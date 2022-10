COHEP y CCIC arrancan campaña solidaria por el Valle de Sula

Para recolección de víveres y apoyar a los damnificados activan como centro de acopio la Fundación Mhotivo.

San Pedro Sula. – Nuevamente Honduras está siendo golpeada por las inundaciones y el sector empresarial une fuerzas para apoyar a los miles de damnificados.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) junto a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés ha activado la campaña Unidos por el Valle de Sula para dar auxilio con alimentación y productos de principal necesidad a los miles de damnificados que han dejado las lluvias provocadas por la tormenta tropical Julia en los últimos días.

El COHEP y la CCIC han activado sus comités para gestionar donaciones y están haciendo el llamado al sector empresarial para hacer las entregas en la Fundación Mhotivo, en San Pedro Sula, de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm y los sábados de 8:00 am a 11:00 am.

El objetivo es recaudar granos básicos, alimentos no perecederos, artículos e insumos de higiene personal, pañales desechables, leche para niños, agua purificada, medicamentos y otros básicos.

¨Gracias a Dios Honduras no recibió lo peor de la tormenta, ahora vamos todos a apoyar a los damnificados¨, exhortó el Presidente del COHEP, Mateo Yibrín.

¨El sector empresarial siempre ha mostrado su solidaridad en cada emergencia y no dudamos que una vez más apoyarán a nuestros hermanos afectados¨, expresó Eduardo Facussé, Presidente de la CCIC.

Las empresas que hagan sus donaciones recibirán la constancia respectiva para su presentación ante el SAR. Desde ya pueden coordinar sus entregas a los teléfonos siguientes:

Lic. Oneyda Maldonado Teléfono: 9503-1278

Lic. Zully Castro Teléfono: 9503-1278