismo Miss Honduras… entre ellas se recuerda a Cora Galindo, Miss Puerto Cortes 1990 y semifinalista del Miss Honduras del mismo año, ganado por la siempre guapa ex chica de Corpus Christy, Vivian Audely Moreno… La última vez que vimos a Vivian Moreno y Jessica Romero, fue comprándole riquísima comida a Francis Van Tuyl en Jardines del Valle.

*.-Dos preciosas hijas del signo de géminis cumplen años por estas fechas… nos referimos a Daniela Rodezno, hija de Arturo y Carmen Gómez de Rodezno, destacada alumna del décimo grado en la Escuela Internacional Sampedrana… Otra joven beldad que celebra sus 16 primaveras es la culta y virtuosa alumna de la Academia Americana, Sherly Alexandra Chavarría, hija de la guapa dama Sherly Paz y hermana de Andrea y Jorgito Chavarría.

*.-Si de glamour se trata: Linda Concepción Martínez Rodríguez, un nombre que quizás no les suene, pero ¿sí les decimos que nuestra siguiente cumpleañera es Linda Concha de Folgar?… ¿Ahí si verdad?… Esta polifacética dama limeña celebró la semana pasada su onomástico número 76… WAO… como buena Géminis, disimula muy bien su edad… ¡Nacida un 1 de junio!

*.-Y es que Linda Concha es sinónimo de dinamismo, pro actividad y emprendimiento… punto y aparte del talento para el arte… Hoy se dedica a la reparación y diseño de interiores, esta graduada de la Licenciatura en Ingles en la UPFM sigue más activa que siempre… Fue alumna de la ex Miss Honduras del 93: Denia Gisela Reyes Ortiz… ¡Felicidades Mujer!

*.-Hablar de Linda Concha es hablar de trabajo… una dama que desde niña empezó a despuntar sus talentos, varios de ellos heredados por sus padres, quienes siempre le inculcaron laboriosidad, honradez y superación… cualidades que llevaron a la viuda de Raúl Folgar a desempeñar distintos roles en otros tantos escenarios de vida, tanto nacionales como internacionales… todo un estuche de monerías esta limeña de oro.

*.-De su madre aprendió el cotizado ramo de la belleza y unas venas de dibujo, porque doña Vicenta Rodríguez costuraba muy bien… Destreza que Linda Concha perfeccionó en el colegio como caricaturista y posteriormente como modista y diseñadora de modas… Junto con Muñeca, Gioconda y Zablah, eran la “triada de lujo” del diseño nacional de la época.

*.-Junto a Folgar, gerenciaron el desaparecido club La Roca y ahí se asociaron con el dueño de la agrupación musical Silver Star, comprando sus instrumentos y luego legalizaron como propio, uno de los conjuntos más talentosos e internacionales de la música popular hondureña… del cual Linda Concha compuso varias de sus más exitosas canciones… ¡Solo le falta ser alcaldesa!

*.-Faceta que combinaba con el estilismo de su salón de belleza y el diseño de modas… Esta limeña fue a artífice de aquellas celebres obras de arte que vistieron las anatomías de Larissa Jeannette Lara, Jacqueline Herrera Mejía y su prima Rosa Eva Castillo Madrid, en sus diversos compromisos nacionales e internacionales… Por estas y otras razones, Linda Concha de Folgar es una mujer de éxito… tan polifacética como el signo que la representa: Géminis.

*.-Ayer 4 de Junio cumplió años el apuesto y joven ingeniero Josué David Ortega Caballero y este lunes 7 es su talentosa hermana Karlibeth Ortega Caballero, más conocida como “Karly La Diva de la Bachata”… o sea que este fin de semana el clan Ortega-Caballero se reúne para un brindis doble… También el lunes celebra Paty Cuellar, editora de turismo en Roatán.

*.-De aplazarse este año el Miss Internacional en Japón… ¿A dónde enviarían a la designada catracha de este año Gabriela Irías Marichal?… MMM… ¿Acaso se aventará el “segundo debut” en la justa que prepara Zablah?… o ¿Sera la enviada directa para el Miss Mundo de Londres-20?… A quien quieren con la banda de La Lima para este año es a la bella Mónica Pellmann, quien podría seguir los pasos de su guapa madre Julissa Burgos, Miss La Lima 1995.

*.-Mucha gente se saltó la tranca luego de dos meses de confinamiento, unos bien llevados y otros a medias… igual pusieron patas en polvorosa y no precisamente en la serie “Las Chicas del Cable” con Anita y Concha Velasco… romerías de caravanas con rumbo a Puerto Cortes y Tela todos los fines de semana… Cada quien se responsabiliza por los suyos.

*.-Los socialités más responsables siguen en casita saliendo solo cuando les toca su ultimo digito cedular, dedicados a su hogar por completo… en especial varias que conocemos y se relajan con esas velas aromáticas de: Jo Malone, Diptyque y Ormonde Jayne, con las cuales armoniza su regia residencia la bellísima dama Melissa Gutiérrez de Garza… Una familia ejemplar.

*.-Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el clan Carrión organiza una de sus fiestas más esperadas: el onomástico del carismático caballero Oscar Carrión, esposo de la bellísima Gina McGowan de Carrión… Quien junto a Mirna, Francis y doña Paquita, serán las perfectas oferentes del ágape de mediado de año que todos esperan… ¡Que lo pase súper bien!

*.-Sol en géminis con Plutón y júpiter en capricornio… y para rematar eclipse total de luna llena de “fresa” en sagitario esta noche de viernes… ¡Agua que me quemo!… esos astros están de alarido y no pintan nada bien para este sexto mes del año, cuando mercurio entrara retrogrado en las últimas semanas del mes… Todo se complica, todo se revuelca y cerramos junio con enredos… Signos más “tocados”: géminis, libra, sagitario y cáncer… #OjoPues.

Con esta nota de Grimorio nos despedimos, también le aconseja a los Piscis: Aoud Blue Notes de Mancera, tan unisex como místico… otro acuático: Invictus de Paco Rabanne, uno de los favoritos para verano de Alp Navruz (el doble de Jesús Siwady)… porque para primavera, Sinan Egemen usa Fierce de Abercrombie & Fitch… ¿Y para otoño-invierno?: un cafecito turco bien tostado, al mejor estilo de Halloween Man X de Jesus del Pozo… Cuídense mucho mis amores, los queremos en P!$%&#$.