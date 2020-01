Chichay Limón viernes 17 de enero de 2020

Photo Credit To Basilio Fuschich junto a sus hijos.

¡MAGNIFICO VIERNES!!…El 8 del money vibra en el aire y los rumberos lo saben este día…muchos este “finde” se desquitan lo que no se divirtieron en la rumba de fin de año…Por cierto, no se pueden perder la galería de fotos del recital de Bacilos: ¿Quiénes ganaran su primer millón este 2020?…MMM …todo pinta que varios Sagitario…¿Será?…Hoy les traemos el bridal shower de Laura María García quien lució regia en rojo…El aniversario de plata de la Clase-94 del Liceo Militar del Norte…Los dilectos cumpleañeros de estas fechas…Efemérides inolvidables que muchos celebran…Chambrecillos sueltos de nuestros frikis…Al ritmo del playlist de Maná, saludamos a todas las parejas que se conocieron con esas rolas.

*.-En vísperas de la entrega de los premios Oscar de la Academia de Ciencias Cinematográficas, quien hizo una hermosa realidad sus sueños fue la encantadora Laura María García, quien en pleno cine europeo le propusieron matrimonio con una cinta que relataba su vida misma…el productor era nada más y nada menos que su novio, Tural Hazanov: ex compañero universitario y amigo, quien luego de conocerse un buen tiempo, se convirtió en su novio con una propuesta nupcial apoteósica mis amores…Ipso facto la hija de doña Vilma Chávez de García le dijo que si al borde del extasis, con un coctel de emociones a flor de piel, porque ese film era la historia de amor de ambos.

*.-Muy emocionada y llena de sueños, Laura María viajó a Honduras para empezar los preparativos de sus enlaces de la mano de su madre y las damas de su familia, quienes al instante le dijeron que contaban con su apoyo…de inmediato doña Vilma de García puso a andar su imaginación y en cuestión de horas tenia armada en su mente una fiesta para despedir la soltería de su hija: muy al estilo de Azerbaiyan, país de origen de Tural, con esos detalles tan emblemáticos del oriente europeo…La cita fue en el área social de Condominios Terranova, con catering de lujo a cargo de Victoria de Larach…Una nota que no pueden dejar de apreciar en este site…Felicidades.

*.-Quienes ya coronaron su amor, luego de cuatro intensos años de relación sentimental son los apreciados Nelson Valladares y Andrea Sabillón de Valladares…cinco años de conocerse: cuatro como novios y uno como pareja formalmente comprometida en matrimonio…un enlace sumamente romántico, celebrado en exteriores en la terraza del Hyatt Place sampedrano con un montaje rústico-chic que acapara vistas y numerosos comentarios en las redes sociales de Nelson y Andrea…La firma decorativa Acontecimientos con Lidabel de Mena a la cabeza, brillaron en profesionalismo al ambientar la estancia superando las expectativas de la pareja, que lució impecable.

*.-.Delicados lienzos dispuestos estratégicamente para el altar del romance, todo enmarcado con impolutos arreglos florales y muchas luces proyectando en jardines y paredes, fueron el telón de fondo de la boda más esperada de las familias Valladares-García & Sabillón-Torres, todo concretado en una noche de antología…amigos cercanos, compañeros de labores y hasta vecinos que vieron madurar ese noviazgo, estaban ahí, muy emocionados viendo a los novios más felices que nunca…El banquete corrió a cargo de la casa hotelera, con estación de dulces creación de Karina Gálvez, hermana de la novia y una hermosa tarta nupcial de Signature Cakes…Los Valladares-Sabillón se alistan para su primer viaje como esposos a Punta Cana…#Dicha.

*.-Y de elegancia va la cosa, porque las damas y caballeros de la Clase-94 del Liceo Militar del Norte, despidieron el 2019 celebrando su Aniversario de Plata y por todo lo alto en los salones del Centro de Convenciones del Copantl…prácticamente, ellos se graduaron en los inicios de la era del internet y en el rocío de las redes sociales, se reencontraron en la web para nunca más perder contacto…eternas horas de chat donde compartían fotos del ayer, recuerdos y muchas anécdotas de la época, contando los años para esta cita que celebraron con el jubilo del caso en una noche inolvidable.

*.-El tiempo les hace, lo que el viento a Morazán en pleno bulevar, porque lucen impecables: esos caballeros no pierden la línea que les forjo las largas jornadas de entrenamiento militar y las damas más hermosas que nunca con la llegada de sus hijos…todos lucieron sus mejores galas para la cita que se prolongó más de lo estipulado gracias a la atmosfera de camaradería que reino en el salón de eventos, donde las sonoras carcajadas, traspasaban a otros salones…llegaron de todas partes del país y hasta del extranjero, para ingresar en la máquina del tiempo, donde esos recuerdos perduraran toda la vida…Un sonado brindis por la generación 1994 del Liceo Militar del Norte.

*.-Muchos de ellos si llegaron a aquella reñida elección de Miss Honduras 1995 a hacerle una estruendosa barra a Norma Mendoza, Miss Villanueva 95 y compañera de estudios, quien cursaba un año arriba de ellos…era la consentida de todo el colegio por ser la primera alumna en ingresar a las filas de un Miss Honduras…portadas y contraportadas de los principales diarios de circulación nacional de la época, firmadas por Oscar Araque y Guilmor García, quienes captaban el mejor Angulo de las misses en toda su belleza natural, tapizaban los murales del Liceo Militar del Norte con su reina enviada… ¿Quiénes fueron los más gritones de esa barra? los eternos galanes: Sergio Murillo, Tomas Minueza, Marvin Lara y el popular Johnny “Jam” Valladares, uno de los pocos que ingreso a los medios de comunicación.

*.-En otro orden de ideas, la planner Sonia Pineda, volvió a dejar certificado su exquisito profesionalismo a la hora de decorar un ágape de sociedad…en esta ocasión, el restaurante La Fontana Argentina reportó casa llena con el enlace de Román Arturo Tabora y Nicole Alejandra Castro de Tabora, quienes en pocos meses de compromiso, ultimaron detalles con Sonia de cómo deseaban decorar su boda…Todo un hit social que acapara visualizaciones con muchos comentarios en las redes sociales de los ahora esposos.

*.-El honor de unir en sagrado matrimonio a esta pareja, recayó en el pastor Mario Valencia y la pareja lucio sus mejores galas para tan magno acontecimiento que unió sus vidas en el nombre del Señor…además de guapísimos, escogieron a la perfección sus atuendos para esa memorable velada que enlazo a las familias Tabora-López & Castro-González…Nos fascinó el atuendo de Nicole Alejandra y aunque se reservó la firma donde lo adquirió, tiene el sello de Studio Rocío, pieza que realzo los delicados rasgos físicos de la ahora señora de Tabora…La pareja disfruta su luna de miel en Las Vegas, donde actualizan sus estados de forma constante para el beneplácito de sus seres queridos…

*.-Seguimos con exquisitas damitas de la sociedad sampedrana: Caroll Perelló, quien cuenta semanas con su wedding planner para llegar al altar de la iglesia María Reina del Mundo y de esta forma unirse al amor de su vida, Elías Handal…con ese porte tan delicado como distinguido, Caroll arribó divina a los salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl para un agasajo de mañanita que le tenían deparado las damas de ambas familias… Caroll siempre fue una amiga muy cercana de la familia Handal, durante años prácticamente creció con Regina, hermana de Elías, quien con el correr del tiempo, fue despertando el interés sentimental por Caroll.

*.-Toda una vida como amigos y con cuatro años de feliz noviazgo, uno de los cuales como comprometidos en boda, ambas vidas les cambio para siempre a estos jóvenes que se unirán en matrimonio el próximo 7 de Marzo…Víctor Toledo de la firma decorativa Royalto, ambiento los salones Emperador con un estilo romántico muy chic, reflejando la personalidad de la novia y lo que las oferentes querían expresarle en estas últimas semanas de soltería…Muy entusiastas disfrutaron de este matutino ágape: Soad y Regina Handal, Silvia y Julie Perelló, Olga y Adriana de Echeverri, Melissa Faraj-Pumpo de Handal.

*.-Las bellas hermanas Fuschich, nos referimos a Tatiana de Bendeck y Stephanie de Musleh; Neda y Nadia de Canahuati, super chic como siempre; María Adel Fuschich, Leyla Abuid, Lorena Hepburn, la especial dama María Alicia Pineda de Wolozny y su bella hija Michelle; Wafa Zgheibra, Rania Kharoufe, Mira Bandak de Canahuati, doña Ivonne Andonie, preciosa en blanco y negro; Gela Wolozny, Carolina y Esthercita Canahuati, Elen Qubain, la querida Odette Daccarett y sus hijas, Gina y Karen de Palma-Quintanilla; Siham Zummar, doña Georgette Sikaffy, divina en verde; la ex Miss Honduras 1985, Diana Margarita García, un rostro inolvidable del país; Elda Echeverri.

*.-Brindaron con café gourmet por la dicha de Caroll Perelló y Elias Handal en el Copantl: doña Suyapa Hawit de Fuschich, esplendida como siempre nuestra Diva del Café; la preciosa Dianita Sánchez de Cárdenas, Jessica de Bendeck, Yocasta Martínez, doña Cynthia de Nasser, elegantísima como es su estilo; Lynette Saybe, Rabab de Handal, sobria en negro la socia del IWC; doña Anita Larach, Maha Jarufe, la especial y distinguida dama Marlene Kamar, impecable en nude (atuendo y rostro); la apreciada doña Muna de Musleh, muy gentil la madre de la bella Samia de Kury, a quien no vimos por ahí…entre un largo etcétera de sobresalientes damas que degustaron el menú de la casa hotelera y esa deliciosa estación de donas light…#Blessings.

*.-La gran sorpresa del convivio, fue la llegada del prometido en boda de Caroll, el joven Elías Handal arribó al Copantl con tres hermosos arreglos florales: uno para su amada Caroll, otro para su madre Soad de Handal y un tercero para su futura suegra Silvia de Perelló…Tres detalles que fueron del completo agrado de las tres damas y del resto de las asistentes, quienes celebraron el amor de esta pareja en una mañana que se prolongó hasta el mediodía, entre buenos deseos para los novios, consejos para la futura esposa y amenas charlas entre familiares y amigas…Una cita para recordar.

*.-Quienes siguen de brindis en brindis, en la intimidad de sus bellas residencias y en más de algún recinto chic, son las honorables familias: Diek-Zavala & Bendeck-Zgheibra, con el primer aniversario de casados de David y Daniella Bendeck de Diek…enlace que como si fuera “acher”, sigue tan vivido en nuestra memoria y en la de todos los que tuvieron la dicha de presenciarlo…Hoy viernes de romance, sacamos de nuestro baúl de los recuerdos una de las bodas más glamurosas del 2019…lindos detalles que ambas familias rememoran y anhelan la pronta llegada de los nietos.

*.-Ataviada de Monique Lhuillier…así de bella y glamurosa lució en el día más feliz de su vida, la encantadora Daniella Bendeck, hija del recordado arquitecto Annuar Elías Bendeck y de la empresaria Lima Zgheibra, honorable familia que en el 2019 se unió a la de don Kamal Dieck y Elida Zavala de Dieck…Daniella por estas fechas brinda con David Dieck, matrimonio que disfrutan en los mejores años de su juventud y que concretaron con la bendición religiosa del padre José Vicente Nacher, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…Regia boda de antología con sello Irela Pérez.

*.-Más linda y radiante que nunca, celebra mañana su cumpleaños la encantadora socialite Belén Andonie y los ágapes en su honor no pararan este fin de semana para esta damita que es muy apreciada en varios círculos sociales de San Pedro Sula…sus honorables padres Roberto y Patricia de Andonie, agradecerán al Todopoderoso por un año más de salud y éxitos en la vida de su hija…se unirán en un brindis jubiloso sus apuestos hermanos, cuñadas y sobrinos…La mejor de las dichas para Belén Andonie y a empezar a celebrar desde hoy, en La Cite y Ámbar, dos de los recintos favoritos de la city.

*.-La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano sigue congratulando a sus cumpleañeros del mes…primero fue la honorable cónsul de Noruega, doña Pamelle Dávila, luego la esposa del cónsul de El Salvador, doña Lorna de Escobar…El distinguido cónsul de Ecuador, Sergio Guevara, no se quedó atrás con la partida de pastel y los ágapes seguirán en esta importante asociación que todos los meses se reúne en distintos recintos de la ciudad…el catering de El Mezzonite y los postres de Epicure no faltaran en estas y otras celebraciones donde se congratulen a tan importantes personalidades.

*.-Los altruistas rotarios tampoco dejan pasar fechas tan especiales entre sus socios…tal es el caso del onomástico de la encantadora dama Elba de Caldera, esposa del destacado líder rotario Horacio Caldera…El cumple de doña Elba es el domingo, mas sin embargo, sus amigas más cercanas la felicitan desde hoy…nos unimos al beneplácito y el Club Árabe junto con las fabulosas opciones del Copantl, Hyatt, Hilton e Intercontinental, los esperan en familia o con amigos para departir en fechas tan especiales como un cumpleaños… Por cierto, la mayoría de restaurantes tienen promociones increíbles en todo el mes de enero…A programar sus eventos…Animo.

*.-Otra boda de papel que siguen celebrando es la de Steven y Cindy Posas de Flores, celebrada en el 2019 con mucho amor en el área social Acqua Park en Tío Dolmo, salida a Tela…WAO…para que vean mis amores, que donde esta Dios todo se ilumina…enlaces civil y religioso se oficiaron en este turístico lugar que congrego las familias Flores-Cáceres y Posas-Zaldívar, que ahora son una sola, unida por el amor, comprensión y espiritualidad de sus hijos…El genial Víctor Toledo de la firma decorativa Royalto, se encargó de ornamentar los espacios, mientras que Chris Davis animó con sus ritmos a la nutrida concurrencia, entre quienes se encontraban los progreseños Hugo y Bessy de García…Muchas felicidades a los guapos Steven y Cindy…#Blessings.

*.-Desde su natal Ilama SB, nos escribe Grimorio para comentarnos que la milenaria fiesta del Guancasco sigue viento en popa en la región, celebración ancestral que une a los pueblos de Chinda, Ilama y Gualala, la tierra de la siempre bella Rosana Martínez Vda de Ritter, quien siempre que puede se da una escapa a sus propiedades para respirar aire puro por allá…La ex diputada de los “liberaches”, María de La Paz Rivera Vda de Hepburn, es otra que de vez en vez se escapa por esas tierras…por cierto sus nietas están bellísimas, especialmente la hija de Luis y Patricia de Caballero…se la vienen pidiendo de años para ser Miss Santa Bárbara…¿Se decidirá en este 2020?…Animo Bella.

*.-Doña María de La Paz, más conocida en el movido mundillo de la política como Pacita, desde cipotilla brilla en el Partido Liberal, cuando salió de su natal SB con rumbo a Puerto Cortes, donde daba cátedra de baile en los dorados años 50’s…no se perdía fiesta alguna…Luego en Tegucigalpa, cuando vivía con su hermano y posteriormente llegó a ser vecina de Mairena Tercero, Baudelio Flores y los Chiuz-Sierra: eterna musa de la modista doña Carmen Sierra…eran inicios de los 60’s cuando Rivera noviaba con el inolvidable Héctor Orlando Gómez Cisneros, padre de la recordada Danamay, quien nació en Costa Rica…Posteriormente Pacita regreso al país para laborar como ejecutiva del Banco del Fomento…Tuvo buenos puestazos.

*.-Todo lo anterior gracias a Cipriano que la conoce desde long time ago, cuando se iban de ”party” al Centro Social Universitario con: Cortes, Guerra, Timoteo James, don Ángel Canales y otras damitas bellas de la época…su punto de reunión era el Jardín China, donde cenaban y luego partían a disfrutar las noches capitalinas…en la época del golpe de estado de Pajarito Villeda Morales…Décadas después, en esos viajes eventuales que Grimorio hacia al país, la volvió a ver como Jefa de Personal del Hotel & Club Copantl a mediados del 82, cuando esa casa hotelera albergó a las candidatas del Miss Honduras del mismo año…Pacita brilló en atenciones para misses y medios.

*.-Antes de incursionar de lleno en la política y aspirar a un curul en el congreso, doña Pacita Rivera fue Jefa de Control de Ingresos en la comuna sampedrana, en el primer mandato del Ing. Roberto Larios Silva…de hecho, fue Rivera de Hepburn quien cedió el “trono” de Diva de los Ingresos a la polémica Ada Muñoz, quien reino décadas en el puesto…posteriormente la madre de Dana, Paty y Farid, destacó como diputada liberal por el departamento de Santa Bárbara, donde la adoran…¿todavía le gustan las baleadas con chile?…Suponemos que regadas con rico café patepluma.

*.-Si de divas se trata: Vidajena…quien hace su reaparición en sociedad en este 2020, luego de su periplo por Miami, donde contoneo su figura por: South Beach, Lincoln Road, Ocean Drive, Hialeah, Coconut Grove y topo en Brickell…hizo revista total por “casi” todos los “moles” de la Capital del Sol y no se perdió oportunidad de visitar los súper chic Green St. Café y Berries on The Grove…Desde el año pasado le debíamos estas vacaciones a nuestra celebérrima socialite, hija de la memorable Queta Malone…que no es pariente en lo absoluto de Omar Malone y menos de Jo Malone…Don’t Confuse…jijijiji…Vida viene más renovada y rejuvenecida que nunca…#lol.

*.-Esa brisa marina le cae de maravilla a esta dama, quien vivió una buena parte de su vida en esa metrópoli…Nos obsequia un “discovery set” de Jo Malone, que contiene los exquisitos: Red Roses, Anisse & Vanille y la “bomba” del momento, Velvet Rose & Oud…todos apartados para los viernes de este detonante 2020…Además de glamour, presentes y buena vibra, esta dama nos trae suculentos desayunos de Skandia Hotel Sula, donde Florencia Galindo ya ultima los detalles de la celebración del Día de La Mujer…Mientras Petra reparte estos desayunos que nos empujaremos con postres y café Welchez, pasamos al living con Vidajena para que nos cuente los pormenores de todo lo que sabe, mucho por cierto…su pecho no es bodega, ni el nuestro.

*.-Las dejamos caer en estos sillones de Elements, que junto a los juegos de cama, literas, cuadros, lámparas y más, son lo más vendido en la tienda de los Boadla…pregunten por las promociones del mes en certificados de regalos para bodas o aniversario de casados…Ideales para el Valentine’s Day…A pierna cruzada y batiendo esos destalonados cobrizos, que destellan un sutil aroma a “Cloud” de Ariana Grande, Vida avienta el primer chisme en el tapete que versa sobre aquel acaudalado empresario que “vuela” por semana a Miami en busca de nuevas sensaciones…no son negocios entonces…lo miran viviendo la vida loca a esa cansadísimo hasta la tambora.

*.-Mi amiga también se topó con varios ex futbolistas de antaño, son asiduos en los mesones catrachos más in de Miami…sus cuerpos ya no son los de antes, pero sus facciones los delatan, aunque golpeados por la vida que llevan por allá, porque laburan de todo…siguen gozando de la popularidad de su gente: genios y figuras hasta la sepultura…Pero en cierto “mall” de Miami, le conto una “entima” que mira con frecuencia a doña “Fulana de Tal por Cual”, bien guindada de los brazos de un jovenzuelo de buen ver que no es su hijo y menos familiar, por los arrumacos que protagonizan en pasillos…Pero si es la que nos dices, ella sigue casada con aquel señor…Los vemos en eventos.

Vidajena también se topó con la polémica ex reina de belleza, “La Moncha de La Bailanta”, quien aun con varios kilos que le sobran, sigue tan impactante como en sus años mozos: imponente, soberbia, altiva, alazana, audaz y siempre osada en el trato…#Bitch…nada humildita para la vida que dizque ella ha llevado…le confió que “sospecha” que su ex familia política, de alto postín por estos lados, le ha hecho macumba negra por sepultar la reputación de su ex…Santísimo…Con razón no la vimos brillar en los supuestos proyectos que tenía en mente…Con esta friki nos despedimos, pero seguiremos chambreando con Vida en Pisco, donde almorzaremos y en la noche seguimos en Jardines Café…Besitos con aroma a “This is Her” de Zadig & Voltaire…un “must have” en sus vidas…Cuídense mucho mis amores.